'이성과 감성', 흔한 리메이크 넘어선 한 장면

부산국제영화제

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영화가 특별해지는 순간



화들짝 놀란 하인은 식사하던 그릇을 들고서 황급히 자리를 비운다. 그 동선 또한 다분히 이례적이어서 마치 극장 객석에서 상영이 끝나지 않은 가운데 관객이 자리를 빠져나가듯 두 인물 앞으로 사라지는 것이다. 그리하여 관객은 주인공 앞에서 커다란 형체가 휙 하니 지나치는 듯한 인상을 받는다. 바로 이것이 이 영화의, 감독 조지아 오클리의 한 수다.



영화의 감상은 이를 발견하는 이와 의문을 품지 않고 지나치는 이로 나뉜다. 서사만 따라가면 영화는 그저 이안과 BBC 드라마의 재탕, 다시 제인 오스틴의 작품을 그대로 영상화한 장편에서 그친다. 그러나 가만히 돌아보자면 조지아 오클리는, 물론 대부분은 원작을 그대로 따르기는 하지만, 미묘한 심리적 엇박을 통하여 영화를 일종의 코미디처럼 연출하는 순간도 없지 않다. 기껏해야 여성에 대한 억압이란 당대의 사회상 정도를 억지로 채굴할 수 있었던 제인 오스틴의 소설이 이로부터 귀족과 상류계층, 가난한 평민과 하인들이란 계급적 격차와 도시와 시골이란 문화적 격차, 나아가 제국주의 영국의 이면에 존재하는 식민지로까지 사유를 확장될 수 있는 여지가 생겨난다.



물론 여지일 뿐인 것은 사실이다. 그를 향해 적극적으로 나아갈 수 없는 건 분명한 원작을 채택한 한계이지만, 이 영화가 개중 처음으로 스스로 생산하지 않는 계층의 풍요 아래 깔린 것에 시선을 돌리고 그 자리를 확인했다는 사실을 기억해야 마땅하다. 그 한 발자국은 제인 오스틴의 작품들을 여전히 고전으로 향유하면서도 이 시대 독자들이 거의 고려하지 않는 것이란 점에서도 시대적 유효함을 지닌다.



31회 부산국제영화제가 월드 시네마 부문에 구태여 개봉이 확정된 영화를 초청해 들인 데는 이러한 이유가 있는 것이 아닐까. 주역인 엘리너와 메리엔을 연기한 두 배우, 데이지 에드가-존스와 에스메 크리드-마일스의 열의 있는 연기 또한 언급할 만하다. 이들 배우의 드문 자질을 고려하면 이 또한 이 영화가 품고 있는 세계 영화의 새로운 경향 안에 들 것이라고 말할 수 있는 때문이겠다. 부산국제영화제 BIFF 이성과감성 조지아오클리 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 베트남 영화사상 '최대 야심작', 왜 참패했나

스틸컷다만 제인 오스틴, 또 그녀의 작품엔 명확한 한계가 있다. 불과 20여 년 뒤 등장한 문호들, 찰스 디킨스를 위시해 빅토르 위고, 마크 트웨인, 도스토예프스키 등과 비견해 제인 오스틴을 바라보자면 그 한계가 뚜렷하게 드러난다. 제인 오스틴은 통시적으로나 공시적으로 제가 선 세계를 벗어나지 못한다. 사회적으로나 계급적으로, 또 시대적으로나 국제적으로 작가 스스로 세워둔 인식의 외연 바깥으로 한 걸음도 넘어서지 못한다. 집요한 관찰력과 섬세한 묘사능력에도 불구하고 그 작품세계 가운데는 노동과 생선이 제거돼 있다. 시골마을 파티나 돌며 처녀들을 농락하는 싸구려 한량 말고 괜찮은 남자들이 등장하기가 어려운 이유도 여기에 있다.여성의 사회생활이 막혀 있는 시대상 때문일 수도 있겠으나 빅토리아 시대 여성이라고 모두가 수동적인 삶을 산 건 아니어서 오스틴의 세계가 지나치게 좁단 것만 깨닫게 될 뿐이다. 더구나 그녀의 관심은 시골마을의 상류계층에 매여 있고 결말은 늘 황급한 해피엔딩에 머무르기에 이야기의 다채로움을 기대하기 어렵다. 그녀에겐 다른 모든 작가만큼이나 모험이 필요했다. 아니면 가진 바 이상의 탁월함을 갖추었어야만 했다. 불행히도 그 삶이 그녀에게 그를 허하지 않았단 건 비범한 재능을 가진 작가에겐 비극이라 할 것이겠다.<이성과 감성>은 원작에 충실하다. 그러나 나는 단 한 장면을 본다. 소설 가운데는 등장하지 않는 어떤 장면이 이 영화를 앞서 나온 작품들과도 구분 짓는다. 영화 가운데 주인공 자매 앨리너와 메리엔이 대화를 나누는 장면이다. 각기 사랑하는 이를 찾아 돈 많은 부인의 시종을 자처하며 런던까지 오가는 과정에서 다른 귀족의 저택에 머물던 때다. 자매가 자리를 피해 긴히 이야기를 나누어야 했던 그때, 영화는 주방처럼 보이는 공간에서 홀로 식사를 하던 저택의 하인의 모습을 비춘다. 물론 이 영화는 원작과 마찬가지로 하인에게 초점을 맞추는 일은 없지만, 화면의 중심은 아니라도 영화가 하인을 먼저 앵글 안에 담는 매우 드문 순간이다. 상류층 없는 그 공간의 평화는 그러나 갑자기 깨어진다. 영화 전체가 응원하는 두 주인공, 앨리너와 메리앤이 하인이 식사하던 공간에 들어서는 것이다.