공연 한 번에 2만 원... 30대 록밴드의 냉혹한 현실

독립이 아니라 고립이다. 저항이 아니라 낙오다. 서울 홍대입구역을 중심으로 한 한국 인디신, 그곳에서 꿈을 키웠던 록밴드가 처한 현실을 이렇게 말해도 아주 틀리지는 않을 테다. 1990년대부터 2000년대 초까지 한국 인디음악의 성지로 기능했던 홍대 일대는 이제는 상업지구로 완전히 변모했다. 인디밴드가 공연할 수 있는 무대는 높아진 임대료를 감당하지 못하고 하나하나 문을 닫는다. 관객과 밴드가 만날 수 있는 장이 사라진 홍대는 한류를 꿈꾸는 연예인지망생들의 버스킹 장소로서 그 명맥을 이어가고 있지만, 공연장과 음악 소비자, 밴드의 순환이 작으나마 산업적 고리로 순환하던 과거의 모습과는 완전히 달라져 있다.이제와 록밴드가 설 자리는 어디인가. "한국에서 음악으로 밥 벌어 먹으려면 힙합이나 트로트를 해야 한다"는 말이 괜히 나오는 게 아니다. 대중매체에서 방영하는 TV채널에 노출돼 스타의 반열에 오르는 것만이 이 시대 음악가의 생존방식일까. 각종 경연 프로그램이 기존엔 하루 벌어 하루 먹고 살던 가난한 예술가를 건물주로 만들어 주었다는 이야기가 숱하게 들려오는 나라가 아니던가. 그러나 록밴드에겐 그 기회가 주어지지 않았다. 전설처럼 회자되는 지난 시대 어느 밴드 멤버의 일탈행위는 방송에 록밴드가 출연하지 못하는 계기가 되었다고 한다. 그러나 어디 그뿐일까. 상대적으로 좁은 수요와 음향연출에서 타 장르 대비 손이 많이 가는 밴드음악이란 특성이 좀처럼 도전 않는 프로그램 제작 관행과 맞물려 오늘의 현실을 빚었을 테다.녹음된 CD 하나 들고 무대에 올라도 그럭저럭 공간을 채워내는 래퍼며 트로트 가수에 비하여 록밴드란 정말이지 얼마만큼 비효율적인가. 악기 하나하나를 조율하고 저마다의 합을 맞추어 공간 가득 음향을 채워내는 밴드의 멋과 맛은 그대로 제약이 되기도 하는 것이다. 뿐만 아니다. 프런트맨뿐 아니라 각 악기를 책임지는 연주자들까지를 필수요소로 하는 밴드는 그 자체로 불안요소를 여럿 품고 있다. 공연을 하고 받는 돈은 가수 한 명이나 밴드 한 팀이나 크게 달라지지 않는다. 자연히 밴드는 구성원들끼리 번 수익을 나눠 가질 수밖에 없고, 그 작은 돈으로 삶을 지탱하기란 버겁기 짝이 없다. 그밖에도 합주연습부터 녹음, 앨범제작 등에 이르기까지 전 과정에서 구성원이 뜻을 같이 해야 할 일도 많다. 유달리 밴드 멤버들 사이에 불화 이야기가 따라붙는 건 숙명이라 해야 할 테다.