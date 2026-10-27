세계 영화제가 러브콜 보내는 연상호의 비전

요 몇 년 해외 영화팬들과 이야기를 나눌라치면 자주 듣게 되는 이름이 '디렉터 연'이다. 바로 연상호 감독을 말하는 것인데, 현 시점 세계적 작가로 꼽히는 이창동, 봉준호, 박찬욱, 홍상수 등을 지나서 연상호부터 말하는 이가 어째서 이토록 많은 건지 생경하게 느끼게 된다. 사실 연상호는 한국 영화팬들 사이에선 대단히 존중 받는 작가라 말하기가 민망하다. 영화평론가, 또 소위 씨네필을 자청하는 이들 중 일부는 오히려 그를 낮잡는 경향을 보이기도 한다. 그런데 해외에서 유달리 그의 이름이 자주 들리는 까닭은 무엇 때문인가. 문득 그를 돌아서 짚어보게 되는 것은 타인의 작품으로부터 담론을 끌어내야 할 비평의 자리에 선 이가 도리어 낡고 편향되는 모습을 흔히 마주하는 까닭이다.
연상호는 한국 영화판에서 보기 드문 작가다. 한때, 아니 지금도 여전히 척박하기 짝이 없는 한국 독립 애니메이션 판에서 그만큼 많은 기대를 받은 이가 따로 없었다. <돼지의 왕> <창> <사이비>까지의 연작은 각기 학교폭력, 군대, 종교라는 장에서 실재하는 한국사회의 부조리를 들추어 장르적으로 후벼 판 명작이었다. 애니 판에서 드물게 탄생한 걸출한 작가라고까지 평가받은 연상호였으나 그 다음 걸음은 애니가 아닌 실사였다. 그것도 첫 작품부터 4대 투자배급사로 자리를 공고히 한 NEW와 함께 <부산행>으로 천만영화를 찍어냈다. 전형적인 이야기와 평범한 캐릭터, 익숙한 구성까지를 흠잡는 이가 당시엔 적잖았으나, 그럼에도 불구하고 대중의 입맛을 사로잡는 성공작이었다는 사실을 이제와 부정할 이가 많지 않을 테다.
이후의 행보 또한 파격적이다. 실사영화 연출자로 변신에 성공한 그는 그래픽노블, 이야기가 강조된 출판만화란 한국에선 아직 확고히 자리 잡지 못했던 매체로써 대중과 만났다. 지난해 영화화된 <얼굴>이란 작품이었다. 애니에서 실사영화, 그래픽노블을 건너 그는 극장개봉이 아닌 OTT로 가장 빨리 옮긴 유명 감독 중 한 명이 됐다. 넷플릭스를 통해 <지옥> 시리즈와 일본 명작만화를 한국화한 <기생수: 더 그레이>를 드라마로 연출했고, 한국에선 계보가 끊겼다 평가받던 SF장르영화 <정이> 같은 작품도 발표했다.
그리고 앞서 언급한 <얼굴>을 인맥을 동원해 단돈 2억 원으로 찍어내는 괴력 또한 발휘했다. 애니와 실사, 장편부터 중편과 단편, 또 드라마와 그래픽노블, 블록버스터부터 극단적 다이어트를 진행한 실험작에 이르기까지 형식과 내용에 있어 변화를 거듭하는 연상호의 행보는 한국에선 맞수를 찾기 어려울 정도다. (관련 기사 : 제작비 2억으로 100억 벌어들인 영화, 책이 더 강렬한 까닭
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