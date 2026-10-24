'권순찬호 출항' 정관장, 명예회복 노린다

V리그 여자부 6개 구단은 지난 2021-2022 시즌부터 2024-2025 시즌까지 적어도 최하위로 떨어질 걱정은 하지 않았다. 2021년에 창단한 7번째 구단 페퍼저축은행 AI페퍼스가 기존 구단들에게 승점을 헌납하면서 창단 후 네 시즌 연속 최하위를 독식(?)했기 때문이다. 페퍼저축은행은 창단 후 최다승 기록(11승)을 세웠던 2024-2025 시즌에도 GS칼텍스 KIXX에게 승점 4점이 뒤져 최하위 탈출에 실패했다.
하지만 페퍼저축은행은 지난 시즌 외국인 선수 조 웨더링튼(올랜도 발키리스)과 아시아쿼터 시마무라 하루요(군마 그린윙스)의 활약에 힘입어 16승 20패(승점 47점)로 창단 5시즌 만에 처음으로 탈꼴찌에 성공했다(하지만 페퍼저축은행은 꼴찌에서 벗어난 후 곧바로 팀 해체를 선언했다). 그렇게 지난 시즌 페퍼저축은행에게 최하위 자리를 물려 받은 팀은 바로 V리그 원년 우승팀 정관장 레드스파크스였다.
2024-2025 시즌 챔피언 결정전 준우승을 차지하며 우승의 문턱까지 갔던 정관장은 팀의 쌍포 반야 부키리치와 메가왓티 퍼티위(현대건설 힐스테이트)가 팀을 떠나면서 7시즌 만에 최하위로 추락했다. 설상가상으로 고희진 감독마저 코칭스태프의 불미스러운 일에 책임을 지고 자진 사퇴했다. 과연 시즌 개막이 한 달도 남지 않은 시점에서 권순찬 감독이 부임한 정관장은 이번 시즌 명예 회복에 성공할 수 있을까.
최강 쌍포 떠나자 무기력하게 최하위 추락