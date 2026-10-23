150억 거포로 돌아온 나성범, 최형우 공백은 없었다

케이비리포트

KIA 나성범의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)반등까지의 과정은 순탄치 않았다. 2022시즌을 앞두고 KIA와 6년 총액 150억 원에 계약한 나성범은 첫해 144경기에서 타율 0.320 21홈런 97타점 WAR 6.41을 기록하며 기대에 부응했다. 하지만 FA 2년차 이후 종아리와 햄스트링 부상에 발목이 잡혔다.2023시즌 58경기 출장에 그친 나성범은 이후 타격 성적도 하락세를 보였다. 지난해에는 82경기 출전에 그쳤고 타율과 OPS가 각각 0.268, 0.825로 떨어졌다. 6년 장기 계약에 대해 실패라는 평가가 대세를 이뤘고 에이징 커브에 대한 우려가 커졌다.그러나 올해는 달랐다. 부상 없이 시즌을 소화하며 특유의 장타력이 살아났다. 그와 마찬가지로 부상을 이겨내고 돌아온 김도영이 45홈런으로 시즌 홈런왕에 오르는 동안 나성범이 뒤에서 꾸준히 장타와 타점을 보태면서 KIA는 정규시즌 3위로 준플레이오프에 직행할 수 있었다.