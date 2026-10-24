알바노, 26점 11어시스트 폭발... DB 역전승의 중심으로

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DB 알바노의 돌파(KBL 제공)득점도 경기 조율도 알바노였다. 핵심 외인 앨런슨이 빠진 상황 속 해결사로 팀의 역전 승리를 이끌었다.이규섭 감독이 이끄는 원주 DB는 23일 오후 7시 수원 KT 소닉붐 아레나에서 열린 '2026~2027 KCC 프로농구' 수원 KT와의 경기에서 102-95 승리를 거뒀다.수원으로 넘어온 DB는 승리가 필요했다. 지난 12일 모비스 원정에서 시즌 2번째 패배를 맛본 이들은 이어진 삼성전에서도 무너지며 고개를 숙였다. 연패의 늪에서 만난 상대는 똑같이 3연패에 빠졌던 KT로 쉽지 않은 경기가 예고됐다.경기는 치열하게 흘러갔다. 1쿼터에서는 강상재·해먼즈·이유진의 연속 3점으로 앞서갔으나 뒤늦게 불이 켜진 배스를 제어하는 데 어려움을 겪으며 21-18로 끝났다. 2쿼터는 KT가 코트를 지배하는 분위기였다.외국인 선수 2명이 들어갈 수 있는 이점을 살렸고, 트레이 포터·패리스 배스가 림을 계속해서 가르는 데 성공했다. 2쿼터에만 KT는 무려 30점을 기록, DB를 1점 차로 추격했다. 3쿼터 역시 마찬가지였다. 무려 31점을 뽑아냈으며 DB의 득점은 단 22점에 그쳤다.승부는 4쿼터에서 갈렸다. DB는 강상재가 부상으로, 정효근이 5반칙 퇴장으로 물러나며 공백이 생겼으나 알바노·김보배·해먼즈가 차례로 허슬 플레이를 선보였다. KT는 야투에서 약점이 명확하게 나타났고, 결국 102-95로 DB가 짜릿한 역전극을 완성했다.원정에서 짜릿한 역전 승리를 따낸 DB. 이들은 엄청난 악재가 있었음에도 극복하는 모습을 보여줬다. 경기 직전에는 두통과 등 통증으로 명단에서 제외된 앨런슨을 비롯해 경기 중반에는 해먼즈가 발목 부상을 호소했다. 더불어 강상재 역시 경기 중반 부상을 호소했다.그러나 알바노는 흔들리지 않았다. 베스트 5로 나선 알바노는 1쿼터에는 다소 잠잠했으나 2쿼터부터 존재감을 드러냈다. 2쿼터 시작과 함께 자신보다 신장이 높은 포터를 따돌리며 2점을 꽂았고, 이어 문정현을 앞에 두고도 과감한 돌파로 추가 득점을 터뜨렸다.또 이유진·이윤기의 3점 포를 직접 어시스트하며 도우미 역할도 충실하게 해냈다. 승부처인 4쿼터에서도 알바노의 활약은 특히 빛났다. 한희원을 두고 스핀 무브에 이은 레이업 성공을 시작, 이어진 상황에서도 앤드 원 플레이를 통해 뒤쳐진 분위기를 뒤집었다.또 97-90으로 KT가 바짝 따라온 상황 속 포터를 앞에 두고 3점을 깔끔하게 성공시키면서 상대 추격 의지를 확실하게 꺾었다. 그야말로 승부처에서 결정적인 득점으로 DB의 짜릿한 역전 승리 주역으로 활약한 알바노.코트에서 총 36분을 누빈 가운데 26점 5리바운드 11어시스트를 기록, 핵심 외인 앨런슨이 빠진 상황 속 이규섭 감독의 고민을 덜어주는 훌륭한 활약을 선보였다.특히 알바노는 픽앤롤을 적극적으로 활용하며 상대 수비를 흔들었다. 스크린 이후 직접 페인트존까지 파고들어 득점을 만들었고, 수비가 안쪽으로 좁혀질 때는 외곽에 자리한 팀원에게 정확한 패스를 연결하며 공격 선택지를 넓히는 모습을 보여줬다.여기에 빠른 템포와 지공 상황을 오가며 경기 속도까지 조절, KT에 악몽을 선사했다.적장인 문경은 감독도 "수비적인 부분에서 알바노와 같은 특정 선수에게 너무 많은 득점을 허용한 것이 아쉽다"라고 했다.한편, DB는 오는 25일 안양으로 넘어가 정관장과 맞대결을 펼친다.