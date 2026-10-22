사이트 전체보기
케니 지는 정말 재즈를 망쳤나

케니 지는 정말 재즈를 망쳤나

[2026년 내한 콘서트] 팻 메스니의 혹평에도 흔들림 없이... 대중과의 교감이 그의 지향점

염동교(ydk8811)
26.10.22 16:08최종업데이트26.10.22 16:08
구글 검색 선호 출처로 추가
케니 지 내한 공연
케니 지 내한 공연염동교

한국인이 애정하는 록밴드 퀸처럼 재즈엔 '케니 지'가 있다. 지금도 회현상가 및 중고 음반 가게서 종종 발견되는 라이선스 엘피는 그의 음률이 80~90년대 한국인들의 가슴에 파고들었음을 의미한다. 이날도 1986년 작 < 듀오톤즈(Duotones) >와 1988년 작 < 실루엣(Silhouette) > 엘피를 가져온 관중이 많았다.

공연 기획사 유얼라이브가 주관해 2026년 10월 20일과 21일 서울 광운대학교 동해문화예술관 대극장서 열린 케니 지 내한 콘서트엔 고희(古稀, 70세) 색소포니스트의 건강미와 친밀감이 공존했다.

1995년 올림픽공원 체조경기장(현 KSPO DOME)에서의 첫 공연으로 한국과 인연을 맺은 그는 약 30년간 십여 차례 콘서트로 연맹을 구축했다. 이날도 적극적인 한국어 구사와 "내 한국어가 유창한 건 나도 알아요(I Know My Korean Is Fluent)"란 유쾌한 멘트로 청중과 교감했다.

유대감은 그의 퍼포먼스에도 서려 있다. 무대 뒤편으로부터 서서히 걸어 나온 그는 1층 관객석과 동일한 높이에 설치된 연단에 올라 '러빙 유(Loving You)'를 취주했다.

케니 지는 관중과 가까이에서 호흡하려 했으며, 일반적인 재즈 콘서트에서는 허용되지 않는 사진 촬영도 허용했다. 또한 대만 가수 등려군이 부른 '월량대표아적심'과 셀린 디온이 부른 영화 <타이타닉>의 주제가 '마이 하트 윌 고 온(My Heart Will Go On)'을 리메이크하는 등 팝과 재즈의 경계를 넘나드는 음악을 선보였다. 이처럼 케니 지는 팝스타와 재즈맨의 면모를 동시에 보여주었다.

케니 지 내한 공연
케니 지 내한 공연염동교

밴드의 연주가 잦아든 가운데 케니 지는 주무기인 소프라노 색소폰으로 기교를 뽐내는 솔로 연주를 선보였다. 그러나 전반적인 색소폰 선율은 난해하지 않았다. 최근 재즈 월간지 <엠엠재즈>의 편집장 이희준과 한국의 색소포니스트 이용석은 색소폰 음색의 명도(明度) 면에서 마크 터너와 케니 지가 대조적이라고 설명했다. 실제로 케니 지의 음색은 밝고 명쾌해 듣기 편했지만, 한편으로는 다소 가볍다는 인상도 주었다.

'포에버 인 러브(Forever in Love)'와 재즈곡으로는 이례적으로 1987년 빌보드 싱글 차트 4위에 오른 '송버드(Songbird)', 앙코르곡 '더 모먼트(The Moment)' 등 서정적인 히트곡이 이어지자 몇몇 관객은 두 손을 꼭 모은 채 음악에 젖어들었다. 애버리지 화이트 밴드(Average White Band)의 곡을 커버한 '픽 업 더 피시스(Pick Up the Pieces)'와 '지 밥(G Bop)' 등 펑키한 곡에서는 키보드와 베이스, 기타가 어우러진 앙상블이 돋보였다.

"지금부터는 오래도록 후대 재즈 아티스트들에 의해 재해석되고 연주되어 온 재즈 스탠더드를 들려드리겠습니다."라는 소개에 이어 연주된 곡은 '데사피나두(Desafinado)'였다. 이 곡은 재즈 색소포니스트 스탄 게츠의 연주를 떠올리게 했다. 연주자는 게츠였지만, 곡을 만든 이는 브라질 음악의 대부 안토니우 카를루스 조빙이었다. '데사피나두'는 '더 걸 프롬 이파네마(The Girl from Ipanema)'와 함께 조빙의 대표작으로 꼽힌다.

오마주는 존 콜트레인의 '나이마(Naima)'로 이어졌다. 마일스 데이비스와 함께 올해 탄생 100주년을 맞은 재즈의 거장 콜트레인의 1959년 앨범 <자이언트 스텝스(Giant Steps)>에 수록된 이 곡은 버나드 허먼이 작곡한 마틴 스코세이지 감독의 영화 <택시 드라이버(Taxi Driver)> 메인 테마를 떠올리게 했다. 케니 지 특유의 팝적인 감각이 콜트레인의 음악에 깃든 스피리추얼리즘을 누그러뜨리면서, 허먼의 곡을 연상시키는 깊이 있고 호소력 있는 선율이 도출됐다고 할까.

각각 재즈에 리듬감과 이지리스닝을 부각한 재즈 펑크(Jazz Funk)와 스무스 재즈(Smooth Jazz) 팬이라면 케니 지의 초기작을 권한다. 알앤비와 디스코에 일가견이 있던 미국 프로듀서 카시프(Kashif)가 참여한 <지 포스(G Force) >(1983)과 < 그래비티(Gravity) >(1985)엔 '송버드(Songbird)'와 '더 모먼트(The Moment)' 속 낭만과 대비되는 그루브로 가득하다. 세션도 제프 로버(키보드)와 오마르 하킴(드럼)으로 수려했다.

재즈라는 고고한 장르에 기인, 진정성과 깊이 측면에서 논란이 끊이지 않았던 케니 지. 명 재즈 기타리스트 팻 메스니는 케니 지의 루이 암스트롱 '왓 어 원더풀 월드(What A Wonderful World)'를 두고 "재즈를 망쳤다"라고 일갈하기도 했다. 재즈의 역사와도 같은 암스트롱의 악곡에 덧칠을 용납할 수 없다는 것. 이처럼 케니 지는 재즈 성골(聖骨)과 보수주의자에게 줄곧 공격받았다.

2022년 전주국제영화제 상영작 "케니 지의 음악을 듣다"
2022년 전주국제영화제 상영작 "케니 지의 음악을 듣다"전주국제영화제

예술을 향한 논평을 자유지만 케니 지 본인이 "내가 재즈의 얼굴이요." 나서지 않는 이상 과도한 비난은 불필요하지 않을까? "지나치게 상업적이다"라는 비판도 발매 음반을 땅에 묻고 홍보를 하지 않는 이상 대다수 음악가가 어느 정도는 상업에 목적을 둔다고 반박할 수 있다.

2022년 전주국제영화제에서 관람한 2021년 음악 다큐멘터리 <케니 지의 음악을 듣다(Listening to Kenny G)>를 떠올려본다. 케니 지 음악을 둘러싼 다양한 의견이 대립각을 세웠지만 당사자는 사뭇 편안해 보였다. 그에겐 작가주의 재즈와 평단보다 대중의 관심이 소중했기에 세간의 시선과 무관하게 지향성을 지켜나가며 관객을 즐겁게 해줬던 것. 케니 지에게 일급 "재즈 엔터테이너"이란 칭호를 붙이고픈 이유다.
케니지 재즈 색소폰 내한공연 유얼라이브

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
염동교 (ydk8811) 내방

대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

이 기자의 최신기사 초절기교 기타리스트의 로큰롤 한마당