'1골 1도움+MOM' 두에, 바르셀로나도 찢었다... PSG의 '빅게임 에이스'

데지리 두에가 바르셀로나 수비진을 농락하며 승리로 이끌었다.PSG는 21일 오전 4시(한국시간) 파르크 데 프랭스에서 열린 '2026-27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)' 리그 페이즈 3라운드 바르셀로나에 4-2로 승리했다.이로써 바르셀로나는 2승 1패 승점 6점 5위에, PSG는 3승 승점 9점 1위에 자리했다.PSG의 기세는 대단했다. 리그1 개막 초반 공식전 4경기 무승(2무 2패)의 늪에 빠지며 위기에 몰린 듯했으나 어느새 리그에서 4연승을 내달리며 2위에 자리했다. 또 챔피언스리그 무대에서도 슬로반 브라티슬라바(슬로바키아)·맨체스터 시티를 격파, 디펜딩 챔피언다운 면모를 보여줬다.그렇게 홈에서 맞이한 상대는 시즌 개막 후 공식전 11연승(정규리그 9승, UCL 2승)을 질주하며 '극강' 모드를 보여주고 있던 바르셀로나. 쉽지 않은 흐름이 예상됐고, 실제로 치고받는 분위기가 형성됐다. 전반 시작과 함께 강력한 압박을 선보였고, 전반 38분 두에가 오른발로 선제골을 만들었다.바르셀로나도 반격에 나섰고 후반 10분 에스파르트가 승부를 원점으로 돌렸다. PSG도 후반 27분 뤼카 에르난데스가 역전에 성공했지만, 7분 후 라민 야말이 다시 균형을 맞추는 동점을 만들었다. 치열한 승부 끝, 승자는 PSG가 됐다.후반 36분 비티냐의 중거리 포로 다시 앞서나간 PSG는 5분 후 하키미의 크로스를 받은 파비안 루이스가 쐐기 득점을 터뜨리면서 경기의 마침표를 찍었다.이번 리그 페이즈 최고 매치 업에서 웃은 팀은 PSG였다. 이번 경기에서는 발롱도르 유력 후보로 꼽히는 야말과 지난해 수상자인 우스만 뎀벨레의 맞대결도 시선이 쏠렸지만, 경기 진짜 주인공이 된 사람은 따로 있었다. 바로 데지레 두에다.두에는 이번 시즌 유독 큰 경기에서 강한 모습을 보여주고 있다. 애스턴 빌라와 유럽 슈퍼컵에서는 선제골을 도움과 동시에 역전 골을 넣으며 팀에 우승 트로피를 선사했다. 또 마르세유와 라이벌전에서도 1도움을 추가하면서 PSG를 승리로 이끌었다.국가대표에서도 이 능력은 발휘됐다. 벨기에와 마주했던 유럽 네이션스리그 4라운드 맞대결에서 홀로 1골 2도움을 기록하며 팀의 4-1 승리 마침표를 찍는 데 성공했다. 이후에도 맨시티와 챔피언스리그 직전 맞대결에서도 1골 1도움을 통해 4-2 대승을 지휘했다.이번 바르셀로나전에서도 이 '클러치' 능력은 빛을 발휘했다. 4-3-3 전형의 우측 윙어로 나선 두에는 공격 시에는 타이밍을 뺏는 드리블을 시작으로 좌 우측을 가리지 않고, 경기장을 누비며 상대 수비진에 혼란을 가져왔다.이런 상황이 반복되던 전반 38분 두에는 정교한 오른발 슈팅으로 선제골을 기록했다. 활약은 이어졌다. 날카로운 컨디션을 연이어 보여주던 후반 27분, 정확한 오른발 코너킥 크로스로 에르난데스의 추가 골을 도왔다.2-2로 팽팽하게 맞선 상황에서 나온 귀중한 득점이었기에 두에의 도움은 더욱 빛났다.도움 이후 경기장 밖으로 나온 두에는 78분 동안 경기장을 누비며 1골 1도움, 기회 창출 4회, 빅찬스 생성 1회, 수비적 행동 2회, 볼 경합 성공 6회를 기록했다. 축구 통계 매체 <풋몹>도 경기 내 최다 평점인 8.9점을 부여, 활약을 인정했다.해외 매체 극찬도 이어졌다. 축구 전문 소식통인 <골 닷컴>은 "두에는 엄청난 활약을 펼치며 경기에 큰 영향을 미쳤다"라며 "바르셀로나 수비진에 끊임없이 위협적인 존재였다"라고 했다.경기 후 공식 MOM에 선정된 두에는 <르퀴프>와 인터뷰를 통해 "우리는 매 경기 최선을 다하고 있고, 승리에 대한 갈망으로 가득찼다"라고 운을 뗐다.이어 야말과 본인의 경기력에 비교하는 질문에 대해서는 "누구의 스포트라이트를 뺏은 것이 아닌 내 플레이를 했다. 그는 훌륭한 선수다"라며 우문현답의 모습을 보여줬다.한편, PSG는 오는 26일 홈에서 리옹과 리그 8라운드 일전을 치르게 된다.