재범률 3%의 기적... 미국 교도소의 특별한 실험

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한국에서 <씽씽>이 만들어질 수 있을까?



영화가 미국에서 화제가 된 데는 실제 복역 중인 이들이 자기 자신을 연기했다는 실험적 연출이 또한 영향을 미쳤다. 주연인 디바인 아이, 클래런스 매클린을 비롯하여 데이비드 지로디, 패트릭 그리핀, 존에이드리언 벨라스케스, 숀 존슨 등이 카메라 앞에 서서 자기 자신의 본 모습을 연기한다.



극중 배역의 80% 이상이 실제 복역한 인물들에게 주어졌다는 점은 상당한 놀라움을 던진다. RTA와 같은 프로젝트가 아무리 대단한 성취를 거두었다 해도 이 같은 영화가 대중에 공개되기까지 사회적 반감이 터져 나오지 않았단 게 놀랍다. 과연 한국이어도 이와 같은 영화가 가능했을까. 이를 두고 범죄자 미화라거나 하는 공격이 들어오지 않았을까. 그런 의문이 들기도 하는 것이다.



<씽씽>이 그린 변화는 실제로 이뤄져 온 정책과 그 아래 깔린 굳건한 사회적 신뢰와 동의가 있었기에 가능했다. 심각한 범죄율과 재범률 앞에서 이를 어떻게든 멈춰야 한다는 판단과 예술로써 그를 해낼 수 있다는 인식이 범죄자는 격리하고 응징할 대상이라는 또 다른 인식과 치열하게 맞붙여 이룬 결과다.



반면 한국은 이 문제에 관해선 충실한 논의가 얼마 이뤄지지 않는다. 매년 비슷한 재범률과 갈수록 과밀화되고 신규 개소되지 않는 교화 및 교정시설, 또 관련 정책과 프로그램이 개발되지 않는다는 이야기는 좀처럼 주목받지 못한다. 그리하여 씽씽교도소와 같은 사례를 갖지 못하는 것이다.



미화도 외면도 않고 집요하게 응시하고 도출해 내는 답이 현실을 바꾸는 법이다. 진정으로 세상을 바꾸는 것은 관심과 신뢰이지 외면과 불신이 아니다. 당장은 돌아보고 싶지 않겠지만, 저들은 우리와 다르다고 밀어놓고 구분 짓고 싶겠지만, 그럼에도 불구하고 현장을 돌아봐야 하는 이유다.



한국 영화가 범죄자를 묘사하는 방식이 지극히 전형적이고 무책임하다는 지적을 '씨네만세'에서 수차례에 걸쳐 하였다. 반면 <씽씽>과 같은 작품은 단 한 편이 등장하지 못한다. 태평양 건너 당도한 <씽씽>으로부터 2026년 한국이 배워야 할 것이 결코 적지 않다.

씽씽 오드 그레그퀘다르 콜맨도밍고 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 알츠하이머 앓는 엄마와 딸 이야기, 전 세계를 울렸다

스틸컷영화는 디바인 아이가 극단에 합류한 뒤 함께 새로운 창작극을 준비하는 과정을 담는다. 기존의 극을 고쳐 쓰는 대신 새롭게 창작하자는 데 의견을 모으는 것은 구성원 저마다가 바라는 이야기가 다른 때문이다.누구는 중세를, 다른 이는 바다를 배경으로 하자고 하고, 또 누구는 콜로세움 격투를, 다른 이는 이집트 이야기를 다루자고 말한다. 이 모두를 아우르는 방법을 고민한 끝에 '시간여행'이란 설정을 붙들게 되는 것은 꽤 기발한 선택인지도 모를 일이다. 시간여행을 통해 햄릿과 후크 선장, 스파르타쿠스 같은 온갖 인물을 모두 등장시키는 극을 짜내게 되었는데, 이것이 오로지 디바인 지에게만은 마뜩잖다.실은 디바인 지는 그간 극단에서 여러 작품을 지어낸 극작가 역할을 해왔는데, 장중한 비극이 아니라 가벼운 코미디처럼 느껴지는 판타지물이 저에겐 맞지 않는다고 느낀 탓이다. 디바인 아이가 들어온 뒤 극단의 분위기가 바뀌고 심지어는 극 중 유일한 비극적 배역인 햄릿마저 디바인 아이에게 빼앗긴 그의 모습이 어딘지 불안하게도 느껴진다. <씽씽>의 전반부는 이처럼 극단 안에서 새로운 인물이 들어온 뒤 겪는 변화, 저마다 다른 상황 속에서 입지를 잃는 것에 대한 두려움과 새로운 역할을 맡는 데의 어려움으로 채워진다.생각해 보면 이와 같은 일은 영화 속 인물들뿐 아니라 세상 어디에나 흔하게 있는 일이다. 누구나 학교에서, 직장에서, 각종 모임과 공동체에서 비슷한 일을 겪을 수 있다. 취미로, 업으로, 의무로 마주하는 일 가운데서 디바인 지와 같은 불안이라거나 디바인 아이와 같은 설렘을 마주할 수 있다. 그런데 <씽씽>이 남다른 것은 이것이 교도소 안에서 벌어지는 일이란 점이다. 교도소 밖에선 그저 일상인 것이 교도소 안에서만큼은 너무나도 이례적인 무엇이 되는 때문이다.영화는 대단한 무엇을 그리지 않는다. 서로 다른 성향과 상황의 사람들이 한 자리에 모여 함께 협심해 극을 만들고 공연하는 이야기다. 그 과정에서 갈등이 있고 교감 또한 있다. 어려움과 절망이, 성취와 우정이 또한 자리한다. 표현과 수용, 이해와 도약이야말로 예술의 진지이자 본령이다. 예술이 인간을 옮겨낸다는 건 이를 이르는 것일 테다.