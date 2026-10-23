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김성호의 씨네만세 이 성실한 공직자는 어떻게 악마가 되었을까

이 성실한 공직자는 어떻게 악마가 되었을까

[김성호의 씨네만세 1473] 31회 부산국제영화제 플래시 포워드 <노트르 살뤼>

김성호(starsky216)
26.10.23 09:34최종업데이트26.10.23 09:34
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(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

역사와 인간의 삶 가운데는 언제나 미세한 괴리가 자리한다. 역사라는 거시적 기록이 미처 담아낼 수 없는 인간의 감각과 감정이 있기 때문이다. 인간 삶의 궤적은 오로지 이성적 결단만으로 정해지지 않는다. 떠밀리듯 내린 선택, 어찌할 수 없는 결정들이 인간을 과거로부터 오늘로, 오늘에서 다시 내일로 밀어간다. 그리고 어쩌면 그 끝에서 누구는 영웅이 되고, 다른 누구는 역적이 될지도 모를 일이다. 우리가 믿고 싶어 하는 것과는 달리 말이다.

31회 부산국제영화제 플래시 포워드 섹션 상영작 <노트르 살뤼>는 2024년 세계적 화제작이던 <존 오브 인터레스트>의 비시 정권 버전이라 해도 좋겠다. 흔히 <존 오브 인터레스트>는 무서운 장면 하나 없는 공포 영화라고 말해지곤 한다. 홀로코스트 내부자의 일상을 그려내는 가운데, 자연스레 비춰 호평을 끌어냈다. 주인공을 학살의 피해자나 그에 적극적으로 맞서는 인물로 설정하는 게 기존 홀로코스트를 다룬 작품의 통상적인 자세였다. 반면, 이 영화는 아우슈비츠 수용소에서 일하는 내부인과 그 가족들의 일상을 통해 관객으로 하여금 문제를 달리 인식하도록 이끈다.

한국 세계사 교육 과정에선 '비시 괴뢰 정부'라고도 가르치는 비시 정권이다. 어째서 정부 앞에 꼭두각시를 뜻하는 괴뢰가 붙었는지는 그 역사성을 생각해 보면 쉽게 알 수 있겠다. 폴란드를 침공해 점령한 나치 독일이 1940년 봄을 기해 프랑스를 공격, 마지노선을 뚫고 승세를 잡는 데 든 시간은 불과 한 달이 고작이었다. 전선이 무너지자 연합군과 프랑스 정예부대가 각각 고립돼 포위 섬멸 상황에 놓였고, 연합군은 됭케르크 해안에서 극적 탈출을 감행해 전력을 보전했으나 프랑스 정예는 고립돼 전멸을 코앞에 두게 되었다. 필리프 패탱을 대표로 한 프랑스 정부가 독일과 협상에 나선 건 더 이상 의미 없는 손실을 막기 위한 고육책이었을까.

몰락한 조국에서 광명 찾으려는 남자

노트르 살뤼 스틸컷
노트르 살뤼스틸컷부산국제영화제

오늘에 이르러 비시 프랑스를 보는 시각은 대체로 일치한다. 독일의 괴뢰 정부로 이해하든, 독자적인 행정력을 가진 프랑스 정부로 보든 간에 현 프랑스가 계승하지 않는 민족 반역 국가이자 전범국이다. 1차 대전 영웅이던 패탱이 조국의 미래를 위하여 내린 결단이 어째서 이 같은 결론에 이르렀을까. 남프랑스 휴양지 비시에 행정부를 설치해 5년간 남프랑스는 물론이고 전 세계 각지에 흩어져 있던 식민지까지 실제 국가를 운영했던 이들은 모두 나치 독일의 부역자가 되려 했던 것일까. 좀처럼 조명받지 않는 이 아픈 역사를 당대를 살아간 공직자를 통해 바라보는 작업을 바로 <노트르 살뤼>가 해낸다.

영화는 남프랑스 비시에서 일자리를 구하는 중년 사내 앙리 마레(스완 아를로 분)를 주인공으로 한다. 앙리가 가족을 파리에 둔 채 혈혈단신 비시로 온 까닭은 프랑스 재건에 힘을 보태기 위해서다. 가진 거라곤 나치 독일의 침공 뒤 여름 내내 틀어박혀 쓴 자신의 저서뿐이다. 그마저도 출판사를 구하지 못해 자비로 출판했는데, 그 과정에서 들인 돈이 상당해 가뜩이나 좋지 못한 집안 형편에 부담이 된 듯하다. 그나마 그를 믿고 지원해 준 아내 덕에 책이라도 몇 권 마련했는데, 앙리는 그를 들고서 비시 정부 요인들과 만나 프랑스를 개혁할 중임을 맡고자 한다.

그렇다. 앙리는 백수다. 그냥 백수인 건 아니고 국가 대개조를 꿈꾸는 포부 큰 백수다. 한 2천몇백 년 전으로 거슬러 올라가면 세상엔 그와 같은 백수가 꽤 많았다. 세상은 그와 같은 이들을 일러 유세하는 정치가라 하였다. 권력자를 만나 포부를 펼치고 등용되면 국가를 반석에 올리는 유망한 이들이었다. 물론 실력 있는 이보다는 사기꾼이 많았다지만, 그를 구분할 수 있는 이가 얼마 되지 않으니, 누가 사짜와 진짜의 구분을 자신 있게 해낸다는 말인가.

노트르 살뤼 스틸컷
노트르 살뤼스틸컷부산국제영화제

아무튼 앙리는 프랑스가 몰락한 바로 지금이야말로 개혁의 적기라며 비시 정부에 임용되어 제 이상을 실현할 수 있기를 갈망한다. 앙리가 쓴 책의 제목을 직역하면 무려 '우리의 구원'이 된다. 그 포부가 얼마나 큰지 짐작할 수 있겠다.

그러나 이상은 이상이다. 현실과 괴리가 적잖다. 영화는 앙리가 비시 정부에서 일하는 이들과 어떻게든 접점을 만들려 수고하는 모습을 비춘다. 그 과정이 꽤 고달프지만 앙리의 의지를 꺾을 정도는 되지 않는다. 본래 숭고한 목표일수록 지질한 역경이 따르는 법이 아니던가. 이제 막 성인이 된 장남을 비롯해 세 남매의 아버지인 그가 가뜩이나 어수선한 시기에 가족을 버려두고 출세를 좇는다는 게 보통의 시선에선 받아들여지기 어려운 모습일 수 있겠다. 그럼에도 앙리에겐 확신이 있다. 그리고 그 확신이 아주 근거 없는 자신감만은 아니었던 모양이다.

영화는 앙리가 마침내 노동부 감독관 자리를 얻어 일하게 되는 모습을 비춘다. 과연 앙리는 일에 꽤 역량을 보이는데, 정부 일 처리를 쇄신해야 한다는 그의 지론대로 얼마쯤은 지표로 드러날 만큼의 활약도 해내는 모양이다. 그는 실업률을 줄이는 업무를 맡아 수행하는데, 영화가 이를 그리는 모습이 꽤 인상적이다. 전란을 피해, 혹은 국가의 미래를 좇아 자유 지역이라 공표된 비시 정부 통치 구역으로 들어온 사람들 다수가 실직 상태에 놓여 있다. 산업이 붕괴되고 터전이 파괴된 이들이 빠르게 일상으로 돌아가도록 하는 것이 국가의 역할이 아닌가. 앙리는 하루빨리 실직자에게 새로운 일자리를 마련해주려 고투한다.

노트르 살뤼 스틸컷
노트르 살뤼스틸컷부산국제영화제

<존 오브 인터레스트>가 떠오른다

물론 바닥을 짚은 국가에서 좋은 일자리를 마련한다는 게 쉬운 일일 수 없다. 농업과 임업, 광업 등 단순노동이 주를 이루는 가운데 실업자들을 그와 같은 일자리로 내몰아 당장의 지표를 개선하는 데 주력할밖에. 앙리가 현장의 목소리보다는 서류를 다루는 데 능하고 관심도 있다는 사실을 영화는 몇 가지 영리한 연출을 통해 효과적으로 드러낸다. 이를테면 그의 현장에서 막노동을 하는 이들이 문학 박사나 회계사 같은 전직을 가졌다는 것, 또 현장의 문제를 말하는 이들에게 현안이 자신의 부서 업무가 아니라고 미룬다거나 틈만 나면 제 책을 읽어보라 권하는 모습 등에서 그의 애국심이란 게 얼마나 허황된 것인가를 보여주는 것이다.

예상하다시피 영화가 첨예해지는 순간은 비시 정부가 홀로코스트의 일익을 담당하게 될 때다. 실제 역사에서와 같이 비시 프랑스는 독일에 협조한다는 명목 아래 남프랑스에서 유태인을 걸러내 각 수용소로 이송하는 역할을 수행한다. 물론 처음부터 닥쳐오는 것은 아니다. 조금씩 비시 정부에 독일의 간섭이 늘어나고, 어느 순간엔 협조 요청조차 없이 군사력을 동원해 일을 처리하고 사람들을 빼가는 일이 거듭된다. 그리고 마침내 결정적 요청이 오고야 마는 것이다.

상급자가 휴가를 가 연락이 닿지 않는 어느 날인가. 앙리가 담당하는 부서에 트럭과 함께 상당한 양의 기름을 내놓으라는 독일 측의 요청이 떨어진다. 협조하지 않으면 경찰에 고발하겠다는 협박도 뒤따른다. 그리고 그가 담당하는 노동자들 가운데 유태인을 솎아 내 이송하려는 움직임 또한 확인된다. 그렇다. 유태인 수용소로의 대이송이 시작된 것이다. 번역자는 다분히 의도적으로 이때 앙리가 쓴 단어를 '수거'라고 옮겨 놓았다. 유태인 '수거', 그것이 무엇을 뜻하는지 명확하지 않은가.

처음부터 그랬던 건 아니다. 앙리는 그저 유능한 관료로 이상을 펼치고 싶었을 뿐이다. 독일에 의해 짓밟힌 민족적 자긍심을 살리고 프랑스의 존엄을 지키고자 했다. 그 과정에서 기존엔 평가받지 못했던 제 역량이 쓰이기를 원했다. 누군가 저를 알아봐 주기를 고대 했던 것이다. 프랑스가 몰락해 다시 시작하는 이때, 비로소 역전의 전기가 열렸다고 믿었다. 영화가 배급을 위해 줄을 섰던 앙리의 아내를 보고 누군가 그 미모를 칭찬했다는 이야기를 대치하는 순간이 꽤 인상적이다. 결국은 '알아봐 줌', 누구에게나 있는 인정에 대한 욕구가 앙리를 비시 정권으로, 그 이후의 선택들로 이끌지 않았느냐는 물음이 깔려 있음을 알 수 있다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제

'악의 평범성'에 대한 영화적 표현

불행히도 앙리는 갈수록 괴물이 되어간다. 처음엔 유태인 직원이 조사를 피할 수 있도록 배려해 주는 상급자였던 그가, 나중엔 수많은 유태인이 학살을 당하는 데 협조하는 관료로 변한다. 비시 프랑스의 우경화, 또 제국주의적 면모에 적극 동조하기도 하는데, 이를 보고 있자면 독일에서 나치에 협력한 관료들이 자연스레 떠오른다. 흔히 믿는 것과 달리 중요한 것은 결코 국적이 아닌 것이다. 악은 결코 악으로써 빚어지지 않는다.

엠마뉴엘 마레가 제 증조부의 이야기를 통해 그린 사실적 재구성이 놀랍다. 다분히 평범할 수 있는 한 관료의 개인적 인생 역정이 동시대를 살아간 평범한 악의 협조자들의 모양을 떠올리도록 한다. 그로부터 홀로코스트라는 인류 역사상 손꼽는 비극이 결코 히틀러와 그 주변 몇몇의 문제적 만행 때문에 빚어진 것이 아니란 걸 알도록 한다. 극적 효과를 배제한 사실적 연출이 품격 있는 연기와 만나 관객으로 하여금 한 인간의 현실적 몰락을 납득하게 한다. 생의 어느 한 순간 내린 결정이 인간을 돌아올 수 없는 몰락의 길로 몰아넣기도 하는 것이다.

그저 한 인간의 이야기만은 아니다. 2차 대전 당시의 프랑스, 비시 프랑스 자체가 그와 같다. 북부 프랑스에서 드골로 대표 되는 레지스탕스가 활약하는 동안 남부 비시를 지키며 나치 독일에 협조한 이들이 모두 민족의 반역자가 되고 싶어 그 자리에 있었을까. 협정을 맺고 국가의 정예와 저력을 보전하려 했던 이들이 돌아올 수 없는 강을 건너 민족, 나아가 인류의 죄인이 되는 과정은 생각만큼 극적이지는 않았을 것이다. 앙리가 그러하듯 최선의 결정이라 여긴 것이 좌절되고, 차선의 타협이라 생각한 것이 또 그다음으로 이어지며, 급기야 조금씩 선을 넘는 결정을 내리는 스스로를 합리화하게 되는 순간들이 있었을 테다. 그 어느 순간 앙리도, 비시 프랑스도 브레이크를 밟거나 핸들을 틀지 못하게 되고 말았을 것이다.

<노트르 살뤼>와 같은 영화는 귀하다. 적을 특정해 겨냥하고 비난하며 결론을 짓는 작품이 아니란 점에서 이 영화는 다른 흔한 작품들과 차별점을 갖는다. 스스로를 제약해 얻은 효과는 악을 악마의 자리에서 인간의 곁으로 끌어내린다. 그로부터 관객은 자기 자신 가운데 자리한 악의 씨앗을 점검할 기회를 얻는다. 누구나 악해질 수 있다. 우리 생각보다도 훨씬 더 말이다. 참으로 그러하지 않은가.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
부산국제영화제 BIFF 노트르살뤼 에마뉘엘마르 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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