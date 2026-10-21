밀워키 vs. 탬파베이, 창단 첫 우승 향한 월드시리즈 격돌

2026년 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 정상에 오를 팀을 가리는 월드시리즈 대진이 밀워키 브루어스와 탬파베이 레이스의 맞대결로 확정됐다.
밀워키는 4년 연속 포스트시즌(PS)에 진출하고 지난해와 올해는 30개 팀 중 최다승을 거둘 만큼 정규 시즌에선 강했지만, 가을야구에서는 좀처럼 웃지 못했다. 하지만 올해 밀워키는 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)에서 3년 연속 우승을 노리던 강호 LA 다저스를 4승 무패로 완파하며 지난해 같은 무대에서 당한 패배를 깨끗이 설욕했다.
탬파베이 레이스 역시 또 다른 강팀 클리블랜드 가디언스와의 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS)에서 1승 2패의 열세를 딛고 4승 2패로 시리즈를 뒤집으며 6년 만에 월드시리즈 무대를 밟았다. 두 팀 모두 우승 경력이 없는 구단이라는 점에서 승자는 곧 창단 첫 우승의 주인공이 되는 셈이다.
엄청난 연봉 규모와 수많은 스타 플레이어를 자랑하던 다저스와 뉴욕 양키스가 PS에서 고배를 마셨고, 또 다른 부자구단 뉴욕 메츠와 지난해 준우승팀 토론토 블루제이스도 가을야구 진출에 실패했다.
반면 상대적으로 적은 연봉 규모의 밀워키(연봉 총액 19위)와 탬파베이(26위)는 스몰마켓 구단의 한계를 딛고 경쟁팀들을 차례로 무너뜨렸다. 닮은 듯 다른 색깔을 지닌 두 팀의 PS 투타 전력을 비교해 봤다.
[타격] 고른 타선의 힘 보여준 밀워키