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KIA전 ERA 5.85의 삼성 마운드, '베테랑' 강민호가 변수

KIA전 ERA 5.85의 삼성 마운드, '베테랑' 강민호가 변수

KIA와의 플레이오프 시리즈 치르는 삼성, 강민호의 공수 역할이 중요

박재형(kbo1982_ing)
26.10.25 10:18최종업데이트26.10.25 10:18
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플레이오프에서 삼성의 주전 포수로 뛸 가능성이 높은 강민호
플레이오프에서 삼성의 주전 포수로 뛸 가능성이 높은 강민호삼성라이온즈

데뷔 첫 우승반지를 노리는 삼성의 베테랑 포수 강민호. 우선은 KIA와의 플레이오프를 통과해야 한다.

삼성은 25일부터 시작되는 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 KIA와의 플레이오프(5전 3승제) 일정을 치른다. 1차전에서 이기는 팀이 한국시리즈 진출 확률 77.1%를 거머쥔다. 삼성 입장에선 반드시 잡아야 하는 상황이다.

1차전 선발로 '외국인 에이스' 크리스 페덱이 출격한다. 페덱은 이번 시즌 13경기(12선발) 7승 3패 평균자책점 2.95의 성적을 거뒀다. 중간에 합류했음에도 QS를 무려 9차례나 할 정도로 빼어난 활약을 선보였다.

다만, 올해 KIA 상대로는 2경기 나와 2패 평균자책점 5.25로 고전했다. 특히 김태군에게 3타수 2안타(1홈런) 6타점 6득점으로 많이 고전했다. 이외에도 김선빈에게 4타수 2안타 1타점 1득점, 하주석에게 4타수 2안타 1타점 1득점으로 약했다.

페덱만의 문제가 아니다. 전체적으로 삼성은 올해 KIA를 상대로 많이 약한 모습을 보였다. 올해 KIA에게 상대 전적이 7승 9패로 열세였다. 마운드이 부침이 너무 컸다. 올해 KIA전 평균자책점이 5.85나 된다. 이번 시즌 팀 평균자책점이 4.31인데, KIA만 만나면 처참하게 무너졌다.

가장 큰 문제는 선발이었다. 삼성의 KIA전 선발 평균자책점이 7.46으로 9개 구단 중 가장 성적이 좋지 않다. 이는 개인 성적으로도 드러났는데, 특히 국내 선발 원투펀치인 원태인과 최원태가 힘을 내질 못했다. 원태인은 5.2이닝 6실점 ERA 9.53, 최원태는 3경기 1승 1패 평균자책점 8.10이다.

플레이오프에서의 강민호의 공수 활약이 삼성의 한국시리즈 진출 여부를 나타낼 듯하다
플레이오프에서의 강민호의 공수 활약이 삼성의 한국시리즈 진출 여부를 나타낼 듯하다삼성라이온즈

포스트시즌은 단기전이기 때문에 투수 놀음이다. 이중에서도 선발이 잘해야 한다. 삼성은 라이온즈파크 개장 이후, 통산 포스트시즌 평균자책점은 8.47로 좋지 않다. 다만, 선발 평균자책점은 3.52로 나쁘지 않다.

하지만 마운드에서 선발에 조금만 문제가 생겨도 흐름이 바로 넘어갈 수 있다. 이런 상황에서 포수의 역할도 중요하다. 강민호도 예외는 아니다. 강민호는 통산 포스트시즌에서 45경기를 출전한 베테랑 포수다. 특히 삼성에서는 통산 21경기 나와 173.2이닝을 소화했다. 심지어 21경기를 모두 주전 포수로 출전했다. 단기전 경험이 풍부하다.

수비에서만 아니라 공격에서도 잘해야 한다. 다만, 강민호는 포스트시즌에 약하다는 이미지가 쎄다. 통산 포스트시즌에서 45경기 나와 타율 0.188 4홈런 16타점 OPS 0.603에 그쳤다. 이번 시리즈에선 그 이미지를 씻어내야 한다.

올해 KIA 상대로는 34타수 8안타 10타점 타율 0.235 OPS 0.799에 그쳤다. 하지만 8안타 중 장타가 4개고, 이중 3개가 홈런이었다. 장타율이 무려 0.529나 된다. 광주에서는 19타수 4안타 7타점 타율 0.211 OPS 0.852의 성적을 거뒀다. 4안타 중 장타가 3개였고, 이중 2개가 홈런이었다. 장타율은 무려 0.579나 된다.

특히 KIA의 1차전 선발 네일에게 강했다. 올해 8타수 4안타(1홈런) 1타점 2득점을 기록했다. KIA 필승조인 성영탁(2타수 1안타 1홈런 1타점 1득점)과 조상우(3타수 1안타 3타점), 정해영(2타수 1안타 1홈런 3타점 1득점)에게도 강했다.

77.1%의 한국시리즈 진출 확률도 걸렸지만, 강민호가 잘해야 삼성이 선전할 것으로 보인다. 삼성의 베테랑 포수 강민호, 그가 바라던 우승을 올해 이룰 수 있을까. 그러기 위해선 이번 플레이오프에서 잘해야 한다.

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삼성라이온즈 플레이오프 안방마님 포수 강민호

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