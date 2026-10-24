탱고 선율에 실린 아르헨티나의 절망과 희망, 그리고 '인생의 맛'

찬란

<부에노스 아이레스여 안녕> 스틸'훌리오'는 부에노스 아이레스에서 구두 가게를 운영하며 일을 마친 후엔 친구들과 동네 탱고 밴드를 함께 한다. 그는 탱고 연주의 핵심인 반도네온 담당이다. 이혼 후 노모와 딸과 함께 살지만, 밴드 활동 덕분에 외롭거나 심심할 일은 없었다. 하지만 경제 위기는 그와 친구들을 엄습한다. 이 나라에 더는 희망이 없다고 판단한 훌리오는 이민을 준비한다.친척이 사는 독일 이주와 정착을 위한 준비로 가게와 집도 내놓는다. 차를 팔아 비행기표 살 돈을 마련할 계획이다. 그러나 초보 택시 운전사 '마리엘라'가 훌리오의 애마를 들이받으며 계획에 차질이 발생한다. 하지만 이는 시작에 불과하다. 정부는 은행 계좌를 강제로 동결해버린다. 새 출발을 위한 자금은 은행에 묶여 출금할 수 없다. 새로 사귄 남자친구 때문에 떠나기 싫다는 딸의 투정도 골칫거리다. 과연 희망이라곤 찾을 수 없는 조국에서 탈출할 수 있을까?영화는 탱고로 시작해 탱고로 끝난다. 한국 관객에게 탱고란 어떤 이미지일까? 남녀가 정교한 동작으로 짝을 맞춰 정열적이면서도 세련된 무도장에서 척척 합을 맞추며 추는 도회적인 춤사위, 사교춤의 최상위 유형쯤의 위상일 테다. 뭔가 좀 고급스럽고 우아한 느낌이랄까? 영화 좋아하는 이들이라면 알 파치노의 열연이 돋보이던 추억의 명작 <여인의 향기> 속 인상적인 장면을 연상할 법하다. 근사한 재즈바에서 아스트로 피아졸라의 연주를 상상할 수도 있겠다.작품 속 탱고는 우리가 떠올리는 그것과 같고도 다른 질감으로 다가온다. 끈적하기보단 밀고 당기듯 유려한 선율에 실린 연애의 단맛과 쓴맛, 정열과 애조가 근사하지만, 단지 춤과 유흥을 위한 댄스에 그치지 않는, 인생이 녹아든 진정한 '어른의 맛'으로 다가온다. 20세기 초반 부에노스 아이레스 밤거리 어디서나 즐길 수 있도록 탄생한 이 매혹적인 장르는 그 탄생부터 전성기에 이르기까지 자신을 탄생케 한 나라와 뗄 수 없는 관계다.탱고는 영화에서 여러 장소를 통해 선보인다. 처음 공연은 쇠락한 동네 클럽 로비 무대다. 전기세 낼 돈도 만만하지 않은지 손님을 끌어모을 간판조차 한쪽 조명이 지직거린다. 훌리오와 동료들은 각각 반도네온, 바이올린, 첼로, 피아노를 연주하고 보컬의 실력도 아마추어 수준이 아니지만, 그들이 받은 공연비는 고작 중남미식 파이 '엠파나다' 12개다. 그나마 실력을 인정받아 유럽으로 떠난다는 보컬이 먼저 자리를 비운 바람에 남은 4명에게 3개씩 몫이 늘었다.당장 보컬이 빠지자 그나마 자부심으로 삼던 공연도 못할 판이다. 동료 중 한 명이 기막힌 발견을 해낸다. '마에스트로' 칭호가 붙은 전설의 탱고 가수 '토르토렐라'를 찾아낸 것. 유명 가수는 옛 영광을 뒤로 한 채 양로원에서 쫓겨날 위기에 처할 만큼 몰락한 상태였다. 그를 보컬로 영입한 밴드는 심기일전해 연습에 매진한다. 신입의 명성 덕분에 그들은 근사한 피로연 무대에 서며 제대로 보수도 받을 수 있다. 하지만 훌리오의 머릿속은 벌써 독일에 가 있다.