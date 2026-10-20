나만 보이는 귀신, 혼자 해결할게요

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
평범한 여고생 요츠야 미코는 반장이자 단짝 친구인 유리카와 하나와 함께 반을 이끌고 있다. 성큼 다가온 문화제를 앞두고 반 차원에서 무엇을 할지 회의하고 투표하던 중, 갑자기 귀신이 보이기 시작한다. 한낮에도 아무 데서나 귀신이 나타나니 모골이 송연하고 머리카락이 쭈뼛 서지만, 애써 모른 척하기로 한다. 괜히 아는 척했다가 자칫 따돌림이라도 당할지 모르기 때문이다.
그녀는 집에 가자마자 요리를 하기 시작한다. 아빠는 서글서글한 인상으로 웃으며 그녀를 대하지만 아무것도 하지 않고, 엄마는 집에 와서까지 노트북을 붙잡고 일한다. 남동생은 TV에만 정신이 팔려 그녀의 말을 무시하기 일쑤다. 아무리 사정이 있다 한들, 어쩌다 고등학생인 그녀가 집안일을 도맡게 되었는지 의문이다.
한편 문화제 준비로 바쁜 와중에도 미코는 갑자기 튀어나오는 귀신들 때문에 마음을 다잡지 못한다. 귀신들을 무시하면서도 하나의 몸에, 담임 선생님의 몸에 붙은 귀신들을 떼어 놓으려 애쓴다. 그런데 강력한 귀신이 하나와 담임 선생님의 몸에 달라붙어 괴롭힌다. 더는 좌시할 수 없는 미코는 자신처럼 귀신이 보이는 또 다른 동창생들과 힘을 합쳐 문제를 해결하려 한다.