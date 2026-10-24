2년 전 'KS 파트너', 이번엔 플레이오프서 만난다

[삼성 라이온즈]

[KIA 타이거즈]

순위가 낮은 두 팀이 격돌해 승리한 팀이 순위가 높은 팀에게 도전하는 형식의 '계단식 토너먼트'를 도입하고 있는 KBO리그에서는 정규리그 순위가 높은 팀이 유리할 수밖에 없다. 낮은 순위로 가을야구를 시작하는 팀은 와일드카드 결정전과 준플레이오프를 거치면서 투수진을 비롯해 전력을 많이 소모할 수밖에 없기 때문이다. 각 구단이 하나라도 높은 순위에서 포스트시즌을 시작하려 애쓰는 이유다.하지만 올해 준플레이오프에서 LG 트윈스에게 3연승을 거둔 KIA 타이거즈는 별다른 전력 손실 없이 오히려 경기 감각과 분위기를 최대로 끌어 올린 채 플레이오프행 티켓을 따냈다. 타격에서는 3경기에서 홈런 7방을 포함해 3경기에서 32개의 안타를 폭발하며 24득점을 올렸고 마운드에서는 3명의 외국인 선발 투수가 18이닝을 단 4실점으로 막았다. KIA의 준플레이오프 팀 타율은 .311, 팀 평균자책점은 1.67이었다.기세가 오른 KIA는 플레이오프에서 정규리그 2위 삼성 라이온즈를 만난다. 정규리그에서는 4.5경기 차이로 삼성이 앞섰지만 상대 전적에서는 오히려 KIA가 9승 7패로 우위에 있었다. 하지만 정규리그 종료 후 약 2주간의 휴식과 재정비를 통해 전력을 최상으로 끌어올린 삼성의 저력 역시 무시할 수 없다. 2년 전 한국시리즈에서 맞붙었던 삼성과 KIA가 올해는 '한국시리즈의 길목'에서 격돌한다.2011년부터 2015년까지 통합 4연패를 비롯해 5년 연속 정규리그 우승을 차지하며 황금기를 보냈던 삼성은 2016년부터 2023년까지 8년 동안 가을야구에 한 번 밖에 진출하지 못하며 최악의 암흑기를 보냈다. 하지만 2023년 박진만 감독 부임 이후 팀을 재정비한 삼성은 2024년 한국시리즈 준우승에 이어 지난해에도 플레이오프에서 한화 이글스와 5차전까지 가는 접전을 벌이며 좋은 성적을 거뒀다.삼성은 올해도 전반기를 1위로 마치는 등 시즌 내내 kt 위즈, LG와 선두 경쟁을 벌이며 정규리그를 2위로 마쳤다. 삼성은 영입 당시 '폰세급'이라고 평가 받았던 외국인 투수 맷 매닝이 스프링캠프 도중 부상으로 퇴출 됐고 에이스 아리엘 후라도도 어깨 부상으로 50일 넘게 이탈하는 악재가 있었다. 여기에 토종 원투펀치 원태인과 최원태마저 나란히 7승에 그치면서 삼성은 올 시즌 10승 투수를 1명도 배출하지 못했다.하지만 삼성은 팀 타율 2위(.273)와 팀 타점 1위(773점)를 기록한 타격의 힘을 앞세워 정규리그 2위에 올랐다. 특히 구자욱과 르윈 디아즈, 최형우로 이어지는 중심타선은 정규리그에서 469안타 337타점을 합작했다. 지난해 50홈런을 기록했던 디아즈 같은 엄청난 거포는 없지만 올 시즌 두 자리 수 홈런을 기록한 타자가 무려 7명에 달한다. 언제 어디서 터질지 알 수 없는 '지뢰밭 타선'은 삼성의 가장 무서운 점이다.77.1%(27/35)라는 한국시리즈 진출 확률이 걸린 중요한 1차전에서 삼성은 에이스 후라도 대신 크리스 페덱을 선발로 내세운다. 지난 7월 삼성과 계약한 페덱은 정규리그 13경기에 등판해 9번의 퀄리티스타트와 함께 7승 3패 평균자책점 2.95의 좋은 성적으로 사실상 후반기 삼성의 에이스 역할을 했다. 다만 KIA를 상대로는 2경기에서 2패만 당했는데 지난 8월 11일에는 KIA전에서 7이닝 1자책 3실점으로 호투한 바 있다.준플레이오프에서 7개의 홈런으로 24득점을 올린 KIA 타선의 기세는 분명 삼성에게도 큰 위협이 될 것이다. 하지만 햄스트링을 다쳤던 구자욱이 지명타자로 활약하고 노장 최형우가 좌익수 수비를 어느 정도 소화할 수 있으면 삼성의 화력도 결코 KIA에게 뒤지지 않는다. 과연 삼성은 99.3%의 좌석 점유율로 단일 시즌 홈 최다 관중 신기록(171만 7050명)을 세운 대구의 야구팬들에게 한국시리즈 티켓을 선물할 수 있을까.와일드카드 결정전에서 6이닝을 던진 카를로스 카라스코가 1, 2차전에 등판할 수 없고 신민재가 햄스트링을 다친 LG보다 정규리그 3위 경쟁의 승자 KIA가 준플레이오프에서 더 유리할 거라는 예상은 누구나 할 수 있었다. 하지만 3경기에서 홈런 7-1, 타점과 득점 24-5라는 일방적인 차이가 날 거라고 전망했던 야구팬은 많지 않았다. 그만큼 올해 준플레이오프는 예상을 훌쩍 뛰어넘는 KIA의 완승이었다.KIA는 LG의 선발 앤더스 톨허스트와 임찬규, 카라스코가 각각 5이닝 3실점(2자책), 0.1이닝 5실점, 1.1이닝 5실점(4자책)으로 크게 고전하는 사이 제임스 네일,아담 올러,시라카와 케이쇼로 이어지는 선발 3인방이 18이닝을 단 4실점으로 틀어 막았다. 여기에 1, 2차전에서 연속으로 4아웃 세이브를 기록한 마무리 전상현을 비롯해 성영탁, 정해영, 이의리 등 불펜투수들도 좋은 컨디션을 유지하며 KIA의 승리를 지켰다.타선에서는 올 시즌 프로 데뷔 첫 홈런왕(45개)을 차지한 '슈퍼스타' 김도영의 활약이 단연 돋보였다. 1차전에서 멀티홈런을 기록하며 4타점을 쓸어 담았던 김도영은 3차전에서도 승부에 쐐기를 박는 만루홈런을 터트리며 준플레이오프 3경기에서 3홈런 8타점을 적립했다. 여기에 외국인 타자 헤럴드 카스트로가 준플레이오프에서 좋은 타격감을 선보였고 '캡틴' 나성범도 3차전에서 멀티홈런을 작렬하며 이름값을 해냈다.KIA는 플레이오프 1차전에서 준플레이오프 1차전 7이닝 1실점으로 호투했던 에이스 네일을 선발로 내세운다. 네일은 올 시즌 삼성을 상대로 4경기에 등판해 25이닝 9실점(평균자책점 3.24)으로 호투하면서 2승을 따냈고 2024년 한국시리즈에서도 삼성을 상대로 10.2이닝 3실점을 기록한 바 있다. 네일이 1차전을 잡아준다면 KIA는 2차전에서 올러 외에도 양현종, 시라카와 등 다양한 선발 옵션을 고민할 여유가 생긴다.준플레이오프의 기세가 워낙 좋았기 때문에 플레이오프 역시 KIA가 유리할 거라 전망하는 야구팬들이 적지 않다. 하지만 2023년의 NC 다이노스도 와일드카드 결정전부터 플레이오프 2차전까지 가을야구 6연승을 질주했다가 내리 3연패를 당하면서 한국시리즈 진출에 실패한 바 있다. KIA 역시 준플레이오프 완승의 자신감과 분위기는 이어가되 냉정한 마음으로 시리즈에 임해야 플레이오프의 승자가 될 수 있다는 뜻이다.