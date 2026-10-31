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김성호의 씨네만세 재범률 3%의 기적... 미국 교도소의 특별한 실험

재범률 3%의 기적... 미국 교도소의 특별한 실험

[김성호의 씨네만세 1484] 실화를 바탕으로 한 영화 '씽씽'

김성호(starsky216)
26.10.31 10:12최종업데이트26.10.31 10:12
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한국 교도소 수감 범죄자의 재범률은 20%대다. 법무부 범죄연감이 매년 발표하는 재범률은 4년 전 출소한 범죄자를 기준으로 3년 이내 재복역하는 사례를 집계해 통계로 낸 것이다. 2016년부터 2025년까지 10년간 재범률은 소폭의 변동이 있었으나 매년 20%를 넘겨왔다. 출소한 5명 중 1명은 3년 안에 다시 감옥에 들어온다는 것이다. 다시 범죄를 저지른다는 이야기다.

국가 징벌의 목적은 오로지 앙갚음이 아니다. 사회의 범죄를 예방해 질서를 유지하는 것과 함께 범죄자의 재활과 사회복귀 또한 목적하고 있다. '형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률'의 첫 번째 조항을 보자.

'이 법은 수형자의 교정교화와 건전한 사회복귀를 도모하고, 수용자의 처우와 권리 및 교정시설의 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다'고 규정하여 다른 무엇보다도 교화와 복귀가 주된 목적임을 밝히고 있다. 형법과 형벌이 그저 응징이며 격리였다면 이와 같은 규정이 들어설 여지는 없었을 테다.

그러나 그 목적이 충실히 달성되고 있느냐는 다른 문제다. 한국 범죄자 재범률이 꾸준히 20%를 상회한다는 것, 소년범 재범률 또한 근래 높아지는 추세란 것이 이를 잘 보여준다. 사회 공동체가 범죄자 교화와 사회복귀에 실패하고 있다는 것이 지표로써 드러나는 것이다.

일선 법조인들과 이야기를 나누다 보면 한국은 그래도 양반이라는 이야기를 흔히 들을 수 있다. 바로 며칠 전만 해도 미국에 유학 경험이 있는 전관 변호사가 내게 미국은 한국에 비해 재범률이 서너 배는 높다며 한국이 더 낮아질 수는 없을 것이라 열변을 토하기도 했다. 그러나 나는 그의 말이 틀렸다고 확신한다.

씽씽 스틸컷
씽씽스틸컷오드

재범률 3%의 전설, 영화가 되다

지난 21일, 한국에 개봉한 영화 <씽씽>은 실화를 바탕으로 한 영화다. 미국 뉴욕주에 위치한 씽씽교도소(Sing Sing Correctional Facility)에서 운영한 예술재활프로그램(RTA, Rehabilitation Through the Arts)을 배경으로, 특히 복역 중 연극을 통해 재활하는 이들의 이야기를 극화했다. 디바인 지(콜먼 도밍고 분)와 디바인 아이(클래런스 매클린 분) 등 중죄를 저지른 이들이 감옥 안 극단에서 연극을 올리려 노력하는 모습이 수감생활 가운데 주요하게 그려진다.

씽씽 교도소 RTA 프로그램은 미국 교화 및 교정 정책의 모범 사다. RTA 프로그램을 수료하고 출소한 이 가운데 다시 감옥에 들어오는 경우가 3%도 채 되지 않는다. 도대체 무엇이 이토록 믿기 어려운 결과를 낳았는가.

<씽씽>이 마침내 영화로 만들어진 데는 이 프로그램이 거둔 성과를 전시하는 데 더하여 그 아래 깔린 기대와 부응, 그러니까 인간이 마침내 변화할 수 있음을 보이려는 노력이다. 창작, 또 예술을 위하여선 무엇이 필요한가.

그저 예술을 소비로써만 바라보면 닿을 수 없는 깨달음, 스스로를 들여다본 뒤에야 타인으로 나아갈 수 있고 타인에게 닿은 뒤엔 무엇 하나 가벼이 할 수 없는 인식의 확장이 이 안에 들었다. 영화 <씽씽>은 그 작지만 큰 변화를 담으려 한다.

씽씽 스틸컷
씽씽스틸컷오드

교도소 수감자들이 연극을 만든다고?

주인공 디바인 지는 마약 관련 범죄로 수감된 수용자다. 자신의 무죄를 탄원하며 가석방을 요청하지만 번번이 미끄러지는 것은 결정적 증언을 해줄 인물이 이미 사망한 때문이다. 영화는 디바인 지가 정말 무고한 사람인지, 죄를 짓고도 반성할 줄 모르는 인물인지에 관심을 두지 않는다.

그는 다른 많은 수감자가 그러하듯 주어진 상황에 대응하는 평범한 인간일 뿐이다. 씽씽교도소에 갇혀 언제 빛을 볼 수 있을지 알 수 없는 사람, 그러나 자유를 다른 누구보다 갈망하며 절망하고 포기하지 않으려는 인물이란 사실을 보일 뿐이다.

사실 씽씽교도소 안의 사람들은 크게 두 부류로 나뉜다. 하나는 디바인 지처럼 희망을 간직한 이들이다. 교도소 안이 아닌 바깥의 삶을 진실한 것으로 여기고 나가기만 고대하는 사람이다. 그러나 중범죄를 저지르고 복역하는 이들에게 그 형기를 다 채운다는 건 곧 삶의 상당 부분을 감옥 안에서 소진해야 한다는 뜻이다.

그 괴리가 곧 고통이 된다. 다른 한 부류는 감옥 안의 삶을 받아들이는 사람들이다. 어차피 바깥의 삶은 없고 감옥 안에서 사는 것이 생의 전부라고 믿는 이들은 감옥이 주는 것 이상을 꿈꾸려 하지 않는다. 상상하려 들지도 않는다. 디바인 아이(클래런스 매클린 분)도 그와 같다.

수감자 극단에서 신입 단원을 모집한다. 셰익스피어의 극을 이제 막 마친 참이다. 디바인 지의 눈에 든 것은 디바인 아이, 그동안 몇 차례 극단에 지원을 했었던 모양이다. 갱스터 출신으로 교도소에 들어온 이들에게 위력을 과시하는 그 모습이 극단에서 공연하는 이들과는 어딘지 거리가 있어 보인다. 그러나 아주 다르지는 않은 것이 세 보이려 저를 부풀리는 갱스터의 모습 또한 넓은 의미에서의 연기인 때문이겠다.

씽씽 스틸컷
씽씽스틸컷오드

너무나 일상적인 일들이지만

영화는 디바인 아이가 극단에 합류한 뒤 함께 새로운 창작극을 준비하는 과정을 담는다. 기존의 극을 고쳐 쓰는 대신 새롭게 창작하자는 데 의견을 모으는 것은 구성원 저마다가 바라는 이야기가 다른 때문이다.

누구는 중세를, 다른 이는 바다를 배경으로 하자고 하고, 또 누구는 콜로세움 격투를, 다른 이는 이집트 이야기를 다루자고 말한다. 이 모두를 아우르는 방법을 고민한 끝에 '시간여행'이란 설정을 붙들게 되는 것은 꽤 기발한 선택인지도 모를 일이다. 시간여행을 통해 햄릿과 후크 선장, 스파르타쿠스 같은 온갖 인물을 모두 등장시키는 극을 짜내게 되었는데, 이것이 오로지 디바인 지에게만은 마뜩잖다.

실은 디바인 지는 그간 극단에서 여러 작품을 지어낸 극작가 역할을 해왔는데, 장중한 비극이 아니라 가벼운 코미디처럼 느껴지는 판타지물이 저에겐 맞지 않는다고 느낀 탓이다. 디바인 아이가 들어온 뒤 극단의 분위기가 바뀌고 심지어는 극 중 유일한 비극적 배역인 햄릿마저 디바인 아이에게 빼앗긴 그의 모습이 어딘지 불안하게도 느껴진다. <씽씽>의 전반부는 이처럼 극단 안에서 새로운 인물이 들어온 뒤 겪는 변화, 저마다 다른 상황 속에서 입지를 잃는 것에 대한 두려움과 새로운 역할을 맡는 데의 어려움으로 채워진다.

생각해 보면 이와 같은 일은 영화 속 인물들뿐 아니라 세상 어디에나 흔하게 있는 일이다. 누구나 학교에서, 직장에서, 각종 모임과 공동체에서 비슷한 일을 겪을 수 있다. 취미로, 업으로, 의무로 마주하는 일 가운데서 디바인 지와 같은 불안이라거나 디바인 아이와 같은 설렘을 마주할 수 있다. 그런데 <씽씽>이 남다른 것은 이것이 교도소 안에서 벌어지는 일이란 점이다. 교도소 밖에선 그저 일상인 것이 교도소 안에서만큼은 너무나도 이례적인 무엇이 되는 때문이다.

영화는 대단한 무엇을 그리지 않는다. 서로 다른 성향과 상황의 사람들이 한 자리에 모여 함께 협심해 극을 만들고 공연하는 이야기다. 그 과정에서 갈등이 있고 교감 또한 있다. 어려움과 절망이, 성취와 우정이 또한 자리한다. 표현과 수용, 이해와 도약이야말로 예술의 진지이자 본령이다. 예술이 인간을 옮겨낸다는 건 이를 이르는 것일 테다.

씽씽 포스터
씽씽포스터오드

한국에서 <씽씽>이 만들어질 수 있을까?

영화가 미국에서 화제가 된 데는 실제 복역 중인 이들이 자기 자신을 연기했다는 실험적 연출이 또한 영향을 미쳤다. 주연인 디바인 아이, 클래런스 매클린을 비롯하여 데이비드 지로디, 패트릭 그리핀, 존에이드리언 벨라스케스, 숀 존슨 등이 카메라 앞에 서서 자기 자신의 본 모습을 연기한다.

극중 배역의 80% 이상이 실제 복역한 인물들에게 주어졌다는 점은 상당한 놀라움을 던진다. RTA와 같은 프로젝트가 아무리 대단한 성취를 거두었다 해도 이 같은 영화가 대중에 공개되기까지 사회적 반감이 터져 나오지 않았단 게 놀랍다. 과연 한국이어도 이와 같은 영화가 가능했을까. 이를 두고 범죄자 미화라거나 하는 공격이 들어오지 않았을까. 그런 의문이 들기도 하는 것이다.

<씽씽>이 그린 변화는 실제로 이뤄져 온 정책과 그 아래 깔린 굳건한 사회적 신뢰와 동의가 있었기에 가능했다. 심각한 범죄율과 재범률 앞에서 이를 어떻게든 멈춰야 한다는 판단과 예술로써 그를 해낼 수 있다는 인식이 범죄자는 격리하고 응징할 대상이라는 또 다른 인식과 치열하게 맞붙여 이룬 결과다.

반면 한국은 이 문제에 관해선 충실한 논의가 얼마 이뤄지지 않는다. 매년 비슷한 재범률과 갈수록 과밀화되고 신규 개소되지 않는 교화 및 교정시설, 또 관련 정책과 프로그램이 개발되지 않는다는 이야기는 좀처럼 주목받지 못한다. 그리하여 씽씽교도소와 같은 사례를 갖지 못하는 것이다.

미화도 외면도 않고 집요하게 응시하고 도출해 내는 답이 현실을 바꾸는 법이다. 진정으로 세상을 바꾸는 것은 관심과 신뢰이지 외면과 불신이 아니다. 당장은 돌아보고 싶지 않겠지만, 저들은 우리와 다르다고 밀어놓고 구분 짓고 싶겠지만, 그럼에도 불구하고 현장을 돌아봐야 하는 이유다.

한국 영화가 범죄자를 묘사하는 방식이 지극히 전형적이고 무책임하다는 지적을 '씨네만세'에서 수차례에 걸쳐 하였다. 반면 <씽씽>과 같은 작품은 단 한 편이 등장하지 못한다. 태평양 건너 당도한 <씽씽>으로부터 2026년 한국이 배워야 할 것이 결코 적지 않다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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