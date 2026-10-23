이 성실한 공직자는 어떻게 악마가 되었을까

부산국제영화제

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'악의 평범성'에 대한 영화적 표현



불행히도 앙리는 갈수록 괴물이 되어간다. 처음엔 유태인 직원이 조사를 피할 수 있도록 배려해 주는 상급자였던 그가, 나중엔 수많은 유태인이 학살을 당하는 데 협조하는 관료로 변한다. 비시 프랑스의 우경화, 또 제국주의적 면모에 적극 동조하기도 하는데, 이를 보고 있자면 독일에서 나치에 협력한 관료들이 자연스레 떠오른다. 흔히 믿는 것과 달리 중요한 것은 결코 국적이 아닌 것이다. 악은 결코 악으로써 빚어지지 않는다.



엠마뉴엘 마레가 제 증조부의 이야기를 통해 그린 사실적 재구성이 놀랍다. 다분히 평범할 수 있는 한 관료의 개인적 인생 역정이 동시대를 살아간 평범한 악의 협조자들의 모양을 떠올리도록 한다. 그로부터 홀로코스트라는 인류 역사상 손꼽는 비극이 결코 히틀러와 그 주변 몇몇의 문제적 만행 때문에 빚어진 것이 아니란 걸 알도록 한다. 극적 효과를 배제한 사실적 연출이 품격 있는 연기와 만나 관객으로 하여금 한 인간의 현실적 몰락을 납득하게 한다. 생의 어느 한 순간 내린 결정이 인간을 돌아올 수 없는 몰락의 길로 몰아넣기도 하는 것이다.



그저 한 인간의 이야기만은 아니다. 2차 대전 당시의 프랑스, 비시 프랑스 자체가 그와 같다. 북부 프랑스에서 드골로 대표 되는 레지스탕스가 활약하는 동안 남부 비시를 지키며 나치 독일에 협조한 이들이 모두 민족의 반역자가 되고 싶어 그 자리에 있었을까. 협정을 맺고 국가의 정예와 저력을 보전하려 했던 이들이 돌아올 수 없는 강을 건너 민족, 나아가 인류의 죄인이 되는 과정은 생각만큼 극적이지는 않았을 것이다. 앙리가 그러하듯 최선의 결정이라 여긴 것이 좌절되고, 차선의 타협이라 생각한 것이 또 그다음으로 이어지며, 급기야 조금씩 선을 넘는 결정을 내리는 스스로를 합리화하게 되는 순간들이 있었을 테다. 그 어느 순간 앙리도, 비시 프랑스도 브레이크를 밟거나 핸들을 틀지 못하게 되고 말았을 것이다.



<노트르 살뤼>와 같은 영화는 귀하다. 적을 특정해 겨냥하고 비난하며 결론을 짓는 작품이 아니란 점에서 이 영화는 다른 흔한 작품들과 차별점을 갖는다. 스스로를 제약해 얻은 효과는 악을 악마의 자리에서 인간의 곁으로 끌어내린다. 그로부터 관객은 자기 자신 가운데 자리한 악의 씨앗을 점검할 기회를 얻는다. 누구나 악해질 수 있다. 우리 생각보다도 훨씬 더 말이다. 참으로 그러하지 않은가. 부산국제영화제 BIFF 노트르살뤼 에마뉘엘마르 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 죽은 레지스탕스 영웅, 천수 누린 도살자

스틸컷물론 바닥을 짚은 국가에서 좋은 일자리를 마련한다는 게 쉬운 일일 수 없다. 농업과 임업, 광업 등 단순노동이 주를 이루는 가운데 실업자들을 그와 같은 일자리로 내몰아 당장의 지표를 개선하는 데 주력할밖에. 앙리가 현장의 목소리보다는 서류를 다루는 데 능하고 관심도 있다는 사실을 영화는 몇 가지 영리한 연출을 통해 효과적으로 드러낸다. 이를테면 그의 현장에서 막노동을 하는 이들이 문학 박사나 회계사 같은 전직을 가졌다는 것, 또 현장의 문제를 말하는 이들에게 현안이 자신의 부서 업무가 아니라고 미룬다거나 틈만 나면 제 책을 읽어보라 권하는 모습 등에서 그의 애국심이란 게 얼마나 허황된 것인가를 보여주는 것이다.예상하다시피 영화가 첨예해지는 순간은 비시 정부가 홀로코스트의 일익을 담당하게 될 때다. 실제 역사에서와 같이 비시 프랑스는 독일에 협조한다는 명목 아래 남프랑스에서 유태인을 걸러내 각 수용소로 이송하는 역할을 수행한다. 물론 처음부터 닥쳐오는 것은 아니다. 조금씩 비시 정부에 독일의 간섭이 늘어나고, 어느 순간엔 협조 요청조차 없이 군사력을 동원해 일을 처리하고 사람들을 빼가는 일이 거듭된다. 그리고 마침내 결정적 요청이 오고야 마는 것이다.상급자가 휴가를 가 연락이 닿지 않는 어느 날인가. 앙리가 담당하는 부서에 트럭과 함께 상당한 양의 기름을 내놓으라는 독일 측의 요청이 떨어진다. 협조하지 않으면 경찰에 고발하겠다는 협박도 뒤따른다. 그리고 그가 담당하는 노동자들 가운데 유태인을 솎아 내 이송하려는 움직임 또한 확인된다. 그렇다. 유태인 수용소로의 대이송이 시작된 것이다. 번역자는 다분히 의도적으로 이때 앙리가 쓴 단어를 '수거'라고 옮겨 놓았다. 유태인 '수거', 그것이 무엇을 뜻하는지 명확하지 않은가.처음부터 그랬던 건 아니다. 앙리는 그저 유능한 관료로 이상을 펼치고 싶었을 뿐이다. 독일에 의해 짓밟힌 민족적 자긍심을 살리고 프랑스의 존엄을 지키고자 했다. 그 과정에서 기존엔 평가받지 못했던 제 역량이 쓰이기를 원했다. 누군가 저를 알아봐 주기를 고대 했던 것이다. 프랑스가 몰락해 다시 시작하는 이때, 비로소 역전의 전기가 열렸다고 믿었다. 영화가 배급을 위해 줄을 섰던 앙리의 아내를 보고 누군가 그 미모를 칭찬했다는 이야기를 대치하는 순간이 꽤 인상적이다. 결국은 '알아봐 줌', 누구에게나 있는 인정에 대한 욕구가 앙리를 비시 정권으로, 그 이후의 선택들로 이끌지 않았느냐는 물음이 깔려 있음을 알 수 있다.