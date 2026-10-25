실종 9년 만에 돌아온 아들의 실체, 더 충격적인 엄마의 선택

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영화 <실낙원> 스틸컷CJ ENM
영화는 '인간다움'를 화두로 삼는다. 어릴 때 나와 지금의 나는 얼굴도 성격도 다른데 같은 사람이라고 말할 수 있을까. 쉽게 증명하는 방법은 유전자, 신분 같은 법적 장치겠지만 살아온 궤적을 통해 한 사람을 규명하게 된다. 그렇다면 이마저도 제거된다면 무엇으로 나를 증명할까.
<실낙원>은 아들과 똑같은 모습을 한 인공지능에 집착하게 된 엄마의 비극이다. 인간은 정보를 읽고 사색하고 처리하는 뇌를 지녔다. 하루 일과를 모두 기억하지 않고 꿈을 통해 선별적하고 저장한다. 따라서 다양한 기억이 머무는 심연은 언제 어떻게 발현될지 모른다. 하지만 충동, 본능을 제어하는 기관도 뇌에 있기 때문에 인간다움을 유지한다. 인간의 뇌와 흡사하게 만들어진 AI라 하더라도 '인간적인 사고'를 하지 못해 '인공지능'이라 부른다.
그래서일까. 소영의 선택을 두고 <이방인>이 뫼르소가 떠올랐다. 소영은 10여 년 동안 가족의 죽음을 받아들이지 못한 채 가상 공간에 몰두했다. 떠난 존재를 잊고 나아가야 할 인간의 발목을 잡는 건 아이러니하게도 인간이 만든 AI다. 겉으로는 심리 치료 같았으나 정작 현실을 외면하며 편한 쪽으로 회피하려는 모양새다. 이게 과연 도움이 될지 의문이다. 영화는 이런 의문을 계속해서 제기한다.
여전히 귀엽고 착한 아들에 익숙해진 소영은 천덕꾸러기 범죄자 아들을 인정하지 못하는 지경까지 온다. AI 아들을 진짜라고 착각하고 실제 아들은 타인처럼 대한다. 종국에는 인지부조화로 사실을 부정하려고까지 한다. 마치 수년간 게임(낙원의 아이들)에 중독되어 현실을 구분하지 못하는 게임 중독자 같다. 가짜 위안은 달콤하고 쉽지만 진짜 현실을 뼈아픈 책임이 따르기 때문이다. 결국 프로그램에 깊게 빠져든 소영은 그 속으로 침잠한다.
책임이 따르는 선택