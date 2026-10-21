저스틴 민은 왜 첫 한국 영화로 '흐르는 여정'을 택했나

영화사 진진

저스틴 민20일 삼청동의 카페에서 저스틴 민을 만났다. 영화 <흐르는 여정>은 <나는보리>의 김진유 감독의 두 번째 영화로 제30회 부산국제영화제 2관왕을 받았다. 남편을 먼저 떠나보내고 자신만의 여정을 준비하는 춘희(김혜옥)가 새 아파트로 이사하며 독일인 지휘자 민준(저스틴 민)과 세대를 뛰어넘어 인연을 만들어가는 이야기다. <나는보리>에 이어 농인과 청인의 서사를 연결하면서도 각양각색의 인물의 관계성이 돋보이는 기분 좋은 영화다.저스틴 민은 넷플릭스 시리즈 <엄브렐러 아카데미>의 벤 하그리브스와 코고나다 감독의 영화 <애프터 양>을 통해 얼굴을 알렸다. 넷플릭스 예능 <데블스 플랜: 데스룸>에 참가해 친숙한 이미지를 얻은 한국계 미국인이다.온유한 표정 속에 소년미와 미스터리함까지 겸한 다채로운 매력으로 인기를 얻었다. 최근에는 박세영 감독의 쇼트 필름 <슬라이드 스트럼 뮤트>를 통해 뮤지션 우즈(WOODZ)와 호흡을 맞추었다. <흐르는 여정>을 통해 본격적인 한국 활동의 시동을 거는 만큼 포부가 엿보였다.고국에서 작품 활동하길 오랫동안 기다려왔던 그는 "누구나 첫 경험이 있듯이 잊지 못할 영화로 기억될 것 같다. 아름다운 강릉의 바닷가를 매일 아침 걸었던 추억, 한국 관객과 만난 무대 인사 등이 떠오른다"며 첫 한국 장편 영화 출연에 남다른 애정을 담아 이야기했다.이어 "한국 작품을 검토하던 중 마음을 확 끌어당기는 무언가가 찾아왔다. 스토리와 캐릭터에 감동했다. 독일에서 온 민준과 낯선 한국의 이방인 같았던 저의 감정이 맞물렸다"라며 <흐르는 여정>을 택한 이유를 밝혔다.저스틴 민이 맡은 민준은 어릴 적 독일로 입양되어 자랐지만 고국으로 돌아와 친엄마를 찾으려 고군분투하는 인물이다. 인생에서 낳아준 엄마, 길러준 엄마, 선택한 엄마 춘희 만나며 삶을 즐기는 자유로운 영혼이다.직업적으로는 전 세계를 누비는 성공한 지휘자이다. 민준은 엉뚱한 청년처럼 보였지만 클라이맥스의 콘서트 시퀀스에서 프로다운 면모를 선보인다. 그는 영화를 통틀어 가장 긴장된 장면이었다며 "프로 오케스트라가 제 앞에서 라이브로 연주하는 데, 모두가 저를 진짜 지휘자처럼 바라보고 있었다. 무섭기까지 했다"고 웃으며 말했다.이어 "꾸며낸 가짜 같은 모습이 아닌 진짜 지휘자처럼 보이도록 연습했다. 주말마다 서울에서 강릉을 오가며 테크닉과 그 이상을 배우려고 했다. 음악으로 연결되고 비트를 통해 감정을 전달하려고 했다"고 덧붙였다.민준은 춘희와 한국어로 어색한 대화를 주고받다가 집 비밀번호를 공유하는 친밀한 사이로 발전한다. 그는 "한국 사람들은 서로를 믿는 아름다운 마음이 있는 것 같다. 미국은 개인주의지만 한국은 서로를 위하는 공동체적 마음이 있다. 카페에 짐을 놓고 가도 전혀 문제가 되지 않고, 음료 한 병을 사도 하나 더 준다. 미국에는 1+1의 개념이 없다"며 한국과 미국의 문화적 차이를 짚었다.존댓말과 반말을 섞으며 한국어를 배워가는 민준의 설정도 재미있었다며, 한국어로 연기할 때 다른 모습이 표현되어 흥미로웠다고 밝혔다.그는 "한국에서 여러 대화를 듣다 보니 한국어 실력이 좋아지고 있다. 영어 연기는 상대방의 감정에 집중하지만 한국어 연기는 단어에 집중해야 한다. 한국어 연기를 하려면 10배의 노력으로 준비해야 한다"며 "어설픈 민준의 한국어가 따뜻하고 아이 같은 순수함을 더해준다"고 말했다.그래서일까. 캐릭터 조형에 깊게 관여한 흔적이 있다고 전했다. 그는 "헤어스타일, 의상, 목걸이 같은 소품과 와인 잔에 막걸리를 빨대로 마시는 아이디어를 냈다"며 "막걸리를 좋아해서 막걸리 사업을 하고 싶다고 생각할 정도였다. 민준이 막걸리를 좋아하는 컨셉이라 놀라웠다"고 말했다.이어 캐릭터의 싱크로율에 대해서는 "민준처럼 클래식 음악을 좋아하고, 음악으로 감정을 전달하려는 점이 닮았다. 다른 점은 민준처럼 인생을 바라보는 낙관적인 태도다. 누구나 완벽해 보이지만 실수를 하고 자신만의 고통이 있다. 저도 그 고통을 이겨내기 위해 최선을 다하려 한다"고 말했다.