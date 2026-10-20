나만 보이는 귀신, 혼자 해결할게요

삼백상회

영화 <보이는 여고생>의 한 장면.영화는 대부분 학교에서 벌어지는 일을 중심으로 전개되지만, 간간이 등장하는 미코의 집이 상당한 여운을 남긴다. 아빠와 엄마가 모두 있고 별다른 문제가 있어 보이지도 않는데, 미코는 집에 돌아오자마자 요리부터 한다. 겉으로는 평범해 보이는 가족이지만, 그 안에서 드러나는 무관심과 무시, 방관이 신경 쓰인다.이 역시 미코가 처한 고립의 한 단면이라면, 그녀에게만 보이는 귀신은 더 이상 가장 큰 문제가 아닐 수도 있다. 타인을 향한 '무관심'이야말로 진짜 문제이자 진정으로 무서운 것일 테니 말이다. 이 가족에게는 저마다의 사연이 있을 것 같아 함부로 속단할 수는 없다. 하지만 이러한 모습이 영화가 전하려는 메시지와 맞닿아 있다는 사실은 부인하기 어렵다.사실 이 가족의 사연과 더불어 미코와 함께 활동하는 또 다른 '귀신이 보이는 학생들'의 사연도 극 후반부에 예상치 못한 반전의 반전으로 풀린다. 그동안 마음 한구석에 남아 있던 찝찝함이 해소되는 순간이다. 그렇다고 반전이 작품을 즐기는 데 방해가 될 정도로 과도하지도 않으니, 연출이 꽤 능숙하다. 별다른 기대 없이 본다면 오히려 상당한 카타르시스를 느낄 수 있을 것이다.여고생의 이야기인 만큼, 결국 이 작품의 중심에는 '청춘'이 있다. 앞으로도 오랫동안 이어질 청춘의 한가운데로 불쑥 들어서는 이야기이기에, 귀신을 보든 마음이 힘들든 문제가 생기든 마음 한편이 몽글몽글해지는 건 어쩔 수 없다. 그것이 바로 이 영화의 힘이자 미덕일 것이다.