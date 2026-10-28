금괴 싸 들고 모여서 굿판, '파묘' 닮은 애니메이션

부천국제애니메이션페스티벌

스틸컷<아홉산 숲: 기생혼>은 2024년을 뜨겁게 달군 <파묘>를 떠올리게 한다. 무당과 초혼굿이 주요한 소재로 쓰인다는 점부터, 기괴한 장면 연출이 안겨주는 오싹하면서도 꺼림칙한 감상에서 두 작품이 적잖이 닮아 있다 해도 좋겠다. 시작은 어느 병원이다. 3년이나 코마상태에 빠져 있었다는 젊은 여자 환자를 데려가겠다는 중년 여성이 병원장을 압박한다. 대체 그녀는 어떤 사람이기에 병원장을 쥐락펴락하는 걸까. 긴장감 있는 장면 연출이 베일에 싸인 인물 간의 관계와 맞물려 보는 이의 관심을 잡아 끈다.영화의 관심은 3년 전 있었던 사건과 긴밀히 엮여 있는 굿판으로 옮겨진다. 자정에 있을 굿판은 꽤나 중요한 모양으로, 돈다발이며 금괴까지 싸든 사람들이 숲 깊이 자리한 중년 여성의 집으로 하나둘 모여든다. 중년 여성은 굿을 주재할 무당이다. 신묘한 역량을 가진 덕분에 전국 방방곡곡을 돌며 큰돈도 만지고 권력자들과도 선이 닿아 있을 정도다. 주변 모두를 하대하는 그 모습이 어색하게 느껴지지 않는 것은 그만한 역량이 있기 때문일까. 모든 것은 자정이 되면 알게 될 일이다.<아홉산 숲: 기생혼>은 다분히 한국적인 무속에 더하여 기이한 심령적인 효과를 가미한 오컬트 장르물이다. 학교폭력부터 시작해 인간의 악한 면모에 주목한 온갖 설정이 크고 작게 개입하는 가운데서, 이성으로는 이해할 수 없는 대나무숲 속 심령들의 출몰까지 이어지며 보는 이를 조금씩 옥죄어 간다. 주인공은 코마상태에서 깨어난 뒤 기억을 잃은 인물로 등장하여 공포에 더하여 미스터리적 성격을 극 가운데 부여한다. 이 모두가 철저히 장르적으로 기능하는 가운데, 실사에 비해 인간의 상상을 제약 없이 시각화할 수 있는 애니의 특장점이 적극 발휘된다.