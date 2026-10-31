재범률 3%의 기적... 미국 교도소의 특별한 실험

한국 교도소 수감 범죄자의 재범률은 20%대다. 법무부 범죄연감이 매년 발표하는 재범률은 4년 전 출소한 범죄자를 기준으로 3년 이내 재복역하는 사례를 집계해 통계로 낸 것이다. 2016년부터 2025년까지 10년간 재범률은 소폭의 변동이 있었으나 매년 20%를 넘겨왔다. 출소한 5명 중 1명은 3년 안에 다시 감옥에 들어온다는 것이다. 다시 범죄를 저지른다는 이야기다.
국가 징벌의 목적은 오로지 앙갚음이 아니다. 사회의 범죄를 예방해 질서를 유지하는 것과 함께 범죄자의 재활과 사회복귀 또한 목적하고 있다. '형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률'의 첫 번째 조항을 보자.
'이 법은 수형자의 교정교화와 건전한 사회복귀를 도모하고, 수용자의 처우와 권리 및 교정시설의 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다'고 규정하여 다른 무엇보다도 교화와 복귀가 주된 목적임을 밝히고 있다. 형법과 형벌이 그저 응징이며 격리였다면 이와 같은 규정이 들어설 여지는 없었을 테다.
그러나 그 목적이 충실히 달성되고 있느냐는 다른 문제다. 한국 범죄자 재범률이 꾸준히 20%를 상회한다는 것, 소년범 재범률 또한 근래 높아지는 추세란 것이 이를 잘 보여준다. 사회 공동체가 범죄자 교화와 사회복귀에 실패하고 있다는 것이 지표로써 드러나는 것이다.
일선 법조인들과 이야기를 나누다 보면 한국은 그래도 양반이라는 이야기를 흔히 들을 수 있다. 바로 며칠 전만 해도 미국에 유학 경험이 있는 전관 변호사가 내게 미국은 한국에 비해 재범률이 서너 배는 높다며 한국이 더 낮아질 수는 없을 것이라 열변을 토하기도 했다. 그러나 나는 그의 말이 틀렸다고 확신한다.