"초연의 박수가 끝나도 음악은 다시 이어져야..."

청주시립국악단

"작품마다 지닌 음악적 색깔과 작곡가의 의도를 충실히 살리는 데 중점을 두었습니다. 서로 다른 작품이 하나의 흐름 안에서 자연스럽게 어우러지면서도, 각각의 개성과 메시지가 관객에게 온전히 전달되도록 준비하고 있습니다."

"25현 가야금과 대금은 각각 고유한 음색과 표현력을 지닌 악기입니다. 그 소리가 국악관현악과 어떻게 어우러지는지, 협연자와 악단이 서로 주고받는 음악적 호흡에 귀를 기울여 주셨으면 합니다."

"진도씻김굿이 지닌 본연의 의미를 존중하면서 관현악과 합창이 유기적으로 어우러지도록 하는 데 중점을 두었습니다. 슬픔에 머무르는 것이 아니라 그것을 이겨내고 위로와 치유로 나아가는 우리 전통음악의 진수를 보여드리고 싶습니다."

"청주시립국악단이 아니면 안 되는 음악을 만들고 싶다."

"청주시립국악단만의 음악적 색깔을 만들고 싶었습니다. 청주시립국악단이 아니면 할 수 없는, 청주의 정체성을 담은 국악을 만들어 보려고 다양한 시도를 해왔습니다."

"전통의 깊이를 바탕으로 동시대의 감각을 담아내면서 청주시민들과 함께 호흡하고 공감하는 소리라고 생각합니다."

"새로운 시도 역시 전통에 대한 깊은 이해에서 출발해야 합니다. 전통의 본질과 음악적 정체성을 존중하면서 시대의 변화와 다양한 표현 방식을 받아들일 때 전통은 과거에 머무르지 않고 계속 발전할 수 있습니다."

"무엇보다 관객들이 창작국악을 어렵게 느끼지 않고 자연스럽게 접할 기회가 많아져야 합니다. 다양한 주제와 형식의 공연을 선보이고 관객과 적극적으로 소통하면서 일상에서도 국악을 즐길 수 있도록 해야 합니다."

창작국악의 재연과 지속성을 강조하며 '청주만의 소리'를 만들어가고 있는 김원선 청주시립국악단 예술감독 겸 상임지휘자.이번 무대에 오르는 다섯 작품은 2016년부터 2025년까지 아창제에서 선정된 곡들이다. 작곡가도, 작품이 태어난 시기도, 음악적 언어도 서로 다르다. 그럼에도 김 지휘자가 이들을 하나의 공연으로 묶으며 주목한 것은 각 작품의 개성을 살리면서도 관객이 자연스럽게 따라갈 수 있는 음악적 흐름이었다.이날 연주될 음악을 관통하는 정서는 뜻밖에도 화려함이나 기교가 아니다. 기억과 상실, 생명과 죽음, 그리고 위로다.첫 곡인 김지호 작곡의 국악관현악곡 '기억의 노래'는 경기민요 '이별가'와 진도씻김굿의 음악적 요소를 바탕으로 그리움의 정서를 풀어낸다. 이어 손다혜의 25현 가야금 협주곡 '어린 꽃'은 아동학대라는 아픈 현실을 음악으로 마주한다. 가야금 연주자 문양숙이 협연자로 참여해 상처받은 어린 생명을 향한 위로의 선율을 들려줄 예정이다. 임희선의 '한가람의 숨'에서는 분위기가 달라진다. 한강의 옛 이름인 '한가람'에서 출발해 자연의 생명력과 흐름을 국악관현악으로 그려낸다. 뒤이어 대금 연주자 김정승이 협연하는 이고운의 대금 협주곡 '숨, 생, 시'는 호흡과 생명, 시간의 관계를 음악적으로 탐색한다.김 지휘자는 두 협주곡의 관전 포인트로 '독주 악기와 관현악의 섬세한 호흡'을 꼽았다.공연의 마지막은 이정호 작곡의 '진혼'이 장식한다. 진도씻김굿과 국악관현악, 합창을 결합한 대규모 작품으로, 소리꾼 서진실과 홍준표, 청주시립합창단이 함께한다. 죽은 이를 위로하고 남은 사람의 슬픔을 씻어주는 전통의례가 현대 국악관현악과 만나는 순간이다. 전통의 종교적·의례적 의미를 음악적 감동으로 확장해야 하는 만큼 지휘자에게도 특별한 해석이 요구된다.이 말에서 이번 공연이 지향하는 또 하나의 의미가 읽힌다. 다섯 작품은 저마다 다른 이야기를 하지만, 결국 인간의 삶을 응시하고 그 안에서 위로를 발견한다는 점에서 하나로 연결된다.김원선 지휘자는 2023년 청주시립국악단에 부임한 이후 새로운 창작곡과 레퍼토리를 통해 악단의 음악적 정체성을 만들어가는 데 힘써 왔다. 그가 추구하는 것은 단순히 새로운 곡을 많이 연주하는 악단이 아니다. 다른 지역의 악단과 구별되는 고유한 음악적 색깔을 갖는 일이다.그렇다면 '청주만의 소리'란 무엇일까. 그의 답변은 특정 지역의 전통이나 소재만을 강조하는 데 머무르지 않았다.이러한 생각은 전통과 창작의 관계를 바라보는 그의 철학과도 맞닿아 있다. 김 지휘자는 새로운 음악적 실험을 위해서라도 전통에 대한 이해가 먼저 필요하다고 강조했다.그는 이어 살아남는 존재가 결국 강하다는 취지의 말을 덧붙였다. 변화와 적응의 중요성을 강조하는 그의 생각은 전통음악이 오늘날 어떤 모습으로 존재해야 하는지를 다시 묻게 한다.국악관현악은 이미 다양한 장르와 협업하며 표현의 영역을 넓혀가고 있다. 하지만 새로운 작품이 만들어지는 것만으로 관객층이 저절로 넓어지는 것은 아니다. 창작음악이 일부 애호가의 전유물을 넘어 시민들의 일상으로 들어가기 위해서는 연주 기회의 확대만큼 관객과의 거리도 좁혀야 한다. 김 지휘자 역시 이 부분을 중요하게 생각했다.지역 시립예술단이 존재하는 이유를 돌아보게 하는 대목이다. 수준 높은 공연을 선보이는 일도 중요하지만, 그 음악을 시민들이 자신의 문화로 받아들이게 하는 것 역시 공공예술단이 감당해야 할 역할이다.