김도영과 '삼나쌩' 타선 믿는 KIA... '가을야구 호랑이 징크스' 깨야 할 삼성

'프로야구 역대 최다 우승팀' 1, 2위에 빛나는 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈가 2026년 KBO리그 한국시리즈 진출을 놓고 물러설 수 없는 한판 승부를 펼친다.삼성과 KIA는 25일 오후 2시 대구 삼성라이온즈파크에서 '2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프(PO·5전3승제)' 1차전을 치른다.삼성은 정규시즌 2위로 플레이오프에 직행했다. KIA는 정규시즌 3위를 기록하며 4위 LG 트윈스와 준플레이오프에서 3연승을 거두고 일찍 PO 진출을 확정 지었다.두 팀은 KBO리그를 대표하는 '전통의 강호'이자 오랜 라이벌이다. KIA는 전신 해태 시절을 포함해 역대 최다인 12차례나 한국시리즈(KS)를 제패했으며, KS 승률 100%의 신화를 자랑한다. 삼성은 8차례 우승으로 그 뒤를 추격하고 있다.역대 정규시즌 전적에서는 408승 12무 381패로 삼성이 앞선다. 하지만 포스트시즌에서는 정반대로 KIA가 시리즈 전적 4승 1패, 개별 경기 전적 16승 1무 7패로 삼성에 압도적인 우위를 점하고 있다.양팀은 한국시리즈에서만 4번(1986년, 1987년, 1993년, 2024년)이나 격돌했으나 모두 KIA가 승리했다. 삼성이 KIA와의 한국시리즈에서만 모두 승리했다면 양팀의 최다우승 횟수는 서로 바뀌어있었을 것이다. 삼성이 KIA를 포스트시즌에서 꺾은 것은 1990년 플레이오프가 유일하다. 공교롭게도 KIA는 이때부터 한국시리즈를 제외한 나머지 포스트시즌(준PO, PO, WC) 시리즈에서는 단 한 번도 이기지 못하다가 지난 LG와의 준PO 승리로 무려 37년 만에 징크스를 깼다.이번 플레이오프는 양 팀 간 포스트시즌 6번째 대결이다. 올해 정규시즌 상대 전적에서는 KIA가 9승 7패로 삼성에 근소한 우위를 보였다. 삼성은 2년 전 포스트시즌에서는 정규시즌 2위로 플레이오프를 거쳐 한국시리즈에 직행한 KIA와 대결을 해야하는 불리한 입장이었다면, 이번에는 플레이오프에 선착하여 KIA를 기다리고 있는 유리한 입장이라는 차이가 있다.삼성과 KIA 모두 올해 화끈한 타격에 더 강점을 보여준 팀이라는 공통점이 있다. 삼성은 올 시즌 팀 타율 2위(0.273), 타점 1위(773개) 등 타격 부문에서 고른 성적을 거뒀다. KIA는 팀 홈런 2위(174개)로 삼성(140개)에 크게 앞섰고, 장타력(.434)은 리그 1위다. 1, 2차전이 열리는 삼성 라이온즈파크는 국내에서 대표적인 타자친화형 구장으로 꼽힌다. 이번 플레이오프가 역대급 타격전이 될 수 있다는 전망이 나오는 이유다.특히 KIA 타선은 올시즌 삼성만 만나면 유독 불을 뿜는 '삼나쌩(삼성 나오면 쌩큐)'의 면모를 보여줬기에 더욱 기대를 모으고 있다. KIA의 간판타자이자 준플레이오프 MVP 김도영은 삼성전에서 올시즌 9개구단을 통틀어 가장 많은 9개(키움과 공동 최다)의 홈런을 뽑아냈으며 타율 3할 6리에 20타점을 쓸어담았다. 이중 대구라팍에서만 4홈런 8타점을 기록했다.김도영과 함께 중심타선을 형성하는 외국인 타자 카스트로가 삼성전 3할 8푼 1리 2홈런 13타점, 5번타자 나성범도 3할 5푼 6리 2홈런 9타점을 기록했다. 이밖에도 박재현은 3할 3푼 8리 4홈런 13타점 5도루, 김선빈도 3할 4푼 9리, 김태군이 3할 1푼 1홈런 11타점, 하주석이 3할 1푼 6리 1홈런 6타점으로 맹타를 휘둘렀다.KIA의 삼성전 팀타율은 3할 4리에 이르며 홈런만 22개를 뽑아내며 극강의 면모를 보였다. KIA는 지난 준PO 3경기에서 홈런 7개를 터트린 장타력을 앞세워 타격감을 한창 끌어올린 상태에서 삼성을 만난다.자연히 삼성 투수들은 KIA 타자들만 만나면 하나같이 고전을 면치못했다. 삼성의 1선발이 유력한 크리스 페덱은 KIA전에서 2경기 2패, 자책점 5.25로 9개구단 중 내용이 가장 좋지 않았다. 아리엘 후라도는 1경기만 등판하여 승패없이 자책점 3.86(7이닝 3실점)을 기록했다. 원태인도 KIA전 1경기에 등판하여 자책점 9.53(.52이닝 6실점)에 그쳤다. 올해 35세이브를 거둔 삼성 마무리 김재윤은 KIA전에서는 5경기에서 2승 1패 1세이브를 기록했으나 자책점 6.35에 이른다.물론 삼성도 타격왕 구자욱(타율. 371), 디아즈(26홈런 129타점) 최형우(타율 .301, 106타점)등 KIA 못지않은 강력한 타선을 보유하고 있다. 하지만 디아즈는 KIA전에서 16경기 타율 .214에 1홈런 10타점으로 모두 9개구단을 통틀어 가장 부진한 기록을 보였다. 지난 시즌까지 KIA에서 뛰었던 최형우 역시 친정팀을 상대로는 타율.190에 불과하다. 상대 팀 중 가장 낮은 기록이다. 그나마 구자욱이 KIA를 상대로 15경기에서 타율 .340, 1홈런, 10타점으로 좋은 활약을 펼쳤으나 정규시즌 막바지 당한 부상 후유증으로 컨디션이 불투명하다는 게 관건이다.삼성은 정규시즌에서 기대에 못미쳤던 주전급 선수들의 부활이 절실하다. '가을 사나이' 김영웅은 정규시즌 57경기에서 타율 0.167(186타수 31안타), 5홈런, 18타점의 부진에 그쳤지만, 플레이오프를 앞두고 자체 청백전에서 4안타를 기록하며 타격감을 끌어올렸다. 마운드에서는 3, 4선발로 거론되는 원태인과 최원태의 구위와 구속이 살아나야한다.KBO리그 역사상 단일시즌 플레이오프는 총 35차례가 열렸다. 플레이오프에 직행한 2위팀이 한국시리즈까지 올라간 경우는 총 19번으로 확률은 54.3%였다. 한편 3위팀이 준플레이오프에서 3연승으로 플레이오프에 진출한 경우는 이번에 KIA가 처음이었다. 이번 플레이오프는 2위와 3위간의 전력이나 체력적 격차가 가장 근소한 시리즈도 꼽힌다. 두 팀이 모두에게 비슷하게 한국시리즈 진출의 기회가 열려있다는 의미다.그래서 1차전의 중요성이 더 높아질 전망이다. 역대 5전 3선승제의 플레이오프에서 1차전 승리팀의 한국시리즈 진출확률은 무려 77%(27/35)에 이른다. 플레이오프에서는 36년 만에 성사된 양팀의 맞대결에서 과연 누가 한국시리즈행 티켓을 거머쥐게 될까.