'암살자(들)' 330만 돌파, 논란 속 흥행이 묻는 것

▲ '암살자(들)', 패륜이라는 낙인 너머의 질문 제작에 더 큰 주의가 필요하되, 그 주의가 창작을 금지하는 문턱으로 바뀌어서는 곤란하다. 역사영화에 필요한 엄밀함은 모든 상상을 증명하라는 요구와 다르다. 어떤 기록을 토대로 무엇을 창작했는지 설명하고, 영화에서 창작한 내용을 새로 확인된 역사적 사실처럼 주장하지 않으며, 반론과 비평을 감당하는 태도로 족하다. 상상의 자유를 넓게 인정하면서도 개별 작품의 편견과 성급한 추론, 빈약한 서사는 충분히 비판할 수 있다. 빈약한 서사는 예술비평의 영역이고, 작품의 편견과 성급한 추론이 역사왜곡과 관련될 텐데, 개인적으로는 이 영화에서 심각한 편견과 성급한 추론을 찾지 못했다. 역사를 소재로 한 극영화의 전개에서 용인될 만한 내용이었고, 해석엔 자제의 흔적이 뚜렷했다. #암살자들 #유해진 #육영수 #박정희 #문세광 ⓒ 안치용의 시네마 인문학

영화 '암살자(들)'이 업계에서 손익분기점으로 추산한 330만 관객을 돌파한다. 2026년 10월 20일 개봉 27일차에 누적 관객 327만 명을 기록하면서 손익분기점 돌파를 넘어 2026년의 주요 흥행 영화로 입지를 확고히 했다. 개봉 이후 역사 왜곡이라는 비난과 상영 중단 요구가 이어졌고, 출연 배우의 집 앞에서까지 항의 집회가 열렸지만, 관객은 극장을 찾았다.관객 수가 논란이 된 영화의 역사 해석을 정당화하거나 예술적 성취를 보증하지는 않는다. 다만 이 영화의 흥행은 역사를 소재로 한 영화의 예술적 자유와 사회적 책임을 판단할 기준을 묻게 한다.영화는 현실에서 확인되지 않은 가설을 상상하고, 그것을 강렬한 확신과 감각으로 제시할 수 있다. 역사도 현실의 범주에 포함된다. 예술이 입증된 사실만 재현해야 한다면 허구와 상상력의 자리는 크게 줄어든다. 가설이 미확인 상태라는 사실이나 관객이 그것을 설득력 있게 받아들인다는 사정을 이유로 그 영화의 내용을 역사왜곡이라고 판정할 수 없다. 영화는 역사적 논증의 형식과 다른 방식으로 역사에 개입한다.그렇다고 모든 역사영화가 같은 조건에서 만들어지는 것은 아니다. 장희빈이나 영조·정조를 다룬 작품과 현재의 정치 갈등에 이어져 있는 사건을 다룬 작품은 대상과 거리가 다르다. 살아 있는 당사자의 기억과 삶에 직접 영향을 미치는 영화일수록, 실제 인물을 극의 인물로 연결하는 방식에 더 세심한 책임이 따른다. 오래된 역사를 다룰 때 상대적으로 넓어지는 상상의 여지는 이러한 차이에서 이해할 수 있다.그러나 시간의 흐름이 피해자의 존엄을 없애지는 않으며, 유족이 살아 있다는 이유로 역사적 사건의 영화화가 유족의 허락에 종속되는 것도 아니다. 아직 해석이 끝나지 않은 역사라고 해서 예술이 접근해서는 안 되는 영역인 것은 아니다. 오히려 미해명된 상황과 배제된 증언, 공식 기록의 공백이 예술적 탐구를 요청할 때가 있다. 거리가 가까운 당대의 역사에는 제작에 더 큰 주의가 필요하되, 그 주의가 창작을 금지하는 문턱으로 바뀌어서는 곤란하다.역사 영화에 필요한 엄밀함은 모든 상상을 증명하라는 요구와 다르다. 어떤 기록을 토대로 무엇을 창작했는지 설명하고, 영화에서 창작한 내용을 새로 확인된 역사적 사실처럼 주장하지 않으며, 반론과 비평을 감당하는 태도로 족하다. 상상의 자유를 넓게 인정하면서도 개별 작품의 편견과 성급한 추론, 빈약한 서사는 충분히 비판할 수 있다. 빈약한 서사는 예술비평의 영역이고, 작품의 편견과 성급한 추론이 역사 왜곡과 관련될 텐데, 개인적으로는 이 영화에서 심각한 편견과 성급한 추론을 찾지 못했다. 역사를 소재로 한 극영화의 전개에서 용인될 만한 내용이었고, '해석'엔 자제의 흔적이 뚜렷했다.'거리(距離)'와 함께 살펴야 할 것은 영화가 누구의 어떤 행위를 겨누는가이다. 권력자나, 공론장에 섰던 인물의 공적 행위는 폭넓은 비판과 재해석의 대상이 된다. 권력 행사에 관한 질문을 당사자의 명예나 가족의 불쾌감만으로 봉쇄한다면, 역사 영화가 권력을 다룰 공간은 극도로 축소된다.박정희 유신 체제의 언론 억압은 영화가 만들어낸 설정이 아니다. 실증적 역사 자료는 유신헌법에 반대하는 행위의 보도를 막은 긴급조치와 1974년 10월 24일 동아일보 기자들의 자유언론실천선언을 연결해 설명한다. 권력의 폭압과 언론의 저항이라는 이 역사는 비판적 영화화의 충분한 대상이다.그러나 이 문제를 다루는 매개물인 특정인의 사망은 별도로 보아야 한다. 영화의 가설을 실제 역사에 관한 주장으로 극화할 때 독재체제가 특정 사건의 배후였다는 증거까지 대신할 수는 없다.