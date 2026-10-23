밀워키냐, 탬파베이냐... 누가 이겨도 새 역사

122년 역사 미국프로야구 메이저리그 월드시리즈의 막이 오른다.2026 월드시리즈는 오는 24일 오전 9시(한국 시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 아메리칸리그 챔피언 탬파베이 레이스와 내셔널리그 챔프 밀워키 브루어스가 7전 4승제로 대결한다.올해는 월드시리즈 우승 경험이 한 번도 없는 두 팀의 대결이라 더 주목받고 있다. 밀워키는 창단 58년 만에, 탬파베이는 창단 29년 만에 첫 월드시리즈 우승을 기대하고 있다.밀워키는 아메리칸리그 소속이던 1982년 이후 42년 만에 두 번째로 월드시리즈에 올랐다. 당시 밀워키는 세인트루이스 카디널스에 패하며 우승의 문턱에서 좌절했다. 탬파베이는 2008년과 2020년에 이어 세 번째 월드시리즈다.우승 반지가 없는 팀끼리 월드시리즈에서 만난 것은 1980년 필라델피아 필리스와 캔자스시티 로열스 이후 46년 만이자 역사상 두 번째로 진귀한 대결이다. 이때는 필라델피아가 첫 우승의 감격을 만끽했다.팀 연봉이 평균을 밑도는 '스몰 마켓' 팀끼리 맞붙는 월드시리즈도 1991년 이후 35년 만이다. 올해 밀워키의 팀 연봉은 메이저리그 전체 30개 구단 중 19위이고, 탬파베이의 연봉 총액은 28위에 그친다.그럼에도 두 팀은 정규시즌 양 리그 다승 1위에 오르면서 돈이 곧 성적은 아니라는 것을 증명했다. 포스트시즌에서도 밀워키는 내셔널리그 챔피언십 시리즈에서 팀 연봉 1위 로스앤젤레스 다저스를 물리쳤고, 탬파베이도 최다 우승의 화려한 역사를 자랑하는 뉴욕 양키스를 꺾었다.AP통신은 "올 시즌이 개막할 당시 밀워키와 탬파베이가 월드시리즈에 오를 것이라고 예상한 사람은 거의 없었다"라며 "두 팀 모두 놀라운 활약으로 최고의 강팀을 이기고 왔다"라고 강조했다.밀워키는 강력한 불펜 야구로 월드시리즈에 올랐다. 앞서 열린 포스트시즌 8경기 중 2경기에서만 선발 투수가 5이닝을 채웠을 뿐 일찌감치 불펜 투수진을 총동원해 상대 타선을 틀어막았다.밀워키의 불펜은 포스트시즌 평균자책점이 1.33을 기록하며 극강의 위력을 보여줬다. 내셔널리그 챔피언십을 4승 무패로 끝내면서 휴식 시간을 벌었지만, 불펜의 피로도가 월드시리즈에서 발목을 잡을 수도 있다.이 때문에 밀워키는 1차전 선발로 나설 제이컵 미저로우스키의 활약에 기대를 걸고 있다. 올해 사이영상 수상이 유력한 미저로우스키는 메이저리그를 대표하는 광속구 투수다. 정규시즌에서 시속 100마일(약 160km/h) 넘은 공을 1,115개나 던졌는데, 이는 2008년 기록 측정이 시작된 이후 조던 힉스의 2018년 673개를 훨씬 뛰어넘는다.다만 포스트시즌에서는 2경기에 나서 모두 5이닝을 채우지 못하고 마운드에서 내려왔다. 밀워키는 미저로우스키가 월드시리즈에서는 많은 이닝을 소화해 불펜의 체력을 최대한 아껴주길 바라고 있다.반면에 탬파베이는 선발 '원투펀치' 드루 라스무센과 프레디 페랄타가 역할을 다하고 있다. 포스트시즌에서 치른 9경기 중 5경기가 선발승이다. 여기에 트레버 메길과 애런 애시비가 든든하게 뒷문을 지키고 있다.공격에서는 밀워키와 탬파베이 모두 쉴 틈 없는 주루 플레이, 허를 찌르는 번트 등 작전 야구로 월드시리즈에 올랐다. 시원한 홈런포는 보기 어려울 수도 있지만 두 사령탑의 치열한 전략 대결이 볼거리다.누구보다 우승이 간절한 두 팀 가운데 과연 누가 첫 우승과 함께 올해 메이저리그의 주인공이 될지 야구팬들의 관심이 쏠린다.