사이트 전체보기
밀워키 vs. 탬파베이, 창단 첫 우승 향한 월드시리즈 격돌

밀워키 vs. 탬파베이, 창단 첫 우승 향한 월드시리즈 격돌

[2026 메이저리그 월드시리즈 프리뷰] 24일 1차전 돌입

김상화(steelydan)
26.10.21 09:17최종업데이트26.10.21 09:17
구글 검색 선호 출처로 추가
2026년 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 정상에 오를 팀을 가리는 월드시리즈 대진이 밀워키 브루어스와 탬파베이 레이스의 맞대결로 확정됐다.

밀워키는 4년 연속 포스트시즌(PS)에 진출하고 지난해와 올해는 30개 팀 중 최다승을 거둘 만큼 정규 시즌에선 강했지만, 가을야구에서는 좀처럼 웃지 못했다. 하지만 올해 밀워키는 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)에서 3년 연속 우승을 노리던 강호 LA 다저스를 4승 무패로 완파하며 지난해 같은 무대에서 당한 패배를 깨끗이 설욕했다.

탬파베이 레이스 역시 또 다른 강팀 클리블랜드 가디언스와의 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS)에서 1승 2패의 열세를 딛고 4승 2패로 시리즈를 뒤집으며 6년 만에 월드시리즈 무대를 밟았다. 두 팀 모두 우승 경력이 없는 구단이라는 점에서 승자는 곧 창단 첫 우승의 주인공이 되는 셈이다.

엄청난 연봉 규모와 수많은 스타 플레이어를 자랑하던 다저스와 뉴욕 양키스가 PS에서 고배를 마셨고, 또 다른 부자구단 뉴욕 메츠와 지난해 준우승팀 토론토 블루제이스도 가을야구 진출에 실패했다.

반면 상대적으로 적은 연봉 규모의 밀워키(연봉 총액 19위)와 탬파베이(26위)는 스몰마켓 구단의 한계를 딛고 경쟁팀들을 차례로 무너뜨렸다. 닮은 듯 다른 색깔을 지닌 두 팀의 PS 투타 전력을 비교해 봤다.

[타격] 고른 타선의 힘 보여준 밀워키

LA 다저스를 꺾고 월드시리즈에 진출한 밀워키 브루어스
LA 다저스를 꺾고 월드시리즈에 진출한 밀워키 브루어스밀워키 브루어스 공식 SNS

밀워키 타선은 PS 총 8경기를 치르는 동안 팀 OPS 0.739(출루율 0.343, 장타율 0.396)를 기록해 12개팀 중 가장 높은 수치를 기록하는 등 상대팀 탬파베이의 0.649(출루율 .293, OPS .649)로 보다 공격력 우위를 점하고 있다. 홈런도 10개를 기록해 7개(9경기)를 치는데 그친 탬파베이에 앞서고 있다.

밀워키 타격의 중심에는 PS 3홈런, 타율 0.367, OPS 1.157로 팀 타선을 이끄는 주전 포수 윌리엄 콘트라레스가 있다. 그 뒤를 한때 생계 문제때문에 야구 그만두고 전업 주부가 될 뻔 했던 무명 1루수 제이크 바우어스(타율 0.269. 1홈런 6타점, OPS 0.864)가 받치고 있다.

밀워키는 이번 가을야구에서 6명의 타자가 홈런을 기록할 만큼 상하위 타선 가리지 않는 장타력으로 상대팀 투수들을 괴롭히고 있다. 반면 정규시즌 팀 타선을 이끌었던 3시즌 연속 20-20타자 잭슨 추리오(타율 0.171)가 이번 PS에서 부진을 겪고 있다는 점이 아쉬움을 남긴다.

탬파베이는 타선의 파괴력에서는 다소 뒤지지만 한 베이스를 더 노리는 주루 플레이와 빠른 발을 강점으로 내세운다. 2루타는 13개로 밀워키의 6개보다 많으며, 도루도 11차례 시도해 모두 성공했다. 특히 중심 타선의 위력만큼은 밀워키에 결코 밀리지 않는다.

ALCS 6차전에서 투런 홈런을 터뜨린 지명타자 얀디 디아스는 포스트시즌 OPS 0.905와 12안타를 기록했다. 정규시즌 42홈런을 때린 3루수 주니어 카미네로와 2루수 리치 팔라시오스도 각각 OPS 0.806과 0.864로 힘을 보탰다. 이들 세 타자가 합작한 2루타는 모두 10개에 달한다. 중심 타선의 장타력과 상위 타선의 기동력이 탬파베이의 승리를 뒷받침하는 요소다.

[투수] 막강 원투 펀치 vs 벌떼야구

난적 클리블랜드 가디언스를 제압하고 월드시리즈에 오른 탬파베이 레이스
난적 클리블랜드 가디언스를 제압하고 월드시리즈에 오른 탬파베이 레이스탬파베이 레이스 공식 SNS

양팀 모두 강력한 마운드의 힘으로 PS를 승리로 이끌었다. 탬파베이가 탄탄한 원투펀치 선발진의 위용을 앞세운다면 밀워키는 '벌떼야구'로 대표되는 불펜진으로 맞대결을 펼친다.

올해 PS 성적만 놓고 보면 선발진은 탬파베이의 우세가 뚜렷하다. 탬파베이 선발진은 9경기에서 50이닝을 소화하며 평균자책점(ERA) 1.98, 5승 1패를 기록했다. 1선발 드루 라스무센은 21이닝 ERA 1.29, 2선발 프레디 페랄타 역시 16.2이닝 ERA 1.08로 상대 타선을 압도했다.

밀워키 선발진도 ERA 2.97로 준수한 성적을 냈지만, 단 한 차례의 선발승 없이 고작 30.1이닝을 소화하는데 그쳤다. 이는 탬파베이 라스무센과 페랄타가 합작한 37.2이닝에도 미치지 못하는 투구 기록이다.

올 시즌 내셔널리그 사이영상 1순위 후보로 거론중인 프로 2년차 제이콥 미저라우스키도 이번 PS 선발 등판 2경기에서 모두 5이닝을 채우지 못했고, 총 8.1이닝을 던지는 데 그쳤다. 밀워키 선발진의 이닝 소화 문제가 에이스에게도 예외가 아님을 보여주는 대목이다.

대신 불펜 투수들이 40.2이닝 동안 ERA 1.33, WHIP 0.89를 기록하며 팀의 7승을 모두 책임졌다. 좌완 애런 애시비(2세이브)는 12.1이닝 무실점 역투로 불펜진을 이끌었고, 우완 트레버 메길도 5.2이닝 무실점 + 4세이브를 올리며 뒷문을 든든히 지켰다.

탬파베이 불펜진은 ERA에선 3.60으로 밀워키보다 다소 높았지만 WHIP 1.00을 기록해 세부 지표 만큼은 무난한 편이었다. 특히 마무리 투수 브라이언 베이커는 7이닝 무실점+5세이브로 막강한 구위를 자랑한 바 있다.

다만 타일러 웰스(ERA 10.80), 그리핀 잭스(6.00) 등 일부 구원투수에게 실점이 집중된 점은 옥의 티였다. 밀워키는 불펜의 과중한 이닝 부담 문제를 관리해야 하고, 탬파베이는 선발이 일찍 내려오는 상황을 최대한 피해야 한다.

한편 올해 월드시리즈 1차전은 24일(한국시간) 밀워키의 홈구장인 아메리칸 패밀리 필드에서 진행된다.

밀워키 브루어스 vs 탬파베이 레이스 포스트시즌 주요 기록
밀워키 브루어스 vs 탬파베이 레이스 포스트시즌 주요 기록AI 작업


☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
메이저리그 MLB

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김상화 (steelydan) 내방

jazzkid@naver.com

이 기자의 최신기사 엔믹스만의 언어로 확장된 '믹스팝'의 세계