'잠실 철인' 박해민, 벼랑 끝 LG 살릴 트중박의 힘

LG 트윈스

리그 최고의 중견수로 평가받는 박해민(출처: 구단 SNS)LG 트윈스의 주장인 박해민이 2026 KBO리그 가을야구 무대에서 뛰어난 중견수의 가치를 입증하고 있다. 철거를 앞둔 잠실야구장에서 펼쳐진 마지막 와일드카드 결정전에서 특유의 호수비로 홈팬들의 환호를 이끈데 이어, 준플레이오프에서는 연일 안타를 생산하며 침체된 타선을 이끌고 있다.지난 14일 두산 베어스와의 와일드카드 결정전은 박해민의 진가가 드러난 경기였다. LG가 2-0으로 앞선 7회초 1사 만루. 두산의 대타 양석환이 친 타구가 우중간 깊숙한 곳으로 향했다. 그대로 장타가 됐다면 경기가 뒤집힐 수 있었지만 박해민은 전력 질주로 타구를 걷어냈다. 실점은 희생플라이 1점으로 끝났고, LG는 결국 4-1로 승리하며 준플레이오프에 진출했다.2012년 삼성 라이온즈에 육성선수로 입단한 박해민은 빠른 발과 넓은 수비 범위를 앞세워 2014시즌 이후 리그 정상급 중견수로 성장했다. 2021시즌 후 첫 FA(4년 총액 60억 원)를 통해 LG로 이적한 뒤에는 넓은 잠실 외야를 책임지며 수비 가치를 더욱 높였다. 타구 방향을 순식간에 판단하고 투수와 타자의 특성에 맞춰 수비 위치를 조정하는 능력은 '트중박'이라 불리는 박해민의 독보적인 장점이다.