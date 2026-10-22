'최후의 현대맨' 장시환, 'KT 원클럽맨' 문상철, 정든 그라운드 떠난다

프로야구는 2026 포스트시즌이 한창 진행 중이지만, 각 구단들은 벌써 다음 시즌을 대비한 선수단 재정비에 돌입하고 있다. 시작이 있으면 끝이 있고, 만남이 있으면 작별이 있는 것처럼 많은 선수들에게는 정든 그라운드와 이별을 고하게 되는 시기이기도 하다.
LG 트윈스는 22일 다음 시즌 재계약 불가 선수 11명의 명단을 발표했다. 투수 김주온, 김지용, 임정균, 오승윤, 장시환, 진우영, 포수 김준태, 김민수, 내야수 송대현과 김정율이 방출 통보를 받았다.
방출 선수 중 가장 눈에 띄는 이름은 '풍운아' 장시환이다. 2007년 프로에 데뷔한 장시환은 현대, 히어로즈, KT, 한화, 롯데, LG까지 총 여섯 팀을 거치며 416경기, 29승 74패 34세이브 35홀드, 평균자책점 5.31의 성적을 기록했다.
기록에서 보듯 화려한 스타플레이어는 아니었고, 여러 팀을 거친 저니맨에 가까웠다. 하지만 그럼에도 장시환의 파란만장한 커리어에는 눈에 보이는 기록 이상의 많은 이야기가 녹아있다.
'최후의 유니콘', 장시환