이 성실한 공직자는 어떻게 악마가 되었을까

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
역사와 인간의 삶 가운데는 언제나 미세한 괴리가 자리한다. 역사라는 거시적 기록이 미처 담아낼 수 없는 인간의 감각과 감정이 있기 때문이다. 인간 삶의 궤적은 오로지 이성적 결단만으로 정해지지 않는다. 떠밀리듯 내린 선택, 어찌할 수 없는 결정들이 인간을 과거로부터 오늘로, 오늘에서 다시 내일로 밀어간다. 그리고 어쩌면 그 끝에서 누구는 영웅이 되고, 다른 누구는 역적이 될지도 모를 일이다. 우리가 믿고 싶어 하는 것과는 달리 말이다.
31회 부산국제영화제 플래시 포워드 섹션 상영작 <노트르 살뤼>는 2024년 세계적 화제작이던 <존 오브 인터레스트>의 비시 정권 버전이라 해도 좋겠다. 흔히 <존 오브 인터레스트>는 무서운 장면 하나 없는 공포 영화라고 말해지곤 한다. 홀로코스트 내부자의 일상을 그려내는 가운데, 자연스레 비춰 호평을 끌어냈다. 주인공을 학살의 피해자나 그에 적극적으로 맞서는 인물로 설정하는 게 기존 홀로코스트를 다룬 작품의 통상적인 자세였다. 반면, 이 영화는 아우슈비츠 수용소에서 일하는 내부인과 그 가족들의 일상을 통해 관객으로 하여금 문제를 달리 인식하도록 이끈다.
한국 세계사 교육 과정에선 '비시 괴뢰 정부'라고도 가르치는 비시 정권이다. 어째서 정부 앞에 꼭두각시를 뜻하는 괴뢰가 붙었는지는 그 역사성을 생각해 보면 쉽게 알 수 있겠다. 폴란드를 침공해 점령한 나치 독일이 1940년 봄을 기해 프랑스를 공격, 마지노선을 뚫고 승세를 잡는 데 든 시간은 불과 한 달이 고작이었다. 전선이 무너지자 연합군과 프랑스 정예부대가 각각 고립돼 포위 섬멸 상황에 놓였고, 연합군은 됭케르크 해안에서 극적 탈출을 감행해 전력을 보전했으나 프랑스 정예는 고립돼 전멸을 코앞에 두게 되었다. 필리프 패탱을 대표로 한 프랑스 정부가 독일과 협상에 나선 건 더 이상 의미 없는 손실을 막기 위한 고육책이었을까.
몰락한 조국에서 광명 찾으려는 남자