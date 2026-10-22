하버드의 천재 수학 소년은 왜 희대의 폭탄 테러범이 되었나

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넷플릭스 오리지널 영화 <유나바머: 비밀실험>의 한 장면.시어도어 카진스키, 일명 '유나바머(Unabomber)'는 17년 가까이 16차례의 폭탄 테러를 저질러 23명을 다치게 하고 3명을 숨지게 한 인물이다. 현대 산업사회와 기술 문명을 비판하는 반기술주의 사상을 내세운 것으로도 알려져 있다. 그의 독특하고 강렬한 이미지 때문에 여러 콘텐츠에서 그를 모티프로 삼은 캐릭터가 등장했고, 그를 직접 다룬 작품도 꾸준히 만들어졌다. 넷플릭스 오리지널 영화 <유나바머: 비밀 실험> 역시 그중 하나로, 이야기의 중심에 바로 이 '비밀 실험'을 놓는다.'MK 울트라(MKUltra)'는 CIA가 1950년대부터 추진한 비밀 연구 프로그램으로, 심리와 행동을 통제하는 방법을 찾는 과정에서 비윤리적인 인간실험을 진행했다. 영화는 카진스키가 참여한 헨리 머리의 하버드 연구를 이 프로젝트와 연결해 그린다. 다만 실제 연구가 MK 울트라의 일부였는지, 그리고 카진스키가 겪은 실험이 이후의 삶과 범죄에 어떤 영향을 미쳤는지는 명확히 단정하기 어렵다.영화는 당시의 실험이 카진스키의 내면에 증오와 분노, 열등감과 패배의식을 심었고, 이러한 감정이 훗날 그를 흉악범으로 만드는 데 영향을 미쳤다는 식으로 서사를 구성한다. 그러나 실제 당사자인 카진스키는 훗날 해당 연구가 자신의 인생을 바꾸는 데 중대한 영향을 주었다는 해석을 부인했다. 영화가 제시하는 인과관계와 역사적으로 확인할 수 있는 사실 사이에는 간극이 존재하는 셈이다.카진스키는 열여섯 살에 하버드대학교에 입학했을 정도로 뛰어난 수학적 재능을 지녔지만, 대인관계에 어려움을 겪은 것으로 알려져 있다. 그런 개인적 고립감이 그의 성향과 맞물렸을 가능성을 상상해 볼 수는 있다. 하지만 심리 실험 하나가 그를 테러리스트로 만들었다고 단정한다면, 한 인간의 복잡한 성장 배경과 스스로 내린 선택을 지나치게 단순화하는 셈이다.