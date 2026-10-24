연승은 없었다... 전북의 후반기 가로막은 '연속성 부재'

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전북현대 정정용 감독이번에도 연승은 없었던 전북이다.정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 24일 오후 2시 안양종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 33라운드 유병훈 감독의 FC안양과 1-1 무승부를 거뒀다.전북은 12승 12무 9패 승점 48점 4위에, 안양은 10승 13무 10패 승점 43점 8위에 자리했다.직전 라운드 파이널A를 확정한 전북은 남은 일전에서 2위 자리 탈환과 함께 아시아 챔피언스리그 엘리트 진출권을 따내야만 하는 목표가 있었다. 상대는 파이널B에 머무른 안양.경기는 쉽지 않았다. 전반 시작과 함께 안양 골문을 노렸으나 되려 일격을 당했다. 전반 종료 직전 김운이 오른발 슈팅으로 선제골을 만들었다. 다급해진 전북도 이승우·콤파뇨·도도·김진규·황승준을 투입하며 동점을 노렸고, 결국 후반 46분 티아고가 승부의 균형을 돌렸다.정규 라운드 마지막 경기에서 웃지 못한 전북이다. 파이널B가 확정된 안양을 상대로 경기 내내 주도권을 내주며 끌려가는 흐름을 만들었고, 공격에서는 날카로움이 완벽하게 실종됐다. 점유율 60%와 유효 슈팅 7개를 기록했으나 단 1골에 그치는 무딘 모습이었다.경기 막판 티아고의 득점으로 패배를 면했으나 전북으로서는 절대 만족할 수 없는 결과였다. 이에 더해 후반기 전북의 발목을 잡는 '연속성' 부재 역시 아쉬운 점이다. 강팀의 조건은 경기를 패배하지 않는 부분도 있으나 흐름을 이어 연승을 만드는 것도 매우 중요하다.지난해 더블을 이뤄냈던 전북은 이런 점을 특히나 잘했다. 시즌 자체 연승 횟수는 무려 2연승 3회, 3연승 1회, 4연승 1회, 6연승 1회를 달성, 승리의 연속성을 이어가는 데 강점을 보였다. 다만 이번 시즌 입성 후 이런 연승 행진을 이어가는 데 상당한 어려움을 겪었다.전반기에는 3연승 2회(4~6R, 10~12R)를 기록하며 상위권에서 유지할 힘을 보여줬으나 후반기는 전혀 아니었다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 휴식기 이후 연승 행진은 단 1회도 나오지 않았다.17라운드 울산 원정에서 3-1 완승을 챙겼으나 이어진 인천 원정에서 0-1로 무너졌다. 이어 20라운드 스틸야드 원정에서도 포항에 2-0 승리를 기록했지만, 이어진 홈 경기에서 서울과 0-0 무승부에 그쳤다.8월도 마찬가지였다. 24라운드 울산을 홈에서 잡아냈으나 김천-인천과 연속 무승부를 기록하며 흔들렸다. 직전 라운드에서도 제주를 3-2로 힘겹게 격파했지만, 이번 안양전에서도 승점 3을 가져오지 못하면서 연승 가도를 만들어 내지 못했다.결과적으로 후반기 연승 행진은 단 0회에 그쳤고, 이는 우승 경쟁은 물론 순위 싸움에도 심각한 악영향을 미치고 있고, 미쳤다. 이번 라운드 조기 우승을 확정한 서울과 격차를 좁힐 타이밍이 있었음에도 흐름을 타지 못하면서 승점을 놓쳤고, 현재 상황도 마찬가지다.경기 시작 전에는 3위에 자리하고 있었으나 승리를 놓침으로 인해 5위까지 추락했다. 이는 향후 파이널 라운드에서 펼쳐질 챔피언스리그 티켓 경쟁에 있어서 엄청난 손해다. 전북과 반대로 강등권에 머물렀던 대전은 후반기 연승을 무려 2연승을 4회나 만들며 3위로 파이널A로 올라섰다.그야말로 연승 분위기를 만들지 못하며 이번 시즌을 스스로 무너뜨린 전북인 셈.정정용 감독도 경기 후 "경기 중에 집중력을 계속 유지해야 할 것 같다. 먼 곳까지 많은 원정 팬이 찾아와 주셨는데 승리를 안겨드리지 못해 감독으로서 죄송하다"라며 고개를 숙였다.한편, 전북은 중국으로 출국해 오는 27일 베이징 궈안과 아시아 챔피언스리그 엘리트 스테이지 3라운드를 치르게 된다.