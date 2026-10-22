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냥냥펀치도 마음껏, 고양이 지상 낙원 여기 있네

냥냥펀치도 마음껏, 고양이 지상 낙원 여기 있네

<TV 동물농장> (1292회) 가을 특집 '섬마을 댕냥일지' 2편을 보고

황윤옥(hyok2175)
26.10.22 10:00최종업데이트26.10.22 10:00
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주변을 둘러보면 반려동물을 가족처럼 키우는 집이 많아졌다. 너도나도 삶이 바쁘고 마음 붙일 곳을 찾기 힘든 세상이다 보니 말없이 곁을 지켜주는 존재가 주는 온기가 더욱 간절해진 까닭일 게다.

집에 혼자 있을 때가 아주 많다. 그럴 때마다 길 위에서 인연이 닿아 품은 두 고양이가 있어서 많은 위로를 받는다. 특별한 걸 하지 않고 곁에서 가만히 있기만 해도 마음의 허전함을 채워줘 더없이 고마운 존재다.

일요일 아침이면 꼭 챙겨보는 TV 프로그램이 있다. 가끔 시청을 놓칠 때도 있지만 지난 18일은 미리 소파에 앉아 방송을 기다렸다. 바로 SBS에서 방영하는 <TV 동물농장>이다. 동물농장에는 다양한 동물들이 등장하지만, 그중에서도 가장 눈여겨보는 아이들은 고양이다. 우리집 두 고양이의 따뜻한 체온을 느끼며 TV를 켜 놓고 시작하기를 기다렸다.

<TV 동물농장> (1292회) 가을 특집 '섬마을 댕냥일지' 2편이라는 안내에 눈이 번쩍 뜨였다. 전남 신안 대기점도 고양이 섬마을 이야기가 방송의 가장 첫 번째 코너로 나와 내 시선을 사로잡았다. 고양이를 키우는 집사라 그런지 화면 속 길 위 아이들의 모습 하나하나에 마음이 더 갔다.

고양이 천국 전남 신안 대기점도 고양이 섬마을, 고양이들의 천국입니다.
고양이 천국전남 신안 대기점도 고양이 섬마을, 고양이들의 천국입니다.스틸컷

그동안 '고양이 섬'이라 하면 일본의 타시로지마나 아오시마 같은 곳만 떠올리며 은근히 부러워하곤 했다. 사람의 발소리에도 깜짝 놀라 숨기 바쁜 우리 길고양이들과 달리 길 한복판에 누워 느긋하게 기지개를 켜는 그곳 아이들의 평온한 표정이 너무 부러웠다. 고양이를 미물이 아닌 동네 수호신이나 정겨운 이웃으로 대하며 밥을 건네는 섬 사람들의 넉넉한 인심도 부러움의 이유였다. 왜 우리 땅에는 저런 따뜻한 낙원이 없을까 하는 아쉬움이 늘 마음 한구석에 자리하고 있었다.

그런데 <TV 동물농장> 화면 속에 펼쳐진 신안 대기점도의 풍경은 내가 그토록 부러워하던 바다 건너 섬의 모습과 많이 비슷했다. 섬 곳곳에 예배당이 있어 '한국의 섬티아고'라는 별칭으로 불리는 대기점도. 원래는 섬마을 특성상 곡식 창고나 어구를 갉아먹는 쥐 피해를 막기 위해 한두 마리씩 키우기 시작했던 것이 계기였다고 한다. 하지만 쥐를 잡기 위해 들인 고양이들은 지금은 200여 마리가 되었고 그 아이들은 외로운 섬 마을에서 어느새 어르신들의 적적함을 달래주는 다정한 동무가 되어 있었다. 아름다운 공존이다.

고양이들은 배꼽시계가 울릴 때면 약속이라도 한 듯 어르신들 집 앞으로 찾아왔다. 그 모습을 보며 "아이고, 밥때가 되었나? 가자, 가자 밥 먹으러." 하고 어르신이 앞장서 걸어가셨다. 그러면 신이 난 고양이들이 꼬리를 똑바로 세우고 엉덩이를 씰룩거리며 줄줄이 따라가는 풍경이라니! 그야말로 고양이들의 천국이었다. 사료 한 그릇과 깨끗한 물을 스스럼없이 나누어 주는 어르신들의 넉넉한 인심 속에서 아이들은 안심하고 새끼를 낳으며 진짜 식구가 되어간 것이었다.

고양이가 꼬리를 곧게 세우는 것은 보호자를 어미처럼 믿고 반가움과 최고의 기쁨을 전하는 애정 표현이다. 맛있는 밥을 먹으러 가며 신이 난 아이들의 모습에 보는 내내 가슴에서 따뜻한 김이 몽글몽글 피어올랐다.

문득 내 곁에 누워 있는 두 녀석을 가만히 내려다보았다. 길 위에서 데려온 우리집 아이들은 밥을 줄 때도 섬 고양이들처럼 꼬리를 바짝 세우며 요란스럽게 어리광을 부리는 법이 없다. 대신 눈을 깜빡이며 눈인사를 하거나 슬그머니 다가와 부비부비하거나 곁에 누워 가만히 골골송을 불러주곤 한다.

고양이 길에서 품어 함께 살며 고양이는 제게, 저는 고양이에게 서로 위로가 되는 사이가 되었습니다.
고양이길에서 품어 함께 살며 고양이는 제게, 저는 고양이에게 서로 위로가 되는 사이가 되었습니다.황윤옥

표현하는 방식은 달라도 섬 어르신을 향해 꼬리를 세우거나 살랑 흔드는 아이들이나 내 곁에서 조용히 눈맞춤 하는 아이들이나 사람에 대한 믿음은 똑같다는 생각이 들었다. 마음이 찡해지면서도 따뜻한 광경이었다.

거기에다가 고양이 친구들과 놀고 싶어 꼬리를 살랑이며 불쑥 나타난 '율무'를 보니 더 귀여웠다. 냥냥펀치를 맞으면서도 해맑게 골목을 누비는 강아지 율무의 모습까지 더해지니 그 섬마을 전체가 사람과 동물이 함께 그려내는 한 편의 동화 같았다.

바다 건너 다른 나라를 부러워할 이유가 없었다. 우리나라에도 이렇게 사람과 동물이 경계 없이 온기를 나누는 정겨운 풍경이 뿌리내리고 있었으니 말이다. 이렇게 방송으로 알려지면 앞으로 많은 관광객이 대기점도 고양이 섬마을을 찾게 될 것이다. 방송 말미에 섬 주민들께서 고양이 보러 놀러 오라고 당부하시는 모습은 따뜻함 그 자체였다.

허전했던 마음이 따스함으로 채워진 일요일 아침, 곁에서 곤히 잠든 우리집 두 아이의 등을 가만히 쓸어내려 본다. 그리고 길 위의 생명들 모두가 대기점도 고양이들처럼 먹이 걱정 없이 늘 평화롭기를 간절히 바란다.
덧붙이는 글 이 기사는 브런치에도 실립니다.
TV동물농장 신안대기점도 고양이섬마을 길위의생명들이먹이걱정없이평화롭기를

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