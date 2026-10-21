끝내 조화를 이루지 못한 LG의 투타 밸런스

LG트윈스

KIA와의 준플레이오프에서 3전 3패를 기록하며 LG의 포스트시즌도 끝이 났다준플레이오프에서 투타가 계속 엇박을 타면서 난항을 겪던 LG. 끝내 그 엇박은 시리즈 내내 이어지면서 결국 포스트시즌 무대도 준플레이오프에서 끝나고 말았다.LG는 20일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 KIA와의 준플레이오프 3차전에서 1vs13으로 대패하고 말았다. 기적의 3vs2 리버스 스윕을 노렸지만, 실패했다.LG 선발 카라스코가 2회에 급격히 무너지며 흐름을 일찌감치 KIA에게 내주고 말았다. 설상가상 LG 타자들도 KIA 선발 시라카와에게 묶이면서 속수무책으로 당했다. 6회에 그나마 오스틴이 1타점 땅볼을 치며 영봉패는 면했지만, LG로서는 굴욕적인 패배나 다름이 없었다.준플레이오프에서 LG의 팀 타율은 0.235, OPS는 0.585에 그쳤다. KIA가 팀 타율이 0.311, OPS가 0.970인 걸 감안하면 LG 타선은 그야말로 심각했다. 3경기 도합 5득점에 그쳤다. 심지어 득점권에서도 LG는 18타수 4안타 4타점 타율 0.222에 그쳤다. 반면에 KIA는 25타수 12안타(1홈런) 17타점 타율 0.480으로 클러치 능력이 상당했다.개개인의 성적도 마찬가지였다. LG에서 눈에 띄는 활약을 선보인 타자는 캡틴 박해민이었다. 박해민은 12타수 7안타 1타점 1득점 타율 0.583로 테이블세터 역할을 충분히 해주었다. 그러나 나머지 타자들이 문제였다. 오스틴(타율 0.091)을 필두로 문보경(타율 0.200), 박동원(타율 0.200) 등 저조한 성적을 거뒀다. 그나마 구본혁이 타율 0.364로 선전했다.마운드도 마찬가지였다. 준플레이오프에서 LG의 팀 평균자책점은 7.92로 처참했다. 25이닝 동안 24실점(22자책)을 했다. 반면 KIA의 팀 평균자책점은 1.67에 불과했다. 27이닝 동안 5실점(5자책)에 그쳤다. 차이가 확연히 보였다.눈여겨볼 부분이 선발이다. 단기전은 선발의 활약에 따라 경기 흐름이 좌지우지 되는데, 이번 준플레이오프도 마찬가지였다. LG의 선발 평균자책점은 14.85로 처참했다. 6.2이닝 동안 13실점(11자책)을 했다. 반면 KIA의 선발 평균자책점은 2.00에 불과했다. 18이닝 동안 4실점(4자책)에 그쳤다.LG의 준플레이오프 선발 로테이션은 '톨허스트-임찬규-카라스코', KIA의 준플레이오프 선발 로테이션은 '네일-올러-시라카와'였다. KIA의 선발 트리오는 모두 5이닝 이상 3실점 이하의 투구를 선보였다. 반면 LG의 선발 트리오는 톨허스트(5이닝 3실점)를 제외한 나머지 선발이 모두 초반에 강판되었다.LG 염경엽 감독은 "KIA에게 투타가 모두 밀리면서 전체적으로 이번 준플레이오프를 어렵게 끌고 갔다. 팬들의 기대에 부응하지 못해 대단히 죄송하다. 마무리 훈련부터 잘 준비해서 내년에는 좀 더 좋은 경기력을 선보일 수 있도록 하겠다"라고 말했다.2년 연속 대권을 목표로 했던 LG. 하지만 KIA에게 0vs3으로 패하면서 2026시즌은 여기서 마무리가 되고 말았다.