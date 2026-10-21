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김성호의 씨네만세 '이성과 감성', 흔한 리메이크 넘어선 한 장면

'이성과 감성', 흔한 리메이크 넘어선 한 장면

[김성호의 씨네만세 1469] 31회 부산국제영화제 월드 시네마 <이성과 감성>

김성호(starsky216)
26.10.21 10:18최종업데이트26.10.21 10:18
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31회 부산국제영화제 초청작 가운데 이색적이었다 느낀 작품이 <이성과 감성>이다. 월드 시네마 섹션 초청작인 이 영화는 유명한 저 제인 오스틴의 소설을 원작으로 하는 데다, 지금껏 영화와 드라마로 수차례나 반복해 만들어졌던 고전의 리메이크작이다. 월드 시네마 섹션은 세계 영화의 전체적 흐름을 조망할 수 있는 비아시아권 작가의 신작을 초청하는 부문으로, 언제나처럼 유럽 작가의 신작이 여럿 모여들었다. 개중에서 영국 작품은 모두 5편으로 추려진다. 그중 하나가 바로 조지아 오클리의 <이성과 감성>이다.

이 작품의 초청을 낯설게 여기는 건 칸, 베니스, 베를린, 로카르노, 카를로비바리 등 유수 영화제 초청작이 아닌 작품이란 게 첫째이고, 다른 작품과 달리 일찌감치 수입배급이 확정돼 이달 개봉을 앞두고 있다는 점이 둘째이며, 마지막은 원작이 확실히 있는 리메이크작으로 작가가 저만의 독자적 세계를 펼칠 여지가 적다는 점이다. 부산국제영화제를 찾은 관객들 앞에 가려 뽑은 작품을 소개할 의무가 있는 이 영화제가 어째서 <이성과 감성>을 택했는지를 나는 좀처럼 이해하기 어려웠다.

같은 섹션에 속한 다른 작품 면면을 보자면, 이를테면 에민 알페르의 <구원은 없다>라거나 루이 클리시의 <아이언 보이>와 같은 작품이 갖고 있는 격을 이 영화가 가지고 있다고 할 수 있을까. 남미의 정서가 잔뜩 묻은 도밍가 소토마요르의 <라 페라>나, 아프리카의 감성이 깃든 마리클레망틴 두사베잠보의 <베니마나> 같은 영화가 줄 수 있는 낯선 감각도 <이성과 감성> 가운데선 기대하기 어려울 것이다. 그럼에도 불구하고 과밀한 경합을 넘어 이 영화에 한 자리를 할애한 부산국제영화제의 의도를 보고자 작품을 들여다보았다.

이성과 감성 스틸컷
이성과 감성스틸컷부산국제영화제

또 한 번의 리메이크, 과연 특별한가

제인 오스틴 원작은 너무나 유명하다. 아마도 <오만과 편견>을 제외하면 제인 오스틴의 작품 가운데 <이성과 감성> 만큼 알려진 작품이 드물 테다. 제인 오스틴이 관심을 두어 온 빅토리아 시대 시골마을의 귀족사회를 배경으로 한다는 점은 다른 작품들과 유사한데, '오만'과 '편견'이란 악덕을 대비한 대표작과 마찬가지로, '이성'과 '감성'을 대응시킨다는 점이 특징적이다. 불과 19살의 나이에 초고를 쓴 초기작으로, 20대 초반에 개작을 한 뒤 30대 중반에 이르러 정식으로 출간했다.

흔히 작품을 원제를 그대로 차음한 <센스 앤 센서빌리티>라고 번역하는 건 철학적 합리성이라기보다는 사리를 분별하고 논리적인 성향을 뜻하는 '센스 sense'와 이에 반해 불완전하고 감정적 기질로 여겨져 온 '센서빌리티 sensibility'를 오늘의 이성과 감성이란 표현이 담지 못한다는 인식 때문일 테다. 지극히 타당한 선택이지만 민음사를 비롯한 근래 출판계가 <이성과 감성>이란 제목으로 출간하고 있는 최근 경향을 따른 듯 영화제 또한 <이성과 감성>으로 간판을 달았다.

영화는 소설을 충실히 뒤따른다. 개작이라 볼 여지가 거의 없을 만큼 캐릭터부터 설정이 완전히 동일하고 기본적인 갈등양상이며 전개 또한 같다. 장편소설을 133분의 러닝타임 안에 응축하는 과정에서 다소 덜어내는 부분이 있을 뿐, 원작을 읽은 이라면 소설을 빨리 감아 보는 듯한 인상까지 받을 수 있을 정도다.

이성과 감성 스틸컷
이성과 감성스틸컷부산국제영화제

19세기 <나는 솔로>, 어쩌면 더

당장 비교를 피할 수 없는 건 앞서 나온 작품들이다. 특히 상당한 완성도를 보였던 두 작품, 1995년 이안의 <센스 앤 센서빌리티>와 2008년 BBC가 제작한 3부작 동명 드라마 모두를 언급해 마땅하다. 훗날 <와호장룡>과 <색, 계> <라이프 오브 파이>로 거장의 반열에 드는 명장 이안의 연출은 장기를 살려 미묘하면서도 서정적인 감정과 감각 묘사에 충실하다. 드라마는 늘어난 러닝타임을 저만의 장점으로 삼아서 보다 원작에 충실하면서도 이안의 영화가 담지 못했던 설정과 관심을 표면화하는 데 성공한다. 이를테면 아버지의 죽음 뒤 급격하게 가난 혹은 가난해질 수 있다는 불안이며 공포를 더 중점적으로 다뤄내는 것이다.

기실 제인 오스틴의 소설은 19세기의 <나는 솔로>와 같다. 한편으로는 누구나 관심 가질 법한 남녀상열지사의 낭만과 자극성을 동력이자 목적으로 삼고, 다른 한 편에선 일종의 사회실험이자 덕성을 검증하는 장으로써 활용해 의미를 구한다. 그녀 스스로 작품 가운데서 '오만', '편견', '이성', '감성' 같은 관념을 추출해 내는 건 우연한 일이 아니다. 작품 자체가 인간의 미덕과 악덕, 또 각종 관념의 실험대로 쓰였단 사실을 여러 군데서 발견할 수 있는 것이다.

제인 오스틴은 제가 아는 한껏 소우주를 펼쳐놓고서 성질과 조건 다른 남녀가 어떻게 움직이느냐를 두고 인간의 미덕과 악덕을 가려낸다. 어떤 미덕도 시련 없이 얻어지지 않고 어떤 악덕도 대가 없이 소멸되지 않는다. 비록 역사의식이나 사회성, 독립적 결말 같은 건 없을지라도 그대로 충분히 흥미로운 설정이다. 당대로선 찾아보기 힘들었던 여성시각의 남녀상열지사가 주는 오락적 재미 또한 일품이다. 제인 오스틴의 소설이 가진 가장 큰 매력은 그 남다른 섬세함과 감수성으로 인물과 선택이 내포한 특질이며 심리상태, 또 그로부터 파생되는 감정의 변화과 관계성 등을 포착해 표현하는 데 있다. 영화가 원작에 충실할수록 그 장점이 그대로 작품에 스며든다.

이성과 감성 스틸컷
이성과 감성스틸컷부산국제영화제

원작의 한계를 넘어

다만 제인 오스틴, 또 그녀의 작품엔 명확한 한계가 있다. 불과 20여 년 뒤 등장한 문호들, 찰스 디킨스를 위시해 빅토르 위고, 마크 트웨인, 도스토예프스키 등과 비견해 제인 오스틴을 바라보자면 그 한계가 뚜렷하게 드러난다. 제인 오스틴은 통시적으로나 공시적으로 제가 선 세계를 벗어나지 못한다. 사회적으로나 계급적으로, 또 시대적으로나 국제적으로 작가 스스로 세워둔 인식의 외연 바깥으로 한 걸음도 넘어서지 못한다. 집요한 관찰력과 섬세한 묘사능력에도 불구하고 그 작품세계 가운데는 노동과 생선이 제거돼 있다. 시골마을 파티나 돌며 처녀들을 농락하는 싸구려 한량 말고 괜찮은 남자들이 등장하기가 어려운 이유도 여기에 있다.

여성의 사회생활이 막혀 있는 시대상 때문일 수도 있겠으나 빅토리아 시대 여성이라고 모두가 수동적인 삶을 산 건 아니어서 오스틴의 세계가 지나치게 좁단 것만 깨닫게 될 뿐이다. 더구나 그녀의 관심은 시골마을의 상류계층에 매여 있고 결말은 늘 황급한 해피엔딩에 머무르기에 이야기의 다채로움을 기대하기 어렵다. 그녀에겐 다른 모든 작가만큼이나 모험이 필요했다. 아니면 가진 바 이상의 탁월함을 갖추었어야만 했다. 불행히도 그 삶이 그녀에게 그를 허하지 않았단 건 비범한 재능을 가진 작가에겐 비극이라 할 것이겠다.

<이성과 감성>은 원작에 충실하다. 그러나 나는 단 한 장면을 본다. 소설 가운데는 등장하지 않는 어떤 장면이 이 영화를 앞서 나온 작품들과도 구분 짓는다. 영화 가운데 주인공 자매 앨리너와 메리엔이 대화를 나누는 장면이다. 각기 사랑하는 이를 찾아 돈 많은 부인의 시종을 자처하며 런던까지 오가는 과정에서 다른 귀족의 저택에 머물던 때다. 자매가 자리를 피해 긴히 이야기를 나누어야 했던 그때, 영화는 주방처럼 보이는 공간에서 홀로 식사를 하던 저택의 하인의 모습을 비춘다. 물론 이 영화는 원작과 마찬가지로 하인에게 초점을 맞추는 일은 없지만, 화면의 중심은 아니라도 영화가 하인을 먼저 앵글 안에 담는 매우 드문 순간이다. 상류층 없는 그 공간의 평화는 그러나 갑자기 깨어진다. 영화 전체가 응원하는 두 주인공, 앨리너와 메리앤이 하인이 식사하던 공간에 들어서는 것이다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제

영화가 특별해지는 순간

화들짝 놀란 하인은 식사하던 그릇을 들고서 황급히 자리를 비운다. 그 동선 또한 다분히 이례적이어서 마치 극장 객석에서 상영이 끝나지 않은 가운데 관객이 자리를 빠져나가듯 두 인물 앞으로 사라지는 것이다. 그리하여 관객은 주인공 앞에서 커다란 형체가 휙 하니 지나치는 듯한 인상을 받는다. 바로 이것이 이 영화의, 감독 조지아 오클리의 한 수다.

영화의 감상은 이를 발견하는 이와 의문을 품지 않고 지나치는 이로 나뉜다. 서사만 따라가면 영화는 그저 이안과 BBC 드라마의 재탕, 다시 제인 오스틴의 작품을 그대로 영상화한 장편에서 그친다. 그러나 가만히 돌아보자면 조지아 오클리는, 물론 대부분은 원작을 그대로 따르기는 하지만, 미묘한 심리적 엇박을 통하여 영화를 일종의 코미디처럼 연출하는 순간도 없지 않다. 기껏해야 여성에 대한 억압이란 당대의 사회상 정도를 억지로 채굴할 수 있었던 제인 오스틴의 소설이 이로부터 귀족과 상류계층, 가난한 평민과 하인들이란 계급적 격차와 도시와 시골이란 문화적 격차, 나아가 제국주의 영국의 이면에 존재하는 식민지로까지 사유를 확장될 수 있는 여지가 생겨난다.

물론 여지일 뿐인 것은 사실이다. 그를 향해 적극적으로 나아갈 수 없는 건 분명한 원작을 채택한 한계이지만, 이 영화가 개중 처음으로 스스로 생산하지 않는 계층의 풍요 아래 깔린 것에 시선을 돌리고 그 자리를 확인했다는 사실을 기억해야 마땅하다. 그 한 발자국은 제인 오스틴의 작품들을 여전히 고전으로 향유하면서도 이 시대 독자들이 거의 고려하지 않는 것이란 점에서도 시대적 유효함을 지닌다.

31회 부산국제영화제가 월드 시네마 부문에 구태여 개봉이 확정된 영화를 초청해 들인 데는 이러한 이유가 있는 것이 아닐까. 주역인 엘리너와 메리엔을 연기한 두 배우, 데이지 에드가-존스와 에스메 크리드-마일스의 열의 있는 연기 또한 언급할 만하다. 이들 배우의 드문 자질을 고려하면 이 또한 이 영화가 품고 있는 세계 영화의 새로운 경향 안에 들 것이라고 말할 수 있는 때문이겠다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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