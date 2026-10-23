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얼굴 잃고 괴물이 된 배우... DC 유니버스가 선택한 '바디 호러'

얼굴 잃고 괴물이 된 배우... DC 유니버스가 선택한 '바디 호러'

[리뷰] 영화 <클레이페이스>

조영준(joyjun7)
26.10.23 10:47최종업데이트26.10.23 10:47
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영화 <클레이페이스> 스틸컷
영화 <클레이페이스> 스틸컷워너브러더스 코리아㈜

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

제임스 건과 피터 사프란이 이끄는 DC 스튜디오는 새로운 DC 유니버스(DCU)의 첫 번째 장에 '신들과 괴물들'(Gods and Monsters)라는 이름을 붙였다. 이 시리즈에서 <슈퍼맨>(2025)과 <슈퍼걸>(2026)에 이어 세 번째 극장용 영화로 선보이는 작품은 배트맨의 오랜 숙적을 주인공으로 삼는 <클레이페이스>다. 앞선 두 영화가 특별한 능력을 가진 영웅 서사를 펼쳐 보였다면, 이번에는 평범한 인간이 괴물로 변해가는 과정을 그려낸다. 그 과정에서 중심이 되는 것은 신체가 망가지고 뒤틀리는 모습을 앞세운 바디 호러 장르다. 익숙한 캐릭터로 새 출발을 도모한 유니버스 시리즈가 앞으로 얼마나 더 다양한 장르를 품을 수 있는지 첫 시험대에 오르는 작품이기도 하다.

제임스 왓킨스 감독이 연출한 이번 작품의 중심에 서는 인물은 배우 맷 헤이건(톰 리스 해리스 분)이다. 고담 시티의 가난한 지역에서 자란 그는 오랜 노력 끝에 오스카 후보로 노미네이트 될 정도의 유명 배우가 된다. 하지만 클럽에서 만난 여성 미아(조아나 리베이로 분)의 유혹에 빠져 하룻밤을 보낸 직후, 거대 범죄 조직의 보스인 마르코스 자보(다비드 덴시크 분)에게 얼굴을 심하게 훼손당하고 만다. 여러 차례 수술을 받고도 원래의 모습을 되찾지 못한 그는 재생 의학 과학자 케이틀린(나오미 아키 분)이 개발한 실험적인 나노셀 치료에 기대를 건다. 그렇게 얼굴을 되찾은 것도 잠시, 그의 신체에서는 스스로 통제할 수 없는 변화가 시작된다.

자신의 얼굴을 잃게 된 배우, 그 이후의 삶

영화 <클레이페이스> 스틸컷
영화 <클레이페이스> 스틸컷워너브러더스 코리아㈜

맷은 유명 배우로 자신의 얼굴을 카메라 앞에 내보이고 타인의 삶을 연기하며 어린 시절 고담의 가난한 동네로부터 벗어났다. 누군가에게는 단순히 자신을 알아보게 만드는 도구이자 표식일 수 있는 외형이 그에게는 생계를 이어가는 도구이자 오랜 시간 다듬어 온 삶의 수단인 셈이다. 하룻밤 사이에 형체도 알 수 없을 정도로 난도질당해 얼굴을 잃어버리게 되는 사건은 그에게 있어 그동안 쌓아온 경력의 붕괴는 물론, 앞으로 대중 앞에 설 수 없게 되었다는 무력함까지 함께 가져오는 일이 된다. 다시 말하면, 이제 더 이상 세상이 자신을 바라보는 시선이 과거와 같을 수 없다는 의미다.

그 이후에 일어나는 일들은 더욱 잔인하고 험난하다. 그는 법의 도움을 받아 자신의 삶을 망가뜨린 마르코스를 처단하고자 하지만 번번이 실패하고 만다. 도시의 각계 유력 인사들과 배심원들을 매수하고, 맷의 주변 인물들을 향한 회유와 협박이 계속된 탓이다. 몇 번의 수술과 소송을 거치는 사이 그동안 벌어놓은 경제적 기반도 모두 잃고 만다. 가까운 사이라 생각했던 이들도 그로부터 멀어지기 시작한다. 한번의 그릇된 욕망이 배우로서의 커리어만이 아니라 삶 전체를 연달아 무너뜨린 것이다. 그렇게 밑바닥까지 내몰린 맷은 어떤 방법으로든 자신의 얼굴만 회복되면 모든 상황이 다시 나아지리라 믿는다.

익숙한 신체가 낯선 존재가 될 때

케이틀린의 치료를 맷이 그토록 원했던 얼굴을 잠시나마 되돌리는 데 성공한다. 허가도 나지 않은 불법 생체 실험에 가까운 만큼 어떤 부작용이 있을지 알 수 없는 미지의 영역이지만, 삶을 되찾기 위해 목숨을 건 결과다. 문제는 그 이후다. 피부 바깥에 머물지 않고 신체 내부까지 침투해 원래 세포와 하나가 된 나노셀 세포는 맷의 감정과 기분에 따라 피부가 늘어지고 얼굴의 형태가 일그러지는 등 신체 스스로가 다른 형태로 모습을 달리하기 시작한다. 이 지점에서부터 영화 <클레이페이스>는 바디 호러의 특징을 선명하게 드러낸다.

그중에서도 비행기 화장실 장면은 원래의 얼굴을 갖기 위해 시작한 치료가 이제는 망가진 얼굴조차 유지할 수 없게 되는 상황에 대한 불안을 가장 물리적으로 전달하는 지점이 된다. 자신의 의지와는 상관없이 눈 주변의 피부가 서로 달라붙어 시야를 가리기 시작하자 갖고 있던 작은 가위로 그 피부를 잘라내려는 맷. 카메라는 그 모습을 집요하게 추적하고 적나라하게 드러내며 장르적 요소와 인물의 심리를 모두 잡아내고자 한다. 신체를 자신의 뜻대로 할 수 없는 상황의 공포다.

영화에서 자주 등장하는 거울과 반사면의 활용도 같은 맥락 위에 있다. 맷은 거울 앞에서 스스로에 대한 확신을 점점 더 잃어만 간다. 케이틀린의 치료 이전에는 망가져 버린 얼굴로 인해, 그 이후에는 자신의 의지와는 무관하게 변하고 심지어는 다른 사람의 모습으로까지 바뀌는 외형 때문이다. 얼굴은 이제 더 이상 감정을 드러내거나 감추는 신체적 표면이 아닌, 제멋대로 드러내고 변형하는 장소가 된다. 바디 호러의 장르적 수단인 신체 변형을 시각적 자극으로만 활용하지 않고 인물의 심리와 묶어냄으로써 영화는 한 인간이 자신의 몸과 낯선 관계를 맺어가는 과정을 그려낼 수 있게 된다. 그렇게 괴물이 되어간다.

배우와 클레이페이스의 능력, 묘한 공통점

영화 <클레이페이스> 스틸컷
영화 <클레이페이스> 스틸컷워너브러더스 코리아㈜

알려진 바에 따르면, 이 작품의 모델이 되는 클레이페이스와 배우라는 직업은 원작에는 존재하지 않는, 각색 과정에서 결합된 설정이라고 한다. 맷이 타인의 얼굴로 변할 수 있는 능력을 갖게 된다는 설정과 배우라는 직업이 결합하며 또 다른 의미를 얻을 수 있는 지점을 의도적으로 부각한 것이 아닌가 하는 생각이 든다. 가령, 배우로서의 맷은 자신의 얼굴로 수많은 타인을 연기한다. 하지만 치료 이후의 그는 누구의 얼굴이든 가질 수 있게 되지만 정작 자신의 얼굴 하나를 지키지 못하는 존재가 된다. 이 차이가 맷이라는 인물이 마주한 비극에 더 깊은 서사를 부여한다.

맷의 외형 변화 능력은 누군가의 모습으로 변할 수는 있을지언정, 그 사람의 기억이나 관계까지 얻지는 못하도록 설정되어 있다. 실제로 영화 안에서도 마르코스의 수하인 살을 죽이고 그의 행세를 하지만 조직 내에서의 관계성을 알지 못해 몇 번의 얼버무리는 모습이 주어진다. 그가 변신을 통해 자신에게서 모든 것을 빼앗아 갔다고 여기는 사람들에게 접근하고 계획에 성공하면서 관계의 거리성까지 단숨에 지워버리는 듯한 착각이 들게 하지만 실제로는 그렇지 않다는 뜻이다.

이 지점의 서사를 조금 더 깊이 파고들었으면 어땠을까 하는 아쉬움이 조금 남는 것도 사실이다. (이 지점은 후반부에서 맷이 클레이페이스가 되어 사라지고 난 뒤에 타인을 의심하게 되는 케이틀린의 모습을 통해 짧지만 강하게 한 번 더 강조된다.) 하지만 이 영화의 목적이 오락성과 유니버스 시리즈의 시작, 클레이페이스라는 캐릭터의 소개와 같은 쪽에 더 놓여 있다는 점을 고려할 필요도 있다. 그렇다면, 이 능력이 어떤 위장을 가능하게 하여 복수극을 완성해 내는지, 그 결말은 어떤 쪽으로 향하게 되는지를 흥미롭게 보여주고 있는 것만으로도 충분해진다. 어느 쪽이든 타인의 얼굴을 빌려야만 움직일 수 있고, 자신이 원하는 바를 이룰 수 있는 그의 모습 한 편에 씁쓸함이 남는다.

호러 장르로 풀어낸 새로운 빌런의 이야기

영화 <클레이페이스> 스틸컷
영화 <클레이페이스> 스틸컷워너브러더스 코리아㈜

이 작품에서 주목해야 할 것은 역시 바디 호러라는 장르가 단순히 잔혹한 장면을 보여주기 위한 수단으로 선택된 것이 아니라는 점이다. 영화는 괴물로 변해가는 인물의 신체를 통해 그가 겪는 심리적인 변화까지 전달하려 한다. 현실적인 범죄와 인간관계에서 출발한 이야기가 점차 육체적인 공포로 확장되면서 제임스 왓킨스 감독이 그동안 익숙하게 다뤄온 심리적 긴장과 만화적인 상상력이 하나의 인물 안에서 결합한다.

물론 영화가 장르적 가능성을 완벽히 실현했다고 보기는 어렵다. 신체의 변형을 구현하는 특수분장과 시각효과, 그것을 직접 경험하는 것처럼 전달하는 연출은 인상적이지만, 인물의 비극을 구성하는 사건들은 비교적 익숙한 흐름을 따른다. 성공한 인물이 예기치 못한 사고로 몰락하고, 실험적인 기술을 통해 새로운 힘을 얻은 뒤 자신을 해친 사람들에게 복수한다는 이야기는 이미 여러 작품에서 다뤄진 바 있다. 바디 호러라는 형식적 선택은 흥미롭지만, 그것을 통해 도달하는 인물의 심리적인 변화까지 새롭게 느껴지는 것은 아니다.

그럼에도 영화 <클레이페이스>는 DC 유니버스가 앞으로 어떤 방향으로 나아갈 수 있는지 보여주는 의미 있는 시도처럼 보인다. 거대한 세계관을 설명하거나 다른 영웅들의 등장을 예고하지 않고도, 상대적으로 덜 알려진 캐릭터 하나로 독립적인 서사를 만들어냈기 때문이다. 배트맨이 등장하지 않는 고담에서 한 악당의 이야기만으로 장르 영화를 완성하려는 시도는 그 자체로 의미가 있다. 적어도 지금까지는 이전의 'DC 확장 유니버스(DCEU, 2013-2023)'보다 훨씬 더 매력적인 선택으로 보인다.
영화 클레이페이스 DC유니버스

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영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다.

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