21점 맹폭 안영준, SK 시즌 첫 승 신고

결정적인 승부처에 늘 안영준이 있었고, SK는 그의 활약에 힘입어 시즌 첫 승리를 챙겼다.전희철 감독이 이끄는 서울 SK는 20일 오후 7시 잠실학생체육관에서 열린 '2026~2027 KCC 프로농구' 유도훈 감독의 안양 정관장에 84-76으로 승리했다.BCL 아시아 참가를 위해 초반 일정을 비웠으나 대회가 취소되면서 2주 늦게 개막전을 치렀던 SK. 출발은 그리 좋지 않았다. 첫 경기 고양 소노와 맞대결에서 87-81로 패배했다.시즌 2번째 맞대결 상대는 4연승을 내달리던 정관장. 쉽지 않은 경기가 예상됐고, 분위기 역시 예측대로 흘러갔다. 1쿼터에서는 잦은 턴오버와 함께 자밀 워니가 살아나지 않으며 고전했고, 11-15로 끌려가는 그림이 만들어졌다.2쿼터에서는 차근차근 따라가는 흐름이었다. 안영준의 3점 포와 워니, 힉스가 연이어 득점을 기록, 끝내 36-37로 전반을 마쳤다. 3쿼터 분위기는 대반전이었다. 김낙현, 워니, 오재현이 외곽포를 터뜨리며 공격이 불을 뿜었고, 그 결과 64-51로 리드를 가져가는 데 성공했다.4쿼터에서는 두 팀이 치고 받았다. 정관장이 한승희, 리드의 득점으로 바짝 추격했으나 SK도 만만치 않았다. 작은 실수를 절대 놓치지 않았고, 결국 84-76으로 승리를 가져갔다.시즌 첫 승리를 가져오는 데 성공한 SK. 그 중심에는 '원 클럽맨' 안영준이 있었다. 사실 이들의 경기력은 그리 좋지 않았다. 전반 공격력은 실망스러운 수준이었으며 '핵심' 워니의 골밑 지배력 또한 아쉬웠다.또 시즌이 늦게 시작한 만큼 전반적으로 선수단 컨디션이 좋지 않으며 흔들릴 수 있었으나 안영준은 아니었다. 베테랑다운 노련미로 코트에 안정감을 불어줬고, 경기 결정적인 순간 에이스 역할을 톡톡히 해내는 데 성공했다.1쿼터 점퍼 슛과 리바운드를 시작으로 2쿼터 7분 40초 대에 보여준 3점 포를 통해 팀에 첫 리드를 안겨줬다. 이어 전반 종료 직전, 29-34로 밀리는 상황 속 빠른 속공 이후 레이업 슛까지 성공시키면서 활기를 불었다.후반에는 직접 해결사로 나섰다. 3쿼터 시작과 함께 워니의 3점을 어시스트한 안영준은 아반도의 3점을 막아내는 블락을 선보였다. 또 공격 리바운드를 성공, 2점까지 추가하면서 SK 공격에 힘을 보태는 모습이었다.4쿼터에서 가치는 더욱 빛났다. 안영준은 리드를 앞에 두고 과감한 돌파로 2점을 뽑아냈고, 66-61로 바짝 추격해 온 5분 33초에는 깔끔한 3점 포를 성공시켰다. 이에 그치지 않고 변준형의 슛까지 블락하면서 정관장 추격 의지를 확실하게 꺾었다.이어 스틸과 함께 또 한 번의 3점을 추가한 안영준은 정관정전 팀 내 최다 득점인 21골 5리바운드 4스틸(팀 내 최다) 5리바운드를 기록, 공수 양면에서 펄펄 날았다.이번 경기 수훈 선수로 선정된 안영준은 방송사 인터뷰를 통해 "시즌을 늦게 출발했다. 오늘 같은 경우는 나도 그렇고 선수들도 반성해야 한다"라며 운을 뗐다.이어 좋지 않았던 전반 경기력에 대해 "연차가 많이 쌓이면서 표정이 안 좋으면 안 된다. 웃으면서 하려고 하고, 감독님도 웃으면서 해주신다"라고 했다.끝으로 "이때까지 많이 응원해 주셨고, 올해도 응원해 주시면 더 좋은 성적으로 보답하겠다"라고 각오를 전했다.한편, SK는 24일 홈에서 창원 LG를 상대로 리그 첫 연승에 도전하게 된다.