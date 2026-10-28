금괴 싸 들고 모여서 굿판, '파묘' 닮은 애니메이션

근 몇 년 급격히 이뤄지고 있는 애니메이션 제작 형태가 있다. 애니 제작회사가 3D제작 및 모션캡처, 시각효과 등 각 부문을 떼어 자회사나 합작회사 형태로 해외에 두고 협업하는 사례다. 애니메이터를 비롯한 숙련된 한국 인력의 몸값이 올라 있는 상황에서 인건비를 삭감해 제작비를 절감하기 위한 방안으로 풀이된다. AI를 적극적으로 활용하지 않는 애니 영역은 아직까지 노동집약적인 상황이기에 3배 이상 비싼 한국 인력을 쓰는 것이 경쟁력의 저하로 직결된다는 얘기가 공공연하다.
벌써 베트남을 비롯해 동남아 지역에 합작회사나 자회사를 차린 업체가 여럿이다. 또 이들을 매개하여 단일 프로젝트 형태로 동남아 인력이 한국 콘텐츠에 참여하는 경우도 쉽게 발견할 수 있다. 언제 AI툴에 의해 대체될지 모르는 급변하는 상황 가운데서 장기적으로 인력을 직접 고용하는 것보다 타국 인력을 프로젝트 단위로 공급받는 것이 낫다는 이야기도 흔히 들려온다. 한때 미국과 일본 등의 작품을 한국 애니메이터가 그린다던 이야기가 이제는 반대로 실현되고 있는 것이다.
하나 흥미로운 건 이 같은 경향 가운데서 한국 업체며 작가들이 콘텐츠 제작자로 확고히 자리매김한 경우가 많지 않다는 사실이다. 적어도 성인용 애니 시장에서 한국 콘텐츠는 세계적 경쟁력을 잃고 표류하고 있는 상태다. 지난해 한국 애니 역사의 한 장을 썼다는 찬사와 함께 50만 관객을 동원한 <퇴마록>은 그 주목도에도 불구하고 손익분기점을 넘지 못했다. 한국 성인용 애니는 대중의 선택지에서 크게 물러나 있다는 분석과 평가가 뼈아프다. 디즈니나 지브리 작품은 보지만 한국 애니는 애들이 보는 것이라는 흔한 인식을 깨뜨리기까지 필요한 수고와 시간이 적지 않을 것이 분명하다.