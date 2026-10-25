KIA전 ERA 5.85의 삼성 마운드, '베테랑' 강민호가 변수

삼성라이온즈

플레이오프에서의 강민호의 공수 활약이 삼성의 한국시리즈 진출 여부를 나타낼 듯하다포스트시즌은 단기전이기 때문에 투수 놀음이다. 이중에서도 선발이 잘해야 한다. 삼성은 라이온즈파크 개장 이후, 통산 포스트시즌 평균자책점은 8.47로 좋지 않다. 다만, 선발 평균자책점은 3.52로 나쁘지 않다.하지만 마운드에서 선발에 조금만 문제가 생겨도 흐름이 바로 넘어갈 수 있다. 이런 상황에서 포수의 역할도 중요하다. 강민호도 예외는 아니다. 강민호는 통산 포스트시즌에서 45경기를 출전한 베테랑 포수다. 특히 삼성에서는 통산 21경기 나와 173.2이닝을 소화했다. 심지어 21경기를 모두 주전 포수로 출전했다. 단기전 경험이 풍부하다.수비에서만 아니라 공격에서도 잘해야 한다. 다만, 강민호는 포스트시즌에 약하다는 이미지가 쎄다. 통산 포스트시즌에서 45경기 나와 타율 0.188 4홈런 16타점 OPS 0.603에 그쳤다. 이번 시리즈에선 그 이미지를 씻어내야 한다.올해 KIA 상대로는 34타수 8안타 10타점 타율 0.235 OPS 0.799에 그쳤다. 하지만 8안타 중 장타가 4개고, 이중 3개가 홈런이었다. 장타율이 무려 0.529나 된다. 광주에서는 19타수 4안타 7타점 타율 0.211 OPS 0.852의 성적을 거뒀다. 4안타 중 장타가 3개였고, 이중 2개가 홈런이었다. 장타율은 무려 0.579나 된다.특히 KIA의 1차전 선발 네일에게 강했다. 올해 8타수 4안타(1홈런) 1타점 2득점을 기록했다. KIA 필승조인 성영탁(2타수 1안타 1홈런 1타점 1득점)과 조상우(3타수 1안타 3타점), 정해영(2타수 1안타 1홈런 3타점 1득점)에게도 강했다.77.1%의 한국시리즈 진출 확률도 걸렸지만, 강민호가 잘해야 삼성이 선전할 것으로 보인다. 삼성의 베테랑 포수 강민호, 그가 바라던 우승을 올해 이룰 수 있을까. 그러기 위해선 이번 플레이오프에서 잘해야 한다.