무명작가의 욕망 부채질한, 감춰진 자서전 원고

소니 픽쳐스

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

영화 <베러티> 스틸컷콜린 후버의 동명 소설을 영화화한 마이클 쇼월터 감독의 <베러티>는 세계적인 베스트셀러 작가 베러티(앤 해서웨이 분)의 성공을 보여준 뒤, 1년 후 무명작가 로웬(다코타 존슨 분)의 삶으로 시선을 옮긴다. 그는 자신의 작품을 출간했지만 별다른 주목을 받지 못한 작가다. 그러던 중 사고 이후 몸을 움직이거나 말할 수 없게 된 베러티를 대신해 그의 인기 시리즈 '고귀한 미덕'을 완성해 달라는 제안을 받는다.베러티의 저택을 찾은 로웬은 그가 남긴 자료와 메모를 뒤지다 숨겨진 자서전 원고를 발견한다. 결혼과 출산, 아이들의 죽음에 얽힌 충격적인 고백이 쓰인 글이다. 그동안 베러티의 남편 제러미(조쉬 하트넷 분)과 가까워진다. 영화는 한 사람의 비밀을 파헤치는 이야기처럼 출발하지만, 차츰 그 사람을 의심하는 여자가 얼마나 그를 닮아가는지를 보여준다.로웬과 제러미는 우연한 사고를 계기로 처음 만난다. 출판사 미팅에 가던 로웬은 눈앞에서 일어난 교통사고로 피를 뒤집어쓰고, 근처에 있던 제러미의 도움을 받는다. 그런데 미팅 자리에서 다시 만난 그는 베스트셀러 작가인 베러티의 남편이다. 제러미는 아내가 로웬의 소설인 '오픈 엔디드'를 좋아했다며 대필을 제안한 이유를 설명한다. 좀처럼 인정받지 못하던 작가에게 갑자기 주어진 인정과 기회다. 다만 여기에는 모순이 하나 존재한다. 로웬이 제안받은 일은 자신의 이야기를 쓰는 것이 아니라 베러티를 대신해 쓰는 것이다. 아무리 좋은 문장을 쓴다고 해도 베러티의 이름으로 세상에 소개될 것이다.대필 제안을 수락하고 베러티가 남긴 자료와 메모를 확인하기 위해 그의 저택을 찾지만, 그곳에서 마주한 베러티는 조언조차 해줄 수가 없는 상태다. 전신 마비 상태로 꼼짝도 하지 못하는 모습. 한편, 로웬은 서재에서 감춰진 USB 하나를 발견한다. '받아들일 수밖에'라는 제목의 문서, 인간은 누구나 추악한 면을 감추고 산다는 취지로 시작되는 자서전이다. 이 글은 로웬에게 베러티의 미완성 소설만큼이나 큰 관심사가 된다. 그의 이름을 빌려 대필하고자 했던 작가가 이제 그의 과거까지 살피기 시작한 것이다.이 관계를 결정적으로 바꾸는 것은 제러미의 고백이다. 그는 로웬의 소설을 좋아한 사람이 베러티가 아니라 자신이었다고 고백한다. 로웬에게는 이성적 호감의 표시지만, 한편으로는 제러미가 아내의 이름과 명성을 빌려 로웬을 집으로 끌어들였다는 뜻이기도 하다. 처음 로웬은 자신이 베러티의 선택으로 이곳에 왔다고 믿지만, 실제로는 제러미가 꾸민 설명을 믿었던 것이나 다름없다. 이 과정은 로웬이 베러티의 글을 읽고 감춰진 진실을 확인하는 일련의 과정과 닮아 있다.