'잠실 피날레 만루포' 김도영, 역사를 쓰다

연합뉴스

큰사진보기 ▲김도영 만루 홈런20일 서울 잠실야구장에서 열린 KBO 프로야구 포스트시즌 준플레이오프 3차전 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. 2회초 1사 만루 상황에서 KIA 김도영이 만루 홈런을 친 뒤 그라운드를 돌고 있다. 연합뉴스

마침 이날 경기는 한국프로야구 45년의 빛나는 역사를 함께해온 잠실구장의 '마지막 가을야구' 경기이기도 했다. 이 경기를 끝으로 잠실 야구장은 철거된 뒤 2032년 3만 석 규모의 돔 구장으로 새롭게 태어날 예정이다. 김도영은 잠실구장의 피날레를 장식하는 역사적인 경기에서 가장 눈부신 활약과 함께 '잠실 사상 마지막 만루홈런'의 주인공으로 자신의 이름을 영원히 새기게 됐다.



팀이 가장 필요로 하는 결정적 순간에, 가장 눈부신 활약으로 승리를 이끌어내는 능력은, 프로의 세계에서도 극소수의 슈퍼스타들만 가능한 특권이다. 김도영에게 타고난 주인공 본능이 있음을 보여준 장면이었다.



이범호 KIA 감독은 김도영의 활약을 칭찬하며 "감독으로서 김도영이라는 선수의 홈런 포물선을 보고 있을 때의 짜릿함은 말로 표현하기 어렵다. KIA 팬분들이 경기를 보고 즐거운 마음으로 돌아가실 수만 있다면 앞으로 더 많은 선수들이 홈런을 쳤으면 좋겠다"고 미소를 지었다.



김도영은 "MVP는 예상도 못했는데 너무 영광이다. 그만큼 팀에 도움이 됐다는 게 기분이 좋다. 앞에 타자들이 워낙 잘해줘서 편하게 칠 수 있었다. 가을야구를 잠실에서 하다보니 확실히 분위기가 달랐다. 잠실에서의 마지막 경기를 좋게 끝낼 수 있어서 기쁘다"는 소감을 전했다.



큰 경기에서 더욱 강한 비결에 대해서는 "한국시리즈(2024년)에서 좋지 않았던 경험이 있어서 더 많은 생각을 하고 나왔다. 그동안 WBC나 아시안게임 등 중요한 경기들을 겪으면서 결정적인 순간들에 대하여 경험이 쌓인 것 같다"고 밝혔다.



물오른 김도영의 목표는 이제 삼성과의 플레이오프를 향한다 김도영은 "준PO를 짧게 끝낼 수 있어서 체력을 아끼게 되어 좋다. 저희는 미래를 생각하지 않고 현재에만 집중하고 있기 때문에, 앞으로도 한 경기씩 최선을 다하다보면 좋은 결과가 나올 거라고 믿고 있다"고 다음 무대를 향한 출사표를 던졌다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 20일 서울 잠실야구장에서 열린 KBO 프로야구 포스트시즌 준플레이오프 3차전 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. 2회초 1사 만루 상황에서 KIA 김도영이 만루 홈런을 친 뒤 그라운드를 돌고 있다.마침 이날 경기는 한국프로야구 45년의 빛나는 역사를 함께해온 잠실구장의 '마지막 가을야구' 경기이기도 했다. 이 경기를 끝으로 잠실 야구장은 철거된 뒤 2032년 3만 석 규모의 돔 구장으로 새롭게 태어날 예정이다. 김도영은 잠실구장의 피날레를 장식하는 역사적인 경기에서 가장 눈부신 활약과 함께 '잠실 사상 마지막 만루홈런'의 주인공으로 자신의 이름을 영원히 새기게 됐다.팀이 가장 필요로 하는 결정적 순간에, 가장 눈부신 활약으로 승리를 이끌어내는 능력은, 프로의 세계에서도 극소수의 슈퍼스타들만 가능한 특권이다. 김도영에게 타고난 주인공 본능이 있음을 보여준 장면이었다.이범호 KIA 감독은 김도영의 활약을 칭찬하며 "감독으로서 김도영이라는 선수의 홈런 포물선을 보고 있을 때의 짜릿함은 말로 표현하기 어렵다. KIA 팬분들이 경기를 보고 즐거운 마음으로 돌아가실 수만 있다면 앞으로 더 많은 선수들이 홈런을 쳤으면 좋겠다"고 미소를 지었다.김도영은 "MVP는 예상도 못했는데 너무 영광이다. 그만큼 팀에 도움이 됐다는 게 기분이 좋다. 앞에 타자들이 워낙 잘해줘서 편하게 칠 수 있었다. 가을야구를 잠실에서 하다보니 확실히 분위기가 달랐다. 잠실에서의 마지막 경기를 좋게 끝낼 수 있어서 기쁘다"는 소감을 전했다.큰 경기에서 더욱 강한 비결에 대해서는 "한국시리즈(2024년)에서 좋지 않았던 경험이 있어서 더 많은 생각을 하고 나왔다. 그동안 WBC나 아시안게임 등 중요한 경기들을 겪으면서 결정적인 순간들에 대하여 경험이 쌓인 것 같다"고 밝혔다.물오른 김도영의 목표는 이제 삼성과의 플레이오프를 향한다 김도영은 "준PO를 짧게 끝낼 수 있어서 체력을 아끼게 되어 좋다. 저희는 미래를 생각하지 않고 현재에만 집중하고 있기 때문에, 앞으로도 한 경기씩 최선을 다하다보면 좋은 결과가 나올 거라고 믿고 있다"고 다음 무대를 향한 출사표를 던졌다. 김도영 만루홈런 KIA 잠실구장 MVP 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이준목 (seaoflee) 내방 구독하기 . 이 기자의 최신기사 '통산 2655안타' 손아섭, 두산에서도 끝내 방출

20일 서울 잠실야구장에서 열린 KBO 프로야구 포스트시즌 준플레이오프 3차전 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. 2회초 1사 만루 상황에서 KIA 김도영이 만루 홈런을 친 뒤 환호하고 있다야구만화의 주인공 같은 활약을 현실에서 구현하고 있다. KIA 타이거즈 '슈퍼스타' 김도영이 화려한 홈런쇼를 펼치며 가을야구 역사에 자신의 이름을 각인시켰다.KIA는 20일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 '2026 KBO 준플레이오프(준PO·5전 3선승제)' 3차전에서 만루홈런을 터뜨린 김도영의 활약에 힘입어 13-1로 대승했다.이로써 KIA는 홈에서 열린 1차전(5-1)과 2차전(6-3)에 이어, 3차전까지 승리하며 파죽의 3연승으로 준PO를 가볍게 통과했다. 이날 승리로 정규시즌(9승 7패 KIA 우위)부터 이어온 LG전 연승행진은 10연승으로 늘렸다. 가을야구 맞대결에서도 시리즈 전적 통산 3승 2패로 LG에 우위를 점하게 됐다.또한 KIA가 한국시리즈를 제외한 포스트시즌(PS) 시리즈에서 승리한 것은, 전신인 해태 시절인 1989년 태평양과의 플레이오프(PO. 3승) 이후 무려 37년 만이었다. 또한 준PO 시리즈에서는 5번째 도전만에 구단 역사상 최초로 시리즈 승리를 따내며 오랜 징크스를 끊어냈다.시리즈 스윕의 일등공신은 단연 김도영이었다. 3경기서 타율 0.333(9타수 3안타), 3홈런 8타점 4득점을 기록하며 기자단 투표 97표 중 84표를 획득하여 준PO 최우수선수(MVP)로 선정됐다. 안타는 불과 3개 뿐이었지만 모두 홈런이었고, 그것도 결정적인 순간에 터졌을 만큼 굵직한 한 방으로 승부를 좌우했다.사실 김도영의 가을야구 활약은 이미 정규시즌부터 예고됐다. 김도영은 정규시즌 135경기에서 타율 .308, 153안타, 45홈런, 118타점, 120득점, OPS(출루율+장타율) 1.060을 기록했다. 홈런 45개로 생애 첫 홈런왕에 올랐고, 2024년 MVP를 차지했을 때 기록한 38홈런을 넘어 개인 한 시즌 최다 홈런 기록도 새로 썼다.특히 김도영은 올시즌 LG를 상대로 정규시즌부터 여러 차례 결정적인 홈런포를 가동하며 극강의 면모를 과시한 바 있다. 시즌 막바지 리그 3위 싸움이 한창이던 지난 5일 잠실 경기에서 9회초 역전 3점 홈런을 터뜨린 데 이어, 사실상 '3위 결정전'이던 12일 시즌 최종전에서도 8회말 결승 2점 홈런으로 팀의 승리를 이끌었다. 이 홈런으로 김도영은 KIA의 준PO 직행을 확정지었을뿐 아니라, 통산 타이거즈 프랜차이즈 역대 최다홈런 기록까지 경신했다.당연히 LG도 가을야구에서는 김도영을 가장 경계해야 한다는 것을 누구보다 잘 알고 있었다. 준PO를 앞두고 염경엽 LG 감독은 "결정적인 순간에 김도영을 어떻게 잡느냐가 중요하다"며 가장 위협적인 선수로 꼽기도 했다. 상대의 집중견제 예고와 팬들의 지나친 기대감이 부담이 될 법도 했지만, 한국시리즈, WBC, 아시안게임 등 산전수전을 다 겪어본 김도영은 이미 '알고도 막을 수 없는 선수'가 되어 있었다.김도영은 17일 1차전부터 3타수 2안타(2홈런) 4타점 2득점으로 맹활약했다. 1-1로 맞선 4회말 LG 선발 앤더스 톨허스트를 상대로 역전 솔로홈런을 터뜨렸고, 3-1로 앞선 6회말에는 다시 투런포를 가동하며 승부에 쐐기를 박았다.2차전에서는 안타를 기록하지 못했지만 볼넷 2개를 얻어내며 KIA가 1회 대량득점을 뽑아내는 데 기여했다. 그리고 마지막 3차전에서 김도영은 다시 해결사로 등장했다. KIA가 3-0으로 앞선 1사 만루에서 LG의 두 번째 투수 존 케네디를 상대한 김도영은 시속 144㎞ 직구를 받아쳐 좌중간 담장을 넘기는 만루홈런을 터뜨렸다. 공교롭게도 김도영은 지난 12일 정규시즌 최종전에서도 바로 케네디를 상대로 자신의 45호 역전 홈런을 터뜨린 바 있다.김도영의 한 방으로 점수는 순식간에 7-0까지 벌어졌고, 승부의 추는 사실상 KIA 쪽으로 기울었다.특히 김도영의 이번 만루홈런은 프로야구 가을야구 역사에도 새로운 이정표를 남겼다. 만루홈런의 비거리는 무려 145ｍ로 측정됐다. KBO 사무국에 따르면 기록원이 비거리를 계측한 2000년 이후 준PO 최장 비거리(종전 135ｍ) 홈런이며, 포스트시즌을 통틀어서는 2001년 타이론 우즈(두산 베어스)가 삼성 라이온즈와 한국시리즈 6차전에서 친 145ｍ와 최장 비거리 타이기록으로 확인했다.또한 김도영은 23세 18일의 나이에 종전 2001년 한국시리즈 4차전에서 김동주(두산, 당시 25세 8개월 22일)가 기록했던 '역대 포스트시즌 최연소 만루 홈런' 기록도 무려 2년 8개월이나 앞당겼다.