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150억 거포로 돌아온 나성범, 최형우 공백은 없었다

150억 거포로 돌아온 나성범, 최형우 공백은 없었다

[KBO리그] 3년간 반복된 부상·부진 딛고 반등한 KIA 주장 나성범, 최형우의 삼성과 PO서 정면 대결

케이비리포트(kbreportcom)
26.10.23 14:09최종업데이트26.10.23 14:09
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준플레이오프에서 멀티홈런을 터뜨린 KIA 나성범
준플레이오프에서 멀티홈런을 터뜨린 KIA 나성범KIA 타이거즈

2026 KBO리그에 앞서 타선의 핵심인 최형우와 박찬호의 이탈에도 KIA 타이거즈가 리그 최상위권 공격력(팀 OPS 0.782/ 공동 1위)을 유지한 배경에는 '150억 거포' 나성범의 부활이 있었다.

FA로 이적한 2022시즌 전경기 출장 이후 3년간 부상을 반복하며 영입 당시 기대치에 미치지 못했던 나성범은 올해 다시 풀타임을 소화하며 다시 리그를 대표하는정상급 거포의 면모를 되찾았다. 2년 만에 출장한 포스트시즌에서도 홈런포를 가동하며 KIA의 플레이오프 진출을 이끌었다.

올시즌 나성범은 총 140경기에 출장해 타율 0.303 154안타 31홈런 97타점 OPS 0.920 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준)을 기록했다. 홈런 부문 전체 5위, OPS 6위에 오르며 중심타자다운 위압감을 회복했다. 규정타석 3할 타율을 달성한 것도 2022년 이후 4년 만이다. 강타자의 상징인 30홈런-100타점에 가까운 결정력을 회복했다는 점에서 의미가 크다.

KIA 나성범의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
KIA 나성범의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

반등까지의 과정은 순탄치 않았다. 2022시즌을 앞두고 KIA와 6년 총액 150억 원에 계약한 나성범은 첫해 144경기에서 타율 0.320 21홈런 97타점 WAR 6.41을 기록하며 기대에 부응했다. 하지만 FA 2년차 이후 종아리와 햄스트링 부상에 발목이 잡혔다.

2023시즌 58경기 출장에 그친 나성범은 이후 타격 성적도 하락세를 보였다. 지난해에는 82경기 출전에 그쳤고 타율과 OPS가 각각 0.268, 0.825로 떨어졌다. 6년 장기 계약에 대해 실패라는 평가가 대세를 이뤘고 에이징 커브에 대한 우려가 커졌다.

그러나 올해는 달랐다. 부상 없이 시즌을 소화하며 특유의 장타력이 살아났다. 그와 마찬가지로 부상을 이겨내고 돌아온 김도영이 45홈런으로 시즌 홈런왕에 오르는 동안 나성범이 뒤에서 꾸준히 장타와 타점을 보태면서 KIA는 정규시즌 3위로 준플레이오프에 직행할 수 있었다.

4년만의 풀타임 시즌을 보낸 나성범
4년만의 풀타임 시즌을 보낸 나성범KIA 타이거즈

나성범의 활약은 가을 무대에서도 이어졌다. LG 트윈스와 치른 준PO 3경기에서 타율 0.364 2홈런, 4타점 OPS 1.385를 기록했다. 특히 잠실구장에서 열린 20일 3차전에서는 2회초 선제 솔로홈런으로 결승타를 기록했고 6회에도 솔로포를 추가했다. 올해를 끝으로 철거되는 잠실구장 마지막 공식전에서 남긴 멀티홈런이었다.

나성범의 가치는 타석에서만 그치지 않는다. 올시즌 100경기 넘게 외야수로 나서면 지명타자의 활용도를 높였다. 이범호 감독 체제에서 3년 연속 주장을 맡아 선수단의 중심을 잡았고 김도영, 박재현 등 젊은 야수들의 멘토 역할을 해냈다. 이범호 감독이 내년에도 주장 역할을 맡기겠다는 뜻을 일찌감치 밝힐 만큼 신뢰도 두텁다.

우익수로도 활약하는 나성범
우익수로도 활약하는 나성범KIA 타이거즈

다음 상대는 삼성 라이온즈다. 25일 대구에서 시작되는 플레이오프에서는 지난해까지 KIA에서 함께 뛰었던 리그 최고령 타자 최형우와 적으로 만난다. 삼성으로 이적한 최형우는 정규시즌 137경기에서 타율 0.301 18홈런 106타점 WAR 2.78을 기록하며 여전한 결정력을 보였다. KIA로서는 최형우 앞에 쌓이는 주자를 최소화해야 한다.

정규시즌 상대 전적에서는 KIA가 9승 7패로 살짝 우세였지만 단기전의 승부는 예측하기 어렵다. 특히 삼성의 구자욱-디아즈-최형우와 KIA의 김도영-카스트로-나성범이 맞붙을 중심타선 대결이 승부의 관건이다. 부상 악몽을 이겨내고 150억 거포의 위력을 되찾은 나성범이 올해 가을 KIA를 어디까지 이끌지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]



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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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