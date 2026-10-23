"사흘 뒤 다시, 일주일 뒤 또다시" 임진모가 음악 듣는 법

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tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 임진모 음악 평론가CJ ENM
가수와 연주자, 작곡가처럼 음악을 만드는 사람은 많지만, 음악을 듣고 그 안에 담긴 의미와 맥락을 해석해 대중에게 알기 쉽게 전달하는 사람은 상대적으로 드물다. 특히 음반 판매량과 음원 차트, 아티스트의 화제성이 음악의 가치를 판단하는 주요 기준으로 자리 잡은 오늘날, 음악 평론가의 역할은 여전히 중요하다.
가요와 팝이 오랜 기간 대중의 사랑을 받아왔음에도 비평의 토양이 상대적으로 척박했던 국내 음악계에서 임진모 평론가는 오랫동안 자신만의 길을 개척해 온 선구자적 인물이다. 신문기자 출신인 그는 여러 권의 비평서를 펴내고 대중음악 평론 웹진 이즘(IZM)을 개설하고 방송과 강연을 통해 대중음악을 알기 쉽게 설명해 왔다.
때마침 이즘 창간 25주년을 맞아 임 평론가는 MBC FM4U <배철수의 음악캠프>를 비롯해 tvN <유 퀴즈 온 더 블럭>, 유튜브 채널 <김석훈의 나의 쓰레기 아저씨> 등 다양한 프로그램에 잇달아 출연했다. 음악의 역사부터 글로벌 케이팝의 위상, 세대 간 음악 취향의 차이까지 폭넓은 이야기를 특유의 유쾌한 입담으로 풀어냈다.
서로 다른 플랫폼에서 진행된 다양한 방식의 대화는 임진모라는 이름이 단순히 오랫동안 활동해 온 평론가를 넘어, 음악과 대중 사이를 연결하는 중요한 가교 역할을 해왔음을 보여준다.
창간 25주년 맞은 이즘