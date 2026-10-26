'핵주먹' 타이슨, 새롭게 발견한 그의 진짜 얼굴

▲넷플릭스 4부작 다큐멘터리 <타이슨> 넷플릭스

최근 복서 마이크 타이슨의 파란만장한 삶을 조명한 넷플릭스 4부작 다큐멘터리 <타이슨(TYSON)>을 시청했다.



UFC 등 종합격투기가 대중화되기 전인 1980~90년대, 어린 시절의 내게 그의 이름이 주는 존재감은 엄청났다. 특히 고교 시절 서울 영등포 한 체육관에서 복싱을 배웠던 내게 이 다큐멘터리는 더욱 남다르게 다가왔다. 비록 선수의 길을 걷진 않았지만, 링에 올라 주먹을 섞는 일이 얼마나 고된지 조금이나마 경험했기에 타이슨의 경기는 늘 경이로움 그 자체였다.



상대에게 달려들어 순식간에 경기를 끝내버리는 모습은 그야말로 '공포' 그 자체였다. 심지어 주먹이 스치기만 해도 나가떨어지는 상대 선수들을 보며 우리는 그를 '핵주먹'이라 불렀다. 그런데 그토록 강했던 타이슨은 대체 왜 무너졌을까. 이번 다큐멘터리를 보며 오랫동안 품어왔던 그 의문이 조금은 풀리는 듯했다.



핵주먹이라 불리던 복서의 어린 시절



타이슨의 유년기는 참혹했다. 미국 뉴욕 브루클린의 가난과 폭력이 일상이던 환경에서 성장한 그는 다큐멘터리에서 어린 시절 어머니가 성매매를 하는 모습을 목격했다고 회고한다. 자신의 아버지에 대해서도 '포주'였다고 표현할 만큼 그가 기억하는 어린 시절은 비참함으로 가득했다.



거리의 폭력과 범죄에 노출돼 있던 그의 인생을 바꿔준 사람은 복싱 트레이너 커스 다마토였다. 다마토를 만나 복싱에 재능이 있음을 알게된 타이슨은 완전히 다른 인생을 걷기 시작했고, 1986년 불과 20세의 나이로 세계 헤비급 챔피언에 올랐다.



다큐멘터리를 따라가다 보면 폭력적이고 안하무인이었던 그의 행동마저 어느 순간 이해하게 되는 경험을 하게 된다. 작품은 그의 잘못을 나열하는 데 그치지 않고, '왜 이런 사람이 되었을까'를 들여다보며 시청자를 타이슨의 감정선에 동화시킨다.



하지만 이야기가 전개되며 분위기는 반전된다. 다큐는 그의 어두운 과거와 논란 역시 피하지 않고 정면으로 다룬다. 1991년 당시 18세였던 디자이어 워싱턴을 성폭행한 혐의로 기소돼 이듬해 징역 6년을 선고받은 사건 역시 가감 없이 다룬다.



타이슨은 무죄라고 지속적으로 항변하지만, 법원의 유죄 판결이라는 명백한 사실이 뒤집히는 것은 아니다. 이미 사법적 판단이 내려진 범죄를 단순한 '의혹'으로 치부하거나 불우한 환경을 핑계로 정당화해서는 안 된다는 점을 분명히 한다.



타이슨에 대해 말하는 백악관의 트럼프



다큐멘터리에서 뜻밖에도 눈길을 끈 인물은 도널드 트럼프 미국 대통령이었다. 직접 등장해 타이슨의 전성기를 회상하는 그를 보며 처음엔 단순히 스포츠를 좋아하는 유명인사로서 인터뷰에 응한 줄 알았다. 그는 일전에 넷플릭스 다큐멘터리 <헐크 호건: 리얼 아메리칸>에도 등장했기 때문이다. 그러나 두 사람의 인연은 생각보다 깊었다.



1988년 타이슨과 마이클 스핑크스의 헤비급 빅매치를 애틀랜틱시티에 유치하기 위해, 당시 카지노 사업가였던 트럼프는 1100만 달러라는 거액의 사이트 비용을 지불했다. 그리고 타이슨은 그 경기에서 스핑크스를 단 91초 만에 쓰러뜨렸다. 이후 타이슨이 매니저와 갈등을 겪을 때 트럼프는 복싱 및 사업 관련 고문(자문)역을 맡기도 했다. 즉, 화면 속 트럼프는 단순한 회상자가 아니라 직접 거액을 투자해 당대 최고의 흥행 스타와 사업을 함께 했던 파트너이자 증인이었던 셈이다. 이 대목에서 새삼 타이슨의 전성기 인기가 얼마나 대단했는지 실감할 수 있었다.



아무리 강해도 인간은 인간이다



가장 인상 깊었던 장면 중 하나는 에반더 홀리필드와의 경기였다. 1997년 6월 재대결에서 타이슨은 홀리필드의 귀를 두 번이나 물어뜯으며 실격당했다. '핵주먹'이 한순간에 '핵이빨'로 전락한 사건이었다.



당시에는 그 장면 자체가 충격이었지만, 세월이 흘러 자신의 행동을 설명하는 그를 다시 보니 조금은 다르게 다가왔다. 세계에서 가장 강하고 무서운 사나이도 결국 일이 제 뜻대로 풀리지 않으면 화가 나고, 약이 오르고, 감정을 통제하지 못하는 인간이라는 사실을 말이다.



그러자 자연스레 또 다른 의문이 생겼다. 이런 기행 속에서 그의 삶에 술과 마약은 얼마나 큰 영향을 미쳤을까.



타이슨은 코카인과 술이 처음엔 용기와 자신감을 주는 듯했지만 결국 심각한 중독으로 이어졌다고 털어놓는다. 하지만 그의 몰락을 약물 탓으로만 돌리기는 부족해 보인다. 폭력으로 얼룩진 유년기, 정신적 지주였던 커스 다마토의 죽음, 너무 이른 나이에 찾아온 거대한 성공, 그리고 파괴된 인간관계와 중독이 복잡하게 뒤엉켜 있었다.



결정적으로 2009년에는 네 살배기 딸 엑서더스를 잃는 끔찍한 비극까지 겪었다. 집 안의 러닝머신 줄에 목이 감기는 사고였다. 딸을 잃은 고통을 털어놓는 그에게서 '핵주먹'의 위용은 온데간데없었다. 그저 가슴이 무너져 내린 한 명의 아버지만이 남아있을 뿐이었다.



후반부에는 자신의 중독과 내면의 결핍을 직시하며 다시 일어서려는 현재 타이슨의 모습이 그려진다. 재활 치료 과정에서 체험한 이른바 '토드(the toad)'라 불리는 환각 물질을 통한 사이키델릭 경험이 자신의 삶을 바꿨다고 고백하지만, 이는 검증된 치료법이라기보다 철저히 그의 주관적인 경험과 믿음에 가깝다. 다큐멘터리는 이처럼 다양한 치료와 회복의 과정을 거치며 갱생의 의지를 다지는 타이슨의 모습을 보여준다.



결국 네 편의 에피소드를 모두 시청한 뒤 머릿속에 오래 맴돈 생각은 하나였다. 마이크 타이슨은 유명 스포츠 스타이기 이전에, 그저 끊임없이 사람들의 애정과 관심을 갈구했던 외로운 사람이었다는 점이다.



그도 그럴 것이 그가 세계 챔피언이 된 뒤 그의 주변에는 너무나 많은 사람이 몰려들었다. 프로모터 돈 킹을 비롯해 타이슨의 성공과 막대한 돈을 둘러싸고 수많은 이해관계가 얽혔다. 적어도 다큐멘터리 속 그의 시선으로 바라보면, 그들 가운데 일부에게 타이슨은 상처 입은 한 인간이기보다 끊임없이 '돈 벌어다 주는 기계'에 가까웠던 것처럼 보였다.



세상에서 가장 강력한 주먹을 가졌지만, 정작 자기 자신과 싸우는 법은 알지 못해 오랜 시간을 방황해야 했던 인간. 어쩌면 그것이 이 다큐멘터리를 모두 보고 난 뒤, 내가 새롭게 발견한 마이크 타이슨의 진짜 얼굴인지도 모르겠다.

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