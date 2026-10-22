양현종 밀어낸 일본인 투수, 잠실이 남긴 마지막 승리투수

KIA 타이거즈

준플레이오프 3차전에서 5이닝 9K 호투로 숭리투수가 된 KIA 시라카와KIA 타이거즈가 장고 끝에 내린 결단이 가을야구에서 빛을 발했다. 일본 출신 아시아쿼터 투수 시라카와 게이쇼가 자신의 포스트시즌 데뷔전에서 눈부신 호투를 펼치며 KIA의 플레이오프 진출을 이끌었다. 올해 성적과 상대 전적만 놓고 보면 불안요소가 적지 않았지만 시라카와는 가을 무대에서 선발 투수로서 경쟁력을 입증했다.20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 준플레이오프 3차전에 선발 등판한 시라카와는 5이닝 1실점 4피안타 무사사구 9탈삼진으로 승리투수가 됐다. 최고 시속 153km의 패스트볼에 슬라이더와 커브, 체인지업, 포크볼을 섞어 LG 타선을 제압했다. 특히 승리 투수 요건을 채우는 5회말, 무사 1루에서 문정빈, 문성주, 박동원을 3타자 연속 삼진으로 돌려세운 장면은 압권이었다.KIA는 시라카와의 호투와 경기 초반 타선의 폭발을 앞세워 13-1로 낙승을 거뒀다. 2회초 나성범의 선제 솔로포와 김도영(시리즈 MVP)의 만루 홈런을 포함해 7득점하며 일찌감치 승기를 잡았고, 시라카와는 넉넉한 득점 지원 속에서 총 투구수 76개로 공격적인 투구를 펼쳤다. 투타가 조화를 이룬 KIA는 준PO 3연승으로 시리즈를 손쉽게 마무리하고 플레이오프에 진출했다.