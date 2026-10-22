냥냥펀치도 마음껏, 고양이 지상 낙원 여기 있네

주변을 둘러보면 반려동물을 가족처럼 키우는 집이 많아졌다. 너도나도 삶이 바쁘고 마음 붙일 곳을 찾기 힘든 세상이다 보니 말없이 곁을 지켜주는 존재가 주는 온기가 더욱 간절해진 까닭일 게다.
집에 혼자 있을 때가 아주 많다. 그럴 때마다 길 위에서 인연이 닿아 품은 두 고양이가 있어서 많은 위로를 받는다. 특별한 걸 하지 않고 곁에서 가만히 있기만 해도 마음의 허전함을 채워줘 더없이 고마운 존재다.
일요일 아침이면 꼭 챙겨보는 TV 프로그램이 있다. 가끔 시청을 놓칠 때도 있지만 지난 18일은 미리 소파에 앉아 방송을 기다렸다. 바로 SBS에서 방영하는 <TV 동물농장>이다. 동물농장에는 다양한 동물들이 등장하지만, 그중에서도 가장 눈여겨보는 아이들은 고양이다. 우리집 두 고양이의 따뜻한 체온을 느끼며 TV를 켜 놓고 시작하기를 기다렸다.
<TV 동물농장> (1292회) 가을 특집 '섬마을 댕냥일지' 2편이라는 안내에 눈이 번쩍 뜨였다. 전남 신안 대기점도 고양이 섬마을 이야기가 방송의 가장 첫 번째 코너로 나와 내 시선을 사로잡았다. 고양이를 키우는 집사라 그런지 화면 속 길 위 아이들의 모습 하나하나에 마음이 더 갔다.