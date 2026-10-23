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1957년생 극장에서 '밤샘 공포영화' 본다

1957년생 극장에서 '밤샘 공포영화' 본다

인천미림극장, 고전 공포영화 3편 상영과 괴담 발표회 등 다채로운 프로그램 마련

야마다다까꼬(ragoyan)
26.10.23 12:25최종업데이트26.10.23 12:25
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’극장의 밤’ 이미지 포스팅
’극장의 밤’ 이미지 포스팅김민수

인천미림극장이 오는 10월 23일 오후 7시부터 24일 오전 6시 30분까지 올나잇 문화예술 행사 '극장의 밤(MILIM ALL NIGHT)'을 개최한다.

한국예술인복지재단이 주최하는 '2026 예술로 협업사업'의 일환으로, 인천미림극장과 참여 예술인들이 공동 기획했다. 영화 상영을 중심으로 운영되던 극장의 기능을 넓혀, 관객이 밤새 공간에 머물며 영화와 음악, 이야기, 참여형 예술 프로그램을 자유롭게 경험하도록 구성했다.

오래된 극장의 낯선 밤, 그리고 심야상영의 추억
조명을 낮춘 극장 공간. 어둠 속에 무언가 숨어 있는 듯하다.
조명을 낮춘 극장 공간. 어둠 속에 무언가 숨어 있는 듯하다.인천미림극장

1957년 천막극장에서 출발한 인천미림극장은 오랜 시간 지역 주민의 일상과 함께해 온 인천의 대표적인 역사적 영화관이다.

'극장의 밤'은 이러한 극장의 역사성과 공간적 특성에서 출발했다. 최현준 인천미림극장 대표는 지난 21일 기자와의 인터뷰에서 "참여 작가들과 극장에 얽힌 이야기를 나누는 과정에서 자연스럽게 나온 기획"이라고 설명했다. 그는 "오래된 극장의 낯선 분위기가 공포물과 잘 어울릴 것 같았다"며 "예전에 밤새 영화를 보는 심야상영이 유행했던 시기가 있었는데, 그런 경험을 2030 관객들과 함께 해보고 싶은 마음도 있었다"고 말했다.

2부 참가 인원을 20명 내외로 제한한 이유에 대해서는 "인원이 너무 많으면 긴장감이나 체험의 질이 떨어질 수 있고, 야간에 진행되는 만큼 안전이나 다른 불편함도 생길 수 있어 관객 응대를 고민하다 소규모로 받기로 했다"고 밝혔다.

이번 행사는 무료로 진행되는 1부 '극장의 저녁'과 유료 프로그램인 2부 '극장의 밤'으로 나뉜다.

23일 오후 7시 30분에는 손재곤 감독의 초기작 <너무 많이 본 사나이>(2000)가 상영된다. 블랙코미디 특유의 기묘한 유머와 긴장감을 만날 수 있는 작품이다. 오후 9시 15분부터는 손재곤 감독이 직접 참석하는 관객과의 대화(GV)가 이어지며, 영화 콘티작가 정상용이 참여하는 연계 프로그램 '너무 많이 본 우리'도 함께 진행된다.

이후에는 관객이 직접 경험하거나 전해 들은 무서운 이야기를 나누는 괴담 발표회가 열린다. 미술작가 치명타가 진행하며, 가장 인상적인 괴담을 발표한 참가자에게는 소정의 상품이 주어진다.

24일 0시를 기점으로 본격적인 고전 공포영화 상영이 시작된다. 2부 첫 상영작은 김기영 감독의 <하녀>(1960)로, 상영 후에는 김중호 작가의 진행으로 감상을 나누는 후토크가 마련된다.

오전 2시 40분에는 고딕 호러 특유의 음산한 분위기를 담은 <공포의 대저택>(1961), 오전 4시 40분에는 뱀파이어라는 고전적 공포의 상징을 다룬 <드라큐라>(1958)가 상영되며 긴 밤을 마무리한다. 서로 다른 시대와 문화권에서 발전한 공포영화의 표현 방식을 한자리에서 만날 수 있도록 구성했다.

음악·사운드·퍼즐… 예술인들이 만든 '머무는 극장'
미림극장에서 퍼즐 어플 예술인들끼리 모니터링 하는 모습
미림극장에서 퍼즐 어플 예술인들끼리 모니터링 하는 모습인천미림극장

영화 상영 외에도 다양한 분야의 예술인들이 연계 프로그램을 선보인다. 작곡가 김보람의 '미림잔향'은 극장 내 별도 공간에서 음악을 들으며 쉬어 갈 수 있는 휴식 공간이다.

김 작곡가는 지난 20일 기자에게 "'극장에서 함께 하룻밤을 보낸다면 어떨까'라는 궁금증에서 시작된 행사"라며 "영화 관람뿐 아니라 늦은 밤 극장에 모여 이야기를 나누고, 책을 읽거나 잠시 잠들어 보는 등 각자의 방식으로 심야의 미림극장을 경험했으면 해서 편안하게 머물 수 있는 휴식 공간이 필요하다고 느꼈다"고 말했다.

그는 차분하면서도 어두운 분위기의 자신의 피아노 곡들을 중심으로 공간을 구성하되, 중간중간 기묘한 사운드를 더해 공포영화제라는 행사 테마와 어우러지게 했다고 설명했다. "편안하게 쉬다가도 문득 낯선 소리에 귀를 기울이게 되는 공간을 만들고 싶었다"는 것이다.

관객이 이 공간에서 어떤 경험을 하길 기대하느냐는 질문에는 "영화를 보다 쉬거나 잠들어도, 간식을 먹으며 음악을 듣거나 퍼즐을 풀거나 멍하니 있어도 좋다"며 "오래된 극장에서 자신만의 시간을 보내는 것 자체가 특별한 경험이 되었으면 한다"고 답했다.

미술작가 정재경의 '낯선 소리'는 미림극장과 주변 지역에 얽힌 기억을 사운드로 풀어낸 프로그램이다. 지역 어르신들이 들려주는 미스터리하고 기이한 이야기를 소재로 하며, 관객은 상영관과 극장 2층 공간에서 감상할 수 있다.

정 작가는 극장을 오래 드나든 어르신들과 이야기를 나누며, 극장이 사라질 수 있다는 가능성이 곧 자신이 살아온 문화의 한 부분이 지워질 수 있다는 뜻이며 그 말 아래에 드러내지 않은 불안이 깔려 있음을 알게 됐다고 했다. 그는 "말하지 않던 이들이 처음으로 발화하고, 그 자리에 함께한 낯선 이들과 불안을 나누며 이 장소가 지닌 의미를 다시 생각해 보는 시간"이라고 프로그램을 소개했다.

전통·다원예술 분야의 기획자 김민수는 관객이 극장 곳곳을 탐색하며 단서를 찾아가는 참여형 퍼즐 프로그램을 선보인다. 동인천과 미림극장의 공간적 특성을 색다르게 경험할 수 있도록 구성했다.

"따뜻한 극장"에서 이어갈 다음 장면
’극장의 밤’ 이미지 포스팅 (QR코드 신청)
’극장의 밤’ 이미지 포스팅 (QR코드 신청)인천미림극장

김보람 작곡가는 협업을 통해 새롭게 느낀 미림극장의 매력으로 '따뜻한 분위기'를 꼽았다. 그는 "큰 규모의 행사보다 영화를 보고 소소하게 모여 서로의 생각을 궁금해 해주는 데에서 따뜻함이 만들어진다"며 "특별한 목적이 없어도 같은 공간에서 영화를 보고 이야기를 나눴다는 것만으로 사람들 사이에 작은 친밀감이 생기는 공간"이라고 말했다.

최현준 대표는 예술인들과의 공동 기획 과정에서 "참여 작가들 모두 본인의 입장을 넘어 함께 의견을 모으며 집단지성으로 하나의 기획에 집중하는 모습이 인상적이었다"고 전했다.

이어 "미림극장은 평소에도 영화뿐 아니라 다양한 문화행사가 열리는 곳으로 운영 중"이라며 "앞으로도 극장이 필요한 창작자들, 관객들과 만날 수 있는 재미난 프로그램을 계속 기획하겠다"고 밝혔다. 기존의 세대공감영화제, 일본 미니씨어터와의 교류도 지속하고, 극장의 역사와 정체성을 바탕으로 레트로 감성의 극장 운영을 이어가겠다는 계획이다.

행사 개요

일시: 10월 23일(금) 오후 7시 ~ 24일(토) 오전 6시 30분
장소: 인천미림극장(인천 제물포구 화도진로 31)
참가: 1부 '극장의 저녁' 무료 / 2부 '극장의 밤' 20세 이상 성인 20명 내외,
참가비 1만 5천 원 (웰컴 드링크·간식 제공)
신청: 2부 참가 신청은 온라인 신청서로 접수 (포스터 QR코드 참조)
주최·주관: 한국예술인복지재단 주최, 인천미림극장 주관,
문화체육관광부·한국영상자료원 후원





덧붙이는 글 이 기사는 인천in에도 실립니다.
올나잇 공포영화 예술인 인천미림극장 GV

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2014~ 이주민영화제(MWFF) 프로그래머 참여 2015~ 인천시민명예외교관협회운영위원 2017년~2019년, 이주민방송(MWTV) 운영위원 2021년 ~ 인천서구마을공동체 웃서모 대표 겸임 2023년~ 인천 i-View 객원기자 겸임 2025년 인천in 시민기자 겸임

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