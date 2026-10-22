사이트 전체보기
열여섯 소녀가 사랑하면서도 숨기고 싶었던 사람의 실체

열여섯 소녀가 사랑하면서도 숨기고 싶었던 사람의 실체

[리뷰] 제31회 부산국제영화제 비전 상영작 <풀문>

조영준(joyjun7)
26.10.22 11:31최종업데이트26.10.22 11:31
구글 검색 선호 출처로 추가
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

정지혜 감독은 첫 장편영화 <정순>(2022)에서 디지털 성범죄로 일상이 무너진 중년 여성의 삶을 그려냈다. 그 과정에서 피해자가 겪게 되는 고통만이 아니라, 그가 자기 존엄과 삶을 지켜내기 위해 어떻게 세상과 마주하는지에 관심을 기울였던 작품이었다(관련기사: '영상 유출 사건' 이후 그녀는 왜 춤을 췄을까).

두 번째 장편인 <풀문>에서도 타인의 시선에 흔들리는 여성이 주인공으로 내세워진다. 이번에는 사회적 폭력의 피해자가 아닌, 다른 사람들에게 어떻게 보이는지가 무엇보다 중요한 열여섯 소녀의 이야기다. 그 나이 또래 아이들이 흔히 경험하게 되는 질투와 부끄러움과 같이 소속된 집단 속에서 인정받고 싶은 마음을 따라가면서 한 사람을 평범하거나 특별하다고 판단하는 사회의 기준을 돌아보게 만든다.

중학생 혜미(정민주 분)는 학교 댄스팀의 센터를 차지하고 싶어 하는 평범한 소녀다. 좋아하는 남학생 준(이태양 분)에게도 관심이 많다. 친구들과 함께 춤 연습하는 시간이 즐겁지만, 정월대보름 축제의 리허설 도중 발생한 의상 사고로 무대에 서지 못하게 되면서 관계가 조금씩 흔들리기 시작한다. 그런 혜미에게는 친구들에게 알리고 싶지 않은 가족의 사정이 있다.

부모 인숙(김금순 분)과 형준(나민희 분)이 모두 지적장애인이라는 사실이다. 누구보다 사람들의 관심을 받고 싶으면서도 자기 가족만큼은 남들의 눈에 띄지 않기를 바라는 혜미는 어느 날 이웃으로 이사 온 은우(김태연 분)와 그의 어머니 은정(소이 분)을 만나면서 더 복잡한 상황에 놓이고 만다.

드러내고 싶은 것과 그렇지 않은 것

제31회 부산국제영화제 비전 상영작 <풀문> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 비전 상영작 <풀문> 스틸컷부산국제영화제

무대의 센터에 선다는 것은 다른 친구들보다 눈에 띄는 자리를 차지하고, 그만큼 많은 사람의 관심을 받을 수 있다는 의미다. 영화는 시작부터 혜미가 그 자리를 원하고 있음을 보여준다. 춤 실력이 다른 친구들보다 월등히 나은 것도 아니지만 그 자리에 서려는 마음을 쉽게 포기하지 않는다. 좋아하는 남학생 준을 향해 관심을 내보이는 것도 그렇다.

혜미는 어느 쪽에서든 자신이 스스로 드러내고 표현하고자 하는 욕망을 굳이 감추지 않는다. 문제는 그렇지 못한 부분도 존재한다는 점이다. 친구들이 집에 놀러 왔을 때, 고양이를 변명 삼으며 감추고자 했던 부모의 존재와 그들의 장애다.

그렇다고 그가 부모를 사랑하지 않는 것은 아니다. 여기에는 지금까지 자신과 아무렇지 않게 어울렸던 친구들이 부모의 장애를 알게 되는 순간 자신을 다르게 대할지도 모른다는 두려움이 있다. 타인이 자신을 어떻게 바라보는지 민감하게 받아들이는 사춘기에는 충분히 그럴 수 있는 일이다.

가족과 친구가 소속된 세상의 전부인 시절, 단순한 가족의 사정이 자신이 어렵게 만들어온 위치까지 바꿔버릴지 모르는 문제가 된다. 한 프레임에서 친구가 빠져나가는 순간, 혜미는 다시 자기 부모를 사랑하는 평범한 딸이 된다.

영화는 이 지점을 특별함과 평범함이라는 정확한 기준을 알 수 없는 경계 위로 옮겨온다. 혜미가 경험하게 되는 감정을 장애인 부모를 둔 자녀의 어려움으로만 설명하지는 않겠다는 뜻이다. 친구 유정의 집을 방문하게 되는 일련의 시퀀스가 여기에 해당한다. 넓고 쾌적한 집에서 모든 일을 다정하고 상냥하게 챙겨주는 부모와 생활하는 친구의 모습은 혜미에게 부러움과 질투를 동시에 불러일으킨다.

그가 다른 친구들과 자신을 비교하는 차이의 기준에는 부모의 장애만이 아닌, 경제적인 조건과 주거 환경, 외모와 인기 같은 평범한 잣대까지 모두 포함되어 있었던 셈이다. 무대의 센터와 한 사람에 대한 마음처럼 누구보다 특별한 사람이 되고 싶은 마음 이면에 존재하는 평범한 삶에 대한 갈망. 정지혜 감독은 이 모순된 욕망을 통해 진정한 '평범함'이란 무엇인지 파고든다.

관계의 거리

제31회 부산국제영화제 비전 상영작 <풀문> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 비전 상영작 <풀문> 스틸컷부산국제영화제

한편, 같은 연립주택으로 이사 온 은우와 그의 어머니 은정은 혜미의 가족과 여러모로 대비되는 가족이다. 은정은 소셜미디어에서 공구 방송을 진행하며 인플루언서를 꿈꾸는 인물이다. 딸과 함께 카메라 앞에 서거나 일상의 모습을 공개하는 일에 대해 조금도 거리낌이 없다.

그러던 중 인숙이 우연히 방송에 등장하고 시청자들에게 좋은 반응을 얻게 되자, 은정은 그를 자신의 방송에 참여시키고자 한다. 하지만 다른 사람의 관심을 받는 일이 즐거운 은정과 달리, 혜미에게는 자신의 비밀이 세상에 알려질 수 있는 위협으로 다가온다.

여기에는 몇 가지 문제가 함께 존재한다. 우선 혜미는 자신이 원하는 모습을 남들에게 보여주고 싶어 하면서도 부모에게는 그러한 자유를 허락하지 않는다. 표면적으로는 자신이 보호자라는 것이 이유다. 하지만 부모에게도 자신의 모습을 드러낼 권리가 있다는 사실을 충분히 받아들이지 못하는 모습이다.

은정 역시 인숙이 자신의 공구 방송에 도움이 된다는 점에만 몰두한 나머지, 그 결정이 가족에게 어떤 영향을 미치게 될지에 대해서는 깊이 생각하지 않는다. 시청자가 인숙에게 관심을 보이는 이유 역시 그렇다. 그들의 호응이 장애가 있는 사람의 모습을 낯선 구경거리처럼 소비하는 반응일 가능성이 있는 상황이다.

영화는 내내 관계의 거리감에 대해 간접적으로 말하고 있다. 가까웠던 관계가 멀어지기도 하고, 멀리 있던 관계가 가까워지기도 하고. 그 거리 때문에 어떤 관계는 흔들리기도 하고 심지어는 그 거리를 잃지 않기 위해 자신의 무엇을 숨기기도 한다. 은정의 스마트폰을 둘러싼 일련의 서사 역시 결국 같은 맥락 위에 있다. 결국, 하나의 지점에서 교차하는 것은 모든 사람이 자신을 드러내는 일을 똑같이 받아들이지 않는다는 사실이다.

이 영화가 따뜻한 이야기로 다가오는 이유

제31회 부산국제영화제 비전 상영작 <풀문> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 비전 상영작 <풀문> 스틸컷부산국제영화제

영화의 사회적 시선을 생각하면 혜미가 장애인 부모를 둔 자녀라는 설정만큼이나 인숙과 형준이 어떤 모습으로 살아가고 있는지도 살펴볼 필요가 있다.

장애를 다루는 많은 서사에서 가족 구성원은 돌봄을 제공하는 사람과 돌봄을 받는 사람으로 쉽게 구분되곤 한다. 그러한 구분은 때로 실제 삶의 어려움을 설명하는데 용이하지만, 개인의 정체성을 돌봄의 관계 안에 가둬버리는 문제도 발생시킨다. 인숙과 형준은 분명 장애를 갖고 있으며, 딸과의 관계에서도 갈등을 겪는다. 하지만 두 사람의 삶이 장애라는 조건만으로 설명되고 있지는 않다. 딸인 혜미와는 무관하게 그들 스스로 살아가는 시간이 영화 속에 분명히 존재한다.

여기에서 혜미의 성장에 대해 조금 다르게 생각해 볼 여지가 생긴다. 부모를 받아들이는 과정이 반드시 자신의 부끄러움을 반성하고 더 나은 딸이 되겠다고 다짐하는 과정일 필요는 없다. 오히려 자신이 이해하지 못했거나 마음에 들지 않는 부모의 행동조차 그들의 삶에 속한다는 사실을 인정하는 과정에 가까울 수 있다.

가족이라는 관계 속에서 서로를 사랑한다는 사실이 상대방의 모든 선택을 대신할 권리를 부여하는 것은 아니다. 이 영화가 일방적인 희생을 요구하거나 아름답게만 포장되지 않는 것 역시 그러한 사실을 섬세하게 바라보고 있어서다. 그들의 삶에는 앞으로도 여전히 불편하고 어려운 순간들이 존재하겠지만, 결코 불행만으로 가득하지는 않을 것이다.

인정받고 싶은 마음 자체는 잘못이 아니며, 남들처럼 평범하게 살고 싶다는 소망도 그릇된 것은 아니다. 다만 타인의 인정과 보편적인 삶만이 가치 있다고 생각한다면, 그 삶은 언제든지 쉽게 깨지고 무너질 가능성이 있다.

영화 <풀문>이 따뜻한 이야기로 다가오는 것은 그래서다. 정지혜 감독은 인물들을 둘러싼 각자의 크고 작은 어려움을 쉽게 지워버리지 않는다. 그 어려움이 한 사람의 삶을 설명하는 모두가 될 수 없음을 알고 있어서다. 영화는 이들의 관계를 완성된 화해로 봉합하지 않고, 서로 다른 욕망과 감정을 가진 사람들이 앞으로도 함께 살아가야 한다는 현실 속에 그대로 남겨둔다. 혜미가 처음 무대에 올랐을 때 그랬던 것처럼 우리의 삶 속에는 여전히 오해와 다툼이 있겠지만, 음악에 맞춰 춤추고 웃음을 나누는 순간도 계속될 것이다.

제31회 부산국제영화제 CGV상, 케이무비상, 송원 비전 관객상(한국) 수상작
풀문 영화 부산국제영화제 정지혜

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
조영준 (joyjun7) 내방

영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다.

이 기자의 최신기사 두 부족 간의 갈등, 구원을 향한 믿음이 폭력이 되는 순간