세종시에서 '실리카겔 데이', 겨울엔 '실내 페스티벌'

세종시문화관광재단

큰사진보기 ▲오는 12월 인천 송도 컨벤시아에서 열리는 2026 히어로 락 페스티벌 인천 히어로 락 페스티벌

'메가데스'의 전성기 기타리스트부터 제이팝 페스티벌까지



입동(11월 7일) 이후에는 대부분의 페스티벌이 실내에서 열린다. 제이팝 음악의 붐을 증명하는 '원더리벳 2026'은 오는 11월 20일부터 22일까지 경기도 고양 킨텍스 제2전시장에서 열릴 예정이다. 오럴 시가렛, 알렉산드로스, 유즈, 프레데릭, 아마자라시, 카리 파뮤파뮤 등 다양한 장르의 일본 대중음악 뮤지션들이 출연한다. 한로로, 넬, 이디오테잎, 쏜애플 등 국내 뮤지션들 역시 함께 이름을 올렸다.



오는 12월 18일부터 20일, 인천 송도컨벤시아에서는 '2026 히어로락 페스티벌 인천'이 열린다. YB와 부활, 국카스텐, 크라잉넛, 극동아시아타이거즈, QWER 등 국내 신구 밴드를 비롯해 최근 부산국제록페스티벌에서 거대한 족적을 남긴 스래시 매탈의 전설 '메가데스'의 전 멤버인 기타리스트 마티 프리드먼, 그리고 최근 부산국제록페스티벌에서 첫 내한 공연을 펼친 걸즈 밴드 하나비에 등이 출연한다.



올해의 마지막 날인 12월 31일에는 역시 킨텍스 제2전시장에서 록 팬들의 송년회 '카운트다운 판타지'가 열린다. 혁오, 실리카겔, 에프티 아일랜드, 솔루션스, 카디 등이 1차 라인업에 이름을 올린 가운데, 이 페스티벌에 참여한 관객들은 2027년을 행사장 내에서 맞이하게 될 예정이다.



이른바 비수기라고 할 수 있는 계절에도 연이어 페스티벌이 열리는 것은, 팬데믹 이후 입증된 페스티벌 문화의 시장성을 증명한다. 물론 모든 페스티벌이 성공하는 것은 아니다. 관객의 시간과 소비력은 한정되어 있다. 페스티벌의 범람 가운데에도 차별화된 라인업의 구성, 쾌적한 입퇴장 관리, 그리고 신선함을 느낄 수 있는 기획이 요구된다.

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2026 세종 보헤미안 뮤직 페스티벌의 최종 라인업지난 10월, 부산국제록페스티벌, 자라섬재즈페스티벌 등 가을을 상징하는 뮤직 페스티벌들이 성황리에 마무리되었다. 지난 10월 17일, 18일에는 서울 송파구 올림픽공원 일대에서 그랜드민트 페스티벌이 열렸다. 둘째 날인 18일 폭우와 강풍으로 인해 상당수의 공연이 취소되고, 둘째날 티켓값을 전액 환불해주는 아픔도 있었다. 그러나 언니네이발관 출신 싱어송라이터 이석원이 10년 만에 수변 무대에서 90분간의 공연을 펼치는 등, 감동적인 순간 역시 펼쳐졌다.서울 도봉구 창동에서 열린 오픈창동 페스티벌, 경기도 파주시 파주출판단지에서 열린 모보 페스티벌 등 각자의 독특한 색깔을 지닌 소규모 페스티벌들 역시 마무리되었다. 이렇게 지난 봄부터 시작된 페스티벌의 계절이 마무리된 듯 보이지만 그렇지 않다.오는 10월 31일부터 11월 1일, 세종시 세종중앙공원 도시축제마당에서 세종 보헤미안 뮤직 페스티벌이 가을을 마무리하는 역할을 한다. 세종시 산하 세종시문화관광재단이 주최하는 이 페스티벌은 올해로 5회째를 맞았다. 공공기관이 많고, 관광자원이나 문화 행사가 많지 않은 세종시를 대표하는 축제로 자리매김했다.공연예술통합전산망 기준 지난해 3일간 1만 2904명의 관객을 동원했다. 저렴한 티켓 가격 또한 눈에 띈다(일반 티켓 기준 금요일 1일권 2만 원 주말 1일권 3만 9000원, 주말 양일권 6만 6000원, 3일권 7만 6000원, 금요일 세종 시민 무료). 올해에는 넬, 실리카겔, 자우림, 터치드, 김현철, 페퍼톤즈, 백현진, 카디, 솔루션스, 키라라 등 3일간 총 18팀이 출연한다.둘째날인 10월 31일 토요일에는 실리카겔이 헤드라이너(간판 공연자)로 출연하는 가운데, 실리카겔 기타리스트 김춘추의 솔로 프로젝트 '놀이도감', 실리카겔 베이시스트 최웅희가 멤버로 활동하고 있는 싸이키델릭 밴드 '와와와'가 함께 라인업에 이름을 올려 눈길을 끌었다. 실리카겔은 물론 실리카겔 멤버들의 다양한 프로젝트 역시 같은 날 만나볼 수 있어, '실리카겔 데이'라는 우스갯소리도 등장했다.