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김성호의 씨네만세 세계 영화제가 러브콜 보내는 연상호의 비전

세계 영화제가 러브콜 보내는 연상호의 비전

[김성호의 씨네만세 1479] <군체>

김성호(starsky216)
26.10.27 18:32최종업데이트26.10.27 18:32
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요 몇 년 해외 영화팬들과 이야기를 나눌라치면 자주 듣게 되는 이름이 '디렉터 연'이다. 바로 연상호 감독을 말하는 것인데, 현 시점 세계적 작가로 꼽히는 이창동, 봉준호, 박찬욱, 홍상수 등을 지나서 연상호부터 말하는 이가 어째서 이토록 많은 건지 생경하게 느끼게 된다. 사실 연상호는 한국 영화팬들 사이에선 대단히 존중 받는 작가라 말하기가 민망하다. 영화평론가, 또 소위 씨네필을 자청하는 이들 중 일부는 오히려 그를 낮잡는 경향을 보이기도 한다. 그런데 해외에서 유달리 그의 이름이 자주 들리는 까닭은 무엇 때문인가. 문득 그를 돌아서 짚어보게 되는 것은 타인의 작품으로부터 담론을 끌어내야 할 비평의 자리에 선 이가 도리어 낡고 편향되는 모습을 흔히 마주하는 까닭이다.

연상호는 한국 영화판에서 보기 드문 작가다. 한때, 아니 지금도 여전히 척박하기 짝이 없는 한국 독립 애니메이션 판에서 그만큼 많은 기대를 받은 이가 따로 없었다. <돼지의 왕> <창> <사이비>까지의 연작은 각기 학교폭력, 군대, 종교라는 장에서 실재하는 한국사회의 부조리를 들추어 장르적으로 후벼 판 명작이었다. 애니 판에서 드물게 탄생한 걸출한 작가라고까지 평가받은 연상호였으나 그 다음 걸음은 애니가 아닌 실사였다. 그것도 첫 작품부터 4대 투자배급사로 자리를 공고히 한 NEW와 함께 <부산행>으로 천만영화를 찍어냈다. 전형적인 이야기와 평범한 캐릭터, 익숙한 구성까지를 흠잡는 이가 당시엔 적잖았으나, 그럼에도 불구하고 대중의 입맛을 사로잡는 성공작이었다는 사실을 이제와 부정할 이가 많지 않을 테다.

이후의 행보 또한 파격적이다. 실사영화 연출자로 변신에 성공한 그는 그래픽노블, 이야기가 강조된 출판만화란 한국에선 아직 확고히 자리 잡지 못했던 매체로써 대중과 만났다. 지난해 영화화된 <얼굴>이란 작품이었다. 애니에서 실사영화, 그래픽노블을 건너 그는 극장개봉이 아닌 OTT로 가장 빨리 옮긴 유명 감독 중 한 명이 됐다. 넷플릭스를 통해 <지옥> 시리즈와 일본 명작만화를 한국화한 <기생수: 더 그레이>를 드라마로 연출했고, 한국에선 계보가 끊겼다 평가받던 SF장르영화 <정이> 같은 작품도 발표했다.

그리고 앞서 언급한 <얼굴>을 인맥을 동원해 단돈 2억 원으로 찍어내는 괴력 또한 발휘했다. 애니와 실사, 장편부터 중편과 단편, 또 드라마와 그래픽노블, 블록버스터부터 극단적 다이어트를 진행한 실험작에 이르기까지 형식과 내용에 있어 변화를 거듭하는 연상호의 행보는 한국에선 맞수를 찾기 어려울 정도다. (관련 기사 : 제작비 2억으로 100억 벌어들인 영화, 책이 더 강렬한 까닭)

군체 스틸컷
군체스틸컷쇼박스

이보다 더 핫할 수 없다

해외 영화팬들이 연상호를 주목하는 데는 그 왕성한 활동량에 더하여 이 같은 다각적인 실험, 또 넷플릭스를 통해 즉각적으로 와 닿는 작업까지가 서로 영향을 미친 결과일 테다. 최근 개봉한 <실낙원>과 시체스영화제를 비롯한 해외 장르영화제부터 부천국제판타스틱영화제 등 한국 장르영화제까지를 섭렵한 근작 <군체> 등도 연상호의 작품세계, 또 그 특징을 확인하게 하는 주요한 작품들이다. 나는 이 중 해외 영화팬들이 꾸준히 언급하는 <군체>에 대한 이야기를 해볼까 한다.

개봉 다섯 달이 넘도록 장기상영 중인 <군체>다. 관객수는 어느덧 600만 명에 근접했다. 올해 흥행 4위 기록이다. OTT로 공개가 된 상황에도 꾸준히 관객수가 불어나고 있다는 건 특기할 지점이기도 하다. 확실한 감흥을 안겨주는 기본기 있는 장르물, 특히 좀비영화를 찾는 관객들에게 확실한 선택지가 되어준다는 극장가의 평가, 또 영화를 보고 난 이들 사이에서 난 입소문이 관심의 결정적 이유일 테다. 여기에 더하여 정해진 비율만큼 한국영화를 상영해야 하는 4DX 등의 특수관이 쿼터제한을 채우지 못한 사례가 많아 다시 <군체> 상영을 타진하기도 했다는 소식이다. 이로써 멀티플렉스에서도 정식 재개봉을 맞은 것이다.

시차를 두고 여러 OTT서비스를 통해 국내외에서 지속적으로 신규 공개되고 있는 상황 또한 <군체>에 대한 입소문이 잦아들지 않는 이유로 꼽힌다. 도쿄국제영화제에서도 이례적으로 <군체>를 폐막작으로 선정했는데, 월드프리미어(최초공개)가 이뤄진 칸국제영화제 미드나이트 스크리닝에서의 입소문이 결정적 영향이었다고 전한다. 그저 스릴러, 또 재난이며 괴수물의 하위장르라 여겨져 온 좀비물에게 주어진 관심치고는 특별한 구석이 있지 않은가.

군체 스틸컷
군체스틸컷쇼박스

소곤소곤 전하는 올해의 주목할 성취

<군체>는 어떤 영화인가. 이를 가만히 돌아보자면 미묘한 감상이 일어난다. 그는 마치 내가 연상호라는 감독에 대하여 수시로, 특히 전업 비평가들 사이에서 그를 적극 옹호하면서도, 동시에 그에 대한 비판에 상당히 공감하고 있다는 양가적 감정과도 같은 것이다. 주지하다시피 출연진은 당대 한국영화 최고 수준에 근접한다. 무려 전지현이 여성 원톱 주연으로 캐스팅됐고, 구교환, 지창욱, 고수, 신현빈 등 이름이 알려진 스타들이 여럿 출연한다. 170억 원을 쏟은 대작으로 기획됐으나, 칸국제영화제 공개를 전후해 무려 150개 나라 업체와 배급 계약을 체결하며 손익분기점을 낮췄고, 개봉 첫 주에 그를 넘어서는 성과를 올린 점 또한 주목해 마땅하다. 연상호 감독을 비롯한 제작진이 작품을 초기단계에서부터 산업적으로 접근해 기획하고 다뤄왔음을 알 수 있는 대목이다.

올해 한국영화판의 주목할 성과로 꼽힌 이 작품은 좀비영화다. 주인공인 권세정 박사(전지현 분)를 비롯한 이들이 도심 초고층 빌딩에서 발생한 생물학 테러 가운데서 생존하는 이야기가 주요한 얼개가 된다. 건물을 봉쇄하고 대안을 구하는 외부의 공적 책임자들이 있고, 테러를 일으킨 서영철 박사(구교환 분)와 그가 이끄는 좀비무리들이 또한 자리한다. 내부의 생존자들과 이를 위협하는 좀비, 바깥에서 대응해야 하는 책임자들까지가 관계하는 상황은 여느 좀비영화에서도 흔히 마주할 수 있는 것이다.

기실 영화의 서사는 새롭지 않다. 기존에도 전형적이고 클리셰가 많다고 비판받았던 <부산행>보다도 훨씬 더 전형이 가까이 다가서 있다. 아직 감염되지 않은 이들은 권세정을 비롯해 건물에 대해 잘 아는 보안 관계자(지창욱 분)와 장애인인 그 누나(김신록 분), 출동했다 고립된 경찰 대테러대응팀 팀장(김종태 분), 건물에 입점한 매장 자영업자들, 손님으로 방문했던 일진과 학교폭력 피해학생 등이다. 서로 다른 배경과 성격을 가진 이들이 그 특성을 드러내며 좌충우돌 하는 가운데, 좀비들 또한 진화하는 게 <군체>의 주요한 특징이 된다.

군체 스틸컷
군체스틸컷쇼박스

뻔하고 빤하다는 비판, 물론 타당하지만

생물학적 테러라는 사연, 진화하는 좀비라는 설정, 그를 막기 위한 특정 개체의 사살이란 과제까지가 하나하나 새롭지 않다. 다른 좀비물에서도 얼마든지 볼 수 있는 이 같은 특징은 영화의 승부수라기보단 검증된 돌다리를 나아갈 길 앞에 두고자 하는 선택에 가깝다.

뿐 아니다. 영화는 전개에 있어서도 클리셰를 적극적으로 활용한다. 탈출이라는 목적 아래 단선적으로 전개되는 영화에서 장르적 재미를 주는 순간은 소위 '트롤짓'이라 불리는 일행 중 누구누구들의 멍청한 행동들을 통해서다. 결정적인 순간마다 겁을 먹고 상황을 악화시키는 이들이 있다. 경솔하게도 하지 말자고 한 일을 한다거나, 비겁하게 배신하고 이기적인 행동을 보이는 이들이 끊이지 않고 발생한다. 그로부터 위기가 찾아오는 덕분에 영화는 그저 외부의 좀비위협에서 그치지 않고 내부적 위험 또한 내포한 긴장상태를 유지할 수 있게 된다. 말하자면 검증된, 그래서 때로 거부감을 주는 클리셰에 의지하여 한 걸음씩 전진하는 것이다.

빌런과 클리셰에 철저히 의지하는 영화는 서사로부터 새로움을 구할 생각이 전혀 없는 듯도 하다. 목적은 다수가 만족할 만한 스릴과 속도감, 자극을 주는 것이지 이제껏 다른 영화가 해내지 못한 무엇을 이루는 게 아니란 것을 처음부터 확고하게 알고 있는 듯이 나아간다. 그 결과로써 <군체>는 아주 탁월하지도, 그렇다고 못하지도 않은, 딱 기대한 만큼만 해주는 장르물로 완성된다.

군체 포스터
군체포스터쇼박스

개별 작품이 아니라 산업을 바라보는 행보

승부수는 다른 데 있다. 이미 <부산행> <서울역> <반도> 등을 통하여 좀비물을 다뤄왔던 연상호 감독이다. 그 아포칼립스 세계관은 서로 서사적으로 연결되지 않음에도 한국적 아포칼립스 좀비물로의 독특한 감성과 분위기만큼은 분명히 공유한다.

배경이 되는 도시와 그 도시에서의 삶의 양식에 더하여서 인물들 간의 관계성, 이를테면 결혼생활과 이혼한 배우자와의 관계, 학계에서의 관행이며 인맥을 맺어가는 방식, 공권력을 비롯해 각 직업을 바라보는 시민들의 태도 등이 모두 그렇다. 권리와 책임에 대한 인식, 학교폭력의 양태 등도 하나하나 한국적 아포칼립스 좀비물로서의 특수성을 발한다. 영화를 보는 한국 관객에겐 더없이 익숙한 것이 다른 누구에겐 꽤나 이색적인 것일 수 있다. 좀비영화의 종주국이라 해도 좋을 미국의 작품들과 대비되는 한국형 아포칼립스 좀비물의 매력이 이 영화 가운데 분명히 있다.

이쯤 되면 이 영화가 어째서 해외에서 그리도 관심을 받는 것인지 짐작할 만하다. 당장 넷플릭스를 뒤져 수많은 좀비영화를 훑어보라. 이보다 나은 작품을 찾기란 그리 쉬운 일이 아니다. 더구나 그 상당수는 같은 전형을 답습하면서도 배경 또한 대동소이해서 지루하기 짝이 없다. 반면 <군체>는 대기업 브랜드의 주력 상품 같다. 관객이 기대하는 그만큼을 확실하게 보증한다. 만약 여기에 새로움을 더할 수 있다면, 완성도를 살리면서도 단점을 덜어내고 독자적인 힘을 부여할 수 있다면 그건 그대로 특기할 지점이 될 테다. <군체>는 철저히 산업적으로 기획된 첫 걸음일지도 모를 일이다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
군체 연상호 쇼박스 전지현 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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