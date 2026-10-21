'시즌 마감' LG, 2026년의 문제점 3가지

연합뉴스

KIA 타이거즈 선수들이 20일 서울 잠실야구장에서 열린 LG 트윈스와의 KBO 프로야구 포스트시즌 준플레이오프 3차전에서 13-1로 승리하며 플레이오프 진출을 확정한 뒤 기뻐하고 있다. 그 앞으로는 LG 선수들이 아쉬워하고 있다. 2026.10.20LG는 작년 외국인 투수 요니 치리노스가 30경기에서 13승6패 평균자책점3.31을 기록하며 1선발 역할을 톡톡히 해줬다. 엘리에이저 에르난데스가 부상으로 14경기에서 4승4패4.23으로 시즌 중반 교체됐지만 대체선수 앤더스 톨허스트가 8경기에서 6승을 따내면서 에르난데스의 부진을 잊게 해줬다. 톨허스트는 한국시리즈에서도 2경기에서 13이닝3실점으로 2승을 수확하면서 LG의 우승에 결정적인 역할을 했다.LG는 치리노스와 140만 달러, 톨허스트와 120만 달러에 재계약하며 우승을 이끈 외국인 원투펀치를 지켰다. 하지만 치리노스는 올 시즌 팔꿈치 통증에 시달리며 8경기에서 2승3패6.68을 기록한 후 KBO리그를 떠났고 톨허스트 역시 12승을 따냈지만 작년 후반기와 한국시리즈에서 보여줬던 위력엔 한참 미치지 못했다. 그렇게 LG는 올 시즌 구단과 팬들이 기대했던 강력한 외국인 원투펀치를 가동하지 못했다.교체 선수들의 활약도 만족스럽지 못한 것은 마찬가지. LG는 6월 강속구를 던지는 불펜투수 약셀 리오스를 영입했지만 리오스는 14경기에서 1승2패2세이브5홀드의 평범한 성적에 머물다가 한 달 만에 방출됐다. 7월 말에 영입한 만39세의 노장 카를로스 카라스코는 데뷔전에서 7이닝 퍼펙트로 강한 인상을 남겼지만 시즌 마지막 2경기에서 9.1이닝7실점에 그치는 등 빅리그 112승 투수의 위용을 보여주진 못했다.리그 이닝 1,2위를 기록한 KIA의 제임스 네일과 아담 올러를 보면 알 수 있는 것처럼 KBO리그에서 외국인 원투펀치의 역할은 매우 중요하다. 하지만 LG는 부상을 안고 있던 치리노스를 시작으로 불펜투수 리오스, 전성기가 지난 카라스코를 돌려쓰면서 시즌 내내 외국인 투수 문제로 어려움을 겪었다. 2001년의 신윤호 이후 25년 만에 토종 다승왕(임찬규)을 배출한 LG는 외국인 투수의 부진에 발목이 잡히고 말았다.1990년대부터 김재현(SSG 랜더스 단장)과 이병규(LG 2군감독), 박용택(KBS 해설위원) 등 걸출한 좌타자를 많이 배출했던 LG는 박용택의 뒤를 이을 확실한 '자체 생산 좌타자'를 나오지 않아 고민이 많았다. 그러던 2021년 신일고 출신의 유망주 문보경이 입단했고 문보경은 2022년부터 LG의 주전으로 도약하며 3루수와 좌타자 고민을 확실하게 지웠다. 특히 2024년과 작년에는 2년 연속 20홈런100타점 시즌을 만들었다.그렇게 LG의 보물로 자리 잡은 문보경은 지난 3월 월드베이스볼클래식을 통해 '한국야구의 보물'로 성장했다. 문보경은 체코와 일본, 대만, 호주를 상대한 1라운드에서 2홈런11타점을 폭발하는 대활약으로 역대 WBC 1라운드 최다타점 신기록을 세웠다. 해마다 홈런과 타점, 득점 부문에서 개인 최고 기록을 경신해 나가던 문보경이 올 시즌 얼마나 대단한 활약을 선보일지 LG팬들의 기대는 하늘을 찔렀다.하지만 문보경은 LG의 주전으로 도약한 2022년 이후 5년 만에 가장 부진한 시즌을 보냈다. 작년 24개까지 상승했던 홈런은 절반 이하인 10개로 추락했고 108개였던 타점도 올 시즌엔 단 60개에 머물렀다. 물론 5월 발목 인대손상과 9월 허리 부상도 있었지만 대표팀에서도 중심타자로 활약하는 문보경이 타율 .258에 그친 것은 매우 실망스러웠다. 문보경은 가을야구 4경기에서도 10타수2안타 무타점에 그쳤다.올해 LG는 KBO리그 진출 4년 만에 최고의 시즌을 보낸 외국인타자 오스틴 딘을 중심으로 문정빈이 91경기에서 19홈런66타점, 송찬의가 118경기에서 16홈런73타점, 이재원도 60경기에서 9홈런을 기록하는 등 우타자들의 활약이 돋보였다. 하지만 4번 타순에서 '타격기계' 김현수(kt)의 이적 공백을 지워 주리라 믿어 의심치 않았던 문보경의 부진은 염경엽 감독과 LG팬들이 미처 예상하지 못한 변수였다.한국시리즈에서 우승을 차지하는 팀은 예년에 비해 부쩍 성장한 기량으로 팀 우승에 크게 기여하는 선수들이 등장하는 경우가 많다. 작년 LG에서도 프로 데뷔 후 최고의 시즌을 보낸 선수들이 많았다. 대주자로 시작해 해마다 꾸준히 성장한 2루수 신민재는 작년 타율 .313 145안타61타점87득점으로 생애 첫 골든글러브를 수상했고 군복무를 마친 좌완 송승기는 11승을 따내며 리그 최강의 5선발로 군림했다.팬들은 당연히 작년 데뷔 후 최고의 시즌을 보냈던 선수들이 올해는 한층 더 성장한 기량을 보여주거나 최소한 작년에 버금가는 활약을 이어가 주길 기대했다. 하지만 작년 최고의 시즌을 보냈던 LG 선수들은 안타깝게도 작년의 기세를 이어가지 못했다. 작년 부상으로 고전한 홍창기 대신 LG의 '돌격대장' 역할을 잘 수행했던 신민재는 올해 타율 .251 100안타26타점55득점으로 평범한 9번타자로 돌아갔다.손주영이 마무리로 변신하면서 토종 좌완 선발로 더욱 믿음직한 활약이 필요했던 송승기도 올 시즌 16경기에서 3승3패5.53으로 부진하다가 8월21일 한화 이글스전을 끝으로 팔꿈치 부상을 당하면서 그대로 시즌을 마감했다. 만약 송승기가 팔꿈치 인대 접합수술을 받게 된다면 LG는 2027년 작년 팀 내 투수진 중에서 가장 비약적인 발전을 보여줬던 젊은 좌완 선발투수 없이 시즌을 치러야 한다.신인 드래프트 10라운드 신화의 주인공이자 작년 신민재와 함께 팀 내에서 가장 많은 안타(145개)를 때려냈던 문성주는 올해도 .284의 준수한 타율을 기록했다. 하지만 문성주는 작년 겨울 주전 좌익수 김현수가 팀을 떠났음에도 장타력을 갖춘 신예 송찬의와 이재원에 밀려 76경기 출전에 그쳤다. 작년 .321(134타수43안타)에 달했던 문성주의 득점권 타율이 올해 .228(57타수13안타)로 떨어진 것도 매우 아쉬운 부분이었다.