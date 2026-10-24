'권순찬호 출항' 정관장, 명예회복 노린다

한국배구연맹

정관장의 아시아쿼터 종휘는 컵대회를 통해 이번 시즌 맹활약을 기대하게 했다.시즌이 끝난 후에도 정관장의 악재는 계속 됐다. 4월에는 박은진과 함께 정관장의 중앙을 지켰던 미들블로커 정호영이 FA 자격을 얻어 팀을 떠났고 8월에는 만년 하위팀이었던 정관장을 챔프전 준우승으로 이끌었던 고희진 감독이 코치의 성추행 논란으로 자진 사퇴했다. 정관장은 컵대회 개막을 이틀 앞둔 6일 권순찬 감독을 선임했지만 시즌을 준비하기엔 물리적인 시간이 턱없이 부족했다.그렇다고 정관장이 비 시즌 동안 지난 시즌의 수모를 씻어내기 위한 노력을 게을리한 것은 아니다. 특히 2024-2025 시즌 준우승의 주역 부키리치가 외국인 선수 드래프트에서 1순위 지명을 받고 복귀하는 것은 매우 고무적인 일이다. 이번 시즌 자신의 원래 포지션인 아포짓 스파이커로 돌아갈 예정인 부키리치는 종아리 부상으로 컵대회에 출전하지 못했지만 부상이 심하지 않아 개막전 출전에는 지장이 없을 전망이다.정관장이 2024-2025 시즌 아웃사이드히터로 활약했던 부키리치를 이번 시즌 공격에만 전념할 수 있는 아포짓 스파이커로 활용할 수 있는 이유는 새 아시아쿼터로 중국 출신의 아웃사이드히터 종휘를 영입했기 때문이다. 184cm의 좋은 신장을 가진 종휘는 한국에서의 데뷔 무대였던 지난 컵대회에서 3경기에 출전해 48.04%의 높은 공격 성공률과 세트당 0.55개의 블로킹을 기록하며 56득점으로 맹활약했다.2024-2025 시즌 정관장 준우승의 주역으로 활약했다가 지난해 4월과 시즌 직전 양 무릎에 수술을 받으면서 16경기 출전에 그쳤던 염혜선 세터가 건강하게 복귀하는 것도 정관장에게는 큰 힘이다. 안예림(양산시청)과 FA계약에 실패했고 김채나(타이페이 킹웨일즈)마저 자유 신분 선수로 방출한 만큼 염혜선이 정상적으로 복귀하지 못했다면 정관장은 이번 시즌 세터 운영에 큰 어려움을 겪을 수 밖에 없었다.대전 충무 체육관을 홈구장으로 함께 사용하고 있는 남자부의 삼성화재 블루팡스와 여자부의 정관장은 지난 시즌 나란히 남녀부 최하위에 머물면서 체면을 구겼다. 컵대회에서 3전 전패로 탈락한 삼성화재가 이번 시즌에도 하위권으로 분류되는 만큼 여자부 정관장의 부담은 더욱 커졌다. 과연 정관장은 지난 시즌의 아픔을 극복하고 반등에 성공하며 우울했던 대전의 배구팬들을 다시 웃게 만들 수 있을까.