열여섯 소녀가 사랑하면서도 숨기고 싶었던 사람의 실체

▲제31회 부산국제영화제 비전 상영작 <풀문> 스틸컷 부산국제영화제

영화의 사회적 시선을 생각하면 혜미가 장애인 부모를 둔 자녀라는 설정만큼이나 인숙과 형준이 어떤 모습으로 살아가고 있는지도 살펴볼 필요가 있다.



장애를 다루는 많은 서사에서 가족 구성원은 돌봄을 제공하는 사람과 돌봄을 받는 사람으로 쉽게 구분되곤 한다. 그러한 구분은 때로 실제 삶의 어려움을 설명하는데 용이하지만, 개인의 정체성을 돌봄의 관계 안에 가둬버리는 문제도 발생시킨다. 인숙과 형준은 분명 장애를 갖고 있으며, 딸과의 관계에서도 갈등을 겪는다. 하지만 두 사람의 삶이 장애라는 조건만으로 설명되고 있지는 않다. 딸인 혜미와는 무관하게 그들 스스로 살아가는 시간이 영화 속에 분명히 존재한다.



여기에서 혜미의 성장에 대해 조금 다르게 생각해 볼 여지가 생긴다. 부모를 받아들이는 과정이 반드시 자신의 부끄러움을 반성하고 더 나은 딸이 되겠다고 다짐하는 과정일 필요는 없다. 오히려 자신이 이해하지 못했거나 마음에 들지 않는 부모의 행동조차 그들의 삶에 속한다는 사실을 인정하는 과정에 가까울 수 있다.



가족이라는 관계 속에서 서로를 사랑한다는 사실이 상대방의 모든 선택을 대신할 권리를 부여하는 것은 아니다. 이 영화가 일방적인 희생을 요구하거나 아름답게만 포장되지 않는 것 역시 그러한 사실을 섬세하게 바라보고 있어서다. 그들의 삶에는 앞으로도 여전히 불편하고 어려운 순간들이 존재하겠지만, 결코 불행만으로 가득하지는 않을 것이다.



인정받고 싶은 마음 자체는 잘못이 아니며, 남들처럼 평범하게 살고 싶다는 소망도 그릇된 것은 아니다. 다만 타인의 인정과 보편적인 삶만이 가치 있다고 생각한다면, 그 삶은 언제든지 쉽게 깨지고 무너질 가능성이 있다.



영화 <풀문>이 따뜻한 이야기로 다가오는 것은 그래서다. 정지혜 감독은 인물들을 둘러싼 각자의 크고 작은 어려움을 쉽게 지워버리지 않는다. 그 어려움이 한 사람의 삶을 설명하는 모두가 될 수 없음을 알고 있어서다. 영화는 이들의 관계를 완성된 화해로 봉합하지 않고, 서로 다른 욕망과 감정을 가진 사람들이 앞으로도 함께 살아가야 한다는 현실 속에 그대로 남겨둔다. 혜미가 처음 무대에 올랐을 때 그랬던 것처럼 우리의 삶 속에는 여전히 오해와 다툼이 있겠지만, 음악에 맞춰 춤추고 웃음을 나누는 순간도 계속될 것이다.



제31회 부산국제영화제 CGV상, 케이무비상, 송원 비전 관객상(한국) 수상작

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