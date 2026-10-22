하버드의 천재 수학 소년은 왜 희대의 폭탄 테러범이 되었나

1978년부터 1995년까지 미국 전역에서 벌어진 우편물 폭탄 테러로 23명이 다치고 3명이 목숨을 잃었다. 1995년 샌프란시스코, FBI 유나봄 수사팀이 사건을 수사하는 가운데 조앤 밀러가 기존의 프로파일링과는 다른 접근법을 제안한다. 범인이 언론을 통해 공개한 선언문 <산업사회와 그 미래>를 분석하자는 것이다. 17년 가까이 이어진 수사의 방향을 바꿔야 하는 제안이었다.
시간을 거슬러 올라간 1958년, 테드 카진스키는 뛰어난 수학적 재능으로 열여섯 살에 하버드대학교에 입학한다. 그다지 행복해 보이지 않는 테드에게 심리학자 헨리 머리가 연구 참여를 제안한다. 자신의 철학과 신념을 논리적으로 주장하는 토론 형식의 연구였다. 테드는 자신의 철학적 신념을 통해 세상을 바꾸고 싶어 했기에, 처음에는 자신에게 어울리는 기회라고 생각했을 법하다.
하지만 연구는 그가 기대했던 것과 달랐다. 토론 상대는 의도적으로 그의 지성과 인격을 공격했다. 영화는 이 연구가 CIA의 비밀 프로젝트와 연결되어 있었다고 묘사한다. 연구의 목적은 참가자에게 굴욕감을 주고 극심한 스트레스에 몰아넣었을 때 어떤 반응을 보이는지 관찰하는 것이었다. 테드는 자신이 믿었던 세계와 인간에 대한 불신을 키워 가기 시작한다.