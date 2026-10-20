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나만 보이는 귀신, 혼자 해결할게요

나만 보이는 귀신, 혼자 해결할게요

[영화 리뷰] <보이는 여고생>

김형욱(singenv)
26.10.20 13:08최종업데이트26.10.20 13:08
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(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

평범한 여고생 요츠야 미코는 반장이자 단짝 친구인 유리카와 하나와 함께 반을 이끌고 있다. 성큼 다가온 문화제를 앞두고 반 차원에서 무엇을 할지 회의하고 투표하던 중, 갑자기 귀신이 보이기 시작한다. 한낮에도 아무 데서나 귀신이 나타나니 모골이 송연하고 머리카락이 쭈뼛 서지만, 애써 모른 척하기로 한다. 괜히 아는 척했다가 자칫 따돌림이라도 당할지 모르기 때문이다.

그녀는 집에 가자마자 요리를 하기 시작한다. 아빠는 서글서글한 인상으로 웃으며 그녀를 대하지만 아무것도 하지 않고, 엄마는 집에 와서까지 노트북을 붙잡고 일한다. 남동생은 TV에만 정신이 팔려 그녀의 말을 무시하기 일쑤다. 아무리 사정이 있다 한들, 어쩌다 고등학생인 그녀가 집안일을 도맡게 되었는지 의문이다.

한편 문화제 준비로 바쁜 와중에도 미코는 갑자기 튀어나오는 귀신들 때문에 마음을 다잡지 못한다. 귀신들을 무시하면서도 하나의 몸에, 담임 선생님의 몸에 붙은 귀신들을 떼어 놓으려 애쓴다. 그런데 강력한 귀신이 하나와 담임 선생님의 몸에 달라붙어 괴롭힌다. 더는 좌시할 수 없는 미코는 자신처럼 귀신이 보이는 또 다른 동창생들과 힘을 합쳐 문제를 해결하려 한다.

영화 <보이는 여고생>의 한 장면.
영화 <보이는 여고생>의 한 장면.삼백상회

공포와 코미디 사이, 가볍지만은 않은 이야기

수백만 부가 팔리며 히트작 반열에 오른 만화를 원작으로, 애니메이션에 이어 스크린으로까지 옮긴 <보이는 여고생>은 제목에서 유추할 수 있듯 귀신이 보이는 여고생의 이야기를 중심에 둔다. 남들에게는 보이지 않고 자신에게만 보이는 귀신들. 미코의 대처법은 비명을 지르며 도망치는 대신 철저히 '무시'하는 것이다.

물론 무시한다고 보이던 귀신이 보이지 않게 되는 건 아니다. 다만 귀신이 보여도 보이지 않는 척하면 남들에게 미코는 그저 평범한 여고생일 뿐이다. 그렇다, 그녀는 평범한 여고생이고 싶은 것이다. 하지만 귀신이 자신이 아닌 다른 사람을 괴롭히거나 부정적인 영향을 끼칠 때면 가만히 있지 않는다. 다른 사람들이 알아차리지 못하도록 조용히 문제를 해결하려 한다.

그런데 바로 그 지점에서 의외의 감정이 읽힌다. 남들은 보지 못하고 알아차리지도 못하는 것을 홀로 감내하고 견뎌야 하니, 그 '고립감'이 상당히 무거울 것이다. 호러보다 코미디에 무게를 둔 이 작품은 독특한 재치로 무거운 분위기를 풀어내지만, 그 밑바닥에 깔린 감정은 결코 가볍지 않다.

그렇다고 호러의 힘을 완전히 빼는가 하면, 그렇지도 않다. 시시때때로 등장하는 한낮의 귀신들을 보고 있으면 은근한 공포심이 스멀스멀 올라온다. 일상적이고 코믹하기까지 한 학교 풍경과 대비되면서 독특한 서스펜스를 선사한다. 가벼워 보이는 작품이지만, 이를 뒷받침하는 것은 능숙한 연출력이다.

영화 <보이는 여고생>의 한 장면.
영화 <보이는 여고생>의 한 장면.삼백상회

귀신보다 무서운 건 사람들의 무관심이다

영화는 대부분 학교에서 벌어지는 일을 중심으로 전개되지만, 간간이 등장하는 미코의 집이 상당한 여운을 남긴다. 아빠와 엄마가 모두 있고 별다른 문제가 있어 보이지도 않는데, 미코는 집에 돌아오자마자 요리부터 한다. 겉으로는 평범해 보이는 가족이지만, 그 안에서 드러나는 무관심과 무시, 방관이 신경 쓰인다.

이 역시 미코가 처한 고립의 한 단면이라면, 그녀에게만 보이는 귀신은 더 이상 가장 큰 문제가 아닐 수도 있다. 타인을 향한 '무관심'이야말로 진짜 문제이자 진정으로 무서운 것일 테니 말이다. 이 가족에게는 저마다의 사연이 있을 것 같아 함부로 속단할 수는 없다. 하지만 이러한 모습이 영화가 전하려는 메시지와 맞닿아 있다는 사실은 부인하기 어렵다.

사실 이 가족의 사연과 더불어 미코와 함께 활동하는 또 다른 '귀신이 보이는 학생들'의 사연도 극 후반부에 예상치 못한 반전의 반전으로 풀린다. 그동안 마음 한구석에 남아 있던 찝찝함이 해소되는 순간이다. 그렇다고 반전이 작품을 즐기는 데 방해가 될 정도로 과도하지도 않으니, 연출이 꽤 능숙하다. 별다른 기대 없이 본다면 오히려 상당한 카타르시스를 느낄 수 있을 것이다.

여고생의 이야기인 만큼, 결국 이 작품의 중심에는 '청춘'이 있다. 앞으로도 오랫동안 이어질 청춘의 한가운데로 불쑥 들어서는 이야기이기에, 귀신을 보든 마음이 힘들든 문제가 생기든 마음 한편이 몽글몽글해지는 건 어쩔 수 없다. 그것이 바로 이 영화의 힘이자 미덕일 것이다.

영화 <보이는 여고생> 포스터.
영화 <보이는 여고생> 포스터.삼백상회
덧붙이는 글 이 기사는 singenv.tistory.com에도 실립니다.
보이는여고생

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冊으로 策하다. 책으로 일을 꾸미거나 꾀하다. 책으로 세상을 바꿔 보겠습니다. 책에 관련된 어떤 거라도 환영해요^^ 영화는 더 환영하구요. singenv@naver.com

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