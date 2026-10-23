48연승 '안세영' 프랑스 오픈 4강, 또 하나의 대역사 쓸까?

연합뉴스

9월 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이를 세트 스코어 2대 0으로 제압한 뒤 환호하고 있다.안세영이 2026 시즌 64승 1패라는 놀라운 기록을 이어가면서 98.46%의 승률을 유지하고 있다. 시즌 열 번째 우승 트로피까지의 거리가 더 가까워진 것이기도 하다. 더구나 이번 대회에는 안세영의 최대 라이벌로 꼽히는 왕 즈이(중국)와 야마구치 아카네(일본)가 나란히 16강에서 패하면서 예상보다 일찍 짐을 쌌기 때문에 연승, 최고 승률, 우승 기록들이 더 유력하게 보인다.배드민턴 여자단식 세계랭킹 1위 안세영(삼성생명)이 한국 시각으로 10월 23일(금) 오후 4시 30분 프랑스 파리에 있는 아레나 그랑 파리 1번 코트에서 벌어진 2026 BWF(세계 배드민턴연맹) 월드투어 프랑스 오픈(슈퍼 750 시리즈) 여자단식 8강에서 중국의 한웨(10위)를 36분 만에 2-0(21-13, 21-16)으로 물리치고 4강에 올라섰다.지난 8월 21일 인도 뉴델리에서 열린 BWF 세계선수권대회 8강에서 2-0(21-19, 21-12)으로 이겼던 한웨를 상대로 안세영이 11번째 승리를 거뒀다. 첫 번째 게임을 21-13으로 여유 있게 가져왔는데 섬세한 백핸드 헤어핀 포인트로 게임 포인트를 만든 다음, 네트 앞으로 달려드는 한웨 상대로 반 박자 빠른 포핸드 크로스 푸시 포인트로 끝낸 것이다.그러나 두 번째 게임은 양상이 달랐다. 한웨가 이대로 물러설 수 없다는 듯 이를 악물고 8-4까지 앞서가며 안세영을 흔들어 놓은 것이다. 그래도 상대를 더 느슨하게 풀어주면 안 된다는 생각을 품은 안세영은 드리븐 크리어 포인트로 따라붙기 시작하면서 인터벌 포인트까지 뒤집어내는 저력을 자랑했다.절묘한 포핸드 드롭샷 연속 포인트로 10-10으로 따라붙더니 체력 부담을 크게 느끼기 시작한 한웨의 리턴 실수를 이끌어내며 11-10 인터벌 포인트로 흐름을 뒤집은 것이다. 숨고르기 이후에도 백핸드 크로스 앵글 헤어핀 포인트로 13-12 우위를 확인한 안세영은 라인 아웃 실수가 늘어나기 시작한 한웨를 점점 더 구석으로 몰아세웠다.4강으로 올라가는 확신의 포인트(18-13)는 안세영의 백핸드 푸시 기술이었다. 그리고 한웨의 언더 클리어가 왼쪽 옆줄 밖에 떨어진 것을 확인하면서 안세영이 매치 포인트(20-13)에 올라섰지만 끝까지 따라붙은 한웨가 연속 세 포인트를 가져가기도 했다.여기서 이 경기를 끝낸 안세영의 매치 포인트는 유연한 손목 스냅을 활용한 서브 리턴 헤어핀 포인트(21-16)였다. 한웨는 멋쩍은 미소로 셔틀콕을 집어들고는 안세영에게 승리 세리머니 선물을 관중석으로 날려주라고 넘겨주기도 했다.이렇게 4강에 오른 안세영은 돌풍의 아슈미타 찰리하(인도)를 2-1(21-10, 17-21, 21-16)로 힘겹게 물리치고 올라온 일본의 오쿠하라 노조미(9위)를 만나게 됐다. 안세영은 오쿠하라 노조미와 여섯 번 만나서 한 번도 패한 적 없다.이쯤되면 마지막 대진표에 눈에 들어와야 할 안세영의 라이벌 선수들이 이번 대회에는 안 보인다. 세계랭킹 2위 왕 즈이는 16강에서 일본의 아케치 히나(22위)에게 0-2(19-21, 20-22)로 패하며 예상보다 일찍 짐을 쌌고, 최근 안세영과 결승 무대에서 자주 만났던 세계랭킹 3위 야마구치 아카네(일본)도 16강에서 인도의 아슈미타 찰리하(36위)에게 0-2(19-21, 18-21)로 패한 것이다.큰 이변이 없는 한 안세영의 시즌 50연승, 66승 1패(승률 98.5%), 10번째 우승, 프랑스 오픈 3년 연속 우승 대기록이 눈앞에 보인다고 말할 수 있다.(10월 23일 오후 4시 30분, 아레나 그랑 파리 1번 코트 - 파리)(한국, 1위)(중국, 10위)