'눈꽃 슈터' 유기상, 부상 복귀전서 19점 폭발

'눈꽃 슈터' 유기상이 돌아왔다. 아시안게임에서 당한 부상을 훌훌 털고 복귀전에서 홀로 19점을 넣으며 팀의 3연패 탈출을 이끌었다.조상현 감독이 이끄는 창원 LG는 지난 22일 오후 7시 울산동천체육관에서 열린 '2026~2027 KCC 프로농구' 울산 현대모비스와 맞대결에서 88-83으로 승리했다.LG는 반전이 필요했다. 정관장-삼성-한국가스공사와의 3연전에서 모두 패배하며 위기에 몰렸고, 순위 역시 최하단에 자리했기 때문. 연패 탈출을 위해 마주한 상대는 현대모비스.직전 경기 KT를 잡아내며 분위기를 다시금 끌어올리고 있었기에 쉽지 않은 경기가 예상됐다. 1쿼터는 치열하게 흘러갔다. 모비스는 게이지 프림·서명진이 차례로 득점을 기록, LG 역시 유기상·아셈 마레이가 차례로 림을 통과시키며 24-24로 팽팽한 균형을 이뤘다.2쿼터에서는 LG가 근소한 우위를 점했다. 마레이가 7점을 기록하며 공격을 이끌었고, 무려 8리바운드로 골밑을 완벽하게 지배했다. 이에 더해 굿윈·양홍석이 연속 3점을 터뜨리며 51-45로 전반을 마무리했다. 3쿼터 역시 접전은 이어졌다.모비스는 베즐리를 앞세워 이우석·이승현이 득점을 기록하며 추격했지만, LG 역시 양준석·마레이·굿윈의 슈팅이 연이어 림을 가르는 데 성공했다. 4쿼터도 혈전이었다. 베즐리가 투혼을 발휘하며 따라갔으나, 유기상의 자유투와 양준석이 3점을 터뜨리며 따돌렸다.막판 서명진이 3점으로 81-81 동점을 만들었으나 LG는 양준석·유기상·정인덕이 차례로 득점을 기록, 최종 스코어 88-83을 만들며 짜릿한 승리를 가져갔다.혈투 끝에 승리를 가져간 LG. 이번 경기에서 KBL 한 경기 최다 리바운드 기록을 경신한 마레이(34개)와 좋은 슛 감각을 보여준 아치 굿윈(15점 2비라운드)의 활약도 훌륭했지만, 부상을 털고 복귀전을 치른 유기상의 퍼포먼스는 실로 대단했다.시즌 시작 전 유기상은 불의의 부상으로 코트에서 쓰러졌다. 지난달 일본에서 열렸던 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구대표팀에 차출됐던 그는 4강 이란과 맞대결에서 심각한 발목 부상으로 장기간 결장이 예고됐다.팀의 주축 가드가 결장한 가운데 LG는 좀처럼 힘을 발휘하지 못했다. 단순한 득점 손실에 그친 것이 아닌 리그 정상급 외곽슛이 사라지면서 공격 스페이싱이 좁아졌고, 상대의 앞선 에이스를 제어할 수 있는 수비 카드까지 잃으면서 공수 양면에서 어려움을 겪었다.하지만 이번 경기에선 유기상이 돌아오면서 이 걱정은 조금이나마 해소됐다. 당초 부상 복귀전이 밀릴 것이라는 예측이 있었지만, 당당히 베스트 5에 이름을 올렸다. 1쿼터 시작과 함께 3점을 꽂은 이후 2점 슛과 자유투를 연이어 성공시켰다.이어 2쿼터 팀이 32-33으로 1점 뒤지고 있는 상황 속 유기상은 3점을 넣으며 역전을 이끌었고, 또 3번 연속 자유투를 림에 통과시키면서 놀라운 손끝 감각을 보여줬다. 4쿼터에도 존재감은 빛났다. 자유투를 2번 연속 기록한 이후 모비스가 72-70으로 바짝 추격한 가운데 3점을 넣으며 포효했다. 이후 종료 직전에도 2번 연속 자유투를 성공, 상대 의지를 확실하게 꺾으며 승리를 가져다줬다.부상 복귀전임에도, 유기상은 30분 4초를 뛰며 19점 3점 3개(8개 시도) 자유투 8개(9개 시도)를 기록하며 팀이 3연패의 늪에서 벗어나는 데 주요한 역할을 해줬다. 경기 MVP로 선정되며 방송사 인터뷰에 나선 유기상은 "복귀해서 연패 끊고 싶다는 생각으로만 준비했다"라고 입을 뗐다. 그는 이어 "이번 경기에서는 수비적인 부분과 리바운드를 중점적으로 준비했다"라고 답했다.끝으로 유기상은 "3연패 기간 동안 화도 나셨을 텐데 오늘 끊을 수 있어서 다행이라고 생각한다. 저희와 함께하면서 응원해 주시면 감사하겠다"라고 활짝 웃었다.한편, LG는 오는 24일 잠실로 넘어가 서울 SK를 상대로 2연승을 노리게 된다.