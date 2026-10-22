'최후의 현대맨' 장시환, 'KT 원클럽맨' 문상철, 정든 그라운드 떠난다

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큰사진보기 ▲kt wiz 문상철 [연합뉴스 자료사진] 연합뉴스

한편 정규리그 1위 KT 역시 22일 방출명단을 발표했다. 투수 최동환·조이현·이현민·이준명·권효준·정정우·김규한·김민성, 포수 박치성, 외야수 최동희 등 10명의 선수들이 이름을 올렸다.



그리고 KT구단은 방출 선수 중 유일하게 문상철의 은퇴 소식 만큼은 공식채널을 통하여 따로 전하고 그동안의 헌신에 감사를 표했다. KT의 창단 멤버이자 12년을 헌신한 원클럽맨에 대한 나름의 예우였다.



문상철은 대기만성의 대명사로 통한다. 배명고와 고려대를 졸업하고 신생팀 KT의 창단멤버로 입단한 프로에 입단한 문상철은 잠재력 있는 거포 유망주로 퓨처스리그에서 항상 두각을 나타냈으나, 정작 1군에서는 좀처럼 자리 잡지 못하면서 '2군용 배리 본즈'라는 불명예스러운 별명으로 불렸다. 문상철이 어떻게든 돌파구를 찾지 못하여 이전까지 별다른 교류가 없었던 다른 팀 선배 김태균(전 한화)을 개인적으로 찾아가 타격에 대한 조언을 구한 일화는 유명하다.



문상철은 30대를 넘어 2023년부터 비로소 1군에서 자리를 잡으며 기회를 얻었다. 그 해 문상철은 KT의 주전 1루수로 활약하며 구단의 한국시리즈 진출에 힘을 보탰다. LG 트윈스와의 한국시리즈 1차전에서는 마무리 고우석을 상대로 역전 결승타를 기록하며 경기 최우수선수(MVP)로 선정되기도 했다. 2024년에는 타율 .256에 17홈런 58타점을 기록하며 자신의 프로 데뷔 이후 커리어하이 시즌을 보냈다.



당시 문상철은 인터뷰에서 "지금 내가 여기서 이렇게 야구를 하는 것처럼, 다른 선수도 할 수 있다. 단 한번의 기회가 언제 올지 모른다. 포기하지 말고 열심히 해야 한다"며 무명 선수들의 노력과 심경을 대신하는 말로 깊은 울림을 남기기도 했다.



하지만 문상철이 1군에서 빛을 발한 것은 두 시즌뿐이었다. 2025년부터 타격 부진으로 인하여 문상철은 점차 1군에서 기회가 줄어들었다. 2026년에는 새롭게 영입된 베테랑 김현수가 주전 1루수 자리를 꿰차게 되면서 문상철은 1군에서 고작 6경기 8타수 2안타 1홈런에 그쳤다.



문상철은 지난 12일 삼성전에서 옛 동료였던 김재윤을 상대로 시즌 첫 홈런을 기록했다. 공교롭게도 이 타석은 결국 문상철의 프로 무대 마지막 타석이 되면서 팬들에게 뜻깊은 작별 인사를 전한 셈이 됐다.



문상철은 2015년 1군 무대에 데뷔해 프로 통산 609경기 타율 .237, 49홈런, 190타점의 기록을 남겼다. 비록 데뷔 당시 받은 기대만큼 화려한 기록을 남기진 못했지만, 오랜 기다림과 노력 끝에 짧게나마 빛을 보면서 무명 선수들도 할 수 있다는 희망을 보여줬기에, 마지막 순간까지 팀의 원클럽맨으로 박수받으며 떠날 수 있었다.



KT 구단은 창단멤버인 문상철이 12년 동안 솔선수범하는 자세와 책임감으로 팀 문화 정착에 기여한 노력을 인정하며 2027시즌 중 은퇴식을 열기로 했다. 문상철은 구단을 통하여 "프로 선수 생활의 시작과 마무리를 kt와 함께 할 수 있어서 뜻깊었다. 팬들이 보내주신 뜨거운 응원과 함성은 평생 잊지 못할 것"이라고 마지막 작별인사를 전했다.





☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 kt wiz 문상철 [연합뉴스 자료사진]한편 정규리그 1위 KT 역시 22일 방출명단을 발표했다. 투수 최동환·조이현·이현민·이준명·권효준·정정우·김규한·김민성, 포수 박치성, 외야수 최동희 등 10명의 선수들이 이름을 올렸다.그리고 KT구단은 방출 선수 중 유일하게 문상철의 은퇴 소식 만큼은 공식채널을 통하여 따로 전하고 그동안의 헌신에 감사를 표했다. KT의 창단 멤버이자 12년을 헌신한 원클럽맨에 대한 나름의 예우였다.문상철은 대기만성의 대명사로 통한다. 배명고와 고려대를 졸업하고 신생팀 KT의 창단멤버로 입단한 프로에 입단한 문상철은 잠재력 있는 거포 유망주로 퓨처스리그에서 항상 두각을 나타냈으나, 정작 1군에서는 좀처럼 자리 잡지 못하면서 '2군용 배리 본즈'라는 불명예스러운 별명으로 불렸다. 문상철이 어떻게든 돌파구를 찾지 못하여 이전까지 별다른 교류가 없었던 다른 팀 선배 김태균(전 한화)을 개인적으로 찾아가 타격에 대한 조언을 구한 일화는 유명하다.문상철은 30대를 넘어 2023년부터 비로소 1군에서 자리를 잡으며 기회를 얻었다. 그 해 문상철은 KT의 주전 1루수로 활약하며 구단의 한국시리즈 진출에 힘을 보탰다. LG 트윈스와의 한국시리즈 1차전에서는 마무리 고우석을 상대로 역전 결승타를 기록하며 경기 최우수선수(MVP)로 선정되기도 했다. 2024년에는 타율 .256에 17홈런 58타점을 기록하며 자신의 프로 데뷔 이후 커리어하이 시즌을 보냈다.당시 문상철은 인터뷰에서 "지금 내가 여기서 이렇게 야구를 하는 것처럼, 다른 선수도 할 수 있다. 단 한번의 기회가 언제 올지 모른다. 포기하지 말고 열심히 해야 한다"며 무명 선수들의 노력과 심경을 대신하는 말로 깊은 울림을 남기기도 했다.하지만 문상철이 1군에서 빛을 발한 것은 두 시즌뿐이었다. 2025년부터 타격 부진으로 인하여 문상철은 점차 1군에서 기회가 줄어들었다. 2026년에는 새롭게 영입된 베테랑 김현수가 주전 1루수 자리를 꿰차게 되면서 문상철은 1군에서 고작 6경기 8타수 2안타 1홈런에 그쳤다.문상철은 지난 12일 삼성전에서 옛 동료였던 김재윤을 상대로 시즌 첫 홈런을 기록했다. 공교롭게도 이 타석은 결국 문상철의 프로 무대 마지막 타석이 되면서 팬들에게 뜻깊은 작별 인사를 전한 셈이 됐다.문상철은 2015년 1군 무대에 데뷔해 프로 통산 609경기 타율 .237, 49홈런, 190타점의 기록을 남겼다. 비록 데뷔 당시 받은 기대만큼 화려한 기록을 남기진 못했지만, 오랜 기다림과 노력 끝에 짧게나마 빛을 보면서 무명 선수들도 할 수 있다는 희망을 보여줬기에, 마지막 순간까지 팀의 원클럽맨으로 박수받으며 떠날 수 있었다.KT 구단은 창단멤버인 문상철이 12년 동안 솔선수범하는 자세와 책임감으로 팀 문화 정착에 기여한 노력을 인정하며 2027시즌 중 은퇴식을 열기로 했다. 문상철은 구단을 통하여 "프로 선수 생활의 시작과 마무리를 kt와 함께 할 수 있어서 뜻깊었다. 팬들이 보내주신 뜨거운 응원과 함성은 평생 잊지 못할 것"이라고 마지막 작별인사를 전했다. 장시환 문상철 은퇴선수 방출 KBO리그 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이준목 (seaoflee) 내방 구독하기 . 이 기자의 최신기사 '아듀, 잠실야구장' 45년 역사가 남긴 것

2008년 1월 마지막 훈련하는 현대 유니콘스 선수들 [연합뉴스 자료사진]장시환은 이제는 역사 속으로 사라진 현대 유니콘스의 유니폼을 입어본 '최후의 유니콘'이었다. 승보다 패배가 3배 가까이 많은 초라한 성적에도 불구하고 무려 20년 가까이 프로무대에서 살아남은 생존력의 아이콘이기도 했다. 장시환이 은퇴하면서 이제 현대를 경험해본 선수들은 모두 역사속으로 사라지게 됐다.장시환은 2007년 신인 드래프트 2차 1라운드 2순위로 현대에 지명됐다. 당시 개명하기 전의 이름은 장효훈이었고, 이때만 해도 드래프트 동기 양현종(KIA)과 함께 1순위를 다투던 특급 유망주였다. 현대는 한국시리즈를 4번이나 제패한 명문 구단이었으나, 장시환이 입단할 무렵에는 모기업이 흔들리면서 내리막길을 걷고 있었고 2007년이 마지막 시즌이었다. 현대가 해체된 이후 장시환은 동료들과 함께 현대 선수단을 승계하여 2008년 새롭게 창단한 히어로즈로 옮겨 갔다.하지만 장시환은 프로무대에서 좀처럼 자리를 잡지 못했다. 2014년까지 히어로즈에서 활약했지만 1군에서 좀처럼 자리를 잡지 못하며 단 1승을 거두지 못했다. 그나마 유의미하게 기회를 받았던 2012년에는 21경기에 출전하여 61이닝이나 소화했지만 6패 1홀드 1세이브에 그쳤다.2015년 KT가 창단하면서 KBO 신생구단 전력보강 제도에 위하여 히어로즈의 보호선수명단에서 제외된 장시환은 KT로 이적하면서 야구 인생의 기회를 얻게 된다. 장시환은 KT의 초대 마무리이자 전천후 필승조를 맡아 47경기에서 7승 5패 12세이브를 올리며 커리어 하이시즌을 달성했다. 장시환이 패배보다 승리가 더 많았던 유일한 시즌이었다.하지만 장시환의 봄날은 짧았다. 이듬해인 2016시즌 3승 12패 자책점 6.33으로 부진하며 입지가 줄어들었다. 이후 장시환은 2017년 4월 KT에서 롯데로 트레이드됐고, 2019년 11월에는 다시 한화로 트레이드되며 저니맨의 길을 걷게 된다. 불펜에서 선발로, 선발에서 다시 불펜으로 보직이 자주 바뀌는 우여곡절을 거쳤다.많은 팬들이 장시환하면 가장 떠올리는 이미지는 역시 '패배 요정'이다. 장시환은 2020년 9월 27일 NC전부터 2023년 4월 1일 키움전까지, 2년 반에 걸쳐 '19경기 연속 패전투수'라는 KBO리그 신기록을 달성했다. 이 기간 장시환은 총 87경기에 등판했고, 13패를 선발로, 6패를 구원으로 나서서 기록했다. 2019년부터 2021년까지 3년 연속 두 자릿수 패배, KT 시절인 2016년을 포함하면 사상 최초로 세 팀(KT, 롯데, 한화)에서 두 자릿수 패배(통산 4회)를 기록한 선수라는 희대의 진기록을 수립했다.2023년 7월 25일 친정팀인 키움 히어로즈와의 경기에 구원등판해 1이닝 무실점 승리를 따내면서 장시환은 길었던 19연패에서 1036일 만에 탈출하는데 성공했다.장시환은 한화에서 2024년을 끝으로 더이상 1군 경기 마운드에 오르지 못했다. 2025년을 끝으로 한화에서 방출된 이후 LG에 입단하며 마지막 기회를 노렸으나 2026시즌 1군은 물론 퓨처스리그에서도 한 번도 공식 경기 마운드에 오르지 못했다. 그리고 LG가 준플레이오프에서 탈락한 뒤, 장시환은 은퇴를 결정했다.공교롭게도 장시환이 거쳐간 팀들은 그가 입단할 무렵 성적이 추락하며 암흑기를 보내고 있거나, 갓 창단하여 전력이 약한 신생팀인 경우가 많았다. 그래서 팀의 지원을 제대로 받기 어려웠고 승운도 따르지 않았다.그토록 패전이 쌓이는 동안에도 장시환은 꾸준히 1군 마운드에서 오랫동안 살아남았고 코칭스태프가 기회를 주었다는 것은, 역설적으로 그만큼 장시환이 경쟁력 있는 투수였다는 증명이었다. 특급 선수도 아닌 장시환이 20년 가까이 프로무대에서 살아남아 현대 유니콘스 출신 선수 중 가장 마지막으로 은퇴한 선수가 되었다는 사실은 그의 커리어를 결코 과소평가할 수 없는 이유다.