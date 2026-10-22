케니 지는 정말 재즈를 망쳤나

염동교

케니 지 내한 공연밴드의 연주가 잦아든 가운데 케니 지는 주무기인 소프라노 색소폰으로 기교를 뽐내는 솔로 연주를 선보였다. 그러나 전반적인 색소폰 선율은 난해하지 않았다. 최근 재즈 월간지 <엠엠재즈>의 편집장 이희준과 한국의 색소포니스트 이용석은 색소폰 음색의 명도(明度) 면에서 마크 터너와 케니 지가 대조적이라고 설명했다. 실제로 케니 지의 음색은 밝고 명쾌해 듣기 편했지만, 한편으로는 다소 가볍다는 인상도 주었다.'포에버 인 러브(Forever in Love)'와 재즈곡으로는 이례적으로 1987년 빌보드 싱글 차트 4위에 오른 '송버드(Songbird)', 앙코르곡 '더 모먼트(The Moment)' 등 서정적인 히트곡이 이어지자 몇몇 관객은 두 손을 꼭 모은 채 음악에 젖어들었다. 애버리지 화이트 밴드(Average White Band)의 곡을 커버한 '픽 업 더 피시스(Pick Up the Pieces)'와 '지 밥(G Bop)' 등 펑키한 곡에서는 키보드와 베이스, 기타가 어우러진 앙상블이 돋보였다."지금부터는 오래도록 후대 재즈 아티스트들에 의해 재해석되고 연주되어 온 재즈 스탠더드를 들려드리겠습니다."라는 소개에 이어 연주된 곡은 '데사피나두(Desafinado)'였다. 이 곡은 재즈 색소포니스트 스탄 게츠의 연주를 떠올리게 했다. 연주자는 게츠였지만, 곡을 만든 이는 브라질 음악의 대부 안토니우 카를루스 조빙이었다. '데사피나두'는 '더 걸 프롬 이파네마(The Girl from Ipanema)'와 함께 조빙의 대표작으로 꼽힌다.오마주는 존 콜트레인의 '나이마(Naima)'로 이어졌다. 마일스 데이비스와 함께 올해 탄생 100주년을 맞은 재즈의 거장 콜트레인의 1959년 앨범 <자이언트 스텝스(Giant Steps)>에 수록된 이 곡은 버나드 허먼이 작곡한 마틴 스코세이지 감독의 영화 <택시 드라이버(Taxi Driver)> 메인 테마를 떠올리게 했다. 케니 지 특유의 팝적인 감각이 콜트레인의 음악에 깃든 스피리추얼리즘을 누그러뜨리면서, 허먼의 곡을 연상시키는 깊이 있고 호소력 있는 선율이 도출됐다고 할까.각각 재즈에 리듬감과 이지리스닝을 부각한 재즈 펑크(Jazz Funk)와 스무스 재즈(Smooth Jazz) 팬이라면 케니 지의 초기작을 권한다. 알앤비와 디스코에 일가견이 있던 미국 프로듀서 카시프(Kashif)가 참여한 <지 포스(G Force) >(1983)과 < 그래비티(Gravity) >(1985)엔 '송버드(Songbird)'와 '더 모먼트(The Moment)' 속 낭만과 대비되는 그루브로 가득하다. 세션도 제프 로버(키보드)와 오마르 하킴(드럼)으로 수려했다.재즈라는 고고한 장르에 기인, 진정성과 깊이 측면에서 논란이 끊이지 않았던 케니 지. 명 재즈 기타리스트 팻 메스니는 케니 지의 루이 암스트롱 '왓 어 원더풀 월드(What A Wonderful World)'를 두고 "재즈를 망쳤다"라고 일갈하기도 했다. 재즈의 역사와도 같은 암스트롱의 악곡에 덧칠을 용납할 수 없다는 것. 이처럼 케니 지는 재즈 성골(聖骨)과 보수주의자에게 줄곧 공격받았다.