축구대표팀 11월 A매치 확정, 대표팀 갈등설 교통정리 될까.

축구대표팀의 11월 A매치 개최와 상대가 확정됐다. 대한축구협회는 지난 22일 공식 발표를 통하여 "축구 국가대표팀이 오는 11월 국제축구연맹(FIFA) A매치 기간에 사우디아라비아, 카타르와 친선 경기를 치른다"는 소식을 전했다. 두 경기 모두 카타르에 위치한 도하에서 개최되며 경기장 등 구체적인 정보는 추후 확정될 예정이다.협회는 그동안 내년 1월로 예정된 2027 AFC(아시아축구연맹) 아시안컵을 앞두고 대표팀의 대회 준비와 현지 적응을 고려하여 원정 평가전을 추진해 왔다. 하지만 최근 개최국인 사우디의 불안한 정세 속에 선수단 안전에 대한 우려가 제기되면서 과연 아시안컵의 정상적인 개최가 가능할지 의구심이 높아졌다.한국축구로서는 만일 일각의 주장대로 아시안컵이 1년 연기된다면 현재 '임시 감독'인 로베르토 모레노 감독의 거취와, 향후 대표팀 운영 일정에도 큰 영향을 받는 게 불가피했다.하지만 AFC은 지난 20일 일본 도쿄에서 개최한 특별 집행위원회를 통해 아시안컵의 정상 개최한다는 입장을 확인했다. 이에 따라 아시안컵은 예정대로 내년 1월 8일부터 2월 5일까지 사우디에서 열린다. 다만 오는 11월 태국 방콕에서 갖는 AFC 이사회까지 사우디의 정세 변화에 따라 대회 연기나 개최지 변경의 가능성은 남아 있다.축구대표팀도 다시 아시안컵 준비에 집중할 수 있게 됐다. 한국은 아시안컵에서 1960년 이후 67년 만의 우승을 노리고 있다. 평가전 상대인 개최국 사우디와 지난 대회 우승팀 카타르는 중동의 강호로, 이번 아시안컵에서 한국과 우승을 다툴 유력한 경쟁자들이기도 하다. 대회 개막이 약 두 달여 앞으로 다가온 시점에서 유럽파를 포함한 최정예 멤버들이 소집되는 만큼, 구체적인 전술 및 색깔을 보여줘야할 시점이다.한편으로 이번 2연전이 갖는 의미는 여느 평가전과는 무게감이 사뭇 다른 측면도 강하다. 모레노 감독은 이번 2연전을 끝으로 대한축구협회와 체결한 임시 감독 계약이 종료된다. 모레노호는 지난 9-10월 A매치 4연전에서 2승 1무 1패의 성적을 거뒀다. 하지만 대체로 부진한 경기력 속에 4-4-2 전술의 완성도와 선수 활용법, 선수단 장악력 등에서 의문부호를 자아냈다. 리더십이 제한된 조건 속에서 '임시감독의 한계'를 드러냈다는 우려가 많았다.모레노 감독은 이번 2연전에서 어떤 결과와 내용을 보여주느냐에 따라 아시안컵까지 계약 연장 여부가 결정된다. 그나마 아시안컵 우승 후보인 사우디와 카타르를 상대로 좋은 경기력을 증명하면 다행이지만, 그렇지 못할 경우 상황이 복잡해진다. 모레노 감독으로서는 6경기 만에 한국축구와 인연을 마감하는 임시감독으로 정말 끝날 수도 있다.하지만 이렇게 되면 축구협회도 결국 소득 없이 북중미월드컵 이후 지난 6개월을 또다시 허비한 셈이 되어 난처한 지경에 놓인다. 아시안컵을 두 달 앞두고 다시 새로운 감독을 선임해야 하는 과정도 난항일뿐더러, 새 감독은 평가전 한번 치르지 못하고 아시안컵에 나서야 하기 때문이다. 지금으로서는 모레노 감독이 최대한 잘할 수 있도록 힘을 실어줄 수밖에 없다.또 하나의 난제는 최근 축구대표팀을 둘러싼 '갈등설'을 어떻게 정리하느냐에 달렸다. 대표팀은 지난 9-10월 A매치 이후 소위 '96년생 라인'로 불리는 김민재,황인범, 황희찬 3인방의 은퇴설 소동, 주장 손흥민을 둘러싼 선수단 내 불화설 등으로 홍역을 치렀다.최근 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서는 질의 도중 "대표팀 내에서 손흥민을 이름도 부르지 않고 '그분' '7번'이라고 칭하는 선수들이 있다"는 충격적인 의혹이 제기되기도 했다. 이에 협회 측은 구체적인 내용은 밝히지 않았지만, 간접적으로 선수단 내부에 불화가 있었다는 사실은 일부 시인했다.이 과정에서 대표팀을 둘러싼 여러 확인되지 않은 의혹과 루머들이 지금도 봇물 터지듯 쏟아져 나오고 있다. 몇몇 선수들은 대표팀 내 갈등을 유발한 원흉으로 지목받으며 누리꾼들의 엄청난 악플에 시달려야 했다. 협회는 지난 13일 입장문을 발표하고 "국가대표팀 선수들에 대한 사실 확인 없이 유포되는 억측과 악의적인 비방으로 선수들이 과도한 비난에 노출되는 상황에 깊은 우려를 표한다"며 자제를 요청하기도 했다.또한 지난 나고야-아이치 아시안게임에서 4연패를 이끈 선수 중 일부는 '병역혜택'을 둘러싼 경솔하고 부적절한 언행으로 국민적 공분을 사며 도마 위에 오른 바 있다. 당시 논란의 발언을 했던 선수중 아시안게임 대표팀 주장이던 와일드카드 이기혁은 A대표팀에서도 핵심멤버로 꼽히는 수비자원이다.지난 모레노호 1기에서는 아시안게임 일정 때문에 소집되지 못했던 멤버들도 최정예멤버가 소집되는 이번 11월 A매치에서는 합류할 것이 유력하다. 하지만 아직 병역혜택 논란의 후폭풍이 가시지 않은 상황에서, 논란을 일으킨 선수를 국가대표에 발탁하는 자체가 또 다른 갈등의 중심에 서게 될 가능성도 높다.모레노 감독과 축구협회로서는 '진퇴양난'이다. 손흥민, 김민재, 황인범, 황희찬, 이강인, 이기혁 등은 최근 논란에 휘말린 선수들 대다수가 대표팀에서도 빠져서는 안 될 핵심자원이다. 지금으로서는 이들 중 누구의 손을 들어준다거나 일부 혹은 전체를 대표팀 명단에서 제외한다는 조치는, 현실적으로 쉽지 않다. 중요한 대회인 아시안컵까지 남은 시간도 얼마 없는 데다, 임시 감독인 모레노 감독이 떠안아야 할 리스크가 너무 크기 때문이다.하지만 대표팀 내 기강 문제나 최근 여론의 분위기를 고려하면 교통정리 없이 그냥 넘어가기도 힘든 상황이 됐다. 만일 사안의 심각성을 외면하고 이대로 기존 선수단을 그대로 소집하더라도 정상적인 경기력이나 팀워크가 발휘될 수 있을지 의문이다. 최악의 경우에는 지난 2024년 아시안컵 당시 벌어진 선수단 주먹다짐 사건이나, 지난 9-10월 A매치의 96라인 은퇴설 같은 해프닝이 다시 일어나지 않는다는 보장도 없다.현재 상황은 임시 감독인 모레노 감독으로서도, 주장 손흥민이나 선수끼리 알아서 해결하기에도 어려운 문제가 되어버렸다. 결국 축구협회가 적극적으로 나서서 선수단 내부 분위기를 어떻게 풀어갈 것인지, 팬들의 불신을 어떻게 해소할 것인지 분명한 입장정리가 필요하다. 지금처럼 확인되지 않은 오해와 의혹만 불어나고, 아무도 대책을 제시하지 못한 채 속절없이 시간만 흘러간다면, 모레노 감독과 축구대표팀 모두 더욱 어려운 지경에 빠질 수밖에 없다.