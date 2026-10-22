열여섯 소녀가 사랑하면서도 숨기고 싶었던 사람의 실체

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
정지혜 감독은 첫 장편영화 <정순>(2022)에서 디지털 성범죄로 일상이 무너진 중년 여성의 삶을 그려냈다. 그 과정에서 피해자가 겪게 되는 고통만이 아니라, 그가 자기 존엄과 삶을 지켜내기 위해 어떻게 세상과 마주하는지에 관심을 기울였던 작품이었다(관련기사: '영상 유출 사건' 이후 그녀는 왜 춤을 췄을까
).
두 번째 장편인 <풀문>에서도 타인의 시선에 흔들리는 여성이 주인공으로 내세워진다. 이번에는 사회적 폭력의 피해자가 아닌, 다른 사람들에게 어떻게 보이는지가 무엇보다 중요한 열여섯 소녀의 이야기다. 그 나이 또래 아이들이 흔히 경험하게 되는 질투와 부끄러움과 같이 소속된 집단 속에서 인정받고 싶은 마음을 따라가면서 한 사람을 평범하거나 특별하다고 판단하는 사회의 기준을 돌아보게 만든다.
중학생 혜미(정민주 분)는 학교 댄스팀의 센터를 차지하고 싶어 하는 평범한 소녀다. 좋아하는 남학생 준(이태양 분)에게도 관심이 많다. 친구들과 함께 춤 연습하는 시간이 즐겁지만, 정월대보름 축제의 리허설 도중 발생한 의상 사고로 무대에 서지 못하게 되면서 관계가 조금씩 흔들리기 시작한다. 그런 혜미에게는 친구들에게 알리고 싶지 않은 가족의 사정이 있다.
부모 인숙(김금순 분)과 형준(나민희 분)이 모두 지적장애인이라는 사실이다. 누구보다 사람들의 관심을 받고 싶으면서도 자기 가족만큼은 남들의 눈에 띄지 않기를 바라는 혜미는 어느 날 이웃으로 이사 온 은우(김태연 분)와 그의 어머니 은정(소이 분)을 만나면서 더 복잡한 상황에 놓이고 만다.
드러내고 싶은 것과 그렇지 않은 것