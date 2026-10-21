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저스틴 민은 왜 첫 한국 영화로 '흐르는 여정'을 택했나

저스틴 민은 왜 첫 한국 영화로 '흐르는 여정'을 택했나

[인터뷰] <흐르는 여정> 속 민준처럼, 춘희와의 인연 통해 고국과 연결되는 경험

장혜령(doona90)
26.10.21 14:00최종업데이트26.10.21 14:00
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저스틴 민
저스틴 민영화사 진진

20일 삼청동의 카페에서 저스틴 민을 만났다. 영화 <흐르는 여정>은 <나는보리>의 김진유 감독의 두 번째 영화로 제30회 부산국제영화제 2관왕을 받았다. 남편을 먼저 떠나보내고 자신만의 여정을 준비하는 춘희(김혜옥)가 새 아파트로 이사하며 독일인 지휘자 민준(저스틴 민)과 세대를 뛰어넘어 인연을 만들어가는 이야기다. <나는보리>에 이어 농인과 청인의 서사를 연결하면서도 각양각색의 인물의 관계성이 돋보이는 기분 좋은 영화다.

저스틴 민은 넷플릭스 시리즈 <엄브렐러 아카데미>의 벤 하그리브스와 코고나다 감독의 영화 <애프터 양>을 통해 얼굴을 알렸다. 넷플릭스 예능 <데블스 플랜: 데스룸>에 참가해 친숙한 이미지를 얻은 한국계 미국인이다.

온유한 표정 속에 소년미와 미스터리함까지 겸한 다채로운 매력으로 인기를 얻었다. 최근에는 박세영 감독의 쇼트 필름 <슬라이드 스트럼 뮤트>를 통해 뮤지션 우즈(WOODZ)와 호흡을 맞추었다. <흐르는 여정>을 통해 본격적인 한국 활동의 시동을 거는 만큼 포부가 엿보였다.

첫 한국 작품의 설렘

고국에서 작품 활동하길 오랫동안 기다려왔던 그는 "누구나 첫 경험이 있듯이 잊지 못할 영화로 기억될 것 같다. 아름다운 강릉의 바닷가를 매일 아침 걸었던 추억, 한국 관객과 만난 무대 인사 등이 떠오른다"며 첫 한국 장편 영화 출연에 남다른 애정을 담아 이야기했다.

이어 "한국 작품을 검토하던 중 마음을 확 끌어당기는 무언가가 찾아왔다. 스토리와 캐릭터에 감동했다. 독일에서 온 민준과 낯선 한국의 이방인 같았던 저의 감정이 맞물렸다"라며 <흐르는 여정>을 택한 이유를 밝혔다.

저스틴 민이 맡은 민준은 어릴 적 독일로 입양되어 자랐지만 고국으로 돌아와 친엄마를 찾으려 고군분투하는 인물이다. 인생에서 낳아준 엄마, 길러준 엄마, 선택한 엄마 춘희 만나며 삶을 즐기는 자유로운 영혼이다.

직업적으로는 전 세계를 누비는 성공한 지휘자이다. 민준은 엉뚱한 청년처럼 보였지만 클라이맥스의 콘서트 시퀀스에서 프로다운 면모를 선보인다. 그는 영화를 통틀어 가장 긴장된 장면이었다며 "프로 오케스트라가 제 앞에서 라이브로 연주하는 데, 모두가 저를 진짜 지휘자처럼 바라보고 있었다. 무섭기까지 했다"고 웃으며 말했다.

이어 "꾸며낸 가짜 같은 모습이 아닌 진짜 지휘자처럼 보이도록 연습했다. 주말마다 서울에서 강릉을 오가며 테크닉과 그 이상을 배우려고 했다. 음악으로 연결되고 비트를 통해 감정을 전달하려고 했다"고 덧붙였다.

민준은 춘희와 한국어로 어색한 대화를 주고받다가 집 비밀번호를 공유하는 친밀한 사이로 발전한다. 그는 "한국 사람들은 서로를 믿는 아름다운 마음이 있는 것 같다. 미국은 개인주의지만 한국은 서로를 위하는 공동체적 마음이 있다. 카페에 짐을 놓고 가도 전혀 문제가 되지 않고, 음료 한 병을 사도 하나 더 준다. 미국에는 1+1의 개념이 없다"며 한국과 미국의 문화적 차이를 짚었다.

존댓말과 반말을 섞으며 한국어를 배워가는 민준의 설정도 재미있었다며, 한국어로 연기할 때 다른 모습이 표현되어 흥미로웠다고 밝혔다.

그는 "한국에서 여러 대화를 듣다 보니 한국어 실력이 좋아지고 있다. 영어 연기는 상대방의 감정에 집중하지만 한국어 연기는 단어에 집중해야 한다. 한국어 연기를 하려면 10배의 노력으로 준비해야 한다"며 "어설픈 민준의 한국어가 따뜻하고 아이 같은 순수함을 더해준다"고 말했다.

그래서일까. 캐릭터 조형에 깊게 관여한 흔적이 있다고 전했다. 그는 "헤어스타일, 의상, 목걸이 같은 소품과 와인 잔에 막걸리를 빨대로 마시는 아이디어를 냈다"며 "막걸리를 좋아해서 막걸리 사업을 하고 싶다고 생각할 정도였다. 민준이 막걸리를 좋아하는 컨셉이라 놀라웠다"고 말했다.

이어 캐릭터의 싱크로율에 대해서는 "민준처럼 클래식 음악을 좋아하고, 음악으로 감정을 전달하려는 점이 닮았다. 다른 점은 민준처럼 인생을 바라보는 낙관적인 태도다. 누구나 완벽해 보이지만 실수를 하고 자신만의 고통이 있다. 저도 그 고통을 이겨내기 위해 최선을 다하려 한다"고 말했다.

한국의 '정'을 느껴
영화 <흐르는 여정> 스틸컷
영화 <흐르는 여정> 스틸컷영화사 진진

저스틴 민은 민준의 감정과 본인이 느낀 바가 비슷했다고 털어놨다. 그는 "민준은 한국에서 자라지 않아 고국과 단절된 느낌을 받는다. 고국을 향한 향수를 이해하지 못하는 게 캐릭터를 완벽하게 만들었다"고 말했다.

이어 춘희를 만나고부터 조금씩 연결되어 간다고 했다. 그는 "춘희가 쓴 편지를 민준의 목소리로 읽는 내레이션이 둘의 영혼이 합쳐지는 기분이 들었다. 처음에는 엄마와 아들처럼 친밀감만 생각하다가 시간이 흐르면서 '정'을 느낄 수 있었다. 마지막 콘서트 장면이 되자, 춘희를 떠올리며 깊은 슬픔과 정, 다양한 감정이 교차되었다"고 곱씹었다.

한국만의 정서인 '정'에 대해 "딱히 무어라고 정의하기 어려운 감정이다. 한국이 아니면 경험하기 힘들 것 같다. 한국계 미국인 커뮤니티에서 정을 나누는 것도 좋다. 서로 알고 지내기 때문에 배역이 있으면 같이 오디션을 보기도 한다. 경쟁 상대이면서도 몇 명 없어서 친하다. 진 하('파친코'의 솔로몬 분)와는 친구다. 늘 격려와 지지를 주고받으며 정을 나누는 사이다"라고 덧붙였다.

'정'은 영화 속에서 은은하게 지속된다. 민준은 춘희로부터 받는 사랑에 머물지 않는다. 천부적인 재능이 있지만 가정 형편이 어려운 소년 성찬(박대호)에게 받은 사랑을 선한 영향력으로 확장해 나가기 때문. 실제 피아니스트인 박대호의 첫 상대역을 맡아 든든하고 따스한 형이자 선배로 내리사랑을 전했다. 그는 "사랑스러운 청년 대호와 함께 연기해서 편했다. 연기가 처음이라 긴장했지만 배우려는 의지도 강하고 모든 장면에 최선을 다해서 케미도 좋았다"고 칭찬했다.

영화는 혈연 중심의 가족이 아닌 같이 밥 먹고 피아노를 배우고 집을 드나드는 방식으로 가족을 만들어 간다. 그는 "<애프터 양>처럼 현대사회는 전형적인 가족의 형태는 없는 것 같다. 30, 40년 전만 해도 부모와 아이 둘, 네 가족의 형태였다. 이제는 한 부모, 외동자녀, 친구와 가족이 되기도 한다"라며 "'민준'이나 '양'처럼 캐릭터를 통해 가족의 관계를 배워가는 과정이 좋았다. 가족은 함께 있을 때 안전함을 느끼는 사람과 관계를 맺는 거다. 양면성이 있겠지만 대체로 인류의 선함을 믿는다"라고 말했다.

끝으로 할리우드에서 활동하는 한국계 배우의 복잡한 심경을 전하기도 했다. 그는 "비 아시아계 친구들과 대화를 나누다 보면 저보다 한국 콘텐츠를 더 많이 안다. 그들의 열정과 기대감에 기분 좋다. 다만 케이팝, 한국 드라마, 예능 등 한국 문화의 인기가 아시아계 미국 배우들의 활동에 항상 장점으로 작용하지는 않는다"라며 "여전히 기회를 찾기 위한 과정은 힘들고 아직 저도 그 여정 중이다"고 설명했다.
저스틴 민
저스틴 민영화사 진진

"<흐르는 여정>은 빠르게 돌아가는 세상 속에서 천천히 걸어가는 게 무엇인지 알게 되는 영화입니다. 바쁘게 사느라 놓친 일상의 소소함을 깨닫고 쉬어가는 경험이면 좋겠어요. 지구에서 보내는 짧은 시간 동안 삶의 속도를 줄이고 편안하게 영화를 관람하시길 바랍니다."

한편 저스틴 민은 넷플릭스 예능 <데블스 플랜: 데스룸>으로 천재적인 브레인의 소유자로 각인되었다. 도전적인 예능이 힘들었는지 다른 예능을 한다면 <나 혼자 산다>같이 혼자 보내는 일상을 보여주고 싶다고 전했다. 여러 시나리오를 검토 중이라며 <퀸즈 갬빗> 처럼 내면이 극심한 고통으로 가득한 천재 역할에 요즘은 끌린다고 밝혔다. 어떤 작품이 되었든 조만간 한국 작품에서 또다시 얼굴을 보여줄 것을 약속했다.


저스틴민 흐르는여정

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