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김성호의 씨네만세 금괴 싸 들고 모여서 굿판, '파묘' 닮은 애니메이션

금괴 싸 들고 모여서 굿판, '파묘' 닮은 애니메이션

[김성호의 씨네만세 1481] BIAF 2026 스페셜 스크리닝 <아홉산 숲: 기생혼>

김성호(starsky216)
26.10.28 15:20최종업데이트26.10.28 15:20
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근 몇 년 급격히 이뤄지고 있는 애니메이션 제작 형태가 있다. 애니 제작회사가 3D제작 및 모션캡처, 시각효과 등 각 부문을 떼어 자회사나 합작회사 형태로 해외에 두고 협업하는 사례다. 애니메이터를 비롯한 숙련된 한국 인력의 몸값이 올라 있는 상황에서 인건비를 삭감해 제작비를 절감하기 위한 방안으로 풀이된다. AI를 적극적으로 활용하지 않는 애니 영역은 아직까지 노동집약적인 상황이기에 3배 이상 비싼 한국 인력을 쓰는 것이 경쟁력의 저하로 직결된다는 얘기가 공공연하다.

벌써 베트남을 비롯해 동남아 지역에 합작회사나 자회사를 차린 업체가 여럿이다. 또 이들을 매개하여 단일 프로젝트 형태로 동남아 인력이 한국 콘텐츠에 참여하는 경우도 쉽게 발견할 수 있다. 언제 AI툴에 의해 대체될지 모르는 급변하는 상황 가운데서 장기적으로 인력을 직접 고용하는 것보다 타국 인력을 프로젝트 단위로 공급받는 것이 낫다는 이야기도 흔히 들려온다. 한때 미국과 일본 등의 작품을 한국 애니메이터가 그린다던 이야기가 이제는 반대로 실현되고 있는 것이다.

하나 흥미로운 건 이 같은 경향 가운데서 한국 업체며 작가들이 콘텐츠 제작자로 확고히 자리매김한 경우가 많지 않다는 사실이다. 적어도 성인용 애니 시장에서 한국 콘텐츠는 세계적 경쟁력을 잃고 표류하고 있는 상태다. 지난해 한국 애니 역사의 한 장을 썼다는 찬사와 함께 50만 관객을 동원한 <퇴마록>은 그 주목도에도 불구하고 손익분기점을 넘지 못했다. 한국 성인용 애니는 대중의 선택지에서 크게 물러나 있다는 분석과 평가가 뼈아프다. 디즈니나 지브리 작품은 보지만 한국 애니는 애들이 보는 것이라는 흔한 인식을 깨뜨리기까지 필요한 수고와 시간이 적지 않을 것이 분명하다.

아홉산 숲: 기생혼 스틸컷
아홉산 숲: 기생혼스틸컷부천국제애니메이션페스티벌

상업 스튜디오가 만든 창작 장편 애니

부천국제애니메이션페스티벌 2026은 자타공인 한국 최고의 애니 축전이다. 올해로 28회째를 맞은 이 축제는 한국뿐 아니라 전 세계 장·단편 애니의 최신 경향을 선보이는 뜻깊은 자리로 자리매김했다. 수준 있는 애니를 제작하고 있는 10여 개 국가에서 100편이 넘는 작품을 초청해 소개하고 교류하는 장으로서 기능한다.

<아홉산 숲: 기생혼>은 스페셜 스크리닝 섹션에 초청된 한국 작품이다. 이원철 감독의 신작으로 이번 초청이 월드프리미어, 전 세계 최초 공개다. 애니메이션 스튜디오 잭스트리의 대표로 한국과 베트남을 오가며 다양한 영상을 제작해온 그다. 한국에선 <달빛조각사> <팔라독> 등 게임 관련 영상을 제작한 것으로 유명한 스튜디오로, 지난 2019년부터 베트남에 모션캡처 전문회사를 설립하고 자체 애니 또한 준비해온 것으로 알려졌다.

요컨대 이원철 대표는 기존 영화제의 시각에선 영화로의 애니를 만드는 작가라기보다는 사업가에 가깝게 느껴진다. 카카오게임즈를 비롯해 다양한 고객의 요구에 맞춰 광고나 홍보에 필요한 영상을 제작하고 기업체의 미래를 생각하며 그 체질을 꾸준히 개선해온 인물 말이다. 그런데 그가 당장의 수익에는 뚜렷하게 도움이 되지 않을 수 있는 장편 애니를 꽤 공들여 준비해왔단 사실이 이색적이다. 한국 영화진흥위원회와 부천국제애니메이션페스티벌에서 제작비 지원까지 받아 야심차게 준비해온 작업이다. 현업자로 나가 활동하던 이가 운영하던 상업 스튜디오를 이끌고 장편 창작의 영역에 던진 도전장이 궁금했다.

아홉산 숲: 기생혼 스틸컷
아홉산 숲: 기생혼스틸컷부천국제애니메이션페스티벌

<파묘> 떠올리게 하는 한국형 오컬트

<아홉산 숲: 기생혼>은 2024년을 뜨겁게 달군 <파묘>를 떠올리게 한다. 무당과 초혼굿이 주요한 소재로 쓰인다는 점부터, 기괴한 장면 연출이 안겨주는 오싹하면서도 꺼림칙한 감상에서 두 작품이 적잖이 닮아 있다 해도 좋겠다. 시작은 어느 병원이다. 3년이나 코마상태에 빠져 있었다는 젊은 여자 환자를 데려가겠다는 중년 여성이 병원장을 압박한다. 대체 그녀는 어떤 사람이기에 병원장을 쥐락펴락하는 걸까. 긴장감 있는 장면 연출이 베일에 싸인 인물 간의 관계와 맞물려 보는 이의 관심을 잡아 끈다.

영화의 관심은 3년 전 있었던 사건과 긴밀히 엮여 있는 굿판으로 옮겨진다. 자정에 있을 굿판은 꽤나 중요한 모양으로, 돈다발이며 금괴까지 싸든 사람들이 숲 깊이 자리한 중년 여성의 집으로 하나둘 모여든다. 중년 여성은 굿을 주재할 무당이다. 신묘한 역량을 가진 덕분에 전국 방방곡곡을 돌며 큰돈도 만지고 권력자들과도 선이 닿아 있을 정도다. 주변 모두를 하대하는 그 모습이 어색하게 느껴지지 않는 것은 그만한 역량이 있기 때문일까. 모든 것은 자정이 되면 알게 될 일이다.

<아홉산 숲: 기생혼>은 다분히 한국적인 무속에 더하여 기이한 심령적인 효과를 가미한 오컬트 장르물이다. 학교폭력부터 시작해 인간의 악한 면모에 주목한 온갖 설정이 크고 작게 개입하는 가운데서, 이성으로는 이해할 수 없는 대나무숲 속 심령들의 출몰까지 이어지며 보는 이를 조금씩 옥죄어 간다. 주인공은 코마상태에서 깨어난 뒤 기억을 잃은 인물로 등장하여 공포에 더하여 미스터리적 성격을 극 가운데 부여한다. 이 모두가 철저히 장르적으로 기능하는 가운데, 실사에 비해 인간의 상상을 제약 없이 시각화할 수 있는 애니의 특장점이 적극 발휘된다.

아홉산 숲: 기생혼 스틸컷
아홉산 숲: 기생혼스틸컷부천국제애니메이션페스티벌

한국에서 보기 드문 도전적 장편 제작

3D 애니의 특징이라 해도 좋을 공간감에 더해 상당히 공들인 듯한 배경연출, 영화적인 카메라움직임까지 그 도입에서부터 제작진의 자신감이 느껴지는 장면이 연달아 이어진다. 장편 애니 연출은 아니라도 다방면에 걸쳐 영화적인 영상을 꾸준히 제작해온 스튜디오의 역량이 그대로 담긴 장면이 한둘이 아니다.

영상과 애니가 더는 영화 매체 안에 독점되지 않는 세상에서 영화란 매체 외부에서 내부로 진격해온 창작자들의 저력이 심상치 않다. 특히 한국에서 흔히 마주할 수 없는 전격적인 성인용 장편 애니의 존재는 그 자체로 반갑다. 이와 같은 작품이 꾸준히 제작되고 저마다 살 길을 도모할 때 산업으로 애니가 번성할 수 있는 때문이겠다.

다만 영화가 기술적 측면에 비하여 서사에서의 짜임새가 헐겁단 점이 아쉽다. 오컬트란 장르 안에서 기괴한 연출을 적극 감행한 시도가 시각적으로 나름의 성과를 거두고는 있지만, 그를 뒷받침하는 서사가 빈약하여 관객이 공포를 즉각적이며 감각적으로만 느끼게 될 뿐이다. 이를테면 학교폭력부터 시작하여 무당과 그녀를 찾은 사람들의 관계, 또 무당과 그녀가 고용한 사람들의 사연 등이 어느 하나 깊이 있게 다뤄지지 않는다. 그때그때 필요한 만큼 이야기를 풀어내는 데 그치고 있어 영화가 관객을 압도한다거나 장악한다고 느낄 만한 순간이 턱없이 부족하다.

부천국제애니메이션페스티벌 포스터
부천국제애니메이션페스티벌포스터부천국제애니메이션페스티벌

한국형 오컬트가 지닌 분명한 힘

그럼에도 불구하고 한국형 오컬트가 가진 힘은 여전히 세계 시장에서 그 가능성을 타진할 만하다고 여겨진다. <파묘>가 보여주었듯 기존 퇴마사와 악령의 묘사는 서양 영화들에서 고정됐다고 해도 좋을 만큼 판에 박힌 양상으로 그려져 왔다. 그런 가운데 한국의 무당과 초혼굿, 또 영화가 터 잡고 있는 육체와 혼의 관계성에 대한 이야기는 이 같은 작품을 접한 적 없는 관객에겐 완전히 새로운 무엇으로 다가갈 밖에 없다.

대나무숲과 굿판, 부적 등의 한국적 소재가 이 같은 문화적 저변이 없는 이들에겐 훨씬 더 기이하게 다가갈 터, 그것이 상업적 스튜디오를 운영해온 제작진이 구태여 오컬트를 채택해 한국의 것을 변주하고자 했던 이유일 테다. 태국과 일본, 대만, 베트남, 필리핀 등지에서 이미 확인됐듯이 아시아형 오컬트에 대한 세계적 수요는 분명히 검증돼 있다. 영화가 이미 있는 시장을 겨냥해 제작됐다는 사실은 양날의 검으로써 작용할 테다. 존재하는 기대에 부응하지 못한다면 있는 시장이 급격히 좁아들 테니 말이다.

<아홉산 숲: 기생혼>을 통해 보건대 한국의 기획력과 몰라보게 발전한 베트남 기술력이 더해져 경쟁력 있는 작품이 연달아 제작될 가능성도 충분하다. 적어도 만듦새의 측면에서 이 정도의 질을 갖춘 작품이라면 충분히 OTT 등을 매개로 전 세계 오컬트 마니아들에게 제 가치를 보일 자격이 있다. 부천국제애니메이션페스티벌이 이 작품을 제작지원한 이유도, 스페셜 스크리닝을 통해 영화제를 찾은 이들 앞에 이를 자신 있게 공개한 까닭도 여기에 있을 테다. 고립되고 정체된 한국 애니의 가능성을 어떻게든 타진하려는 노력 하나하나가 몹시 귀한 때니 어찌 반갑지 않겠는가.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
부천국제애니메이션페스티벌 BIAF 아홉산숲기생혼 이원철 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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