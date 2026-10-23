강등 그림자 드리운 광주, 아이데일이 켜는 생존의 불씨

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광주FC FW 존 아이데일2부 추락 위기 속 뜨거워진 발끝 감각으로 광주에 생존 희망을 선사하고 있는 이가 있다. 바로 여름 이적시장 합류 후 해결사로 거듭난 존 아이데일이다.이정규 감독이 이끄는 광주FC는 '하나은행 K리그1 2026' 32라운드가 종료된 시점 2승 12무 18패 승점 18점으로 최하위에 자리하고 있다. 어느새 정규 라운드 종료까지 단 1경기 만을 남겨 놓고 있는 가운데 광주는 11위 부천과 격차가 14점 차로 강등의 그림자가 드리웠다.설상가상 24일 열리는 부천과 33라운드에서 무승부만 거둬도 승강 플레이오프로 추락이 확정되는 암울한 상황이지만, 최근 흐름만 보면 나쁘지 않다. 직전 라운드 대전에 3-2로 역전패를 당했으나 홈에서는 울산에 승리, 전주 원정에서는 무승부를 만들어 내는 기염을 토했다.경기력 자체도 시즌 초중반과 비교해서 확실히 올라온 모양새다. 수비는 여전히 흔들리지만, 답답했던 공격 시퀀스에서는 상대 골문을 열어젖히는 그림이 자주 나오고 있다. 그리고 그 중심에 최전방 해결사로 떠오른 아이데일이 자리하고 있다.이번 시즌 내내 광주와 이정규 감독은 최전방에서 심각한 골 가뭄을 겪어야만 했다. 4-4-2 전형을 플랜 A로 가져갔던 이들은 빌드업 시 경기장을 넓게 가져가는 포지셔닝을 보여줬다. 상대를 끌어들임과 동시에 짧은 패스와 롱패스를 유기적으로 활용, 상대 골문까지 전진하는 그림이다.다만 이러한 장면이 나오는 경우는 굉장히 드물었기에 득점이 자주 나오지는 않았다. 기록이 이를 말해주고 있다. 경기 내 평균 유효 슈팅은 3.28개로 전체 11위 수준이며 PA 내 평균 슈팅 개수 역시 5.09개(11위)로 K리그1 팀 중 최하위에 자리하고 있었다.즉 제한된 기회 속 광주는 득점을 통해 승점을 가져와야만 하는 척박한 환경에 있었다는 뜻, 그러나 최근 이런 천금 같은 찬스를 살리는 해결사가 등장했다. 바로 아이데일이다. 지난해 덴마크 리그를 떠나 서울 이랜드에 합류한 그는 10골 1도움으로 빠르게 적응에 성공했다.다만 이번 시즌 전반기는 매우 아쉬웠다. 지난 시즌 후반기에 당한 근육 부상 여파와 박재용, 김현의 합류로 인해 설 자리가 제한적이었고, 여름 이적시장을 통해 빛고을 유니폼을 입게 됐고, 빠르게 K리그1 무대에서 본인 가치를 드러냈다.18라운드 안양 원정에서 도움 1개를 적립한 아이데일은 이후 김천(2골)·포항(1골)·서울(1도움)을 상대로 공격 포인트를 올리는 데 성공했다. 최근 발끝 감각은 더욱 무섭다. 29라운드 홈에서 안양에 선제골을 기록한 것에 이어 전북(1골)·울산(1골)을 상대로도 득점포를 가동했다.직전 라운드 대전 원정에서는 전반에만 홀로 멀티 골을 터뜨리면서 미친 퍼포먼스를 자랑했다. 비록 팀이 후반 내리 3실점을 허용하며 역전 패배를 당했으나 아이데일의 활약만큼은 실로 대단했다.어느새 16경기에서 8골 2도움을 기록하고 있는 가운데 최근 리그 4경기에서만 무려 5득점을 폭발시키는 괴력을 선보이고 있다. 특히 광주의 시즌 전체 골 중(27골) 약 30%를 홀로 책임지고 있다. 단순히 골을 많이 기록한 점도 대단하지만, 영양가 역시 상당히 훌륭하다.아이데일이 공격 포인트를 올린 경기에서 광주는 1승 5무 2패의 성적을 기록 중이다. 혼자 승점 8점을 벌어다 주는 결과물을 만든 셈. 만약 그의 활약이 없었다면 이들은 일찌감치 분위기가 추락하며 승강 플레이오프를 준비해야 하는 상황에 놓였을지도 모른다.경기력 자체도 이정규 감독이 원하는 플레이를 확실하게 이행하는 모습이다. 최전방에서 강력한 압박 수행 능력은 물론, 측면과 중앙을 오가며 연계 플레이 역시 착실하게 이행한다. 어느 한 곳에서만 국한되지 않는 '육각형 공격수'의 표본이다.더군다나 제한된 기회 속에서도 슈팅으로 연결하는 능력 자체가 출중하다. 아이데일은 경기당 유효 슈팅은 1.44개로 전체 선수 중 3위에 해당하는 수치를 보여주며 PA 내 슈티 역시 2.06개, 전체 선수 5위에 자리하는 위협적인 창출 능력을 선보이고 있다.그야말로 광주 공격을 넘어 팀 에이스로 자리하고 있는 아이데일이라는 것.이제 이런 활약을 계속해서 보여줘야만 하는 아이데일이다. 파이널B에서는 물론, 팀이 K리그1 무대에서 살아남기 위해서라면 시즌 말미까지 상승 곡선을 타야만 한다.한편, 광주는 오는 24일 오후 2시 부천FC를 상대로 K리그1 정규 라운드 최종전을 치른다.