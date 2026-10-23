150억 거포로 돌아온 나성범, 최형우 공백은 없었다

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준플레이오프에서 멀티홈런을 터뜨린 KIA 나성범KIA 타이거즈
2026 KBO리그에 앞서 타선의 핵심인 최형우와 박찬호의 이탈에도 KIA 타이거즈가 리그 최상위권 공격력(팀 OPS 0.782/ 공동 1위)을 유지한 배경에는 '150억 거포' 나성범의 부활이 있었다.
FA로 이적한 2022시즌 전경기 출장 이후 3년간 부상을 반복하며 영입 당시 기대치에 미치지 못했던 나성범은 올해 다시 풀타임을 소화하며 다시 리그를 대표하는정상급 거포의 면모를 되찾았다. 2년 만에 출장한 포스트시즌에서도 홈런포를 가동하며 KIA의 플레이오프 진출을 이끌었다.
올시즌 나성범은 총 140경기에 출장해 타율 0.303 154안타 31홈런 97타점 OPS 0.920 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준)을 기록했다. 홈런 부문 전체 5위, OPS 6위에 오르며 중심타자다운 위압감을 회복했다. 규정타석 3할 타율을 달성한 것도 2022년 이후 4년 만이다. 강타자의 상징인 30홈런-100타점에 가까운 결정력을 회복했다는 점에서 의미가 크다.