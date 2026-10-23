1957년생 극장에서 '밤샘 공포영화' 본다

▲
조명을 낮춘 극장 공간. 어둠 속에 무언가 숨어 있는 듯하다.인천미림극장
1957년 천막극장에서 출발한 인천미림극장은 오랜 시간 지역 주민의 일상과 함께해 온 인천의 대표적인 역사적 영화관이다.
'극장의 밤'은 이러한 극장의 역사성과 공간적 특성에서 출발했다. 최현준 인천미림극장 대표는 지난 21일 기자와의 인터뷰에서 "참여 작가들과 극장에 얽힌 이야기를 나누는 과정에서 자연스럽게 나온 기획"이라고 설명했다. 그는 "오래된 극장의 낯선 분위기가 공포물과 잘 어울릴 것 같았다"며 "예전에 밤새 영화를 보는 심야상영이 유행했던 시기가 있었는데, 그런 경험을 2030 관객들과 함께 해보고 싶은 마음도 있었다"고 말했다.
2부 참가 인원을 20명 내외로 제한한 이유에 대해서는 "인원이 너무 많으면 긴장감이나 체험의 질이 떨어질 수 있고, 야간에 진행되는 만큼 안전이나 다른 불편함도 생길 수 있어 관객 응대를 고민하다 소규모로 받기로 했다"고 밝혔다.
이번 행사는 무료로 진행되는 1부 '극장의 저녁'과 유료 프로그램인 2부 '극장의 밤'으로 나뉜다.
23일 오후 7시 30분에는 손재곤 감독의 초기작 <너무 많이 본 사나이>(2000)가 상영된다. 블랙코미디 특유의 기묘한 유머와 긴장감을 만날 수 있는 작품이다. 오후 9시 15분부터는 손재곤 감독이 직접 참석하는 관객과의 대화(GV)가 이어지며, 영화 콘티작가 정상용이 참여하는 연계 프로그램 '너무 많이 본 우리'도 함께 진행된다.
이후에는 관객이 직접 경험하거나 전해 들은 무서운 이야기를 나누는 괴담 발표회가 열린다. 미술작가 치명타가 진행하며, 가장 인상적인 괴담을 발표한 참가자에게는 소정의 상품이 주어진다.
24일 0시를 기점으로 본격적인 고전 공포영화 상영이 시작된다. 2부 첫 상영작은 김기영 감독의 <하녀>(1960)로, 상영 후에는 김중호 작가의 진행으로 감상을 나누는 후토크가 마련된다.
오전 2시 40분에는 고딕 호러 특유의 음산한 분위기를 담은 <공포의 대저택>(1961), 오전 4시 40분에는 뱀파이어라는 고전적 공포의 상징을 다룬 <드라큐라>(1958)가 상영되며 긴 밤을 마무리한다. 서로 다른 시대와 문화권에서 발전한 공포영화의 표현 방식을 한자리에서 만날 수 있도록 구성했다.
음악·사운드·퍼즐… 예술인들이 만든 '머무는 극장'