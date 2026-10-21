'신인감독 김연경2', 단 2회 만에 일요일 2049 시청률 1위

▲'신인감독 김연경2' 2회, 일본 슈지츠고 오오니시(위)-원더독스 황연주(2026.10.18) MBC 캡처

지난 11일 첫 방송된 MBC 예능 프로그램 <신인감독 김연경2>가 단 2회 만에 2049 시청률과 화제성에서 놀라운 성과를 거두고 있다.



2049 시청률과 화제성은 방송사와 광고주들이 중시하는 핵심 지표라는 점에서 그 의미가 더욱 크다.



시청률 조사 기관 닐슨코리아에 따르면, 지난 18일 방송된 MBC <신인감독 김연경2> 2회는 2049 시청률 2.9%를 기록했다. 예능은 물론 드라마를 포함해 18일 일요일에 방송된 모든 프로그램 중 1위에 해당한다.



<신인감독 김연경2>가 동시간대에 대작 드라마, 간판급 예능 프로 등과 경쟁하고 있고, 다른 시간대에도 각 방송사들의 주요 드라마와 예능 프로가 줄줄이 방송되는 일요일에 모든 프로그램 중 '2049 시청률 1위'를 한 것이다.



전국 가구 기준 시청률도 1회 4.8%, 2회 5.0%로 상승 중이다. 특히 방송 2회 만에 5%를 돌파한 점이 인상적이다. 지난해 9월~11월에 방송된 <신인감독 김연경1>은 1회 2.2%로 출발했고, 2회부터 8회까지 4%대를 계속 유지하다, 최종회인 9회에서 5.8%를 기록했다.



대작 드라마·간판 예능과 경쟁하는데... '일요일 2049 시청률' 1위



그뿐이 아니다. <신인감독 김연경2>는 화제성에서도 지상파 예능의 새 역사를 쓰고 있다.



화제성 분석 기관 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 20일 발표한 리포트에 따르면, <신인감독 김연경2>는 10월 3주차 TV-OTT 전체 '비드라마 프로그램 화제성' 순위에서 처음으로 1위에 등극했다.



'출연자 화제성' 부문에서도 <신인감독 김연경2>의 김연경 감독이 10월 3주차 TV-OTT 전체 '비드라마 출연자 화제성' 순위에서 역시 1위에 등극했다.



지난 11일 시즌2의 첫 방송을 시작한 이후 9일 만에 TV-OTT 전체 예능 프로 중 프로그램과 출연자 부문 모두 화제성 1위를 싹쓸이한 것이다.



또한 지상파 시즌제 예능이 TV-OTT 전체 비드라마 프로그램 화제성에서 1위에 오른 것은 2020년 이후 '6년 만에 처음'이다.



최근 수년 동안 지상파 예능 프로는 막강한 자금력과 글로벌 영향력을 보유한 OTT 제작 예능 프로들의 인기와 위세에 크게 위축된 상태다. 다양한 채널과 플랫폼의 콘텐츠가 경쟁하는 상황에서 많은 지상파 예능 프로가 고전하고 있는 것도 사실이다.



그런 상황에서 <신인감독 김연경2>는 지상파 예능 프로의 경쟁력을 새롭게 입증한 쾌거라고 할 수 있다. 그러면서 벤치마킹이 필요한 예능 프로의 '신 성공 모델'로 떠올랐다.



지상파 예능, 6년 만에 '비드라마 전체 1위'



2049 시청률과 화제성. 두 지표는 방송사와 광고주들이 중시하는 핵심 지표다. '광고 효과 및 수익'과 직결되기 때문이다.



이는 20~40대 시청층이 프로그램과 출연 스타에 대한 관심도와 화제성, 광고 기업 제품의 소비 트랜드를 주도하기 때문이다. 또한 화제성이 높을수록 SNS, 동영상, 커뮤니티 등에서 언급량이 많아 광고 기업의 브랜드 인지도를 향상시킬 수 있다.



당연히 두 지표가 높을수록 해당 프로그램에 CF 광고가 몰려들고, '광고 단가'도 크게 오른다. 방송사 입장에선 '효자 프로그램'으로 귀한 대접을 할 수밖에 없다.



그러나 20~40대 시청자의 주목을 받기가 결코 쉬운 일이 아니다. 실제로 전국 가구 기준 시청률이 10~20%대에 달하는 최상위권 프로그램도 2049 시청률에서는 3% 미만인 경우가 대부분이다.



때문에 <신인감독 김연경2>가 2049 시청률과 화제성에서 눈분신 성과를 거두고 있다는 건, 그만큼 강력한 '신규 팬덤'이 형성되고 있다는 증거이기도 하다. 이는 기업 입장에서 CF 광고 배정에 가장 큰 매력 포인트다.



실제로 <신인감독 김연경2>의 MBC 본방 앞뒤로 송출된 CF 광고 기업 수가 1회도 매우 높은 수준이었지만, 2회는 더욱 급증했다.



지난 18일 방송된 <신인감독 김연경2> 2회에서는 원더독스 팀의 첫 번째 대결 상대로 일본 고교 배구 정상급 팀인 '슈지츠고'와 리벤지 매치가 전개됐다.



슈지츠고가 압도적인 경기력으로 원더독스를 무력화시켰고, 원더독스 선수들은 '집단 멘붕'에 빠진 모습이 적나라하게 방영됐다. 결국 김연경 감독은 V리그의 레전드 공격수인 황연주(40·177cm) 카드를 꺼내들었다. 이후 황연주의 노련한 공격을 시작으로 원더독스가 분위기 반전을 만들어가는 모습으로 끝을 맺었다.



오는 25일 방송되는 3회에서 원더독스가 기사회생해서 역전의 발판을 마련할 수 있을지 기대를 모으고 있다.

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