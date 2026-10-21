'김도영-나성범 3홈런6타점' KIA, 3경기로 끝냈다

KIA가 LG에게 대승을 거두며 준플레이오프 스윕에 성공했다.이범호 감독이 이끄는 KIA 타이거즈는 20일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 LG 트윈스와의 준플레이오프 3차전 경기에서 홈런 4방을 포함해 장단 16안타를 터트리며 13-1로 승리했다. 리버스 스윕을 노리던 LG의 꿈을 무산 시키며 3연승으로 플레이오프 티켓을 따낸 KIA는 오는 25일부터 삼성과 플레이오프에서 격돌하고 잠실 야구장은 준플레이오프 3차전을 끝으로 문을 닫게 됐다.KIA는 선발 시라카와 케이쇼가 5이닝 동안 4피안타 무사사구9탈삼진1실점으로 호투하면서 '불펜데이'까지 각오했던 이범호 감독을 머쓱하게 만들었다. 타선에서는 나성범이 2회 결승타가 된 선제 솔로 홈런을 포함해 멀티홈런을 터트렸고 김도영이 2회 승부를 결정 짓는 만루홈런, 한준수도 6회 쐐기를 박는 솔로포를 작렬했다. 반면에 LG는 3경기 연속 KIA의 선발투수에게 막히며 스윕패로 시즌을 마감했다.광주에서 기분 좋은 2연승을 따낸 KIA는 5차전까지 남은 3경기에서 1승만 올려도 플레이오프에 진출할 수 있다. 하지만 KIA가 완벽한 전력으로 플레이오프를 준비하기 위해서는 하루라도 빨리 준플레이오프 시리즈를 끝내야 한다. 경기 상황에 따라 언제든 '총력전 모드'를 가동할 수 있다는 뜻이다. KIA는 김도영과 김선빈을 제외한 7명의 좌타자를 배치하며 LG 선발 카를로스 카라스코에 대비했다.와일드카드 결정전 승리투수였던 카라스코를 선발로 내세운 LG는 3차전에서 타선에 많은 변화를 단행했다. 2차전까지 8타수1안타(타율 .125)로 부진하며 4번 타순에서 부담을 느끼는 듯 했던 문정빈을 6번으로 내렸고 1찬전에서 홈런을 때렸던 송찬의를 4번에 배치했다. 홍창기와 이재원의 부진으로 염경엽 감독의 머리를 아프게 했던 우익수 자리에는 올해 가을야구에서 한 경기도 나오지 않았던 문성주가 첫 출전했다.2차전에서 1회에만 대거 5점을 뽑으며 경기 초반에 사실상 승부를 결정지었던 KIA는 1회초 공격에서 박정우의 볼넷과 박재현의 땅볼, 도루로 득점권 기회를 잡았지만 김도영이 뜬 공, 헤럴드 카스트로가 땅볼로 물러나며 선취점을 올리지 못했다. 하지만 LG도 1회말 공격에서 박해민이 루킹삼진, 오지환이 3루 파울플라이, 오스틴 딘이 우익수 플라이로 물러나면서 첫 공격에서 기회를 만들지 못했다1회 좋은 기회를 살리지 못한 KIA는 2회초 공격에서 선두타자 나성범의 선제 솔로홈런에 이어 문정빈의 실책과 김규성의 안타, 하주석의 볼넷, 박정우의 적시타로 2점째를 뽑으며 카라스코를 강판시켰다. KIA는 이어진 1사 만루에서 박재현의 좌전 적시타에 이어 김도영이 LG의 두 번째 투수 존 케네디를 상대로 좌중간 담장을 넘기는 비거리 140M 짜리 대형 만루홈런을 작렬하며 스코어를 단숨에 7-0으로 벌렸다.LG는 2회말 공격에서 2사 후 문정빈이 2루타로 출루했지만 문성주가 삼진으로 물러나면서 첫 득점을 올리지 못했다. 케네디는 3회에도 마운드에 올라 1사 후 한준수를 몸 맞는 공, 김규성을 안타로 출루 시켰지만 하주석과 박정우를 연속 삼진으로 막으며 위기를 넘겼다. 시라카와도 3회말 투구에서 박동원을 3루 직선타, 구본혁을 삼진,박해민을 1루 땅볼로 잡아내면서 기대 이상의 호투를 이어갔다.LG는 4회초 이우찬이 마운드에 올라 김도영에게 볼넷을 내줬지만 무실점으로 이닝을 막아냈고 시라카와도 4회말 오지환, 오스틴, 송찬의를 상대로 삼진2개를 곁들이며 삼자범퇴 이닝을 만들었다. KIA는 5회초 김선빈, 하주석, 박정우의 안타로 스코어를 8-0으로 벌렸고 시라카와는 5회말 선두타자 문보경에게 안타를 맞았지만 문정빈과 문성주, 박동원을 연속 삼진으로 돌려 세우며 승리투수 요건을 갖췄다.5회까지 매 이닝 주자가 출루했던 KIA는 6회초 공격에서도 2사 후 나성범이 우강훈을 상대로 솔로 홈런을 터트리며 9점의 리드를 만들었다. LG도 6회말 공격에서 구본혁, 박해민의 연속안타로 무사2,3루의 기회를 만들었지만 오스틴의 땅볼로 한 점을 만회하는데 그쳤다. 하지만 KIA는 7회초 공격에서 선두타자 한준수가 김영우를 상대로 우측 담장을 넘기는 솔로홈런을 터트리며 LG의 추격 의지를 꺾었다.LG는 7회말 문보경의 볼넷과 박동원, 구본혁의 안타로 2사만루 기회를 잡았지만 박해민의 타구가 카스트로의 호수비에 걸리면서 득점을 올리지 못했다. KAI는 8회초 카스트로의 2루타로 선발 전원안타를 완성했고 한준수의 밀어내기와 박민의 2루타로 13-1의 큰 리드를 만들었다. 무려 12점 차의 여유가 생긴 KIA는 8회말 김태형, 9회말 황동하가 차례로 등판하며 준플레이오프를 단 3경기로 마무리했다.올 시즌 정규리그에서 타율 .308 45홈런118타점120득점을 기록하며 홈런과 장타율(.647) 1위에 오른 김도영은 LG를 상대로 15경기에 출전해 타율이 .208(48타수10안타)에 불과했다. 김도영이 상대한 9개 구단 중 가장 약한 상대가 바로 LG였다. 올 시즌 LG를 상대로 4홈런12타점을 기록한 김도영은 LG를 만난 마지막 2경기에서 고우석과 케네디에게 연속 결승 홈런을 터트리며 KIA의 3위 등극을 견인한 바 있다.김도영은 2024년 한국시리즈 이후 2년 만에 출전한 가을야구 무대에서도 '슈퍼스타'의 면모를 확실하게 보여줬다. 17일 준플레이오프 1차전에서 멀티홈런을 포함해 4타점으로 '원맨쇼'를 펼쳤던 김도영은 3차전에서도 2회 사실상 승부에 쐐기를 박는 만루홈런을 터트리며 또 한 번 4타점 경기를 만들었다. 준플레이오프 3경기에서 3홈런8타점을 몰아친 김도영은 올 가을 LG에게 끔찍한 '악몽'을 선사했다.