세계 영화제가 러브콜 보내는 연상호의 비전

쇼박스

스틸컷<군체>는 어떤 영화인가. 이를 가만히 돌아보자면 미묘한 감상이 일어난다. 그는 마치 내가 연상호라는 감독에 대하여 수시로, 특히 전업 비평가들 사이에서 그를 적극 옹호하면서도, 동시에 그에 대한 비판에 상당히 공감하고 있다는 양가적 감정과도 같은 것이다. 주지하다시피 출연진은 당대 한국영화 최고 수준에 근접한다. 무려 전지현이 여성 원톱 주연으로 캐스팅됐고, 구교환, 지창욱, 고수, 신현빈 등 이름이 알려진 스타들이 여럿 출연한다. 170억 원을 쏟은 대작으로 기획됐으나, 칸국제영화제 공개를 전후해 무려 150개 나라 업체와 배급 계약을 체결하며 손익분기점을 낮췄고, 개봉 첫 주에 그를 넘어서는 성과를 올린 점 또한 주목해 마땅하다. 연상호 감독을 비롯한 제작진이 작품을 초기단계에서부터 산업적으로 접근해 기획하고 다뤄왔음을 알 수 있는 대목이다.올해 한국영화판의 주목할 성과로 꼽힌 이 작품은 좀비영화다. 주인공인 권세정 박사(전지현 분)를 비롯한 이들이 도심 초고층 빌딩에서 발생한 생물학 테러 가운데서 생존하는 이야기가 주요한 얼개가 된다. 건물을 봉쇄하고 대안을 구하는 외부의 공적 책임자들이 있고, 테러를 일으킨 서영철 박사(구교환 분)와 그가 이끄는 좀비무리들이 또한 자리한다. 내부의 생존자들과 이를 위협하는 좀비, 바깥에서 대응해야 하는 책임자들까지가 관계하는 상황은 여느 좀비영화에서도 흔히 마주할 수 있는 것이다.기실 영화의 서사는 새롭지 않다. 기존에도 전형적이고 클리셰가 많다고 비판받았던 <부산행>보다도 훨씬 더 전형이 가까이 다가서 있다. 아직 감염되지 않은 이들은 권세정을 비롯해 건물에 대해 잘 아는 보안 관계자(지창욱 분)와 장애인인 그 누나(김신록 분), 출동했다 고립된 경찰 대테러대응팀 팀장(김종태 분), 건물에 입점한 매장 자영업자들, 손님으로 방문했던 일진과 학교폭력 피해학생 등이다. 서로 다른 배경과 성격을 가진 이들이 그 특성을 드러내며 좌충우돌 하는 가운데, 좀비들 또한 진화하는 게 <군체>의 주요한 특징이 된다.