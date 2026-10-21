용인미르스타디움, 어떻게 '다시 오는 사람'을 확보할까

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수원삼성과 수원fc 경기가 열린 수원월드컵 경기장. 관중으로 가득 찼다.용인시민신문
미르스타디움의 활성화는 축구 경기를 얼마나 자주 여느냐에만 달리지 않았다. 시민이 편하게 도착하고 경기 전후 시간을 보내며 다음 방문을 기약할 수 있는지가 중요하다. 수원삼성의 수원월드컵경기장, 수원FC의 수원종합운동장, 안산 그리너스의 와~스타디움은 서로 다른 방식으로 그 조건을 보여준다.
준공 전부터 이어진 활용 고민... 연고 팀이 만든 변화
미르스타디움 활용 문제는 준공 전부터 제기됐다. 시는 당시 건설 중이던 시민체육공원 주경기장의 활용도를 높이기 위해 기존 프로축구단 유치를 검토했다. 3만 7천155석 규모의 경기장을 지은 뒤 무엇으로 채울지 고민한 것이다.
이후 일부 대표팀 경기와 행사가 열렸지만 활용방안 논의는 이어졌다. 2023년 12월 1일 용인시의회 시정답변에서 이상일 시장은 스포츠 관련 시설과 수익시설 입점을 추진했으나 실내 공간의 구조적 한계와 낮은 대중교통 접근성 때문에 어려움이 있다고 설명하기도 했다.
그렇다고 경기장 전체가 아무 용도로도 쓰이지 않았다고 보기는 어렵다. 핵심은 대규모 관람석을 갖춘 주경기장에 지속해 관중을 모으는 기반이 충분했느냐다.
2024년에는 수원월드컵경기장 잔디 지반 공사로 수원삼성이 후반기 홈구장을 미르스타디움으로 옮겼다. 연맹 경기별 기록에서 확인한 당시 미르스타디움 리그 7경기 관중은 누적 6만 3천758명, 평균 9천108명이었다. 올해 용인FC의 이용은 임시로 다른 도시 구단을 맞았던 때와 달리 용인을 연고로 한 팀의 정기 홈경기가 자리 잡았다는 데 의미가 있다.
올해 네 구단의 리그 홈경기 평균 관중을 비교하면 수원삼성이 1만 6천311명으로 가장 많다. 용인FC는 4천147명, 수원FC는 3천183명, 안산은 3천94명이다. 용인은 K리그2 전체 17개 구단 가운데 평균 관중 5위다. 누적 관중은 경기 수가 다르므로 평균을 함께 살펴야 한다.
용인 평균은 수원FC보다 30%, 안산보다 34% 높다. 반면 수원삼성의 25.4% 수준이며 K리그2 전체 경기 평균 4천465명에도 못 미친다. 신생 구단으로서 비교적 많은 관중을 확보했지만 리그 전체 평균을 넘어선 것은 아니다.
경기별 편차도 크다. 3월 1일 천안과의 홈 개막전에는 1만 220명, 3월 28일 수원삼성전에는 1만 619명이 입장했다. 두 경기 관중 2만 839명은 용인 홈 누적 관중의 38.7%다. 두 경기를 제외한 11경기 평균은 3천7명으로 내려간다. 13경기를 관중 수 순서로 놓았을 때 가운데 값인 중앙값도 3천121명이다.
이는 첫 시즌의 성과를 깎아내리기 위한 구분이 아니다. 특별한 관심이 몰리는 경기와 평소 경기의 차이를 알아야 다음 시즌 관중 전략도 세울 수 있다. 5만 3천916명이 모두 용인시민이거나 서로 다른 사람이라고 볼 수도 없다. 연맹 기록에는 원정석 관중도 포함돼 있다. 실제 지역 팬 기반을 알려면 관중의 거주지와 재방문 여부를 따로 확인해야 한다.