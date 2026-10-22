'리그 최다 턴오버' KCC, 승부처에서도 또 흔들렸다... 결국 4연패 '수렁'

추격 흐름을 탈 때마다 나온 턴오버가 KCC의 발목을 잡았다. 공격력은 충분했지만, 승부처마다 반복된 실책을 극복하지 못하며 4연패에 빠졌다.이상민 감독이 이끄는 부산 KCC는 21일 오후 7시 잠실학생체육관에서 열린 '2026~2027 KCC 프로농구' 김상식 감독의 서울 삼성에 86-97로 패배했다.원정을 떠나온 KCC는 반전이 필요했다. 직전 경기까지 3연패의 늪에 빠져있었기 때문. 반드시 승리가 절실했던 가운데 만난 상대는 팀 최다 개막 연승(6연승)에 도전하는 삼성.기분 좋은 승리가 절실했으나 결과는 아쉽게 끝났다. 1쿼터 KCC는 홀로 13점을 터뜨린 이관희의 슛을 제어하지 못했고, 최성모·이규태의 활약까지 더해지면서 21-30으로 뒤졌다. 2쿼터에서는 루이스 킹이 투입, 외곽·골밑이 살아나며 49-53으로 리드를 좁혔다.그러나 추격은 여기까지였다. 3쿼터 득점은 단 13점에 그쳤고, 삼성은 칸터·맥컬러의 활약에 힘입어 22점을 추가했다. 4쿼터에서는 허웅·장재석이 연이어 림을 가르며 10점 차로 추격했으나 삼성은 구탕·한호빈이 콤비 플레이를 선보이면서 의지를 꺾었다. 결과는 86-97 삼성 승리.팀 최다 개막 연승의 희생양이 된 KCC다. 루이스 킹이 21점 허웅 11점 숀 롱 21점 허훈이 13점으로 공격에서 분전했으나 수비에서 흔들리며 4연패 늪에 빠졌다. 실점률이 많은 부분도 큰 문제점으로 꼽히지만, 이 부분에서 매우 취약한 모습이 나오고 있다.바로 지난 시즌부터 지적 받아온 턴오버다. 공격력 자체는 경기당 83.7점으로 리그 4위, 3점 슛 성공률은 36.4%(전체 1위)로 준수한 파괴력을 보유하고 있으나 문제는 공수 전환 시 집중력이 매우 떨어진다는 단점이 있다.삼성전 이전까지 KCC 평균 12.7개로 리그에서 가장 많이 턴오버를 범한 팀으로 자리했다. 3연패를 당하는 과정에서도 이런 문제는 끊임없이 지적됐고, 상승세를 타지 못하는 원인 중 하나로 자리했다.이번 경기에서도 마찬가지였다. KCC는 승부처에서 턴오버가 반복되면서 고개를 숙였다. 특히 추격 흐름을 탈 때마다 실책이 나오면서 스스로 분위기를 끊었다.2쿼터에는 최진광의 득점으로 36-35까지 바짝 따라붙었지만 곧바로 턴오버가 나오며 흐름을 이어가지 못했다. 이후 숀 롱과 허훈의 연속 득점으로 다시 3점 차까지 격차를 좁혔으나 또 한 번 실책이 나오면서 추격에 찬물을 끼얹었다.3쿼터에도 같은 장면이 반복됐다. 김동현의 3점슛으로 1점 차까지 따라붙으며 분위기를 끌어올렸지만, 직후 다시 턴오버가 발생했다. KCC는 3쿼터에만 4개의 턴오버를 범했고, 공격 흐름이 끊기면서 결국 13득점에 그쳤다.4쿼터도 마찬가지였다. 팀 턴오버로 공격권을 허무하게 내준 데 이어 허훈과 숀 롱까지 연이어 실책을 범했다. 끝까지 추격을 시도했지만, 승부처마다 반복된 턴오버가 발목을 잡았다.물론 이는 KCC가 공수 전환을 적극적으로 노리는 팀이기에 어느 정도 감수해야 할 부분이다. 실제 삼성전 이전까지 페이스 76.9로 리그 3위를 기록할 만큼 빠른 템포의 농구를 펼쳤다. 공격 횟수가 많고 전개 속도가 빠를수록 패스와 볼 운반 과정에서 실책 위험도 함께 커지게 된다.그렇다고 모든 턴오버를 경기 스타일 탓으로 돌릴 수만은 없다. 리그에서 가장 빠른 페이스를 가져가는 원주 DB가 더 적은 턴오버를 기록하고 있다는 점을 고려하면 이는 반드시 개선할 수 있는 점은 분명하다.결과적으로 4연패를 벗어나 강점인 공격력을 효율적으로 극대화하기 위해서는 턴오버를 줄여나가야만 하는 게 숙제로 떠오른 KCC다.경기 후 이상민 감독은 "사실 좋은 찬스가 많이 났다. 그러나 3점 슛 메이드가 안 되면서 리듬을 뺏겼다"라며 "상대한테 역습을 당하고 상대한테 주지 않아도 될 점수를 줬다"라고 고개를 숙였다.한편, KCC는 오는 24일 고양으로 넘어가 소노를 상대로 최하위 탈출에 도전한다.