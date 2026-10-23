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뮤직 인사이드 "사흘 뒤 다시, 일주일 뒤 또다시" 임진모가 음악 듣는 법

"사흘 뒤 다시, 일주일 뒤 또다시" 임진모가 음악 듣는 법

전업 평론가의 길 선택부터 웹진 창간까지, 대중음악 비평의 토양을 일군 25년

김상화(steelydan)
26.10.23 10:01최종업데이트26.10.23 10:01
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tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 임진모 음악 평론가
tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 임진모 음악 평론가CJ ENM

가수와 연주자, 작곡가처럼 음악을 만드는 사람은 많지만, 음악을 듣고 그 안에 담긴 의미와 맥락을 해석해 대중에게 알기 쉽게 전달하는 사람은 상대적으로 드물다. 특히 음반 판매량과 음원 차트, 아티스트의 화제성이 음악의 가치를 판단하는 주요 기준으로 자리 잡은 오늘날, 음악 평론가의 역할은 여전히 중요하다.

가요와 팝이 오랜 기간 대중의 사랑을 받아왔음에도 비평의 토양이 상대적으로 척박했던 국내 음악계에서 임진모 평론가는 오랫동안 자신만의 길을 개척해 온 선구자적 인물이다. 신문기자 출신인 그는 여러 권의 비평서를 펴내고 대중음악 평론 웹진 이즘(IZM)을 개설하고 방송과 강연을 통해 대중음악을 알기 쉽게 설명해 왔다.

때마침 이즘 창간 25주년을 맞아 임 평론가는 MBC FM4U <배철수의 음악캠프>를 비롯해 tvN <유 퀴즈 온 더 블럭>, 유튜브 채널 <김석훈의 나의 쓰레기 아저씨> 등 다양한 프로그램에 잇달아 출연했다. 음악의 역사부터 글로벌 케이팝의 위상, 세대 간 음악 취향의 차이까지 폭넓은 이야기를 특유의 유쾌한 입담으로 풀어냈다.

서로 다른 플랫폼에서 진행된 다양한 방식의 대화는 임진모라는 이름이 단순히 오랫동안 활동해 온 평론가를 넘어, 음악과 대중 사이를 연결하는 중요한 가교 역할을 해왔음을 보여준다.

창간 25주년 맞은 이즘

MBC FM4U '배철수의 음악캠프'에 출연한 임진모 평론가
MBC FM4U '배철수의 음악캠프'에 출연한 임진모 평론가MBC

임진모의 활동을 이야기할 때 빼놓을 수 없는 것이 음악 웹진 <이즘>이다. 지난 16일 <배철수의 음악캠프>에 출연한 그는 23일 개최되는 <이즘> 창간 25주년 기념 공연을 언급하면서 이를 홍보하기 위해 <유 퀴즈>에 나갔다고 솔직하게 밝혔다. 웃음을 섞어 전한 이야기였지만, 그 이면에는 오랜 시간 음악 평론을 업으로 삼아온 현실적인 고민도 담겨 있었다.

1980년대 신문기자로 일했던 임진모는 안정적인 직장을 떠나 전업 평론가의 길을 선택했다. 오늘날에는 인터넷을 중심으로 다양한 활동 무대가 존재하지만, 당시에는 신문 지면 외에 자신의 목소리를 전할 공간이 많지 않았다. 음악 평론만으로 경제적 안정까지 확보하기도 쉽지 않았다. 그럼에도 그는 자신이 하고 싶은 일을 포기하지 않았다.

인터넷이 보편화되던 2001년 문을 연 이즘은 개별 음반과 아티스트를 평가하는 데 그치지 않고, 국내외 대중음악을 꾸준히 기록하고 다양한 시선으로 해석하는 공간으로 자리 잡았다. 음악이 빠르게 소비되고 새로운 콘텐츠가 끊임없이 등장하는 시대에 이뤄진 이러한 기록의 축적은 결코 가볍게 볼 수 없는 작업이다. 평론가 개인의 명성을 넘어 음악을 깊이 있게 읽고 토론할 수 있는 기반을 만들었다는 점에서도 큰 의미를 남긴다.

요즘 세대, 낯선 음악을 이해하는 방법

배우 김석훈의 유튜브 채널 '나의 쓰레기 아저씨'
배우 김석훈의 유튜브 채널 '나의 쓰레기 아저씨'김석훈

지난 21일 공개된 <나의 쓰레기 아저씨> 163회에서 배우 김석훈과 나눈 대화는 음악을 바라보는 임 평론가의 관점을 유쾌하게 보여줬다. 그는 최신 음악을 따라가는 일이 때로는 고통스럽다고 털어놓았다. 음악 전문가의 입에서 나온 말이라는 점에서 다소 의외로 들릴 수 있지만, 오히려 솔직한 고백에 가까웠다.

임 평론가 역시 오늘날의 낯선 사운드와 구성에 쉽게 적응하기 어려울 때가 있다는 것이다. 그렇다고 새로운 음악을 외면하라고 권하지는 않았다. 채널 진행자인 김석훈을 비롯해 요즘 노래가 잘 들리지 않는다는 기성세대에게 그가 제시한 해법은 의외로 단순했다. 처음에는 참고 끝까지 듣고, 사흘 뒤 다시 듣고, 일주일 뒤 세 번째로 들으면 비로소 노래가 귀에 들어온다는 설명이었다.

이는 어른이 먼저 젊은 세대의 음악에 다가가야 대화가 시작될 수 있다는 그의 지론과도 맞닿아 있다. 익숙하지 않은 음악을 자신의 기준으로 성급하게 판단하기보다 반복해서 들으며 그 안에 담긴 문법과 감각을 이해하려는 태도다. 과거의 음악을 폭넓게 아는 것만큼이나 요즘 음악을 받아들이려는 노력도 필요하다는 의미다.

평론가 임진모가 여전히 필요한 이유

tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 임진모 음악 평론가
tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 임진모 음악 평론가CJ ENM

음악 취향은 세대와 개인에 따라 달라지고, 평론 역시 다양한 관점이 공존할 때 더욱 풍성해진다. 임진모가 보여주는 꾸준한 기록, 그리고 음악을 설명하는 친절한 태도는 대중음악 평론이 필요한 이유를 다시금 생각하게 한다. 음악을 좋아하는 사람은 많아도, 그 음악을 제대로 이해하고 타인에게 쉽게 풀어 줄 수 있는 사람은 많지 않기 때문이다.

그의 삶에는 말로 다 담기 어려운 개인적인 슬픔도 담겨있다. 먼저 떠난 아들 이야기를 들려준 <유 퀴즈 온 더 블럭>에서의 고백은 평론가라는 직업 뒤에 숨겨진 아버지의 시간을 돌아보게 했다. 임 평론가는 강연할 때 아들이 그 자리에 와서 듣고 있다고 생각한다고 말했다. 음악과 강연이 단순한 직업적 활동을 넘어, 먼저 떠난 아들과 마음으로 연결되며 삶을 이어가는 방식이 되었음을 짐작하게 한다.

임진모의 위상은 방송에 자주 출연한다는 사실만으로 설명되지 않는다. 전업 평론가의 길을 선택하고, 이즘이라는 음악 기록의 공간을 만들었으며, 저술과 강연, 방송을 통해 음악의 의미를 꾸준히 전달해 왔다. 자신에게도 낯설 수 있는 최신 음악을 이해하려는 노력까지 더해져 지금의 임진모를 만들었다.

음악이 빠르게 소비되는 시대일수록 한 곡이 어떤 맥락에서 탄생했고 무엇을 남겼는지 설명하는 사람의 역할은 여전히 중요하다. 임진모가 걸어온 길은 국내 대중음악 평론의 현 위치를 돌아보게 하는 동시에, 음악을 듣고 해석하는 일이 왜 계속되어야 하는지를 잘 보여준다. 이즘 창간 25주년을 독자의 한 사람으로서 진심으로 축하한다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
임진모 유퀴즈 배철수의음악캠프

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