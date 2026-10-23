얼굴 잃고 괴물이 된 배우... DC 유니버스가 선택한 '바디 호러'

워너브러더스 코리아㈜

영화 <클레이페이스> 스틸컷맷은 유명 배우로 자신의 얼굴을 카메라 앞에 내보이고 타인의 삶을 연기하며 어린 시절 고담의 가난한 동네로부터 벗어났다. 누군가에게는 단순히 자신을 알아보게 만드는 도구이자 표식일 수 있는 외형이 그에게는 생계를 이어가는 도구이자 오랜 시간 다듬어 온 삶의 수단인 셈이다. 하룻밤 사이에 형체도 알 수 없을 정도로 난도질당해 얼굴을 잃어버리게 되는 사건은 그에게 있어 그동안 쌓아온 경력의 붕괴는 물론, 앞으로 대중 앞에 설 수 없게 되었다는 무력함까지 함께 가져오는 일이 된다. 다시 말하면, 이제 더 이상 세상이 자신을 바라보는 시선이 과거와 같을 수 없다는 의미다.그 이후에 일어나는 일들은 더욱 잔인하고 험난하다. 그는 법의 도움을 받아 자신의 삶을 망가뜨린 마르코스를 처단하고자 하지만 번번이 실패하고 만다. 도시의 각계 유력 인사들과 배심원들을 매수하고, 맷의 주변 인물들을 향한 회유와 협박이 계속된 탓이다. 몇 번의 수술과 소송을 거치는 사이 그동안 벌어놓은 경제적 기반도 모두 잃고 만다. 가까운 사이라 생각했던 이들도 그로부터 멀어지기 시작한다. 한번의 그릇된 욕망이 배우로서의 커리어만이 아니라 삶 전체를 연달아 무너뜨린 것이다. 그렇게 밑바닥까지 내몰린 맷은 어떤 방법으로든 자신의 얼굴만 회복되면 모든 상황이 다시 나아지리라 믿는다.케이틀린의 치료를 맷이 그토록 원했던 얼굴을 잠시나마 되돌리는 데 성공한다. 허가도 나지 않은 불법 생체 실험에 가까운 만큼 어떤 부작용이 있을지 알 수 없는 미지의 영역이지만, 삶을 되찾기 위해 목숨을 건 결과다. 문제는 그 이후다. 피부 바깥에 머물지 않고 신체 내부까지 침투해 원래 세포와 하나가 된 나노셀 세포는 맷의 감정과 기분에 따라 피부가 늘어지고 얼굴의 형태가 일그러지는 등 신체 스스로가 다른 형태로 모습을 달리하기 시작한다. 이 지점에서부터 영화 <클레이페이스>는 바디 호러의 특징을 선명하게 드러낸다.그중에서도 비행기 화장실 장면은 원래의 얼굴을 갖기 위해 시작한 치료가 이제는 망가진 얼굴조차 유지할 수 없게 되는 상황에 대한 불안을 가장 물리적으로 전달하는 지점이 된다. 자신의 의지와는 상관없이 눈 주변의 피부가 서로 달라붙어 시야를 가리기 시작하자 갖고 있던 작은 가위로 그 피부를 잘라내려는 맷. 카메라는 그 모습을 집요하게 추적하고 적나라하게 드러내며 장르적 요소와 인물의 심리를 모두 잡아내고자 한다. 신체를 자신의 뜻대로 할 수 없는 상황의 공포다.영화에서 자주 등장하는 거울과 반사면의 활용도 같은 맥락 위에 있다. 맷은 거울 앞에서 스스로에 대한 확신을 점점 더 잃어만 간다. 케이틀린의 치료 이전에는 망가져 버린 얼굴로 인해, 그 이후에는 자신의 의지와는 무관하게 변하고 심지어는 다른 사람의 모습으로까지 바뀌는 외형 때문이다. 얼굴은 이제 더 이상 감정을 드러내거나 감추는 신체적 표면이 아닌, 제멋대로 드러내고 변형하는 장소가 된다. 바디 호러의 장르적 수단인 신체 변형을 시각적 자극으로만 활용하지 않고 인물의 심리와 묶어냄으로써 영화는 한 인간이 자신의 몸과 낯선 관계를 맺어가는 과정을 그려낼 수 있게 된다. 그렇게 괴물이 되어간다.