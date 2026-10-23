음악 신동, 성숙한 중견 피아니스트 되다

염동교

큰사진보기 ▲임동혁과 함께하는 차이코프스키 염동교

15분의 인터미션 후엔 차이코프스키의 교향곡 제4번 바단조 작품36이 연주되었다. 총 4악장으로 구성된 이 대작은 실로 변화무쌍했다. 묵직한 관악기가 돋보였던 1악장과 멜로디컬한 2악장을 지나 3악장에 당도했다. 3악장에선 금관악기과 타악기가 물러난 채 현을 뜯는 세심한 피치카토가 주를 이뤘고 전체적인 음량이 작아지다보니 절로 숨죽이게 되었다.



힘찬 심벌즈가 극적 효과를 가져다준 4악장으로 차이코프스키의 야심작이 마무리되었다. 임동혁의 솔로와 친밀도 측면에서 앞선 피아노 협주곡이 무게감 있었지만 악곡 자체의 재미는 교향곡이 더 높았다.



지휘자 장윤성은 절제된 움직임과 카리스마로 단원을 조율했다. 현재 서울대 음대 작곡가 지휘 전공 교수로 재직 중인 그는 폴란드 현대 음악 거목 크시슈토프 펜데레츠키의 교향곡 제5번 코리아(KOREA)를 유럽 초연할 만큼 국제적으로 인정받고 있다. 코리아(KOREA)는 한국 정부가 광복절 기념을 위해 펜데레츠키에게 위촉한 작품. 악장 겸 바이올리니스트 김지은은 풍부한 표현력으로 앙상블을 이끌었다.



차이코프스키의 피아노 협주곡을 연주하며 임동혁이 어떤 감정을 느꼈으며 심경의 변화가 있었는지는 알지 못하나 커튼콜을 너머 그가 보여준 미소만큼은 온화하고 평화로웠다. 그가 연주한 쇼팽 야상곡이 필자에게 안정감을 선물한 것처럼 그에게 부디 평온함이 깃들길. 음악 신동 임동혁만큼이나 거장 임동혁이 궁금하기에. 임동혁 차이코프스키 클래식 예술의전당 고전음악 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 염동교 (ydk8811) 내방 구독하기 대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다. 이 기자의 최신기사 케니 지는 정말 재즈를 망쳤나

임동혁과 함께하는 차이코프스키임윤찬과 조성진 같은 젊은 피아니스트가 세계를 주름잡는 가운데 이들보다 한두 세대 위 연주자를 회상하게 된다. 클래식 전문 라디오 프로그램을 진행 중인 김정원과 현재 가장 화젯거리인 임윤찬을 길러낸 손민수가 한국 남성 피아니스트 계보를 이어갔는데, 필자 유년기엔 임동민-임동혁 형제 임팩트가 컸다. 특히 동생 임동혁이 2003년 명망 있는 퀸 엘리자베스 콩쿠르에서 이의 제기 및 수상 거부한 건 파격적이었다. 반항아적 이미지를 굳이 의도하진 않았겠으나 연미복 차려입은 고전 음악 연주자와 상반되는 펑크(Punk) 로커 같은 행동이었다.쇼팽과 슈베르트 전문가로서 음반사 워너 클래식에서 수작을 다수 발매했던 임동혁의 라이브 퍼포먼스를 꼭 한 번 듣고팠다. 2026년 10월 22일 뉴서울필하모닉오케스트라 주최로 예술의전당 콘서트홀서 열린 '피아니스트 임동혁과 함께하는 차이코프스키'를 별 고민 없이 예매한 이유. 풍부한 경력의 지휘자 장윤성과 올해 창단 36년을 맞이한 순수 민간 교향악단 뉴서울필하모닉오케스트라가 천재 피아니스트의 조력자로 나섰다.특유의 서정미와 낭만성, 유려한 선율로 국내에서도 수요가 높은 표토르 차이코프스키와 특히 인지도가 높은 피아노 협주곡 제1번 내리나단조 작품23. 압도적 도입부만으로 소임을 다하는 이 작품에서 솔로이스트 임동혁과 뉴서울필하모닉오케스트라가 융화되었다.이탈리아어 악장 제목처럼 관현악이 두껍게 몰아쳤던 1악장 '알레그로 논 트로포 몰토 마에스토소/너무 빠르지 않게, 그리고 매우 장엄하게(allegro non troppe e molto maestoso)'에 이어 도입부 플루트가 아름다웠던 2악장 '안단티노 셈플리체/ 조금 느리고 단순하게(Andantino semplice)'에서 임동혁의 유려하고 섬세한 필치를 만끽했다. 3악장 '알레그로 콘 푸오코(Allegro con fuoco)'에선 "간드러진다"란 표현이 생각날 만큼 기교가 빛났다.얼마 전 클래식을 좋아하는 친구가 우울증 관련 임동혁 얘기를 꺼냈는데 마침 나도 최근 소식을 접했다. 현재 심정이 그의 연주에 어느 정도 영향을 미쳤는가 가늠하긴 어렵지만 차이코프스키 피아노 협주곡 마지막 악장에서 격정적으로 타건하거나 미간을 찌푸리며 연주에 빠져들어 가는 장면에 과연 '그는 연주를 통해 내적 갈등을 해소했을까 아니면 심연으로 빠졌을까?' 궁금해졌다. 관객들의 열렬한 환호를 받은 그는 월광이란 이름이 익숙한 베토벤의 피아노 소나타 14번과 차이코프스키의 피아노 독주곡 <사계> 중 10월 '가을의 노래'를 앙코르로 들려줬다.