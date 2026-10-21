용인미르스타디움, 어떻게 '다시 오는 사람'을 확보할까

용인시민신문

큰사진보기 ▲용인시가 프로축구단 창단에 맞춰 시설을 개선했다 용인시민신문

수원종합운동장, 사무공간·생활체육으로 이용 기반 넓혀



수원FC 홈구장은 주경기장과 부지 전체의 활용을 나눠 볼 필요가 있다. 2024년 기준으로 수원종합운동장에는 프로구단을 제외한 입주 단체는 34개였다. 주경기장에 유상 16개, 무상 17개 단체가 있었고 수원체육관에 무상 1개 단체가 입주했다.



교통 여건에도 장단점이 있다. 주변 버스 접근성을 양호하게 평가하면서도 철도 접근성은 상대적으로 약하다고 분석했다. 하지만 최근 각종 철도 사업이 추진되고 있다. 수원종합운동장이 교통 불편이 최대한 해소될 수 있는 모델로 자리할 가능성이 높다는 의미다. 주변에 거주 인구와 생활시설이 있고 버스 연결이 갖춰져 있다는 점과 경기일 주차·관람 환경의 개선 필요성은 함께 봐야 한다.



수원FC는 2003년 수원시청축구단으로 출발해 2013년 프로리그에 참가했다. 2015년과 2020년 승격을 이뤄 이듬해 각각 1부리그 무대를 밟았다. 창단 첫 시즌인 용인과 달리 지역에서 쌓아온 역사와 승격의 경험이 있는 구단이다.



지역 활동도 이어왔다. 수원시는 2021년 구단 소개 자료에서 소외계층 축구교실과 등굣길 안전지킴이, 지역행사 참가 등을 소개했다. 구단은 2023년 창단 20주년을 맞아 시민이 참여하는 후원회원 모집을 시작했다. 행정과 주민 조직의 홍보도 있었다. 2025년 7월 조원2동 통장협의회는 수원FC 사무국과 협력해 경기장 인근 아파트 6천400세대에 홈경기 안내 전단을 배부했다.



그럼에도 고정 관중 확보는 지금까지 과제다. 연맹 공식 기록상 수원FC의 평균 관중은 2024년 5천597명, 2025년 4천669명이었다. 올해는 10월 11일 경기까지 3천183명이다. 앞선 두 해는 K리그1, 올해는 K리그2여서 리그 변화와 상대 구단, 경기 일정 등의 조건도 고려해야 한다. 이 차이를 시설 문제 하나나 홍보 부족 하나로 설명할 수는 없다.



같은 수원이라는 이름을 써도 두 구단의 팬 기반은 다르다. 수원삼성은 1995년 창단해 더 긴 프로리그 활동 경험을 쌓았고 수원FC는 실업팀에서 프로팀으로 성장했다. 같은 도시 인구를 두 구단의 관중으로 똑같이 계산할 수 없는 이유다. 다만 수원삼성 때문에 수원FC 관중이 적다고 단정할 자료도 없다. 실제 응원팀 선택과 관람 빈도에 대한 조사가 필요하다.



올해 5월 3일 수원FC의 수원삼성전에는 9천312명이 입장했다. 나머지 11차례 홈경기 평균은 약 2천626명이다. 같은 경기장에서도 상대와 경기의 관심도에 따라 관중이 크게 달라졌다. 상대 구단 팬의 방문과 특별한 경기의 관심을 평소 수원FC 홈경기 재방문으로 이어갈 전략이 필요하다는 분석이 가능하다.



수원삼성, 경기 전후까지 이어지는 팬 문화



큰사진보기 ▲월드컵 경기장에 경기를 보기 위해 찾아 온 관중이 줄지어 서 있다 용인시민신문

국내 프로축구팀 중 가장 많은 팬텀으로 알려진 수원삼성은 이번 비교에서 관중 유치 성과가 가장 뚜렷하다. 다만 큰 경기장을 갖췄기 때문에 사람이 모인다고 단순화할 수는 없다. 오랫동안 쌓인 팬 기반과 경기장 안팎의 참여 경험을 함께 살펴야 한다.



9월 6일 충남아산전 현장 기사에는 중앙광장의 팬 카드 발급, 유니폼 원단을 활용한 만들기 체험, 사진 촬영 공간과 먹거리 구역 운영 등이 소개됐다. 경기 시작 전부터 팬이 참여하고 시간을 보낼 수 있는 구성이었다.



경기장 밖의 접점도 있다. 수원삼성은 4월 구단 발표를 통해 후원사와 수원월드컵경기장 인근에 100평 규모의 '그라운드 블루'를 선보인다고 밝혔다. 경기 없는 날에도 팬들이 만나고 구단 문화를 경험하는 공간으로 운영하겠다는 취지다.



미르스타디움에서 열린 2024년 수원삼성 경기의 평균 관중이 9천명을 넘었다는 점도 눈여겨볼 대목이다. 같은 경기장에서도 구단과 팬 기반에 따라 관중 규모는 달라졌다. 두 시즌의 일정과 상대, 관람 조건이 다른 만큼 단순한 우열 비교는 어렵지만 관중 차이를 경기장 입지만으로 설명할 수 없다는 점은 드러난다.



안산 와~스타디움, 장보기·식사·창업 기능 도입



안산은 건물 내부에 시민의 생활과 연결되는 기능을 도입한 사례다. 시는 2021년 와스타디움 1층 동측 옛 롯데마트 공간에 1천168㎡ 규모 로컬푸드직매장을 열었다. 2023년에는 운영 전문성과 이용 편의를 높이기 위해 농협 위탁과 영업시간 연장을 추진했다. 경기장 안에서 장을 볼 수 있게 만든 변화다.



2022년에는 경기도가 와스타디움 1층에 청년푸드창업허브를 열었다. 개별주방과 공유주방, 음식 판매 공간을 갖춰 청년들이 실제 영업을 경험하도록 하는 사업이었다. 당시 경기도 현장 자료는 상주 기관 직원뿐 아니라 어린이 놀이공간과 로컬푸드직매장을 찾는 가족의 이용도 소개했다. 경기장 내부에 업무·놀이·장보기·식사의 방문 목적을 겹쳐놓은 방식이다. 다만 개장 당시 입점 업체나 이용 실적을 현재 현황으로 옮겨 써서는 안 된다.



외부 공간에서는 반려견 놀이터와 육상트랙 시민 개방이 이어졌다. 구단 공식 안내는 4호선 고잔역과 여러 버스 노선을 접근 수단으로 제시한다. 적어도 연고 축구팀만 두고 나머지 공간을 비워놓은 사례는 아니다.



안산 그리너스는 2017년 출범한 시민구단이다. 창단 과정에서 시민 공모와 선호도 조사로 팀 이름을 정했고 학교 방문 축구체험, 경기장 견학, 등하교 안전지도와 봉사활동을 운영했다.



큰사진보기 ▲안산 와 스타디움. 활성화를 위해 경기장 인근에 설치된 반려견 놀이터. 용인시민신문

올해도 활동은 계속됐다. 구단 측에 따르면 7월 1일부터 9월 10일까지 약 60회의 지역밀착활동을 진행했다. 안산시는 3월 문화체육관광국 간부들이 시즌권 구매 릴레이에 참여해 응원 분위기를 넓혔다고 밝혔다. 구단 활동과 행정의 지원을 모두 살필 수 있는 사례다.



관중 흐름은 정확히 볼 필요가 있다. 연맹 기록상 안산 평균 관중은 2024년 1천786명에서 2025년 2천888명으로 늘었고 올해도 현재까지 3천94명이다. 안산을 '시설을 갖췄는데 관중은 늘지 않은 구단'으로 규정하지 못하는 이유가 여기 있다.



큰사진보기 ▲프로축구단 창단 전 미르스타디움 진출입구 모습. 개관 이후 수년째 제대로 사용되지 못했다는 지적이 이어졌다 용인시민신문

시설 이용객을 축구 관중으로 연결하는 과정 필요



두 도시의 사례는 기반시설 확충이 축구 흥행의 충분조건은 아니라는 점을 보여준다. 사무실·생활체육시설·직매장 방문객은 각자의 목적을 가진 이용자다. 주변에 상점과 교통수단이 있어도 팀에 대한 관심과 응원 경험, 경기 관람의 만족도가 뒤따르지 않으면 관중석까지 발길이 이어진다고 기대하기 어렵다.



수원FC와 안산의 관중 기록에서는 같은 장소에서도 특정 상대 경기에 사람이 더 몰리는 현상이 확인된다. 이는 교통과 상권에 더해 구단의 정체성, 경기의 관심도, 원정 팬 유입, 관람 경험을 함께 분석해야 한다는 근거다. 각 요인이 관중에 미친 영향의 크기까지 확인한 것은 아니다.



따라서 '입점 시설이 있으니 경기장이 활성화됐다'는 평가와 '관중이 적으니 생활시설 도입도 실패했다'는 평가는 모두 경계해야 한다. 공간의 공실 해소와 시민 서비스 확대는 시설 활용의 성과다. 프로축구 홈구장으로서 정기적인 관중 흐름과 경기 전후 소비를 만들어내는 성과는 별도로 확인해야 한다.



용인에도 같은 기준이 적용된다. 교통과 편의시설 개선은 필요하지만 그것만으로 관중 증가를 보장하지는 않는다. 어린이 문화공간이나 행사 이용자를 용인FC에 관심을 가진 시민으로 연결하고 첫 관람을 다시 방문하는 경험으로 바꾸는 운영이 함께 필요하다.



*이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 프로축구단 창단 전 미르스타디움 진출입구 모습. 개관 이후 수년째 제대로 사용되지 못했다는 지적이 이어졌다두 도시의 사례는 기반시설 확충이 축구 흥행의 충분조건은 아니라는 점을 보여준다. 사무실·생활체육시설·직매장 방문객은 각자의 목적을 가진 이용자다. 주변에 상점과 교통수단이 있어도 팀에 대한 관심과 응원 경험, 경기 관람의 만족도가 뒤따르지 않으면 관중석까지 발길이 이어진다고 기대하기 어렵다.수원FC와 안산의 관중 기록에서는 같은 장소에서도 특정 상대 경기에 사람이 더 몰리는 현상이 확인된다. 이는 교통과 상권에 더해 구단의 정체성, 경기의 관심도, 원정 팬 유입, 관람 경험을 함께 분석해야 한다는 근거다. 각 요인이 관중에 미친 영향의 크기까지 확인한 것은 아니다.따라서 '입점 시설이 있으니 경기장이 활성화됐다'는 평가와 '관중이 적으니 생활시설 도입도 실패했다'는 평가는 모두 경계해야 한다. 공간의 공실 해소와 시민 서비스 확대는 시설 활용의 성과다. 프로축구 홈구장으로서 정기적인 관중 흐름과 경기 전후 소비를 만들어내는 성과는 별도로 확인해야 한다.용인에도 같은 기준이 적용된다. 교통과 편의시설 개선은 필요하지만 그것만으로 관중 증가를 보장하지는 않는다. 어린이 문화공간이나 행사 이용자를 용인FC에 관심을 가진 시민으로 연결하고 첫 관람을 다시 방문하는 경험으로 바꾸는 운영이 함께 필요하다.*이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다. 용인시민신문 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 용인시민신문 임영조 (yongin21) 내방 구독하기 자치와 참여시대의 동반자 용인시민신문입니다. 이 기자의 최신기사 "용인에도 태어났지만 기록되지 않은 아이들이 있다" 안산 와 스타디움. 활성화를 위해 경기장 인근에 설치된 반려견 놀이터.올해도 활동은 계속됐다. 구단 측에 따르면 7월 1일부터 9월 10일까지 약 60회의 지역밀착활동을 진행했다. 안산시는 3월 문화체육관광국 간부들이 시즌권 구매 릴레이에 참여해 응원 분위기를 넓혔다고 밝혔다. 구단 활동과 행정의 지원을 모두 살필 수 있는 사례다.관중 흐름은 정확히 볼 필요가 있다. 연맹 기록상 안산 평균 관중은 2024년 1천786명에서 2025년 2천888명으로 늘었고 올해도 현재까지 3천94명이다. 안산을 '시설을 갖췄는데 관중은 늘지 않은 구단'으로 규정하지 못하는 이유가 여기 있다. 시민기자 기사쓰기

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수원삼성과 수원fc 경기가 열린 수원월드컵 경기장. 관중으로 가득 찼다.미르스타디움의 활성화는 축구 경기를 얼마나 자주 여느냐에만 달리지 않았다. 시민이 편하게 도착하고 경기 전후 시간을 보내며 다음 방문을 기약할 수 있는지가 중요하다. 수원삼성의 수원월드컵경기장, 수원FC의 수원종합운동장, 안산 그리너스의 와~스타디움은 서로 다른 방식으로 그 조건을 보여준다.미르스타디움 활용 문제는 준공 전부터 제기됐다. 시는 당시 건설 중이던 시민체육공원 주경기장의 활용도를 높이기 위해 기존 프로축구단 유치를 검토했다. 3만 7천155석 규모의 경기장을 지은 뒤 무엇으로 채울지 고민한 것이다.이후 일부 대표팀 경기와 행사가 열렸지만 활용방안 논의는 이어졌다. 2023년 12월 1일 용인시의회 시정답변에서 이상일 시장은 스포츠 관련 시설과 수익시설 입점을 추진했으나 실내 공간의 구조적 한계와 낮은 대중교통 접근성 때문에 어려움이 있다고 설명하기도 했다.그렇다고 경기장 전체가 아무 용도로도 쓰이지 않았다고 보기는 어렵다. 핵심은 대규모 관람석을 갖춘 주경기장에 지속해 관중을 모으는 기반이 충분했느냐다.2024년에는 수원월드컵경기장 잔디 지반 공사로 수원삼성이 후반기 홈구장을 미르스타디움으로 옮겼다. 연맹 경기별 기록에서 확인한 당시 미르스타디움 리그 7경기 관중은 누적 6만 3천758명, 평균 9천108명이었다. 올해 용인FC의 이용은 임시로 다른 도시 구단을 맞았던 때와 달리 용인을 연고로 한 팀의 정기 홈경기가 자리 잡았다는 데 의미가 있다.올해 네 구단의 리그 홈경기 평균 관중을 비교하면 수원삼성이 1만 6천311명으로 가장 많다. 용인FC는 4천147명, 수원FC는 3천183명, 안산은 3천94명이다. 용인은 K리그2 전체 17개 구단 가운데 평균 관중 5위다. 누적 관중은 경기 수가 다르므로 평균을 함께 살펴야 한다.용인 평균은 수원FC보다 30%, 안산보다 34% 높다. 반면 수원삼성의 25.4% 수준이며 K리그2 전체 경기 평균 4천465명에도 못 미친다. 신생 구단으로서 비교적 많은 관중을 확보했지만 리그 전체 평균을 넘어선 것은 아니다.경기별 편차도 크다. 3월 1일 천안과의 홈 개막전에는 1만 220명, 3월 28일 수원삼성전에는 1만 619명이 입장했다. 두 경기 관중 2만 839명은 용인 홈 누적 관중의 38.7%다. 두 경기를 제외한 11경기 평균은 3천7명으로 내려간다. 13경기를 관중 수 순서로 놓았을 때 가운데 값인 중앙값도 3천121명이다.이는 첫 시즌의 성과를 깎아내리기 위한 구분이 아니다. 특별한 관심이 몰리는 경기와 평소 경기의 차이를 알아야 다음 시즌 관중 전략도 세울 수 있다. 5만 3천916명이 모두 용인시민이거나 서로 다른 사람이라고 볼 수도 없다. 연맹 기록에는 원정석 관중도 포함돼 있다. 실제 지역 팬 기반을 알려면 관중의 거주지와 재방문 여부를 따로 확인해야 한다.