1957년생 극장에서 '밤샘 공포영화' 본다

인천미림극장

미림극장에서 퍼즐 어플 예술인들끼리 모니터링 하는 모습영화 상영 외에도 다양한 분야의 예술인들이 연계 프로그램을 선보인다. 작곡가 김보람의 '미림잔향'은 극장 내 별도 공간에서 음악을 들으며 쉬어 갈 수 있는 휴식 공간이다.김 작곡가는 지난 20일 기자에게 "'극장에서 함께 하룻밤을 보낸다면 어떨까'라는 궁금증에서 시작된 행사"라며 "영화 관람뿐 아니라 늦은 밤 극장에 모여 이야기를 나누고, 책을 읽거나 잠시 잠들어 보는 등 각자의 방식으로 심야의 미림극장을 경험했으면 해서 편안하게 머물 수 있는 휴식 공간이 필요하다고 느꼈다"고 말했다.그는 차분하면서도 어두운 분위기의 자신의 피아노 곡들을 중심으로 공간을 구성하되, 중간중간 기묘한 사운드를 더해 공포영화제라는 행사 테마와 어우러지게 했다고 설명했다. "편안하게 쉬다가도 문득 낯선 소리에 귀를 기울이게 되는 공간을 만들고 싶었다"는 것이다.관객이 이 공간에서 어떤 경험을 하길 기대하느냐는 질문에는 "영화를 보다 쉬거나 잠들어도, 간식을 먹으며 음악을 듣거나 퍼즐을 풀거나 멍하니 있어도 좋다"며 "오래된 극장에서 자신만의 시간을 보내는 것 자체가 특별한 경험이 되었으면 한다"고 답했다.미술작가 정재경의 '낯선 소리'는 미림극장과 주변 지역에 얽힌 기억을 사운드로 풀어낸 프로그램이다. 지역 어르신들이 들려주는 미스터리하고 기이한 이야기를 소재로 하며, 관객은 상영관과 극장 2층 공간에서 감상할 수 있다.정 작가는 극장을 오래 드나든 어르신들과 이야기를 나누며, 극장이 사라질 수 있다는 가능성이 곧 자신이 살아온 문화의 한 부분이 지워질 수 있다는 뜻이며 그 말 아래에 드러내지 않은 불안이 깔려 있음을 알게 됐다고 했다. 그는 "말하지 않던 이들이 처음으로 발화하고, 그 자리에 함께한 낯선 이들과 불안을 나누며 이 장소가 지닌 의미를 다시 생각해 보는 시간"이라고 프로그램을 소개했다.전통·다원예술 분야의 기획자 김민수는 관객이 극장 곳곳을 탐색하며 단서를 찾아가는 참여형 퍼즐 프로그램을 선보인다. 동인천과 미림극장의 공간적 특성을 색다르게 경험할 수 있도록 구성했다.