세종시에서 '실리카겔 데이', 겨울엔 '실내 페스티벌'

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2026 세종 보헤미안 뮤직 페스티벌의 최종 라인업세종시문화관광재단
지난 10월, 부산국제록페스티벌, 자라섬재즈페스티벌 등 가을을 상징하는 뮤직 페스티벌들이 성황리에 마무리되었다. 지난 10월 17일, 18일에는 서울 송파구 올림픽공원 일대에서 그랜드민트 페스티벌이 열렸다. 둘째 날인 18일 폭우와 강풍으로 인해 상당수의 공연이 취소되고, 둘째날 티켓값을 전액 환불해주는 아픔도 있었다. 그러나 언니네이발관 출신 싱어송라이터 이석원이 10년 만에 수변 무대에서 90분간의 공연을 펼치는 등, 감동적인 순간 역시 펼쳐졌다.
서울 도봉구 창동에서 열린 오픈창동 페스티벌, 경기도 파주시 파주출판단지에서 열린 모보 페스티벌 등 각자의 독특한 색깔을 지닌 소규모 페스티벌들 역시 마무리되었다. 이렇게 지난 봄부터 시작된 페스티벌의 계절이 마무리된 듯 보이지만 그렇지 않다.
'공무원의 도시' 세종시에서도 뮤직 페스티벌을?
오는 10월 31일부터 11월 1일, 세종시 세종중앙공원 도시축제마당에서 세종 보헤미안 뮤직 페스티벌이 가을을 마무리하는 역할을 한다. 세종시 산하 세종시문화관광재단이 주최하는 이 페스티벌은 올해로 5회째를 맞았다. 공공기관이 많고, 관광자원이나 문화 행사가 많지 않은 세종시를 대표하는 축제로 자리매김했다.
공연예술통합전산망 기준 지난해 3일간 1만 2904명의 관객을 동원했다. 저렴한 티켓 가격 또한 눈에 띈다(일반 티켓 기준 금요일 1일권 2만 원 주말 1일권 3만 9000원, 주말 양일권 6만 6000원, 3일권 7만 6000원, 금요일 세종 시민 무료). 올해에는 넬, 실리카겔, 자우림, 터치드, 김현철, 페퍼톤즈, 백현진, 카디, 솔루션스, 키라라 등 3일간 총 18팀이 출연한다.
둘째날인 10월 31일 토요일에는 실리카겔이 헤드라이너(간판 공연자)로 출연하는 가운데, 실리카겔 기타리스트 김춘추의 솔로 프로젝트 '놀이도감', 실리카겔 베이시스트 최웅희가 멤버로 활동하고 있는 싸이키델릭 밴드 '와와와'가 함께 라인업에 이름을 올려 눈길을 끌었다. 실리카겔은 물론 실리카겔 멤버들의 다양한 프로젝트 역시 같은 날 만나볼 수 있어, '실리카겔 데이'라는 우스갯소리도 등장했다.