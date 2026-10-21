'잠실 피날레 만루포' 김도영, 역사를 쓰다

▲김도영 만루 홈런
20일 서울 잠실야구장에서 열린 KBO 프로야구 포스트시즌 준플레이오프 3차전 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. 2회초 1사 만루 상황에서 KIA 김도영이 만루 홈런을 친 뒤 환호하고 있다연합뉴스
야구만화의 주인공 같은 활약을 현실에서 구현하고 있다. KIA 타이거즈 '슈퍼스타' 김도영이 화려한 홈런쇼를 펼치며 가을야구 역사에 자신의 이름을 각인시켰다.
KIA는 20일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 '2026 KBO 준플레이오프(준PO·5전 3선승제)' 3차전에서 만루홈런을 터뜨린 김도영의 활약에 힘입어 13-1로 대승했다.
이로써 KIA는 홈에서 열린 1차전(5-1)과 2차전(6-3)에 이어, 3차전까지 승리하며 파죽의 3연승으로 준PO를 가볍게 통과했다. 이날 승리로 정규시즌(9승 7패 KIA 우위)부터 이어온 LG전 연승행진은 10연승으로 늘렸다. 가을야구 맞대결에서도 시리즈 전적 통산 3승 2패로 LG에 우위를 점하게 됐다.
또한 KIA가 한국시리즈를 제외한 포스트시즌(PS) 시리즈에서 승리한 것은, 전신인 해태 시절인 1989년 태평양과의 플레이오프(PO. 3승) 이후 무려 37년 만이었다. 또한 준PO 시리즈에서는 5번째 도전만에 구단 역사상 최초로 시리즈 승리를 따내며 오랜 징크스를 끊어냈다.
결정적인 순간에 존재감 드러낸 김도영
시리즈 스윕의 일등공신은 단연 김도영이었다. 3경기서 타율 0.333(9타수 3안타), 3홈런 8타점 4득점을 기록하며 기자단 투표 97표 중 84표를 획득하여 준PO 최우수선수(MVP)로 선정됐다. 안타는 불과 3개 뿐이었지만 모두 홈런이었고, 그것도 결정적인 순간에 터졌을 만큼 굵직한 한 방으로 승부를 좌우했다.
사실 김도영의 가을야구 활약은 이미 정규시즌부터 예고됐다. 김도영은 정규시즌 135경기에서 타율 .308, 153안타, 45홈런, 118타점, 120득점, OPS(출루율+장타율) 1.060을 기록했다. 홈런 45개로 생애 첫 홈런왕에 올랐고, 2024년 MVP를 차지했을 때 기록한 38홈런을 넘어 개인 한 시즌 최다 홈런 기록도 새로 썼다.
특히 김도영은 올시즌 LG를 상대로 정규시즌부터 여러 차례 결정적인 홈런포를 가동하며 극강의 면모를 과시한 바 있다. 시즌 막바지 리그 3위 싸움이 한창이던 지난 5일 잠실 경기에서 9회초 역전 3점 홈런을 터뜨린 데 이어, 사실상 '3위 결정전'이던 12일 시즌 최종전에서도 8회말 결승 2점 홈런으로 팀의 승리를 이끌었다. 이 홈런으로 김도영은 KIA의 준PO 직행을 확정지었을뿐 아니라, 통산 타이거즈 프랜차이즈 역대 최다홈런 기록까지 경신했다.
당연히 LG도 가을야구에서는 김도영을 가장 경계해야 한다는 것을 누구보다 잘 알고 있었다. 준PO를 앞두고 염경엽 LG 감독은 "결정적인 순간에 김도영을 어떻게 잡느냐가 중요하다"며 가장 위협적인 선수로 꼽기도 했다. 상대의 집중견제 예고와 팬들의 지나친 기대감이 부담이 될 법도 했지만, 한국시리즈, WBC, 아시안게임 등 산전수전을 다 겪어본 김도영은 이미 '알고도 막을 수 없는 선수'가 되어 있었다.
김도영은 17일 1차전부터 3타수 2안타(2홈런) 4타점 2득점으로 맹활약했다. 1-1로 맞선 4회말 LG 선발 앤더스 톨허스트를 상대로 역전 솔로홈런을 터뜨렸고, 3-1로 앞선 6회말에는 다시 투런포를 가동하며 승부에 쐐기를 박았다.
2차전에서는 안타를 기록하지 못했지만 볼넷 2개를 얻어내며 KIA가 1회 대량득점을 뽑아내는 데 기여했다. 그리고 마지막 3차전에서 김도영은 다시 해결사로 등장했다. KIA가 3-0으로 앞선 1사 만루에서 LG의 두 번째 투수 존 케네디를 상대한 김도영은 시속 144㎞ 직구를 받아쳐 좌중간 담장을 넘기는 만루홈런을 터뜨렸다. 공교롭게도 김도영은 지난 12일 정규시즌 최종전에서도 바로 케네디를 상대로 자신의 45호 역전 홈런을 터뜨린 바 있다.김도영의 한 방으로 점수는 순식간에 7-0까지 벌어졌고, 승부의 추는 사실상 KIA 쪽으로 기울었다.
특히 김도영의 이번 만루홈런은 프로야구 가을야구 역사에도 새로운 이정표를 남겼다. 만루홈런의 비거리는 무려 145ｍ로 측정됐다. KBO 사무국에 따르면 기록원이 비거리를 계측한 2000년 이후 준PO 최장 비거리(종전 135ｍ) 홈런이며, 포스트시즌을 통틀어서는 2001년 타이론 우즈(두산 베어스)가 삼성 라이온즈와 한국시리즈 6차전에서 친 145ｍ와 최장 비거리 타이기록으로 확인했다.
또한 김도영은 23세 18일의 나이에 종전 2001년 한국시리즈 4차전에서 김동주(두산, 당시 25세 8개월 22일)가 기록했던 '역대 포스트시즌 최연소 만루 홈런' 기록도 무려 2년 8개월이나 앞당겼다.