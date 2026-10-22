냥냥펀치도 마음껏, 고양이 지상 낙원 여기 있네

스틸컷

전남 신안 대기점도 고양이 섬마을, 고양이들의 천국입니다.그동안 '고양이 섬'이라 하면 일본의 타시로지마나 아오시마 같은 곳만 떠올리며 은근히 부러워하곤 했다. 사람의 발소리에도 깜짝 놀라 숨기 바쁜 우리 길고양이들과 달리 길 한복판에 누워 느긋하게 기지개를 켜는 그곳 아이들의 평온한 표정이 너무 부러웠다. 고양이를 미물이 아닌 동네 수호신이나 정겨운 이웃으로 대하며 밥을 건네는 섬 사람들의 넉넉한 인심도 부러움의 이유였다. 왜 우리 땅에는 저런 따뜻한 낙원이 없을까 하는 아쉬움이 늘 마음 한구석에 자리하고 있었다.그런데 화면 속에 펼쳐진 신안 대기점도의 풍경은 내가 그토록 부러워하던 바다 건너 섬의 모습과 많이 비슷했다. 섬 곳곳에 예배당이 있어 '한국의 섬티아고'라는 별칭으로 불리는 대기점도. 원래는 섬마을 특성상 곡식 창고나 어구를 갉아먹는 쥐 피해를 막기 위해 한두 마리씩 키우기 시작했던 것이 계기였다고 한다. 하지만 쥐를 잡기 위해 들인 고양이들은 지금은 200여 마리가 되었고 그 아이들은 외로운 섬 마을에서 어느새 어르신들의 적적함을 달래주는 다정한 동무가 되어 있었다. 아름다운 공존이다.고양이들은 배꼽시계가 울릴 때면 약속이라도 한 듯 어르신들 집 앞으로 찾아왔다. 그 모습을 보며 "아이고, 밥때가 되었나? 가자, 가자 밥 먹으러." 하고 어르신이 앞장서 걸어가셨다. 그러면 신이 난 고양이들이 꼬리를 똑바로 세우고 엉덩이를 씰룩거리며 줄줄이 따라가는 풍경이라니! 그야말로 고양이들의 천국이었다. 사료 한 그릇과 깨끗한 물을 스스럼없이 나누어 주는 어르신들의 넉넉한 인심 속에서 아이들은 안심하고 새끼를 낳으며 진짜 식구가 되어간 것이었다.고양이가 꼬리를 곧게 세우는 것은 보호자를 어미처럼 믿고 반가움과 최고의 기쁨을 전하는 애정 표현이다. 맛있는 밥을 먹으러 가며 신이 난 아이들의 모습에 보는 내내 가슴에서 따뜻한 김이 몽글몽글 피어올랐다.문득 내 곁에 누워 있는 두 녀석을 가만히 내려다보았다. 길 위에서 데려온 우리집 아이들은 밥을 줄 때도 섬 고양이들처럼 꼬리를 바짝 세우며 요란스럽게 어리광을 부리는 법이 없다. 대신 눈을 깜빡이며 눈인사를 하거나 슬그머니 다가와 부비부비하거나 곁에 누워 가만히 골골송을 불러주곤 한다.