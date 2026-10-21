'이성과 감성', 흔한 리메이크 넘어선 한 장면

31회 부산국제영화제 초청작 가운데 이색적이었다 느낀 작품이 <이성과 감성>이다. 월드 시네마 섹션 초청작인 이 영화는 유명한 저 제인 오스틴의 소설을 원작으로 하는 데다, 지금껏 영화와 드라마로 수차례나 반복해 만들어졌던 고전의 리메이크작이다. 월드 시네마 섹션은 세계 영화의 전체적 흐름을 조망할 수 있는 비아시아권 작가의 신작을 초청하는 부문으로, 언제나처럼 유럽 작가의 신작이 여럿 모여들었다. 개중에서 영국 작품은 모두 5편으로 추려진다. 그중 하나가 바로 조지아 오클리의 <이성과 감성>이다.
이 작품의 초청을 낯설게 여기는 건 칸, 베니스, 베를린, 로카르노, 카를로비바리 등 유수 영화제 초청작이 아닌 작품이란 게 첫째이고, 다른 작품과 달리 일찌감치 수입배급이 확정돼 이달 개봉을 앞두고 있다는 점이 둘째이며, 마지막은 원작이 확실히 있는 리메이크작으로 작가가 저만의 독자적 세계를 펼칠 여지가 적다는 점이다. 부산국제영화제를 찾은 관객들 앞에 가려 뽑은 작품을 소개할 의무가 있는 이 영화제가 어째서 <이성과 감성>을 택했는지를 나는 좀처럼 이해하기 어려웠다.
같은 섹션에 속한 다른 작품 면면을 보자면, 이를테면 에민 알페르의 <구원은 없다>라거나 루이 클리시의 <아이언 보이>와 같은 작품이 갖고 있는 격을 이 영화가 가지고 있다고 할 수 있을까. 남미의 정서가 잔뜩 묻은 도밍가 소토마요르의 <라 페라>나, 아프리카의 감성이 깃든 마리클레망틴 두사베잠보의 <베니마나> 같은 영화가 줄 수 있는 낯선 감각도 <이성과 감성> 가운데선 기대하기 어려울 것이다. 그럼에도 불구하고 과밀한 경합을 넘어 이 영화에 한 자리를 할애한 부산국제영화제의 의도를 보고자 작품을 들여다보았다.