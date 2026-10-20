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안치용의 영화적 사유 '암살자(들)' 330만 돌파, 논란 속 흥행이 묻는 것

'암살자(들)' 330만 돌파, 논란 속 흥행이 묻는 것

역사영화의 예술적 자유와 사회적 책임, 어디서 선을 그을 것인가

안치용(carminedraco)
26.10.20 16:55최종업데이트26.10.20 16:55
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▲ '암살자(들)', 패륜이라는 낙인 너머의 질문 제작에 더 큰 주의가 필요하되, 그 주의가 창작을 금지하는 문턱으로 바뀌어서는 곤란하다. 역사영화에 필요한 엄밀함은 모든 상상을 증명하라는 요구와 다르다. 어떤 기록을 토대로 무엇을 창작했는지 설명하고, 영화에서 창작한 내용을 새로 확인된 역사적 사실처럼 주장하지 않으며, 반론과 비평을 감당하는 태도로 족하다. 상상의 자유를 넓게 인정하면서도 개별 작품의 편견과 성급한 추론, 빈약한 서사는 충분히 비판할 수 있다. 빈약한 서사는 예술비평의 영역이고, 작품의 편견과 성급한 추론이 역사왜곡과 관련될 텐데, 개인적으로는 이 영화에서 심각한 편견과 성급한 추론을 찾지 못했다. 역사를 소재로 한 극영화의 전개에서 용인될 만한 내용이었고, 해석엔 자제의 흔적이 뚜렷했다. #암살자들 #유해진 #육영수 #박정희 #문세광 ⓒ 안치용의 시네마 인문학


영화 '암살자(들)'이 업계에서 손익분기점으로 추산한 330만 관객을 돌파한다. 2026년 10월 20일 개봉 27일차에 누적 관객 327만 명을 기록하면서 손익분기점 돌파를 넘어 2026년의 주요 흥행 영화로 입지를 확고히 했다. 개봉 이후 역사 왜곡이라는 비난과 상영 중단 요구가 이어졌고, 출연 배우의 집 앞에서까지 항의 집회가 열렸지만, 관객은 극장을 찾았다.

관객 수가 논란이 된 영화의 역사 해석을 정당화하거나 예술적 성취를 보증하지는 않는다. 다만 이 영화의 흥행은 역사를 소재로 한 영화의 예술적 자유와 사회적 책임을 판단할 기준을 묻게 한다.

가설을 상상할 자유

영화는 현실에서 확인되지 않은 가설을 상상하고, 그것을 강렬한 확신과 감각으로 제시할 수 있다. 역사도 현실의 범주에 포함된다. 예술이 입증된 사실만 재현해야 한다면 허구와 상상력의 자리는 크게 줄어든다. 가설이 미확인 상태라는 사실이나 관객이 그것을 설득력 있게 받아들인다는 사정을 이유로 그 영화의 내용을 역사왜곡이라고 판정할 수 없다. 영화는 역사적 논증의 형식과 다른 방식으로 역사에 개입한다.

그렇다고 모든 역사영화가 같은 조건에서 만들어지는 것은 아니다. 장희빈이나 영조·정조를 다룬 작품과 현재의 정치 갈등에 이어져 있는 사건을 다룬 작품은 대상과 거리가 다르다. 살아 있는 당사자의 기억과 삶에 직접 영향을 미치는 영화일수록, 실제 인물을 극의 인물로 연결하는 방식에 더 세심한 책임이 따른다. 오래된 역사를 다룰 때 상대적으로 넓어지는 상상의 여지는 이러한 차이에서 이해할 수 있다.

그러나 시간의 흐름이 피해자의 존엄을 없애지는 않으며, 유족이 살아 있다는 이유로 역사적 사건의 영화화가 유족의 허락에 종속되는 것도 아니다. 아직 해석이 끝나지 않은 역사라고 해서 예술이 접근해서는 안 되는 영역인 것은 아니다. 오히려 미해명된 상황과 배제된 증언, 공식 기록의 공백이 예술적 탐구를 요청할 때가 있다. 거리가 가까운 당대의 역사에는 제작에 더 큰 주의가 필요하되, 그 주의가 창작을 금지하는 문턱으로 바뀌어서는 곤란하다.

역사 영화에 필요한 엄밀함은 모든 상상을 증명하라는 요구와 다르다. 어떤 기록을 토대로 무엇을 창작했는지 설명하고, 영화에서 창작한 내용을 새로 확인된 역사적 사실처럼 주장하지 않으며, 반론과 비평을 감당하는 태도로 족하다. 상상의 자유를 넓게 인정하면서도 개별 작품의 편견과 성급한 추론, 빈약한 서사는 충분히 비판할 수 있다. 빈약한 서사는 예술비평의 영역이고, 작품의 편견과 성급한 추론이 역사 왜곡과 관련될 텐데, 개인적으로는 이 영화에서 심각한 편견과 성급한 추론을 찾지 못했다. 역사를 소재로 한 극영화의 전개에서 용인될 만한 내용이었고, '해석'엔 자제의 흔적이 뚜렷했다.

권력의 비판과 피해의 재현

'거리(距離)'와 함께 살펴야 할 것은 영화가 누구의 어떤 행위를 겨누는가이다. 권력자나, 공론장에 섰던 인물의 공적 행위는 폭넓은 비판과 재해석의 대상이 된다. 권력 행사에 관한 질문을 당사자의 명예나 가족의 불쾌감만으로 봉쇄한다면, 역사 영화가 권력을 다룰 공간은 극도로 축소된다.

박정희 유신 체제의 언론 억압은 영화가 만들어낸 설정이 아니다. 실증적 역사 자료는 유신헌법에 반대하는 행위의 보도를 막은 긴급조치와 1974년 10월 24일 동아일보 기자들의 자유언론실천선언을 연결해 설명한다. 권력의 폭압과 언론의 저항이라는 이 역사는 비판적 영화화의 충분한 대상이다.

그러나 이 문제를 다루는 매개물인 특정인의 사망은 별도로 보아야 한다. 영화의 가설을 실제 역사에 관한 주장으로 극화할 때 독재체제가 특정 사건의 배후였다는 증거까지 대신할 수는 없다.
영화 '암살자(들)' 스틸사진
영화 '암살자(들)' 스틸사진㈜하이브미디어코프

맥락은 다르지만 비슷한 관점에서 5·18을 영화화하는 일과 5·18 피해자를 조롱하는 일은 구분해야 한다. 국가폭력의 피해자가 겪은 고통을 웃음거리로 만들거나 피해 사실을 뒤집어 다시 낙인찍는 표현은, 권력의 폭력성을 드러내는 영화와 다른 윤리적 판단을 요구한다. 여기서 기준이 되는 것은 진보냐 보수냐 하는 진영 논리가 아니라 표현이 작동하는 방향이다. 권력을 심문하는지, 피해자의 고통을 소모하는지 살펴야 한다.

육영수 여사는 피격 사건의 희생자다. 독재자의 배우자라는 이유로 그 죽음에 대한 인간적 존중이 줄어들 수는 없다. 그러나 그 죽음을 영화의 소재로 삼았다는 사실만으로 희생자를 모욕했다고 판단할 수도 없다. 실제로 영화는, 육 여사의 죽음에 대해선 죽음 자체 외의 부연을 극도로 아낀다. 죽음 이후 국가가 사건을 어떻게 설명하고, 누가 의문을 제기할 수 있었으며, 어떤 말이 억압됐는지는 공적 역사의 문제다.

'암살자(들)'을 읽는 중심축도 여기에 있다. 허진호 감독은 사건의 최종 해답보다 그 시대를 살아간 사람들을 그리고 싶었다고 설명했다. 후반부 자유언론실천선언 역시 외압에 맞서 신념을 지키는 인물들을 보여주려는 선택이었다. 이 설명에 따라 작품을 읽으면, 육 여사의 죽음을 매개로 펼쳐지는 주요 갈등은 진실을 통제하는 권력과 그것을 추적하는 형사·기자 사이에 놓인다.

그러한 서사는 충분히 가능하다. 피해자의 죽음을 통해 권력의 작동을 묻는 것과 피해자 자신을 공격하는 것은 같은 행위가 아니다. 물론 이 독해만으로 개별 장면의 윤리적 문제가 모두 해소되지는 않는다. 육영수의 죽음이 존엄하게 다뤄지는지, 의혹의 전개가 설득력 있는지, 가상의 인물에게 실제 인물을 대신해 어떤 책임을 귀속시키는지는 작품을 통해 따져야 한다. 그 검토를 '패륜'이라는 낙인이 대신할 수는 없다. 그것은 검토와 비판이어야 한다. 만일 '패륜' 낙인을 찍고 싶더라도 검토와 비판을 거친 후에나 가능하다. 현재의 분위기는 '패륜' 낙인이 먼저 찍힌 듯하다. 비평의 영역에서 이런 비평은 패륜적 비평이라고 불린다.

'부엉이 바위'에도 적용되는가

논쟁 중에 노무현 전 대통령의 죽음을 소재로 영화를 만들어보라는 '패륜' 진영의 반문이 등장했다. 국민의힘 이진숙 의원은 '부엉이바위의 진실'이라는 가짜 영화 포스터를 공유했고, 같은 당 주진우 의원은 노 전 대통령의 죽음을 유족이 사주했다는 가정의 영화에도 표현의 자유를 인정할 것이냐고 물었다. 두 주장은 당사자와 맥락을 구분해야 하지만, 다른 정치적 진영에도 같은 기준을 적용할 수 있느냐는 질문을 담고 있다.

그 질문에 대한 답은 분명해야 한다. 노무현의 죽음 역시 영화화할 수 있다. 특정한 인물에게만 예술적 재현의 예외를 부여할 수는 없다. 그의 죽음을 개인의 내면이나 고통스러운 실존의 문제로만 한정하는 것도 충분하지 않다. 한 개인의 고통을 다루는 영화와 수사·언론·정치권력의 관계를 탐구하는 영화는 서로 다른 서사를 구성할 수 있으며, 둘 모두 예술의 대상이 된다.

따라서 구분할 것은 사적인 죽음과 공적인 죽음이라는 고정된 범주보다, 그 죽음을 다루는 목적과 방식이다. 한 사람의 삶과 고통을 성찰하거나 죽음에 얽힌 공적 관계를 탐구하는 일과, 죽음 자체를 조롱해 고인과 유족을 공격하는 일은 다르다. 만일 유족을 범죄의 가해자로 설정한 상상물이 있다면 그 허구에도 같은 원칙이 적용된다. 창작의 자유를 인정하면서, 그 설정이 역사적 탐구를 이루는지, 유족을 공격하는 데 머무는지는 작품의 구체적인 맥락에서 판단해야 한다. 이 기준은 노무현에게도 육영수에게도 똑같이 적용돼야 한다.

'그렇다면 저쪽 인물로도 만들어보라'는 말은 그 자체로 현재 상영 중인 영화의 역사왜곡을 입증하지 못한다. 가상의 맞불 영화에 대한 감정적 반응을 실제 작품에 대한 분석으로 대신할 수는 없다.
'암살자(들) 포스터
'암살자(들) 포스터㈜하이브미디어코프


보지 않을 자유와 비평의 책임

주진우 의원은 9월 30일 자신의 유튜브 방송에서 영화를 보지 않았다고 밝혔다. 10월 6일 국정감사에서는 관람 여부를 묻는 질문에 "그런 패륜 영화 보는 거 자체가 정상입니까?"라고 반문했다. 이 발언은 영화의 내용에 대한 비판을 넘어 그것을 보는 사람의 정상성까지 판단하려는 태도로 읽힌다.

누구에게나 영화를 보지 않을 자유가 있다. 그러나 구체적인 작품이 무엇을 왜곡했고 누구를 모욕했는지 판정하려면 그 근거가 필요하다. 스스로 보지 않겠다는 선택과 다른 사람의 관람을 도덕적으로 재단하는 행위 사이에는 큰 간격이 있다.

모든 영상을 먼저 보아야 비판할 수 있는 것은 아니다. 당사자의 동의 없이 유포된 성적 촬영물은 제작·유통 경위가 확인됐다면 그 침해를 비판하기 위해 영상을 소비할 필요가 없다. 이때 보지 않는 선택은 피해자를 다시 대상화하는 소비에 가담하지 않는 개인적이고 윤리적인 실천이 될 수 있다.

역사 영화가 사건을 어떻게 전개하고 인물을 어떤 위치에 놓았는지에 관한 판단은 성격이 다르다. 무엇을 보여주고 생략했는지, 어떤 대사와 편집으로 인과관계를 만들었는지, 피해자를 희화화했는지는 작품의 내용과 형식을 확인해야 알 수 있다. 다른 사람의 충실한 기록을 바탕으로 제한적인 논의를 할 수는 있어도, 영화의 제목과 정치적 평판만으로 작품 전체에 역사왜곡 판정을 내릴 수는 없다. 전체 작품을 비평하려는 사람에게 관람은 기본적인 양식이다.

'암살자(들)'의 역사 재현을 비판하려면 먼저 영화가 실제로 무엇을 했는지 살펴야 한다. 권력에 대한 질문을 불쾌하게 여긴다는 이유로 예술의 자유를 줄일 수 없듯, 권력을 비판한다는 이유만으로 작품의 성취를 보증할 수도 없다. 그 사이에서 필요한 것은 작품을 보고, 근거를 제시하고, 다른 독해와 논쟁하는 비평이다. 영화를 보지 않을 자유를 행사한 정치인에게 관객의 판단까지 대신할 권한은 주어지지 않는다. '패륜'을 주장하는 사람들에게 '암살자(들)' 단체 관람을 제안한다. 언론지상에 거론되는 모모 의원들이 주선하면 더 뜻 깊겠다.

- 영화평론가
덧붙이는 글 이 기사는 르몽드디플로마티크에도 실립니다.
암살자들 육영수 노무현 유해진 패륜영화

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문학, 영화 등 예술을 평론하고, 다음 세상을 사유한다. 다양한 연령대 사람들과 세계문학과 인문학 고전을 함께 읽고 대화한다. 나이 들어 신학을 공부했다. 사회적으로는 지속가능성과 사회책임 의제화에 힘을 보태고 있다. ESG연구소장. 아주대 융합ESG학과 특임교수, 영화평론가협회/국제영화비평가연맹 회원.

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