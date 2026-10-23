"사흘 뒤 다시, 일주일 뒤 또다시" 임진모가 음악 듣는 법

▲tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 임진모 음악 평론가 CJ ENM

음악 취향은 세대와 개인에 따라 달라지고, 평론 역시 다양한 관점이 공존할 때 더욱 풍성해진다. 임진모가 보여주는 꾸준한 기록, 그리고 음악을 설명하는 친절한 태도는 대중음악 평론이 필요한 이유를 다시금 생각하게 한다. 음악을 좋아하는 사람은 많아도, 그 음악을 제대로 이해하고 타인에게 쉽게 풀어 줄 수 있는 사람은 많지 않기 때문이다.



그의 삶에는 말로 다 담기 어려운 개인적인 슬픔도 담겨있다. 먼저 떠난 아들 이야기를 들려준 <유 퀴즈 온 더 블럭>에서의 고백은 평론가라는 직업 뒤에 숨겨진 아버지의 시간을 돌아보게 했다. 임 평론가는 강연할 때 아들이 그 자리에 와서 듣고 있다고 생각한다고 말했다. 음악과 강연이 단순한 직업적 활동을 넘어, 먼저 떠난 아들과 마음으로 연결되며 삶을 이어가는 방식이 되었음을 짐작하게 한다.



임진모의 위상은 방송에 자주 출연한다는 사실만으로 설명되지 않는다. 전업 평론가의 길을 선택하고, 이즘이라는 음악 기록의 공간을 만들었으며, 저술과 강연, 방송을 통해 음악의 의미를 꾸준히 전달해 왔다. 자신에게도 낯설 수 있는 최신 음악을 이해하려는 노력까지 더해져 지금의 임진모를 만들었다.



음악이 빠르게 소비되는 시대일수록 한 곡이 어떤 맥락에서 탄생했고 무엇을 남겼는지 설명하는 사람의 역할은 여전히 중요하다. 임진모가 걸어온 길은 국내 대중음악 평론의 현 위치를 돌아보게 하는 동시에, 음악을 듣고 해석하는 일이 왜 계속되어야 하는지를 잘 보여준다. 이즘 창간 25주년을 독자의 한 사람으로서 진심으로 축하한다.

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