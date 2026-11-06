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김성호의 씨네만세 공연 한 번에 2만 원... 30대 록밴드의 냉혹한 현실

공연 한 번에 2만 원... 30대 록밴드의 냉혹한 현실

[김성호의 씨네만세 1494] <7데이즈 7피플>

김성호(starsky216)
26.11.06 09:52최종업데이트26.11.06 09:52
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독립이 아니라 고립이다. 저항이 아니라 낙오다. 서울 홍대입구역을 중심으로 한 한국 인디신, 그곳에서 꿈을 키웠던 록밴드가 처한 현실을 이렇게 말해도 아주 틀리지는 않을 테다. 1990년대부터 2000년대 초까지 한국 인디음악의 성지로 기능했던 홍대 일대는 이제는 상업지구로 완전히 변모했다. 인디밴드가 공연할 수 있는 무대는 높아진 임대료를 감당하지 못하고 하나하나 문을 닫는다. 관객과 밴드가 만날 수 있는 장이 사라진 홍대는 한류를 꿈꾸는 연예인지망생들의 버스킹 장소로서 그 명맥을 이어가고 있지만, 공연장과 음악 소비자, 밴드의 순환이 작으나마 산업적 고리로 순환하던 과거의 모습과는 완전히 달라져 있다.

이제와 록밴드가 설 자리는 어디인가. "한국에서 음악으로 밥 벌어 먹으려면 힙합이나 트로트를 해야 한다"는 말이 괜히 나오는 게 아니다. 대중매체에서 방영하는 TV채널에 노출돼 스타의 반열에 오르는 것만이 이 시대 음악가의 생존방식일까. 각종 경연 프로그램이 기존엔 하루 벌어 하루 먹고 살던 가난한 예술가를 건물주로 만들어 주었다는 이야기가 숱하게 들려오는 나라가 아니던가. 그러나 록밴드에겐 그 기회가 주어지지 않았다. 전설처럼 회자되는 지난 시대 어느 밴드 멤버의 일탈행위는 방송에 록밴드가 출연하지 못하는 계기가 되었다고 한다. 그러나 어디 그뿐일까. 상대적으로 좁은 수요와 음향연출에서 타 장르 대비 손이 많이 가는 밴드음악이란 특성이 좀처럼 도전 않는 프로그램 제작 관행과 맞물려 오늘의 현실을 빚었을 테다.

녹음된 CD 하나 들고 무대에 올라도 그럭저럭 공간을 채워내는 래퍼며 트로트 가수에 비하여 록밴드란 정말이지 얼마만큼 비효율적인가. 악기 하나하나를 조율하고 저마다의 합을 맞추어 공간 가득 음향을 채워내는 밴드의 멋과 맛은 그대로 제약이 되기도 하는 것이다. 뿐만 아니다. 프런트맨뿐 아니라 각 악기를 책임지는 연주자들까지를 필수요소로 하는 밴드는 그 자체로 불안요소를 여럿 품고 있다. 공연을 하고 받는 돈은 가수 한 명이나 밴드 한 팀이나 크게 달라지지 않는다. 자연히 밴드는 구성원들끼리 번 수익을 나눠 가질 수밖에 없고, 그 작은 돈으로 삶을 지탱하기란 버겁기 짝이 없다. 그밖에도 합주연습부터 녹음, 앨범제작 등에 이르기까지 전 과정에서 구성원이 뜻을 같이 해야 할 일도 많다. 유달리 밴드 멤버들 사이에 불화 이야기가 따라붙는 건 숙명이라 해야 할 테다.

7데이즈 7피플 스틸컷
7데이즈 7피플스틸컷트리플픽쳐스

30대 중반인데 못 떴다... 한국 인디록의 현실

<7데이즈 7피플>은 록밴드의 버거운 현실을 보여준다. 주인공 진화(임진화 분)는 30대 중반의 밴드 보컬이다. 호아(HOA)라는 밴드에서 활동해온 진화에게 가장 큰 관심은 음악이다. 음악은 그의 꿈이다. 그를 살아 있게 한다. 어쩌면 지금보다 더 나은 존재처럼 느끼도록 한다. 평소보다 더 멋진 공연을 마치고 집으로 돌아오는 길, 편의점에서 내민 카드들이 번번이 한도초과돼 있다는 사실을 깨닫기 전까지는 말이다. 마음에 쏙 든 멋진 공연도 여기저기 떼고 나면 손에 쥐는 건 2만 원 남짓이다. 그마저도 제때 입금되지 않는 경우가 허다하다. 그러니까 음악인으로서의 성장이 생활인으로서의 삶을 보장하지 않는다.

영화는 진화가 일생일대의 선택 앞에 놓인 상황을 비춘다. 아마도 진화 뿐 아니라 음악으로 먹고 사는, 나아가 꿈을 파먹고 살아가는 많은 이들에게 낯설지 않은 상황일 테다. 진화의 애인은 어느덧 30대 중반이다. 결혼적령기를 넘겨버린 그녀가 진화 하나만 보고 기다리는 데도 한계는 있는 것이다. 가볍게 던진 진화의 말에도 기대를 부풀리는 그녀의 모습이 닥쳐올 위기를 예고하는 듯하다. 그리고 마침내 올 것이 온다.

7년을 이어온 만남의 끝을 고하는 여자와 그 앞에서 일주일의 유예를 청하는 남자의 모습은 현재를 사는 사람과 미래를 좇는 사람 간의 결코 좁혀지지 않는 갈등을 확인하게 한다. 음악을 계속해선 도저히 답이 보이지 않는 현실이다. 애인을 잡기 위해 음악을 포기해야 할까, 음악을 하기 위해 애인을 보내줘야 할까. 꿈과 사랑 사이에서 갈등하는 진화의 일주일이 영화 <7데이즈 7피플>의 얼개다.

7데이즈 7피플 스틸컷
7데이즈 7피플스틸컷트리플픽쳐스

7일 동안 7사람을 만나서

제목 그대로다. 영화는 7일 동안 7명의 지인을 만나는 진화의 이야기다. 한때 밴드 동료였으나 이제는 생업 전선에 있는 이들이 있다. 이자카야를 운영하는 자영업자, 카센터에서 정비를 하는 기술자로 등장하는 인물은 대중에게도 꽤나 얼굴이 알려진 배우들이 연기한다. 정일우와 전석호 배우다. 독립영화에선 마주하기 어려운 얼굴이 된 이들이 초장부터 등장해 관객의 이목을 집중시킨다.

자영업자, 기술자, 그리고 외판업과 사기 사이에서 돈만 좇는 또 다른 선배도 있다. 진화는 밴드를 떠나 생업전선에 선 이들과 만나 저도 밴드를 그만둬야 할까, 그러면 어떤 일을 할 수 있을까를 생각해본다. 그러면 그럴수록 심난해질 뿐이지만, 어쨌든 가만히 앉아 있을 수는 없는 일이다.

하루는 시간을 내어 시골에서 횟집을 운영하는 홀어머니도 찾는다. 어지러운 마음을 가눌 길 없어 찾은 그곳에도 답은 따로 없다. 어머니는 그동안 모아둔 통장 하나를 내밀지만 그 통장이 진화에게 답이 될 리 만무하다. 서른을 훌쩍 넘겨서까지 밴드를 한다며 나도는 아들이라지만 벌써 여기저기 고장 나기 시작한 노모의 돈을 대뜸 받아쓸 만큼 염치가 없지는 않은 것이다.

7데이즈 7피플 스틸컷
7데이즈 7피플스틸컷트리플픽쳐스

더 낭만적인 버전의 <소공녀>

<7데이즈 7피플>은 2018년 나온 전고운 감독의 <소공녀>를 떠올리게 한다. 이 영화 또한 한때 밴드 생활을 했던 30대 여성이 과거 알고 지냈던 밴드부 동료들을 찾아 한 명씩 만나는 이야기가 아니었던가. 다만 차이라면 <소공녀> 속 미소에겐 꿈은 현실이 아니라 일찌감치 놓아버린 무엇이었다는 사실이겠다. 그녀에겐 하루 한 잔의 위스키와 한 모금의 담배, 그러니까 정작 삶에는 별다른 도움이 안 되는 자그마한 사치가 전부였는데, 그것이 일상 속 최소한의 낭만을 대신하고 있었는데, 그조차도 유지할 수 없게 하는 삶에 대한 이야기가 곧 <소공녀>였다.

<7데이즈 7피플>은 보다 더 단순하고 노골적이다. 진화는 30대 중반이 되어서까지 생업전선에 나서지 않고서 밴드활동만 해왔다. 카드가 줄줄이 정지되어 있지만 그 사실조차 알지 못할 만큼 계산이며 계획과는 거리가 있다. 알바조차 하지 않는 듯한 진화는 오로지 곡을 쓰고 연주하는 것에만 몰두해 있다. 그 곁에서 7년이나 버틴 애인이 그와는 달리 직장인으로 생업을 꾸려간다는 게 낯설게 느껴질 만큼, 진화는 꿈만 바라보고 내달려 왔다. 그러나 마침내 때가 왔다. 더는 둘 모두를 가질 수 없다.

7명의 사람을 만나면서 깨닫는 건 진화가 그간 외면해온 현실이다. 모두 다 가질 수 없다. 나의 오늘이 누군가의 희생, 적어도 포기 위에 자리하고 있다는 사실을 그는 깨닫는다. 제 음악에 대한 자신감은 있지만, 그것이 세상에 통할 것이라는 확신과는 다른 문제다. '좋지만 장사가 안 돼', '압도적이어야 한다'는 평가 앞에서 그저 좋아하는 음악을 해나가고픈 진화는 무력할 뿐이다. 어디 그뿐일까. 꿈을 좇는, 자기의 표현을 해내려는 수많은 작가들이 같은 적과 대면해 있는 오늘이 아닌가. 성공한 소수와 생존조차 담보되지 않는 기약 없는 싸움을 해나가는 다수 사이에서 오로지 꿈을 북극성 삼아 전진하는 것이다.

7데이즈 7피플 포스터
7데이즈 7피플포스터트리플픽쳐스

한국판 <원스>를 표방한 이유

물론 아쉬움이 엿보이는 구석도 없지 않다. 애인과의 관계를 재정립하기 위해 얻은 일주일의 시간을 진화는 저의 꿈과 입장만을 들여다보며 소진한다. 7년의 시간, 그 속에 자리했을 관계는 얼마 들여다봐지지 못한다. 처음부터 밴드음악의 열악한 현실, 꿈과 현실의 괴리에 집중하려는 목적이었겠으나 여자친구의 입장에서 보자면 울화통이 터질 수도 있는 일이다. 아무리 진화의 입장정리가 둘의 관계에 앞서 이뤄져야 한다 해도 말이다. 그럼에도 <7데이즈 7피플>의 또 다른 승부수가 분명히 자리하는 탓으로 아쉬움은 그저 아쉬움 정도에 남을 수 있다.

<7데이즈 7피플>의 승부처 가운데 하나는 OST다. 한국판 <원스>를 표방한 작품답게 실제 밴드 호아의 보컬이자 베이시스트인 임진화가 직접 주연을 맡았고, 그가 역시 실명 그대로 영화에 등장하는 양동욱과 함께 작곡하고 편곡한 곡이 그대로 쓰인다. 존 카니의 <원스>만큼 관객을 사로잡을 명곡이 이 안에 담겼을까, 영화 속 어느 제작자의 말처럼 이 곡은 과연 '압도적일까', 그 만큼은 아니라도 영화 속 인물들이 강조하듯이 '분명히 좋은 건 확실'할까. 이 영화가 관객을 사로잡고 잡지 못하고는 영화 속 곡이 그들에게 닿고 닿지 않고와 긴밀히 엮여 있는 듯 보인다.

최고가 아니면 살아남지 못하고, 승부를 보려면 그저 좋은 수준을 넘어 압도적이어야 한다고 말하는 세상이다. 그 가운데서 <7데이즈 7피플>은 독보적 톱스타 없는 소규모 상업영화로서 승부를 보려 든다. 양질의 콘텐츠라면 제게 맞는 관객과 만나 충분히 파장을 일으킬 수 있다고 말한다. 나는 이 시도를 응원하고 싶다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
7데이즈7피플 트리플픽쳐스 정다원 임진화 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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