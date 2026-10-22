코모에 완패한 맨유, 공식전 7경기 무승... 사령탑 향한 비판도

캐릭 감독이 위기에 몰렸다. 코모전 1-4 참패와 공식전 7경기 무승으로 비판 여론이 거세지고 있다.마이클 캐릭 감독이 이끄는 맨체스터 유나이티드는 22일 오전 1시 45분(한국시간) 스타디오 주세페 시니갈리아에서 열린 '2026-27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)' 페이즈 3라운드 코모와 맞대결서 1-4로 완패했다.이로써 맨유는 1승 2패 승점 3점 21위, 코모는 2승 1패 승점 6점 9위에 자리했다.경기 내용은 맨유의 완패였다. 전반 시작과 함께 니코 파스 왼발에 선제 일격을 당했고, 이어 후반 4분에도 두비카스의 오른발 슈팅에 추가 실점을 내줬다. 이에 그치지 않았다. 후반 12분에는 수비 실책으로 파스에게 3번째 골을 허용, 후반 21분에는 라몬에게 쐐기 골을 헌납했다.종료 직전 교체 투입된 지르크지가 오른발로 만회 골을 넣었으나 시간은 턱 없이 부족했다.완패를 당한 맨유. 최근 이들의 흐름이 굉장히 심상치 않다. 특히 수장인 마이클 캐릭 감독을 향한 비판 여론이 상당히 거세지고 있는 분위기다.지난 시즌 소방수로 부임한 캐릭 감독은 엄청난 반전을 보여줬다. 중하위권으로 추락한 팀을 잘 보듬는 데 성공했고, 인상적인 공수 균형과 적절한 용병술을 선보였다. 그 결과 맨유는 리그 17경기 12승 3무 2패를 기록하며 3위와 함께 챔피언스리그 진출권을 손에 넣었다.이에 따라 임시 감독에 불과했던 캐릭이었으나 놀라운 성과를 인정받아 정식 사령탑으로 선임되는 기염을 토해냈다. 많은 기대를 받았던 이번 시즌이었으나 출발은 매우 불안하다. 리그 개막전에서는 헐 시티에 0-2로 완패하며 아쉬운 스타트를 보여줬다.이후 입스위치 타운·사바FK를 연이어 잡아내며 반등하는 듯싶었으나 이후 승리가 전혀 없다. 맨체스터 시티와 더비전에서 패배한 이후 브라이튼(패)·풀럼(무)·토트넘(무)·AT 마드리드(패)·리즈 유나이티드(무)에 이어 이번 경기 역시 반전을 만들어 내지 못했다.4-2-3-1 전형으로 나선 맨유는 경기 내내 코모의 강력한 압박과 이들이 짜 놓은 판 안에서 해법을 찾지 못했다. 전반 유효 슈팅은 단 1개도 날리지 못했으며 주도권 자체도 36%를 쥐면서 위기 지점에서 타개하지 못하는 장면을 연출했다.후반에는 이런 부분이 명확하게 드러났다. 캐릭 감독은 중원-측면 보강을 위해 마테우스 쿠냐, 안드레이 산투스를 빼고 발레바, 디알로를 투입했다. 디알로의 직선적인 속도, 발레바의 탈압박 능력을 노렸지만, 효과는 없었다.공격에서는 총 4개의 유효 슈팅이 나왔으나 코모 페널티박스 진영까지 올라가는 데 상당한 어려움을 겪었다. 또 득점을 위해 라인을 올린 탓에 공수 균형이 흔들리며 수비진에 엄청난 압박이 가해졌고, 결국 이러한 원인은 추가 실점으로 이어지게 됐다.정식 감독 선임 이후 치러지는 풀타임 시즌에서 캐릭 감독의 단점이 명확하게 드러나고 있다. 임시 사령탑 시절에는 유연한 상대 전술 대처와 함께 적절한 용병술로 위기를 타개했으나 현재는 그렇지 않다. 오히려 특정 선수의 고집적인 기용과 이해할 수 없는 교체가 나타난다.해외 매체 <골 닷컴>도 "공격적으로 맨유는 조직적인 패턴보다는 개개인의 뛰어난 개인기에 지나치게 의존했다"라며 "제대로 된 역습 기회를 단 한 번도 만들지 못했다"라고 강력하게 비판했다.이에 더해 팀 분열 조짐도 보이는 정황이 포착됐다. 경기 후 브루노 페르난데스는 코모전 패배가 전술적인 이유라는 질문에 대해서 "감독과 코칭 스태프가 알아차려야 할 문제이지, 내 잘못이 아니다"라고 답하기도 했다.공식전 7경기 무승이다. 서서히 캐릭 감독을 향한 비판 여론이 거세지고 있는 가운데 과연 그는 어떤 해결책을 보여줄 수 있을까.한편, 맨유는 오는 25일(한국시간) 홈에서 본머스를 상대로 무승 탈출에 도전하게 된다.