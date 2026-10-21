밀워키 vs. 탬파베이, 창단 첫 우승 향한 월드시리즈 격돌

탬파베이 레이스 공식 SNS

난적 클리블랜드 가디언스를 제압하고 월드시리즈에 오른 탬파베이 레이스양팀 모두 강력한 마운드의 힘으로 PS를 승리로 이끌었다. 탬파베이가 탄탄한 원투펀치 선발진의 위용을 앞세운다면 밀워키는 '벌떼야구'로 대표되는 불펜진으로 맞대결을 펼친다.올해 PS 성적만 놓고 보면 선발진은 탬파베이의 우세가 뚜렷하다. 탬파베이 선발진은 9경기에서 50이닝을 소화하며 평균자책점(ERA) 1.98, 5승 1패를 기록했다. 1선발 드루 라스무센은 21이닝 ERA 1.29, 2선발 프레디 페랄타 역시 16.2이닝 ERA 1.08로 상대 타선을 압도했다.밀워키 선발진도 ERA 2.97로 준수한 성적을 냈지만, 단 한 차례의 선발승 없이 고작 30.1이닝을 소화하는데 그쳤다. 이는 탬파베이 라스무센과 페랄타가 합작한 37.2이닝에도 미치지 못하는 투구 기록이다.올 시즌 내셔널리그 사이영상 1순위 후보로 거론중인 프로 2년차 제이콥 미저라우스키도 이번 PS 선발 등판 2경기에서 모두 5이닝을 채우지 못했고, 총 8.1이닝을 던지는 데 그쳤다. 밀워키 선발진의 이닝 소화 문제가 에이스에게도 예외가 아님을 보여주는 대목이다.대신 불펜 투수들이 40.2이닝 동안 ERA 1.33, WHIP 0.89를 기록하며 팀의 7승을 모두 책임졌다. 좌완 애런 애시비(2세이브)는 12.1이닝 무실점 역투로 불펜진을 이끌었고, 우완 트레버 메길도 5.2이닝 무실점 + 4세이브를 올리며 뒷문을 든든히 지켰다.탬파베이 불펜진은 ERA에선 3.60으로 밀워키보다 다소 높았지만 WHIP 1.00을 기록해 세부 지표 만큼은 무난한 편이었다. 특히 마무리 투수 브라이언 베이커는 7이닝 무실점+5세이브로 막강한 구위를 자랑한 바 있다.다만 타일러 웰스(ERA 10.80), 그리핀 잭스(6.00) 등 일부 구원투수에게 실점이 집중된 점은 옥의 티였다. 밀워키는 불펜의 과중한 이닝 부담 문제를 관리해야 하고, 탬파베이는 선발이 일찍 내려오는 상황을 최대한 피해야 한다.한편 올해 월드시리즈 1차전은 24일(한국시간) 밀워키의 홈구장인 아메리칸 패밀리 필드에서 진행된다.