팬과 싸우고 선수는 음주폭행... 사면초가 빠진 전남 드래곤즈

프로축구 K리그2 전남 드래곤즈가 연이은 대형악재로 사면초가에 직면했다. 2부리그에서도 하위권을 면치못하는 부진한 성적 속에, 선수단과 팬들의 대립, 경기장 내 관중 안전 외면, 그리고 이번엔 선수 간 음주폭행과 괴롭힘 사건까지 연달아 터지면서 총체적인 난국에 빠졌다.전남 구단은 지난 22일 전남 공식 소셜미디어(SNS)에 사과문을 올렸다. 전남은 "전남 드래곤즈를 아끼고 성원해 주시는 팬 여러분께 선수단 내 불미스러운 사안으로 심려를 끼쳐드린 점 머리 숙여 사과드린다"는 글을 게시했다.구단에 따르면 "최근 선수단 내에서 일부 선수의 음주와 선수 간 괴롭힘이라는 불미스러운 일이 있었다. 이는 스포츠 정신을 망각하고, 클린 클럽을 지향하는 구단의 운영 방향에 정면으로 배치되는 행위다. 구단은 사실 관계를 파악한 뒤 일벌백계 차원에서 관련자를 즉각 퇴단 조치하였다"고 전했다.이어 "전남은 선수단 구성원 간 상호 존중 스포츠맨십 발휘 등 프로선수로서 책임감 있게 행동해야 한다는 원칙을 다시 한번 분명히 하겠다. 유사한 사례가 재발하지 않도록 서수단 관리 및 인성 교육 체계를 강화하고 모범이 되는 구단으로 거듭나겠다"고 약속했다.전남 소속의 한 선수는 그동안 여러 차례 후배 선수를 괴롭혔고, 최근에는 클럽하우스에서 음주 후 폭력까지 행사한 것으로 알려졌다. 전남 구단은 사실관계를 확인한 뒤 사안의 심각성을 인지하고 해당 선수와 즉각 계약을 해지했다.프로축구연맹도이미 지난 20일 전남 구단에 사실확인서 제출을 요구했으며 상벌위원회 개최를 검토 중인 것으로 알려졌다. 연맹 상벌 규정상 폭행 또는 그에 준하는 행위를 한 선수에게는 2경기 이상 10경기 이하의 출장정지와 500만 원 이상의 제재금이 부과될 수 있다.전남 드래곤즈 구단이 사과문을 올리고 재발 방지를 약속했지만, 축구팬들의 시선은 곱지 않다. 팬들은 최근 전남을 둘러싼 각종 논란들과 맞물려 구단의 내부 상황에 큰 우려를 보내고 있다.전남은 지난 1994년 광양을 연고로 창단된 팀으로, 현재는 K리그2에 속해 있지만 코리아컵 우승 4회를 달성하는 등 한때는 K리그 정상권을 다퉜던 역사를 지닌 구단이다. 하지만 지난 2018년 리그 최하위로 창단 23시즌 만에 처음 2부리그로 강등되면서 더 이상 1부로 복귀하지 못하고 있다. K리그에 2013년 승강제가 도입된 이후, 기업구단으로서 승강PO도 거치지 않고 다이렉트 강등된 것은 전남이 최초였다.심지어 전남은 2부에서도 고전을 면치 못하고 있다. 그동안 승강제에서 강등을 경험해 본 기업구단들이 전남만 있는 것은 아니지만, 부산 아이파크는 1부 승격을 경험해 봤고 수원 삼성도 올시즌 1위를 달리며 승격이 유력하다. 인천 유나이티드나 대구FC, 광주FC같은 시민구단조차도 1부 승격에 성공한 바 있다. 반면 K리그2에서만 벌써 연속 8시즌을 보내고 있는 전남은, 역대 강등팀중 '2부리그 최장수 기업 구단'이라는 오명을 안고 있다.전남은 K리그에서도 역대 최고 성적이 2024년 기록한 4위에 불과했고 대부분의 시즌을 중하위권에 머물렀다. 2021년에 K리그2 구단으로서는 최초로 코리아컵 우승과 ACL(아시아챔피언스리그) 본선진출에 성공하는 돌풍을 일으켰지만, 정작 리그에서는 이듬해 최하위로 추락하는 수모를 당하며 상승세를 이어가지 못했다.2026시즌에는 27라운드까지 치른 현재 5승 9패 13패(승점 24)로 K리그2 17개 구단 중 16위에 그치고 있다. 리그 5경기를 남겨둔 가운데 플레이오프(PO) 진출 마지노선인 6위 화성FC(승점 44)와 격차가 승점 20까지 벌어지며 사실상 다음 시즌 승격도 이미 물 건너간 상태다. 전남보다 낮은 순위에 있는 것은 올해 K리그3에서 올라와 새롭게 합류한 최약체 김해FC(승점 14) 뿐이다.전남은 지난겨울 박동혁 감독을 선임했으나 개막 8경기 무승(2무6패)의 부진에 빠지자 보직을 어드바이저로 변경했다. 하지만 새롭게 지휘봉을 잡은 임관식 감독 체제에서 반등은 없었고 전남은 9월 이후 리그에서 고작 1승을 추가하는 데 그치며 좀처럼 부진에서 헤어 나오지 못하고 있다.올해 K리그는 현재 1부에 속해있는 김천 상무가 연고 협약 만료에 따라 2부로 자동 강등될 예정이어서, 2부에서 최대 4개 팀까지 승격 기회가 주어진다. 기업구단인 전남으로서는 1부 복귀를 위한 절호의 기회가 될수 있는 시즌이었지만, 정작 팀은 2021년(11위, 최하위)을 뛰어넘는 역대 최악의 시즌을 경신하고 있다.현재 전남을 둘러싼 문제는 단지 경기력만이 아니다. 전남 선수단은 지난 8월에는 파주FC와의 20라운드 경기에서 패배한 이후 부진을 비판하는 팬들을 향하여 발끈한 임관식 감독과 선수들이 오히려 도발적인 행동을 보이며 언쟁을 벌이는 사건이 벌어졌다. 이로 인하여 분노한 전남 서포터스는 한때 응원 보이콧까지 선언하고, 임 감독은 팬들에게 공식사과를 해야 했다.또한 불과 2주 전에는 홈경기 도중 관중석에서 응급환자가 발생했음에도 미흡한 대처로 도마에 올랐다. 지난 10일 용인FC와의 리그 28라운드 경기에서 종료 휘슬이 불린 직후 한 어린 관중이 과호흡 증상을 호소하자 구단 측에 경기장 내 구급차 이송을 요청했지만 거절 당했다.이는 한국프로축구연맹의 'K리그 안전 가이드라인'에 따라 관중들도 안전 관리 대상에 포함된다는 지침을 위배한 것이었다. 전남 구단은 이 사건에 지난 13일 구단 공식 SNS를 통해 공식 사과문을 발표하며 재발방지를 약속했다.하지만 그로부터 열흘도 안 되어 이번엔 선수단 내 음주폭행 사건까지 터졌다. 선수단 숙소에서 상습적인 음주가 벌어졌다는 것도 문제지만, 구시대적인 선후배 위계질서를 악용한 폭행까지 벌어졌다는 사실은, 2026년의 정상적인 프로스포츠 구단에서 일어난 일이라고는 믿기 어려운 사건이었다. 그만큼 단순한 개인의 일탈이나 우발적인 해프닝을 넘어 전남 구단이 안팎으로 총체적인 기강 해이에 빠졌다는 의구심을 지울 수 없는 대목이다.이제 전남 구단은 일련의 사태에 대하여 말로만 재발 방지를 다짐하는 형식적인 사과문이 아닌, 근본적인 개혁과 쇄신책을 내놓아야 할 시점이다. 이대로라면 전남의 2026년은 구단은 물론이고 K리그의 명예에도 큰 오점을 남긴 흑역사로 남게 될 가능성이 높다.